COVID: nuevos criterios sobre los aislamientos por contacto estrecho

Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, brindó detalles sobre los nuevos criterios anunciados por el Ministerio de la Nación, respecto al aislamiento por ser contactos estrecho con una persona que tenga coronavirus. Además, se refirió al pase sanitario y manifestó que se exige en eventos públicos, privados masivos y viajes. “Quien no cumple con el pase sanitario no puede estar en el evento”, remarcó. También, informó que quien organiza un acontecimiento que convoque a una cifra elevada de personas y no solicite el pase sanitario, “se hace pasible a una sanción penal”.

Rodríguez Signes, recordó que quienes tengan el esquema de vacunación no deberán realizar el aislamiento por contacto estrecho. “Entre Ríos ha sido una de las provincias que adhiere a las medidas anunciadas desde Nación”, expresó y recordó que la decisión está vigente.