Reconocida infectóloga dudó del uso correcto del autotest

Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz de Buenos Aires, habló sobre la situación epidemiológica en el marco de la pandemia de coronavirus. Criticó a quienes se rehúsan a aplicarse las vacunas y dudó del correcto uso del autotest.

“Veo viable el autotest pero no como tal, sino como un test que complemente para los diagnósticos ante tantos casos”, explicó Piovano. En este sentido, indicó que ese dispositivo “manejado por una persona que no sabemos si se lo va a hacer en tiempo y forma, es decir si lo va a usar cuando es positivo y no antes o después, si la toma de la muestra está bien hecha y luego qué hará con la información, me parece que son demasiadas cosas dejadas a una masa que ya sabemos que no se sabe comportar”.

Por último, instó a vacunarse y vacunas a las infancias, teniendo presente de que la inoculación es ser solidario con el otro.