Diario de Radio Nacional 10/2/2022

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Tenemos la certeza que acuerdo con el FMI será aprobado por el Congreso"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO CARMONA: “No queremos que crezca el proceso de militarización en Malvinas”

Entrevista Federal - FERNANDA RAVERTA: “La fórmula de movilidad permite que las jubilaciones ganen a la inflación”

LRA 1 Buenos Aires - AXEL KICILLOF: Destacó el interés de Rusia y China por la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: La estrategia para aumentar las reservas en dólares

LRA 7 Córdoba - GUSTAVO GIRADO: "El ingreso de Argentina a la nueva Ruta de la Seda me parece muy alentador"

LRA 27 Catamarca - RAUL JALIL: "Fue un muy buen viaje"

LRA 27 Catamarca - MARCELO MURUA: “La inversión será de 380 millones de dólares”

LRA 26 Resistencia - FLAVIA FRANCESCUTTI: Se declaró la emergencia agropecuaria en 16 Departamentos del Chaco

LRA 26 Resistencia - CARLOS DEL FRADE: “En el caso Vicentin el Gobierno nacional retrocedió ante las presiones”

LRA 26 Resistencia - Intendenta electa de Fuerte Esperanza: Cristina Fernández felicitó a Inés Ortega

LU 4 Patagonia - MAGALY STOYANOFF: "Hay docentes que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza"

LRA 1 Buenos Aires - CHRISTIAN DALESSANDRO: Advierten a jubiladas y jubilados sobre estafas por mail o telefónicas

LRA 18 Río Turbio - TERESA BUSTAMATE: Amplían el Plan de Vacunación para el inicio de clases

LRA 1 Buenos Aires - Nuevo cargamento con más de 800 mil vacunas Pfizer: Argentina superó los 107,5 millones de dosis

LRA 13 Bahía Blanca - GRACIELA LANDRISCINI: El proyecto para ampliar los miembros del Consejo de la Magistratura

LRA 14 Santa Fe - VERONICA PALACIOS: Emilio Rosatti renunció al concurso para ser juez federal

LRA 9 Esquel - TOMAS PINTO: Consiguen tarifa social de energía eléctrica

LRA 26 Resistencia - CARLOS LEONELLI: Chaco participará en una conferencia internacional de Desarrollo Sostenible

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció el primer aumento de la movilidad jubilatoria del año que será de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanzará a más de 16 millones de argentinas y argentinos.

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente aseguró que "todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación", al precisar que el aumento "supera en 2,4 puntos porcentuales al que se hubiese otorgado en el mismo período con la fórmula de la gestión anterior".

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia ratificó hoy la "certeza" del Gobierno nacional de que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será aprobado en el Congreso de la Nación, cuando el entendimiento ingrese al Parlamento.

En rueda de prensa en Casa Rosada, Gabriela Cerruti señaló que la estrategia del Frente de Todos "se decidirá en el Congreso" y afirmó, además, que el Gobierno espera que el entendimiento "sea aprobado muy rápidamente" una vez que ingrese.

Por otro lado, destacó la gira internacional realizada por el presidente Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados; defendió la visión de "multilateralismo" que sostiene el Gobierno nacional; y negó un supuesto "malestar" de los Estados Unidos por el contenido y las declaraciones del mandatario en esas visitas.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se refirió a los vuelos británicos que hacen escala en Brasil y luego aterrizan en Malvinas: “Argentina no cuestiona que se recepcionen vuelos humanitarios, pero estos deben ser con un sentido estricto. Los vuelos que se autorizan a hacer escala deben ser estrictamente humanitarios”.

Tras señalar que “preocupa la frecuencia en la que aparecen estos vuelos humanitarios”, Guillermo Carmona manifestó: “No queremos que se utilice el argumento humanitario para el traslado militar”.

“El cuestionamiento de Argentina es que pueden ser vuelos militares que pueden estar sobrevolando como vuelos humanitarios”, resumió el funcionario.

La funcionaria subrayó la importancia y los resultados que se generaron con la nueva fórmula de jubilaciones en relación con la inflación, habló del trabajo del FGS, los objetivos que se quieren cumplir con el programa Más Cultura y otros programas que se implementaron. “Con este gobierno la jubilación siempre va a ser mejor”, destacó.

“En el gobierno anterior perdieron 20 puntos, esta nueva fórmula le viene mejor”, afirmó Fernanda Raverta sobre las jubilaciones. En ese sentido, añadió que de esta manera “le ganaron a la inflación”.

Por otra parte, aseguró que cuando llegaron a la Anses, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba “desfinanciado y peligraba”. Actualmente, señaló que se actualiza cada tres meses y logra crecer.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el resultado de las negociaciones llevadas a cabo con los gobiernos ruso y chino, y resaltó las “importantísimas inversiones” que significarán éstas para el país. Asimismo, remarcó la importancia de mantener relaciones abiertas con todos los países con quién haya intereses en común.

