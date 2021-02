Diario de Radio Nacional 10/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Sin aumento de las retenciones

Buenos Aires – Balance del primer encuentro: Consejo Federal Argentina Contra el Hambre

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Pidió ser “inflexibles” con los autores de los femicidios

Buenos Aires – CLAUDIO MORONI: El Gobierno reiteró que no habrá “techo” a las paritarias

Buenos Aires – HUGO YASKY: Reunión con el Gobierno: “Nos vamos reconfortados”

Buenos Aires – HUGO MOYANO: Solicitó responsabilidad y “abrir el corazón”

Buenos Aires – PEDRO PERETTI: “La Mesa de Enlace es la sucursal política de Cambiemos”

Resistencia – Encuentro en Tucumán: Industriales del Chaco se reunió con Alberto Fernández

Patagonia – Nicolás Trotta en Chubut: Obtuvo un compromiso de diálogo con los docentes

Bahía Blanca – EDUARDO LOPEZ: Están bajando los contagios en todo el país

Resistencia – DANIEL PASCUAL: “Ningún paciente con coronavirus quedó sin asistencia médica”

Paraná – Partirá hoy a las 23 a Moscú: Otro vuelo de Aerolíneas Argentinas traerá más vacunas

Buenos Aires – JUAN PABLO LICHTMAJER: El regreso a clases en la provincia de Tucumán

Buenos Aires – SONIA ALESSO: “La presencialidad debe ser cuidada”

Buenos Aires – OMAR SUED: Variables a tener en cuenta para las clases presenciales

Mendoza – LAURA ESPECHE: “Las escuelas no están en condiciones epidemiológicas”

Formosa – ALBERTO ZORRILLA: “La educación es una cuestión de Estado en Formosa”

Mendoza – ESTER LINCO: “Es mandar a los docentes a una línea de fuego”

Rosario – MARTIN LUCERO: Sadop pide mayor claridad sobre la vuelta de la presencialidad

Santiago del Estero – HUGO PIZZI: “El personal de sanidad está vacunado”

Buenos Aires – DANIELA OSBORN: “La vacuna producida en India es la misma que la de Oxford”

Buenos Aires – FERNAN QUIROS: Cuando lleguen más vacunas, se aplicarán “rápidamente”

Buenos Aires – EDUARDO DE LA PUENTE: INTA y Bagó en el desarrollo de una vacuna

Buenos Aires – ESTELA DIAZ: “Se pudo haber actuado por Ursula”

Buenos Aires – NAHUEL LEVAGGI: “Una política para fortalecer los precios populares”

Jujuy – Proyecto Juan Grabois: Presentó el Plan de Desarrollo Humano Integral

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente mostró su preocupación frente al aumento de los precios de los alimentos. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, afirmó que “no habrá un incremento de las retenciones ni una intervención en el mercado”. Informe de Daniel Aprile.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con la licenciada en nutrición y coordinadora de la cátedra libre de soberanía alimentaria de la Facultad de Medicina/Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Myriam Gorban, acerca de lo tratado en el primer encuentro del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, organizada por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y de la que participó; entre otros actores destacados, y representantes de organismos y organizaciones; el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, Gorban sostuvo que algunos de los temas centrales del encuentro fue los precios de los alimentos, los alcances de las políticas impulsadas por Arroyo para combatir el hambre en la Argentina, y la calidad alimentaria.

Asimismo se informó que el organismo de crédito internacional CAF-Banco de Desarrollo de América Latina destinará este año otros 300 millones de dólares para el Plan Argentina Contra el Hambre y, en particular, para fortalecer la Tarjeta Alimentar, en el marco de la emergencia socio-sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández calificó como “tremendo” el femicidio del que fuera víctima Ursula Bahillo y pidió ser “inflexibles” con los autores de estos hechos, en unas breves declaraciones que fueron publicadas en la cuenta de instagram Militanciafeminista.ar.

“Tremendo, hay que terminar con estos hechos definitivamente en Argentina. Hay que ser inflexible con los autores de estos casos”, señaló Fernández al ser abordado en Plaza de Mayo.

Bahillo fue asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas por su exnovio y policía bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, quien se encuentra detenido.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional ratificó ante los representantes gremiales que se negociarán paritarias “sin techo”, durante el encuentro que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“Este Gobierno no pone techo a las paritarias. Esta es la primera de una serie de reuniones, no vamos a firmar un contrato, vamos a establecer una metodología para generar los acuerdos políticos necesarios para que el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso converja con la realidad“, puntualizó el ministro de Trabajo Claudio Moroni a la salida de la reunión.

