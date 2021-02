Piti Fernández: letras, canciones y anécdotas de Las Pastillas del Abuelo

Piti Fernández, líder de la banda Las Pastillas del Abuelo, fue invitado a la #Entrevista Federal. En diálogo con periodistas de Radio Nacional de todo el país, el músico y cantautor repasó sus inicios en el rock, la injerencia de internet y las plataformas digitales en la difusión de sus proyectos, anécdotas con colegas, las historias detrás de las canciones y 2020 desde adentro, el último material discográfico de LPDA.

Respecto de la lírica en sus composiciones, hizo mención a la influencia que recibió de artistas como Charly García o el Flaco Spinetta.

Respecto de sus proyectos a futuro, adelantó que participará junto a Luciano Napolitano de un material discográfico basado en la música de Pappo, pensado para marzo, fecha en que el músico cumpliría 70 años.

Por otra parte, Las Pastillas del Abuelo presentará el video oficial del corte “Azúcar Impalpable” en su canal YouTube, que forma parte del último disco. Fernández contó en qué se inspiró para componer esta canción y agregó una reflexión respecto de las personas insulinodependientes:

“En esta cuarentena, Las Pastillas sacó el disco 2020. Un título histórico, en un año histórico, con canciones y arte de tapa conceptual. La temática de las canciones tiene que ver con la pérdida, la pérdida de libertad, de compañeros que se fueron, la pérdida de la reflexión y de la salud. Fue un año que nos dejó mucha enseñanza. La pérdida trae algunas enseñanzas y eso se agradece, empezás agradeciendo la enseñanza de la pérdida y luego la pérdida.”

Entre otros temas, el músico recordó anécdotas junto al Chapu Nanzer en La Casona del Rock, a dos años de su fallecimiento.

Por otra parte, se refirió al movimiento de mujeres y su forma de expresarse a favor a través de las letras de sus canciones.

Piti Fernández compuso la música de “Qué es Dios?”, una canción de Beto Sueiro inspirada en Maradona, que le permitió encontrarse con el Diego más de una oportunidad. Respecto de eso, también contó la historia en detalle.

Además, el artista hizo mención a sus proyectos independientes por fuera de Las Pastillas del Abuelo, a sus gustos musicales y a las historias familiares que lo condujeron a componer o crear, como acompañar a su madre a Alcohólicos Anónimos o intercambiar cartas escritas a mano con su hermano desde la infancia.

“Este presente no me lo imaginaba, me alucina, me encanta, soy feliz, no puedo pedir más. De pibe no me imaginaba este presente donde tengo 72 bandas.”