Renuncia de Emiliano Rosatti

Verónica Palacios, vicepresidenta de Compromiso Vial, dialogó con Radio Nacional Santa Fe sobre la renuncia a ocupar un cargo en la justicia federal de Emiliano Rosatti.

Con respecto a cómo se dieron los hechos Palacios dijo: "Tomamos conocimiento de la situación a través de una nota en los medios. Realizamos un comunicado en primera instancia porque consideramos que una persona de derecho, un funcionario público tiene que estar mucho más apegado a la norma que cualquier ciudadano".

Luego del comunicado y en conocimiento de su postulación a juez federal: "Ante esta situación no sólo hicimos un comunicado sino también elevamos una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se revea esta situación y no le permitan continuar con su postulación. Después de varios días de haber presentado la carta el Consejo nos dio respuesta y nos informó que nuestra petición quedaba anulada ya que Emilio había decidido presentar la renuncia a esa postulación. No es un triunfo, entendemos que esto es un hito, es un antes y un después para toda la población".

Hizo hincapié en:"Desde el 2012 es una pandemia la violencia vial, entonces no podemos seguir dejando que la gente muera en hechos evitables". "Las víctimas en mayor medida son jóvenes y el alcohol es una de las principales causas".

Se manifestó muy preocupada ante la cantidad de accidentes: "Somos la provincia que más siniestros tiene en el país y evidentemente no estamos tomando cartas en el asunto de manera seria. Esto necesita políticas públicas concretas que hagan que la situación cambie".