LRA 1 Buenos Aires

Los representantes gremiales convocados por el gobierno nacional a un encuentro en la Casa Rosada mostraron un discurso unificado sobre la necesidad de que se instrumenten controles sobre los formadores de precios para contener la inflación y que los salarios de los trabajadores “ganen” durante este año.

Por Radio Nacional Hugo Yasky, secretario general de la CTA aseguró que “esta la voluntad del Gobierno de que los salarios queden por arriba de la inflación. Nos vamos de la reunión reconfortados”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General del Sindicato de Camioneros dialogó con Encuentro Nacional en el marco de la reunión que mantuvieron los gremios y sindicatos con el Gobierno nacional en Casa Rosada, de cara a alcanzar acuerdos políticos y diálogos periódicos para la elaboración del presupuesto 2021.

En ese sentido, destacó la ratificación de las paritarias sin techo y de alcanzar salarios que le ganen a la inflación. Además, consideró “importantísimo” el tratamiento y aprobación del proyecto de la baja del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Asimismo, Moyano apeló a la responsabilidad ante el aumento de los precios de los alimentos.

Los que ganan “millones y millones, fundamentalmente teniendo en cuenta la pandemia, tendrían que abrir el corazón”., consideró y señaló que “los que más ganan son los máximos responsables de que al país le vaya como le va”.

LRA 1 Buenos Aires

Darío Villarruel dialogó con Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria sobre la situación del campo y las decisiones del Gobierno y la Mesa de Enlace.

“La Mesa de Enlace es la sucursal política de Cambiemos. No tiene ninguna reflexión, está jugando solamente un papel político”, aseguró Peretti por Radio Nacional. “Trabaja en función de las elecciones de octubre, no es la misma Mesa de Enlace del 2008”, agregó el ex federación Agraria.

LRA 26 Resistencia

El presidente de la Unión Industrial del Chaco (UICH), Andrés Irigoyen, precisó aspectos de la reunión que mantuvo en Tucumán con el presidente, afirmando que “tuvimos dos jornadas de trabajo: la primera con nuestros pares del norte, a quienes les pedimos políticas diferenciales para nuestra región, y luego tuvimos la oportunidad de reunirnos en forma privada con el presidente, con quien dialogamos de los problemas de la región y creemos que fue muy bueno y productivo ese encuentro”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, estuvo en Chubut y se refirió a la reunión que mantuvo con las organizaciones sindicales docentes, diciendo que “hemos mantenido un encuentro con los gremios, junto al ministro de Gobierno, José María Grazzini, y a la ministra de Educación, Florencia Peratta. El gobernador Arcioni anunció una reunión para la semana próxima con los sindicatos docentes para establecer un diálogo que permita la búsqueda de la respuestas posibles, en el marco de complejidad que transita la provincia del Chubut”.

LRA 13 Bahía Blanca

El integrante del Comité asesor presidencial, señaló que “hay una disminución de casos en todo el país y acentuada en la provincia de Buenos Aires. El problema es que arrancamos de un pico alto”.

“Las fiestas, las manifestaciones, todo eso por largo tiempo, por más que sea al aire libre, ayuda al contagio”, sostuvo el especialista. Agregó, respecto a la actividad educativa, que “creo que hay que abrir los colegios con mucho protocolo y haciendo un mix semipresencial. Tanto en provincia como en CABA están preparados para eso y no podemos esperar que se vacunen todos los docentes para empezar la escuela”.

LRA 26 Resistencia

Pascual se refirió a la actualidad del nosocomio y a lo realizado durante la pandemia, expresando que “soy parte de la gestión del gobierno de Jorge Capitanich, del Ministerio de Salud a cargo de la doctora Paola Benítez y quiero destacar la gestión de la doctora Nancy Trejo. Nunca, en ningún momento durante toda la pandemia, alguien quedó sin atención y eso es mérito del gobierno”.

LT 14 Paraná

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas despegará hoy a las 23 horas con destino a Moscú para traer otra partida de vacunas Sputnik V.

Se trata del cuarto vuelo que viajará “para hacerle frente al COVID-19″, indicó el presidente de la compañía de bandera, Pablo Ceriani, en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dialogó con Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán sobre cómo será el retorno a clases en la provincia.

“La Argentina nació en Tucumán en 1816, en nuestro territorio viven más de 1 millón 800 mil habitantes y la educación debe ser de calidad para todos y todas con inclusión, calidad y democratización”, aseguró Lichtmajer por Radio Nacional.

