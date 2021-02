IOSPER: “No tenemos convenio, no tenemos servicios”, dijo Nery

Rodolfo Nery, titular de la Federación Médica de Entre Ríos, en comunicación con nuestra emisora se refirió a la situación actual del convenio con el IOSPER.

“No tenemos convenio, no tenemos servicios, no tenemos nada, no tenemos ninguna relación técnicamente con el IOSPER ” dijo Nery, quien sostuvo que el 22 de Diciembre del año 2020 se le envió al IOSPER la propuesta con los nuevos nomencladores.

Nery sostuvó que desde la Federación Médica se busca la recomposición salarial de acuerdo a la prestación e inflación y la actualización de los nomencladores debido a que algunos estudios no se encuentran.

“No creo que lleguen a buen puerto con eso” expresó Nery con respecto a la inscripción de forma individual de los profesionales que lanzó IOSPER y sostuvo “el convenio es del círculo médico, no de la FEMER”.