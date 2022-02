Palazzo apoyó el acuerdo con el FMI, pero espera “leer la letra chica”

El secretario gremial de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, manifestó su apoyo para el tratamiento del acuerdo con el FMI en el Congreso y expresó que antes que nada “hay que leer la letra chica”.

“Por lo que dijo Martín Guzmán en la conferencia de prensa, diría que lo acompañamos porque claramente dijo que no habrá una reforma previsional, ni laboral y que no habrá ajuste. Lo que faltarías en esta reunión es saber cuáles son las alternativas o herramientas que le vamos a dar al Estado Nacional si el crecimiento económico no alcanza para disminuir el déficit fiscal”