Sobre el regreso a clases, el ministro resaltó la importancia de que sean presenciales. “Defendemos la presencialidad en las aulas de forma gradual pero sistemáticamente. Con instancias desarrolladas en las escuelas y otras por fuera. Se deben cumplir con los protocolos que permitan combinar educación presencial con monitoreo del cuidado de la salud”

“Celebramos que el Estado este presente luego de cuatro años de discriminación en el gobierno de Macri. Volvemos a contar con el Estado en la provincia con nuevas inversiones en infraestructuras”, resaltó. “Tenemos un muy buen diálogo con los sindicatos”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, se refirió al inicio del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires, previsto para el próximo 17 de febrero, y advirtió que “ya hubo casos de coronavirus en cuatro escuelas”. En comunicación con el equipo de Ahí vamos, cuestionó el esquema propuesto por el gobierno porteño para el retorno a las aulas y remarcó que “cualquier vuelta a la presencialidad tiene que ser con las condiciones edilicias y sanitarias que posibiliten el regreso”.

“Discrepamos con el método de que vuelvan todos juntos a las escuelas, ya que es peligroso para la salud de los docentes y los chicos”, expresó, al tiempo que señaló que “la presencialidad debe ser cuidada, gradual y en grupos pequeños”. En tanto, respecto a las condiciones edilicias, dijo que “en la ciudad de Buenos Aires no se arreglaron las escuelas”.

LRA 1 Buenos Aires

Pase lo que pase dialogó con el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, acerca del desenvolvimiento de la pandemia y las acciones para controlarla. El especialista explicó también qué hace falta para evitar una nueva ola de contagios masivos, de la cantidad de vacunas necesarias para controlar la situación sanitaria y evaluó qué será necesario para la vuelta a las clases presenciales.

En ese sentido, explicó que la vuelta a las clases presenciales depende de la cantidad de casos del distrito, la infrestructura de las escuelas y la existencia de un protocolo escrito y controlado. Además, contó que la Sociedad Argentina de Infectología realizó recomendaciones para ayudar a los diferentes distritos.

LRA 6 Mendoza

La secretaria de Acción Social del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Laura Espeche, detalló el relevamiento realizado por el gremio docente tras la vuelta de los y las docentes a la presencialidad.

Después de recorrer varios colegios, el SUTE informó los daños estructurales registrados en los edificios, los cuales incluyen anegamiento de patios y aulas, techos rotos y caídos, sistemas eléctricos dañados, baños sin sanitarios y falta de agua.

LRA 8 Formosa

Zorrilla se refirió a la situación epidemiológica de la provincia, el inicio de las clases y las apoyaturas pedagógicas para este nuevo ciclo lectivo, tras afirmar que “el virus no es solamente una cuestión sanitaria ya que influye en todos los ámbitos de la vida, entre ellos la educación”.

LRA 6 Mendoza

La secretaria general de Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Ester Linco, resaltó el diálogo que hubo con la Dirección General de Escuelas (DGE), y mostró su preocupación debido que “nos encontramos en semáforo rojo, porque deberían comprenderse los costos a futuro de volver a la presencialidad en las clases”.

Luego, Linco agregó que la presencialidad no debiera ser el modo de trabajo hasta que la vacuna sea aplicada en todos los ámbitos, y desmintió que las condiciones edilicias sean óptimas para el retorno, principalmente en este contexto.

LRA 5 Rosario

Cómo es el diálogo con el Gobierno provincial de cara al retorno a la escuela durante la pandemia de coronavirus.

LRA 21 Santiago del Estero

Un análisis de las vacunas que llegarán al país para continuar la batalla contra el coronavirus y el panorama de cara al comienzo del ciclo lectivo.

LRA 1 Buenos Aires

La coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, Daniela Osborn, destacó que el Gobierno nacional haya autorizado la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India. En comunicación con Radio país, señaló que “la India es uno de los productores más grandes que hay de vacunas y varias de las que tenemos en nuestro calendario nacional de vacunación provienen de ese país” . En ese sentido, la también investigadora principal del Conicet aclaró que “Covishield es la misma vacuna que la de Oxford” y agregó: “No entiendo por qué se politiza y critica tanto un insumo que es siempre muy importante, pero contra esta pandemia sin duda es la principal herramienta que necesitamos”.