“Argentina no es de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos; debemos buscar aquellos socios estratégicos que tengan un interés en común con nosotros. La integración al mundo no es hacerse amigo de un país, sino de todos los que nos sirvan”.

Sumado a eso, destacó el contrato firmado con el gigante asiático para la construcción en el país de la cuarta central nuclear con inversiones multimillonarias.

Asimismo, se refirió al éxito de la temporada de verano en la provincia, “producto de las políticas públicas”, y expresó que para el inicio de clases es necesario seguir “preparando las escuelas y reforzar las tareas de revinculación y de mantenimiento”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario gremial de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, manifestó su apoyo para el tratamiento del acuerdo con el FMI en el Congreso y expresó que antes que nada “hay que leer la letra chica”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y columnista de “Ahí vamos” habló sobre el plan que el equipo económico del gobierno tiene junto con el Banco Central para incrementar las reservas de la moneda norteamericana en los próximos tres meses. “Hay diferentes vías para que suceda esto. Una es la eventualidad de una ampliación del swap con China, osea de tener más yuan en las reservas. Por otro lado la liquidación de dólares por parte del complejo agro exportador que empieza en marzo. Y por último el acuerdo con el FMI”, expresó.

LRA 7 Córdoba

Girado brindó su opinión sobre el presidente Fernández, y dijo: “A partir de la información pública conocida soy optimista. Alberto Fernández no solo fue por los 50 años y los juegos de Beijing, sino también por la CELAC. Me pareció adecuado el viaje y el ingreso de Argentina a la nueva Ruta de la Seda me parece muy alentador, porque permite financiar muchos proyectos”.

LRA 27 Catamarca

Jalil, gobernador de Catamarca, hizo referencia a las inversiones obtenidas para la provincia durante el viaje en el que acompañó al presidente Alberto Fernández, señalando: “Hay empresas rusas que están interesadas en parques solares, y ahora una empresa de origen chino compró un proyecto en Fiambalá. La verdad que fue un muy buen viaje”.

LRA 27 Catamarca

Murúa, ministro de Minería de Catamarca, hizo referencia a la inversión que se hará en la provincia mediante el proyecto ‘Tres Quebradas’, expresando: “La inversión que fue anunciada en estos días es de 380 millones de dólares, la cual tiene diferentes etapas. En la etapa de construcción, que será la de mayor toma de personal, serán aproximadamente 600 empleos directos y 1.000 indirectos”.

LRA 26 Resistencia

“Comprende a seis Departamentos afectados por la sequía extendida y las altas temperaturas, y compromete las actividades en agricultura, ganadería y apicultura. La situación de los demás Departamentos queda a consideración de las autoridades”, afirmó la subsecretaria de Agricultura del Chaco, Flavia Francescutti.

LRA 26 Resistencia

El legislador del Frente Social y Popular de Santa Fe, analizó la situación de la empresa Vicentin, y dijo: “No cambió demasiado desde el comienzo de la investigación, es decir que continúa la vigencia de la deuda y el no pago a los acreedores. Vicentin está en situación de cesación de pagos, la cual puede llegar a la quiebra, hecho que nosotros no queremos que pase. El Gobierno nacional retrocedió en su acción inicial, que presuponía la expropiación y, sin embargo, por presiones y movilizaciones que se produjeron, eso no se concretó”, afirmó el legislador.

LRA 26 Resistencia

En comunicación telefónica, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le expresó sus felicitaciones por la victoria en las elecciones del 6 de febrero anterior a la intendenta electa de Fuerte Esperanza, Inés Ortega.

“El triunfo que has tenido es una caricia al alma que te dio el pueblo. Quiero que transmitas a todos los habitantes de Fuerte Esperanza mi saludo y mi afecto, y te prometo que cuando baje la temperatura voy a estar allí como ya lo prometí al Coqui, porque como buena pingüina que soy el calor me afecta muchísimo, y prometo que voy a estar”, le expresó Cristina a Ortega.

LU 4 Patagonia

Stoyanoff, secretaria de Prensa de la Regional Sur de ATECH, hizo referencia a la negociación salarial, señalando: "Desde el cierre del ciclo lectivo del año pasado le hemos planteado al Ministerio una serie de reclamos consensuados y acordados para poder ir destrabando problemas antes del inicio de clases, con el objetivo de iniciar el ciclo de manera normal. Sin embargo, hemos tenido reuniones y de todas ellas el Gobierno ha sacado conclusiones desacertadas. Nos hablan de un 36 %, contando aumentos a cuenta gotas otorgados en años anteriores".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado previsionalista, Christian DAlessandro, alertó que estas situaciones “sobre las que hay que ocuparse y preocuparse” se han registrado a través de mails que reciben adultos mayores e indican el supuesto bloqueo de tarjetas de crédito, ya sea bancarias o financieras, y se piden datos personales para habilitarlas nuevamente.

