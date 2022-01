Hisopados: Limitan los testeos diarios en Esquel para evitar aglomeraciones

La Jefa del Área Externa del Hospital Zonal de Esquel, Paola Rossi, explicó cómo se están realizando los hisopados en la ciudad: "No es por turno, es por orden de llegada y hasta 70 por día. Eso significa que una vez que se entregaron todos los números ya no se hacen más hisopados por la jornada. Esto significa que aquellos que tienen síntomas y no llegaron a hacerse el testeo deberán mantenerse aislados y esperar al día siguiente para poder confirmar si se trata de COVID". De esta manera se cuidan los insumos a la espera de nuevos envíos por parte del gobierno provincial.

Por otro lado la funcionaria dijo que "aumentó mucho el ritmo de la vacunación y ya superamos el 80% de personas con al menos dos dosis".