LRA 1 Buenos Aires

En conferencia de prensa, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió a la entrega de las vacunas. Si bien declaró que entiende “las dificultades de conseguirlas”, aseguró que tiene “confianza” de que en los próximos días “mejore el ritmo” en la llegada de las Sputnik V.

“En la medida que cada cargamento llegue, rápidamente vamos a aplicarlas con la velocidad que lo venimos haciendo, somos un distrito que inyectó la totalidad de las vacunas que hemos recibido”, finalizó.

LRA 1 Buenos Aires

De la Puente contó en Ahí vamos que se encuentran trabajando junto al INTA de Bariloche en la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el Covid en Argentina. “El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ya habían avanzado en las nano vacunas, un desarrollo nacional que va dirigido particularmente a las células que disparan los anticuerpos, van directamente al lugar que deben”, declaró.

LRA 1 Buenos Aires

“Hubo una subestimación y falta de respeto por normas que ya están establecidas, estuvo toda la posibilidad de salvar a Ursula Bahillo”, expresó Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, sobre el femicidio de la joven en la localidad bonaerense de Rojas.

“Lo que claramente falló fue el análisis del riesgo, ella fue a hacer la denuncia. La persona tenía reiteradas situaciones con otras parejas, había alternativas claras contra eso”, señaló la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

El titular del Mercado Central, junto a otras organizaciones se reunió con el Presidente, Alberto Fernández, para plantearle sus necesidades y cómo pueden garantizar precios justos. También hizo hincapié a la importancia del acceso a la tierra y el avance en la agroecología.

Al respecto del encuentro, declaró que fue “positivo” y que quedaron con una agenda para seguir trabajando. “El mandatario todo el tiempo planteaba la preocupación por los precios, estaba convencido de apoyar a las cooperativas”, reveló.

Por otra parte, se refirió a los conflictos con el sector rural. “Hay sectores del campo con los que hay que tratar de tener un dialogo, pero cuando hablamos de hambre versus concentración de la riqueza, las reglas tienen que ser claras y la mano firme”, declaró Levaggi y agregó: “Cuando usan los alimentos como medio extorsivo, se lo hacen al pueblo, no al Gobierno”.

LRA 22 Jujuy

Juan Grabois indicó que “el Plan de Desarrollo Humano Integral plantea siete ejes centrales: la promoción del trabajo como ordenador social, el poblamiento del país, la integración de las ciudades mediante el acceso al suelo, la conectividad del territorio a través de una propuesta de transporte multimodal, la reactivación de la producción, la recuperación del ahorro en moneda nacional y el cuidado de la casa común, con propuestas que contemplen la ecología integral”.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y presidente del Comité Regional de Pilotos fue comandante de uno de los vuelos que trajeron las primeras vacunas Sputnik V al país.

A pocas horas de la partida del nuevo vuelo, el cuarto, que traerá nuevas vacunas al país, Biró habló con Radio Nacional sobre esta experiencia.

“Tenemos la obligación moral de devolverle a los argentinos que apoyaron la decisión política de recuperar la línea aér4a de bandera y la lucha contra la pandemia está lejos de terminar y nos lleva a replantear la economía la sociedad y la familia en todo el mundo”.

Biró contó detalles de cómo fue ese vuelo en el que viajó a buscar vacunas y algunas de las experiencias que le tocó vivir como piloto.

LU 4 Patagonia

La subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, contó que con la presencia de la doctora Mariela Brito, encargada de Inmunizaciones de la provincia, se comenzó a diagramar la futura campaña de vacunación masiva contra el COVID-19.

“Estamos haciendo una serie de reuniones para que, cuando lleguen las vacunas, podamos poner en marcha una campaña con la mayor efectividad posible”, explicó la subsecretaria.

LRA 30 Bariloche

Detalles de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia, dictados por Nación y con el cumplimiento de cada paso. Información para poder vacunarse y más datos sobre las dosis que llegaron.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Su punto de vista ante el inminente comienzo de las clases durante la pandemia de coronavirus y los requisitos solicitados por el cuerpo docente para ejercer la presencialidad.

LRA 1 Buenos Aires

Pase lo que pase dialogó con el presidente del Consejo de la Magistratura, Leopoldo Lugones, acerca de la apertura de concursos para las vacantes del Poder Judicial, en particular la sala I de la Cámara Federal donde habían sido designados por un decreto de Mauricio Macri los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Además, Lugones habló sobre la vuelta a Comodoro Py del juez Eduardo Farah, y el pedido de juicio político al juez Eduardo Riggi.