También, el letrado advirtió que se han detectado “mensajes, con un logo parecido al de la ANSES, que ofrecen a jubilados y jubilados la posibilidad de cobrar algo que había sido mal pagado”.

Frente a la recepción de estos mail pidió “no abrirlos y borrarlos” inmediatamente y explicó que, además, las estafas se intentan llevar adelante a través de llamados telefónicos “desde supuestos estudios jurídicos", con los mismos planteos que los citados anteriormente.

LRA 18 Río Turbio

El Ministerio de Salud y Ambiente y el Consejo Provincial de Educación desarrollarán las jornadas de vacunación que apuntan a completar los esquemas primarios del personal docente, no docente y estudiantes para iniciar el Ciclo Lectivo 2022.

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo cargamento con más de 800 mil vacunas contra el coronavirus del laboratorio Pfizer arribó al país que superó así las 107,5 millones de dosis recibidas entre todos los laboratorios proveedores.

El embarque con las 803.790 vacunas llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a bordo del vuelo AA931 de la compañía American Airlines, según se informó oficialmente.

Con este nuevo envío, el país alcanzó las 107.520.675 dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que impulsó el Gobierno en todo el territorio nacional.

LRA 13 Bahía Blanca

Landriscini explicó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para ampliar el número de miembros del Consejo de la Magistratura.

“Tiene puntos importantes para rescatar como impulsar un enfoque de género con la participación de mujeres. Es importante porque el mundo viene cambiado mucho la mirada sobre las mujeres. Tiene que ver con sus miradas en distintos delitos. Es importante combinar el enfoque de los hombres con el enfoque de género”, dijo la legisladora por Río Negro.

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional multisectorial integrado, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso, encargado de confeccionar los temas de carácter vinculante de los candidatos para los tribunales inferiores del Poder Judicial, para que luego sean designados por el Presidente de la Nación en acuerdo con el Senado.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió a la renuncia a ocupar un cargo en la justicia federal de Emiliano Rosatti, quien en dos oportunidades manejó alcoholizado. "Tomamos conocimiento de la situación a través de una nota en los medios", señaló Palacios.

LRA 1 Buenos Aires

El Índice de salarios total alcanzó en 2021 un aumento de 53,4%, cifra que los ubicó por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo, que fue del 50,9%, informó el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el reporte, el Índice de salarios total mostró un crecimiento de 53,4% en los últimos 12 meses, como consecuencia de una suba del 56,5% en el total registrado y de 40,6% en el sector privado no registrado.

El Índice de salarios total registrado acumuló en los últimos 12 meses un aumento de 56,5%, a partir de un incremento del 55,3% en el sector privado registrado y un aumento del 58,6% en el sector público.

En tanto, el Índice de salarios total verificó un incremento de 2,6% en diciembre de 2021 respecto al mes anterior, como consecuencia de una suba en los salarios registrados de 1,9% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 5,8%.

LRA 9 Esquel

Tomas Pinto, vocero de ´Vecinos en Emergencia´, se refirió a los logros obtenidos luego de los reclamos realizados en conjunto con los vecinos, manifestando: “Con respecto a la cooperativa estamos muy conformes. No tanto con el tema del gas, que está en un estado de emergencia muy serio”.

LRA 26 Resistencia

Chaco fue invitada a exponer en una conferencia sobre el Plan de Acción para el cumplimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se realizará en la localidad de Filadelfia, Paraguay.

“Son 17 metas en temas de seguridad alimentaria, ambiente, justicia, trabajo y violencia de género, entre otros, en los cuales Argentina deben ofrecer sus aportes. En ese sentido, el gobernador Capitanich lanzó un plan de acción, el cual expondremos el 14 y el 15 de febrero próximos en Paraguay”, dijo el director Ejecutivo del Consejo Ejecutivo de Objetivos de Desarrollo Sustentable, Carlos Leonelli. .

LU 4 Patagonia

En Comodoro Rivadavia, la elección de la UOCRA fue mediante una lista única representada por Raúl Silva, secretario General, y Rubén Crespo, secretario Adjunto.

Sobre el mediodía de hoy, uno de los representantes de la Junta Electoral, Claudio Nieto, informó que votó un 60 por ciento del padrón, el cual está compuesto por 1.600 trabajadores.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la empresa que pagará un bono de 700 mil pesos a todos sus empleados por distribución de sus ganancias.

La fábrica de neumáticos Bridgestone negoció con el sindicato del sector una cláusula para habilitar la participación en las ganancias de la empresa que es considerada única en la Argentina.

