Gustavo Girado, en comunicación con Vuelta a Casa, brindó su opinión sobre las acciones del presidente: “A partir de la información pública conocida, soy optimista. Alberto Fernández no solo fue por los 50 años y los juegos de Beijing, sino también por la Celac. Me pareció adecuado el viaje, el ingreso de Argentina a la nueva ruta de la Seda, me parece muy alentador porque permite financiar muchos proyectos”

Además, el magister en Relaciones Internacionales expresó su conformidad con los acercamientos planteados por parte del gobierno nacional a China. “La distancia no es solo geográfica, sino también cultural. Que argentina acceda a la iniciativa, le abre una serie de puertas en consonancia con otras acciones que el gobierno venía desarrollando”.

Sobre la multilateralidad que impulsa el Gobierno, Gustavo Girado dijo: “recobra un poco de fuerza porque durante la gestión de Donald Trump se pateó el tablero, hizo de nuevo el Nafta, Estados Unidos retrocedió y desatendió los asuntos internacionales reconcentrándose contra sus propios intereses”.