LRA 53 San Martín de los Andes

Crítica a Sergio Winkelman, presidente del Consejo Deliberante, quien aseguró que la mayoría de los firmantes de una carta por el pedido de cierre de la ciudad al turismo durante unos días integran un partido político.

LRA 7 Córdoba

La municipalidad de Córdoba desvinculará a funcionarios que deban cuotas alimentarias. El decreto firmado por el intendente Martín Llaryora establece que quienes estén en deuda con sus hijos tendrán un plazo 60 días hábiles para certificar que no integran el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

“No podemos tener en el gabinete personas que no cumplen con sus hijos”, dijo el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano.

LRA 19 Puerto Iguazú

El deseo que la Ley de Suba del Mínimo No Imponible en el Impuesto a las Ganancias esté sancionada para marzo para beneficio de 1.2 millones de trabajadores y trabajadoras.

LRA 29 San Luis

Cómo es la situación política en Latinoamérica luego de las votaciones en Ecuador con un triunfo de las fuerzas populares, parámetro que se repitió en otros países en elecciones anteriores en el último tiempo.

LRA 6 Mendoza

El procurador de la Corte en Mendoza, Alejandro Gullé, analizó el fallo contra el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, y su ex esposa bajo la Ley Extinción de Dominio, tras haber sido sentenciado por defraudar al Estado y enriquecerse ilícitamente. Se trata de la primera condena de este tipo en nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

La norma estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años, inscriptos en el padrón electoral.

Fue sancionada el 10 de febrero de 1912 y debe el nombre a su impulsor, el entonces presidente Roque Sáenz Peña.

Recordamos esta fecha a partir de “Historias de Nuestra Historia”, programa conducido por Felipe Pigna, emitido el 05/02/2012 por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial, Mario Wainfeld analizó la política y la economía de la Argentina en relación a las conquistas de su clase trabajadora, a través del tiempo y de los diferentes procesos políticos.

LRA 27 Catamarca

Luego de la propuesta del gobernador Raúl Jalil, sobre la creación una moneda digital y del “boom” de las criptomonedas, entrevistamos a la Asesora Financiera, Débora Juárez.

Juárez aseguró que en este momento, la compra de dólares no es lo ideal y sugirió la inversión en acciones: “Hoy por hoy está un poco difícil. El Gobierno está interviniendo bastante en el mercado financiero. Sugiero invertir en acciones o en títulos valores que tengan un activo subyacente que tenga peso como el oro. A nivel mundial tiene bastante peso para el ahorro. No recomiendo mucho la compra de dólar, ya que se está devaluando bastante”.

LRA 6 Mendoza

Luego de conocerse la partida de Falabella de Mendoza desde el próximo 31 de marzo, Fernando Ligorria, secretario General del Centro Empleados de Comercio (CEC) explicó la situación de los trabajadores que verán afectadas sus fuentes laborales, indicando que son 134 los y las empleadas que quedarán fuera de los convenios indemnizatorios, ya que 115 están representados por el CEC.

LT 14 Paraná

El vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER), Mario Amado, informó que se espera un nuevo incremento en las naftas y mencionó que los aumentos continuarán “desde las distintas petroleras y en diferentes lugares, como viene dándose en este último tiempo”.

Si bien no se conoce la fecha en la cual se aplicaría la suba, Amado dijo que “se está preparando todo para que la nafta llegue a los 100 pesos por litro”.

LT 14 Paraná

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, informó que en el marco de una reunión con integrantes de la Mesa Directiva abordaron el tema salarial, lo referente a la obra social provincial y la temática relacionada a la caja jubilatoria. Muntes aclaró que hasta el momento no recibieron ninguna convocatoria para continuar la discusión paritaria.

LRA 22 Jujuy

Trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) le pidieron al gobierno retomar las negociaciones salariales, en tanto Sebastián López, secretario Adjunto del sindicato explicó que “hemos solicitado la apertura de las paritarias de este año porque queremos ver el pase a planta, el aumento salarial y la salida de la precarización laboral”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Muntes agregó que “la movilización se realizará el mismo día de la negociación paritaria, la cual aún no tiene fecha, es decir que estaremos en la calle nuevamente defendiendo lo que legítimamente nos corresponde”.

LRA 43 Neuquén

Situación de los profesionales de la salud en Neuquén quienes reclaman una recomposición salarial en medio de la pandemia de coronavirus con la discusión de la Ley de Carrera Profesional.