LRA 23 San Juan

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) visitó la provincia de San Juan para dar a conocer precisiones del Censo 2022, que se desarrollará el 18 de mayo en todo el país. “El censo es central para el diagrama de las políticas públicas", resaltó Lavagna.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), reforzó con brigadistas y personal de apoyo, los recursos enviados a la provincia de Corrientes para hacer frente a los incendios forestales que, sumado a la sequía, arrasaron más de 300.000 hectáreas. José Gómez, periodista de LT12 General Madariaga, Paso De Los Libres precisó cuáles son las zonas que se encuentran en "alto riesgo".

Entre los refuerzos enviados por Nación hay 62 brigadistas y personal de apoyo, a los que luego se sumarán otros 10; 4 aviones hidrantes del SNMF que ya operan en el territorio, un camión autobomba, equipamiento y móviles de apoyo.

Esta semana, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; firmaron un convenio de asistencia en el marco de la Emergencia Agropecuaria por la sequía e incendios rurales, a través del cual la provincia recibirá $200 millones para asistir a los productores afectados.

LRA 4 Salta

En 2004, sin pedir autorización, la empresa Refinor realizó obras en territorio de varias comunidades indígenas. Ahora, el juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a la empresa Refinería del Norte SA a abonar una suma por daños materiales y al Estado Nacional a pagar una indemnización a la Comunidad guaraní Caraparí.

LRA 1 Buenos Aires

Nos sentimos muy mal y estafados”, declaró la madre de uno de los alumnos del colegio Santa María del Buen Ayre de Mar del Plata ya que hasta el lunes cobraban la matrícula, recibían información sobre el inicio del ciclo lectivo y el martes “informalmente” les contaron del cierre.

“Había rumores de mucha morosidad, nosotras hablamos y entendimos, pero pedimos que nos avisen con tiempo, nos dieron su palabra de honor que nos quedáramos tranquilas”, reveló Cristina Riboldi. También adelantó que pedirán ayuda a la Dirección de Escuelas Privadas ya que no lograron dar con las autoridades de la institución.

LRA 1 Buenos Aires

Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dialogó con “Encuentro Nacional” acerca del fallo de la justicia brasilera en el que se anula lo actuado en el proceso por abuso sexual contra Juan Darthés.

La funcionaria se refirió al apoyo que su cartera viene brindando a Thelma Fardín durante el proceso judicial como así también la cooperación internacional que implicaron las actuaciones convirtiéndolo en un caso paradigmático.

LRA 1 Buenos Aires

A poco más de dos meses de iniciado el litigio por presunto abuso sexual que Thelma Fardin entabló contra Juan Darthés, un tribunal superior de Brasil anuló el juicio porque considera que no hay jurisdicción, ya que el supuesto delito ocurrió durante una gira teatral en Nicaragua, cuando la actriz era menor de edad.

Martín Arias Duval, actual abogado de Thelma Fardin aseguró que si "lamentablemente esta decisión queda firme se abrirá otra discusión que tiene que ver con la validez de los testimonios de Thelma y la necesidad o no de reeditar esos testimonios. Sería obligar otra vez a la víctima a contar lo que pasó".

"Vamos a apelar frente al Tribunal Superior de Brasil. El defensa de Darthés está evitando una sentencia y buscan ganar tiempo para el verdecido. Podríamos llegar a la Comisión Interoamericana de Derechos Humanos", aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El histórico integrante de Les Luthiers, Carlos López Puccio, contó los detalles de la gira por España con el espectáculo “Viejos Hazmerreíres”. “Sentimos la ansiedad de poder recuperar lo no se pudo hacer durante la pandemia”, dijo.

El grupo, que ya lleva 55 años de trayectoria, tuvo que cesar su actividad durante la cuarentena. También, realizaron cambios a raíz de las muertes de Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock. Actualmente están Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Connor y Horacio “Tato” Turano, además de Jorge Maronna.

“España es como nuestra segunda patria porque tenemos tanto público como en Argentina”, expresó López Puccio y agregó: “El juego con el castellano nos hace más exclusivos con Hispanoamérica”.

LRA 57 El Bolsón

Una de las propuestas de este jueves fue "Rodajas de Mí" en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Una comedia que, desde el humor de Fontanarrosa, crea a Levenia, una actriz abatida por los psicofármacos.

LRA 1 Buenos Aires

En la mañana de hoy, jueves 10 de febrero, la Secretaría de Deportes de la Ciudad, junto a la Asociación Argentina de Tenis y la organización del Argentina Open, llevaron a cabo una clínica deportiva para más de 60 chicos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El grupo estuvo integrado por alumnos de polideportivos porteños, los ganadores de la edición 2021 de Juegos Porteños y fueron invitados chicos de la provincia de Buenos Aires que entrenan en Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro y Lanús.