LRA 26 Resistencia

La secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH), Rosa Petrovich, se refirió a la actualidad del sector, manifestando que “de cara al ciclo lectivo de este año hay respuesta cero por parte del gobierno provincial, especialmente en el tema salarial, y es por eso que insistimos en una recomposición, pues el Ejecutivo incumplió la pauta prevista para 2020. Por esto, solicitamos la apertura de la discusión de la pauta de este año, para la que ratificamos la vigencia plena de la cláusula gatillo”.

LU 4 Patagonia

La dirigente de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Marcela Capón, se manifestó en relación a la visita a la provincia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, sosteniendo que “la venida de Trotta fue tardía. Nosotros entendemos desde hace más de dos años que el gobierno nacional, a través de Financiamiento Educativo, tiene el resorte legal para socorrer a Chubut, porque es co responsable de la situación”.

LRA 1 Buenos Aires

Resultado de un informe preliminar del Observatorio Económico del Turismo (OET) de la Secretaría de Turismo provincial, en base a los permisos de circulación otorgados por el Gobierno provincial. La mayoría de esos permisos -que se obtienen en el sitio circulación.santacruz.gob.ar- fueron para visitar El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Caleta Olivia, Perito Moreno y Puerto San Julián. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Lago Argentino Marcelo del Buono detalló algunos de los principales atractivos y sus precios, además de especificar las restricciones que tiene la provincia por la pandemia de coronavirus.

LRA 23 San Juan

La acción pedagógica de La Poderosa y otras organizaciones para ayudar a las personas que sufrieron los daños materiales y emocionales del terremoto. Cómo involucrarse en la causa y a qué contactos dirigirse.

LRA 26 Resistencia

El titular del Plan PROGRESAR en el Chaco, Luis Robles, dio precisiones sobre su puesta en vigencia, expresando que “de acuerdo con lo anunciado, se incrementa el cupo y pasan de 500 a 750 mil las personas beneficiadas con montos que se están determinando en sus diferentes escalas, ya sean para la educación primaria, secundaria y universitaria”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Nery se refirió a la situación actual del convenio con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), diciendo que “no tenemos convenio, no tenemos servicios, no tenemos nada. No tenemos ninguna relación técnicamente con el IOSPER,” y luego informó que el 22 de diciembre anterior se le envió al Instituto la propuesta con los nuevos nomencladores.

LRA 24 Río Grande

Lo importante que resulta para un psicólogo escuchar y también en su forma de hacerlo. Qué significa y qué se entiende por escuchar.

LT 14 Paraná

Los nombres de las 44 víctimas de femicidio desde que comenzó 2021 fueron leídos en el marco de un acto para repudiar las muertes y pedir justicia, el cual se llevó a cabo en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Mónica Ferreyra, mamá de Aracelli Fulles, víctima de femicidio, afirmó que “cada día se está haciendo más dolorosa esta lucha, porque mientras pedimos justicia siguen matando a una nueva chica”.

LV 8 Libertador

“En promedio, muere más de una mujer por día asesinada en nuestro país”, sostuvo la doctora Raquel Hermida, quien luego agregó que “para la sociedad es más importante un celular que la vida de una chica”.

LT 14 Paraná

El juez de Garantías y coordinador del Juicio por Jurados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Elvio Garzón, informó que el 22 de febrero comenzará a juzgarse en Paraná a Jorge Martínez, el acusado por el femicidio de Fátima Acevedo.

“Las expectativas son grandes porque sabemos que es un caso que conmovió a la provincia y al país”, dijo el magistrado, quien luego señaló que el debate se extenderá por cinco días.

LRA 3 Santa Rosa

La magister María Teresa Bosio, presidenta del colectivo de ´Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir´, se refirió a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y a los amparos presentados en algunas provincias alegando la inconstitucionalidad del aborto. “Queremos construir esta mirada donde las mujeres tengamos otro contexto institucional para pensar nuestras sexualidades y derechos”, expresó María Teresa.

LRA 1 Buenos Aires

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, abrió la inscripción a la “Licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América” en modalidad a distancias, que se podrá cursar desde cualquier parte del mundo.

La carrera propone ahondar en los diversos géneros musicales que ha generado nuestro continente, como el instrumental autóctono de las milenarias culturas que la habitaron.

La carrera está enmarcada en el modelo artístico académico, desarrollado por la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y nuevas tecnologías de la UNTREF, Premiada por la UNESCO.

Juan Pablo Nicoletti, coordinador adjunto de la licenciatura, habló con Alejandro Rodríguez Bodart en el Panorama Nacional de Noticias para brindar más detalles.

Dueño de una obra singular que fue piedra basal de la nueva novela latinoamericana y que lo convirtió en el padre de nuestra prosa moderna.

Macedonio fue el escritor espejo de los grandes escritores, ejerciendo una clara influencia en hombres como Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Scalabrini Ortiz y Oliverio Girondo. Pero a partir de “Rayuela” y de la mano del rol que jugaba Morelli, personaje clave en el libro de Cortázar; su obra regresó con muchísima fuerza en la década del ’60. Ese redescubrimiento de gran parte de su trabajo, permitió que mucho de su producción, recién saliera a la luz una década después de su muerte. Y en esa puesta en valor de su importancia literario, fue clave el mítico Centro Editor de América Latina.

LRA 1 Buenos Aires

Marosa era un ser fascinante e inusual, de sensualidad desbocada. Fue una de las grandes innovadoras de la literatura uruguaya, una de las poetas más singulares de la América nuestra.

De chica paseaba entre almendros, rosales, olivares y vides. Leyendo y leyendo. En esa quinta de Salto, habitada por pájaros y flores, rescataba lagartijas de las fauces de su gato y criaba, por mascota, a una gallina blanca a la que le daba de comer arroz en la mano. Allí se fundaría el universo que Marosa desgrabaría lenta y amorosamente durante su vida: “Mi antiguo y escondido mundo en llamas”.

A los 19 años, debutó como cancionista en Radio La Nación que, a partir de 1937, pasó a llamarse Radio Mitre. En 1936, tuvo un pequeño papel en la película “Loco lindo”, dirigida por Arturo S. Mom y ese mismo año, participó también en el film “Ya tiene comisario el pueblo”.

Paralelamente, continuó cantando con éxito en Radio Mitre, compartiendo la cartelera de la emisora junto a Carmen Duval, Aída Denis y Yola Yoli.

Se sucedieron innumerables películas y presentaciones teatrales, entre las cuales podemos mencionar Cuando canta el corazón, de Richard Harlan, junto al consagrado Hugo Del Carril

Protagonizó El patio de la morocha (1953), sainete lírico de Enrique Santos Discépolo, con la dirección musical de Aníbal Troilo.

Sus memorables actuaciones en teatro, cine y televisión le permitieron ganar numerosos premios como el Martín Fierro, el ACE de Oro, Estrella de Mar, Blanca Podestá y Cóndor de Oro.

Falleció el 25 de mayo de 2006, a los 89 años, después de padecer una larga enfermedad.

Recordamos a Aída Luz a partir de su propio testimonio conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 30 Bariloche

Una voz que acaricia. Una historia en la que siempre estuvo presente el compromiso social.

Ahora su disco “Fill mapu” (Toda la tierra) está disponible en las plataformas virtuales.

Encanta escucharla cantar y vale al pena conocer su testimonio.

LRA 24 Río Grande

El Colectivo Cultural “Maraño” propone una cargada agenda de actividades para los próximos días. Se destacan la presentación de videos, espectáculos artísticos y la realización de talleres, charlas y seminarios culturales para todos los gustos.

Angel Velázquez, integrante del colectivo, dialogó con Radio Nacional y brindó detalles de la agenda cultural que proponen, destacando “la puesta en marcha de nuestro canal de youtube a partir de este miércoles con el estreno de cosas que estuvimos grabando con poetas y músicos. También difundiremos algunos videoclip de banda locales”.

El líder de la banda fue invitado a la #Entrevista Federal. En diálogo con periodistas de Radio Nacional de todo el país, el músico y cantautor repasó sus inicios en el rock, la injerencia de internet y las plataformas digitales en la difusión de sus proyectos, anécdotas con colegas, las historias detrás de las canciones y 2020 desde adentro, el último material discográfico de LPDA.

LRA 26 Resistencia

Todos los viernes de 18:00 a 20:00, el Museo “Ertivio Acosta”, dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, realiza exposiciones en su vereda. “Lo hacemos para el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en vigencia, pues no lo podemos efectuar en el interior de nuestras instalaciones ubicadas en Juan B. Justo 280 de Resistencia”, dijo Alejandro Ruiz en charla con Marcela Vaquer y Patricia Leguiza.

LRA 1 Buenos Aires

Beto contó detalles sobre cómo elaboró su nuevo libro, “La felicidad vive en el conurbano”. También conversaron acerca de los orígenes de Casella en los medios.

LRA 1 Buenos Aires

El hombre que se cambia dos veces de piel en el mismo día para dos distintas obras de teatro, estuvo en comunicación con el Panorama Nacional de Noticias.

Los sábados por la noche, se disfrazará de un hombre que busca una pareja en una comedia musical “Te quiero, sos perfecto, cambiá” y horas más tarde, usará la piel de un talentoso bailarín y músico en busca de la ambición por pertenecer a un prestigioso elenco de artistas en “A Chorus Line”.

El mismo lo define como “una especie de milagro con estos días, pero por suerte apareció una propuesta para hacer ambas obras”

“Te quiero, sos perfecto, cambiá”, levanta sus telones los días miércoles y jueves a las 21 horas, y sábados a las 19:30 horas.

LRA 14 Santa Fe

Brenda Bock, cantante santafesina e integrante de la Red de mujeres músicas de Santa Fe, dialogó con La Radio Pública santafesina. Ante la difusión de actividades artísticas previstas para el fin de semana de carnaval, el colectivo que nuclea a las mujeres y disidencias de la ciudad de Santa Fe elevó un reclamo que solicita el cumplimiento de la ley de cupo en escenarios.

LRA 19 Puerto Iguazú

La artista que está radicada en Puerto Iguazú hace unos años hace Música Étnica para rescatar los sonidos de la selva, a través del arte en sus canciones también lucha para afianzar a las mujeres y disidencias en los escenarios.

“Lo que me trajo acá es cuidar el sonido de la selva, Los sonidos de la naturaleza, de la tierra sobre, los sonidos de alrededor de uno, entonces quise venir acá ni bien me sentí en casa”, cuenta Mariela quien define su estilo como música étnica. “La idea es construir un territorio sonido y mi música tiene que ver con eso que alguien lo escuche y se sienta en paz”, indicó.

Control de tránsito

Policía en su motocicleta, atento en el camino para perseguir a cualquier infractor. De pronto pasó un autito a toda velocidad. El policía lo siguió, sin poderlo alcanzar. El coche salió del camino y se metió en un callejón sin salida. El policía comenzó a inspeccionar el vehículo: “Señor, no tiene patente, no tiene luces, no tiene paragolpes… Me puede decir de dónde sacó este auto?” El tipo dolorido, le contestó: “De la montaña rusa”.

CHOCOLATE

La noticia como comedia…

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, desafectó de servicio a más de 400 efectivos que participaron de la rebelión policial de septiembre pasado. Un claro caso de cuando el Golpe te sale por la culata.

En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio. Y sí: si vas a llevar adelante un golpe de Estado, autofinanciate vos. No uses el patrimonio del Gobierno para derrocar al Gobierno. Quién te creés que sos, Clarín?

Los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, Además, se les quita el arma reglamentaria. Sacarle el arma a un policía es como sacarle un juez a Macri. Lo dejás casi desnudo.

Los policías quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja. Igual: falta rato para eso, al parecer dar de baja a un policía es casi tan difícil como dar de baja el Directv.

Además, existe contra los 400 ex uniformados una causa penal. Dice Macri que no debería ser penal porque la falta fue fuera del área.

La decisión tiene fecha del 8 de febrero y se puede leer como una advertencia ante una nueva protesta policial alentada por efectivos exonerados y un par de referentes de Cambiemos que utilizan una página de Facebook. O sea: ex policías, referentes de Cambiemos y Facebook: eso es como un vórtice de espionaje. Pasás cerca y te averiguan incluso si eso que sentís es amor o calentura.

La Auditoría de Asuntos Internos abarca a los que marcharon a Olivos para protestar frente al presidente por un tema que debía resolver el Gobernador, convirtiendo a la policía bonaerense en una especie de Amarok, la segunda más usada por la derecha. La primera es el “periodismo independiente”, siempre.

Por cierto: qué quisieron hacer esos policías? ¿Un golpe policial a un gobierno popular? ¿qué se pensaron que era esto? ¿La Córdoba del 74? ¡Te falta cordobesismo para voltear un gobierno peronista popular papá!

También fueron desafectados los policías que participaron en las protestas en Puente 12 y en La Plata, entre ellos, los que rodearon la casa del Gobernador Axel Kicillof, quien resolvió el conflicto aumentándoles el sueldo a la policía y creando un Instituto Universitario policial. O sea, les subió el sueldo, que era una deuda del Gobierno, y los mandó a estudiar, que era una deuda de la policía.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la radio pública.