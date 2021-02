Diario de Radio Nacional 08/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Whirlpool inversión de 40 millones de dólares

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente recibió a productoras de alimentos

Buenos Aires – GONZALEZ GARCIA: Detectan dos variantes brasileñas del coronavirus

Libertador – CARLA VIZZOTTI: “Argentina ha gestionado contratos con muchos laboratorios”

Buenos Aires – PERITAJE DEL PLAN QUNITA: Aníbal Fernández: “Todo lo que tiene que ver con esa gente, es sucio”

Paraná – RAFAEL CAVAGNA: Presenta una meseta en los contagios de COVID-19

Tucumán – SERVANDO BURGOS: Operativos por torneos de fútbol ilegales

San Luis – JOSE NUÑEZ: Pacientes reciben tratamiento con suero equino

Paraná – San José de Feliciano: Investigan si hubo irregularidades en vacunación

La Quiaca – Medidas sanitarias: Proponen la creación de una guardia urbana en La Quiaca

Jujuy – CAROLINA MOISES: “La campaña anti vacuna habla de la mediocridad de los dirigentes”

Resistencia – Ingresos al Chaco: Rigen nuevas medidas de control

Buenos Aires – Pese a la pandemia: El turismo crece en el Parque Nacional Iguazú



Buenos Aires – FELIX CROUS: Confirmaron el sobreseimiento del titular de la OA

Buenos Aires – Espionaje ilegal: Ramos Padilla rechazó pedido de Arribas para viajar a Brasil

Buenos Aires – S. O’DONNELL: Apeló la decisión de entregar audios que usó para su libro

Santa Rosa – “No a la Mina”: Rechazo a la megaminería en Chubut

Buenos Aires – LORENA POKOIK: La información para que vuelvan las clases presenciales “es muy difusa”

Resistencia – DELFINA VEIRAVE: “Lentamente retomaremos la presencialidad”

Ingeniero Jacobacci – NEWEN LONCOMAN: Comunidad Mapuche Nahuelpan combate el fuego en El Bolsón

Paraná – Elecciones en Ecuador: Triunfo de Andrés Arauz y segunda vuelta

Mendoza – WASHINGTON OREJUELA: “El socialismo defiende los votos frente a un posible fraude de la derecha”

Buenos Aires – SILVIA PICEDA: “Busqué alejarme de esa infancia solitaria y desprotegida”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández celebró hoy el anuncio de inversiones por 40 millones de dólares en el país realizado por la firma Whirlpool y sostuvo que “el desarrollo de las empresas es el desarrollo del país”.

El primer mandatario participó este mediodía de una videoconferencia con los directivos de la empresa de electrodomésticos en la que los representantes de la firma le dieron detalles de un plan de inversiones por 40 millones de dólares que -según las estimaciones- generará mil nuevos puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández dialogó con a organizaciones sociales productoras de alimentos -Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), Federación de Cooperativas Federadas y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra-, en una reunión en la que se escucharon las propuestas de sector para la cadena agroalimentaria.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS-Malbrán) detectó en la Argentina la denominada variante de Amazonia del coronavirus en dos personas y la de Río de Janeiro en otras dos, en todos los casos correspondientes a personas que habían viajado recientemente a Brasil, confirmó por redes sociales el ministro de Salud, Ginés González García.

LV 8 Libertador

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se reunió con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y con la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal.

En relación al ingreso de nuevas vacunas contra el COVID-19, Vizzotti comentó que “esperamos pronto tener novedades, porque la Argentina ha gestionado contratos con muchos laboratorios”.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, en el marco del peritaje oficial de la causa judicial por sobreprecios en el plan Qunita, un programa que constaba de un kit para los primeros seis meses de vida de los bebés, destinado a madres de bajos recursos. La requisa determinó por unanimidad que el material era adecuado, que no hubo sobreprecios, y que su licitación fue transparente. En ese sentido, se refirió a las injustificadas acusaciones que lo llevaron a un procesamiento impulsado por la diputada del PRO, Graciela Ocaña, y lamentó la discontinuidad del plan a manos del fallecido juez Claudio Bonadío.

Por otra parte, Fernández abogó en pos del acuerdo de precios y salarios propuesto por el Gobierno nacional, e instó al diálogo a los sectores rurales.

Por último, recordó la figura del histórico relator de Quilmes, Adrián Di Blasi, quien falleció este domingo a causa del coronavirus.

LT 14 Paraná

El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, afirmó que la situación epidemiológica en la ciudad “está controlada con casos que están en un curva de amesetamiento y con otros que se hisopan y dan negativos”, señaló.

LRA 15 Tucumán

“En todo el ámbito de nuestra jurisdicción nuestro personal está trabajando constantemente y sobre todo los fines de semana en horarios diurnos, vespertinos, a la noche, desarticulando numerosos eventos deportivos como campeonatos de fútbol y las personas no toman conciencia”, dijo Burgos.

LRA 29 San Luis

Un total de cuatro pacientes afectados por coronavirus recibieron tratamiento con suero equino. Detalles sobre la inmunoglobulina equina adquirida por el Gobierno provincial que arribó a San Luis el martes pasado.

LT 14 Paraná

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, informó que tras surgir rumores referidos a que funcionarios se habrían vacunado contra el COVID-19, a pesar de no estar dentro del grupo prioritario, decidió abrir una investigación para conocer quiénes accedieron a las dosis en el Hospital local Francisco Ramírez.

“Lo que hice fue para disipar todas las dudas”, explicó Arévalo, y agregó que solicitó la intervención del Ministerio de Salud de Entre Ríos en la investigación.

LRA 16 La Quiaca

El concejal por el Frente de Todos, Jorge Tejerina, se refirió a los proyectos que fueron tratados en la última sesión ordinaria, expresando que “estamos trabajando con los asesores legales, porque en otras municipalidades de Jujuy se ha establecido una guardia ciudadana, la cual se llama Policía Municipal o Guardia Urbana, con el objetivo de hacer cumplir todas las medidas sanitarias”.

LRA 22 Jujuy

Moises indicó que “este año tenemos algunas perspectivas que nos dan más seguridad como el Plan Nacional de Vacunas, hecho que va a lograr que dentro de unos meses tengamos inmunidad de rebaño, lo cual es muy bueno para poder garantizar las dosis necesarias. La campaña que hicieron en contra de la vacunación habla de la mediocridad de muchos dirigentes que no tienen limite a la hora de hacerle daño al pueblo argentino”.

LRA 26 Resistencia

El subsecretario de Seguridad Vial, Juan Basail, habló sobre las nuevas medidas que rigen para el ingreso y egreso al Chaco, diciendo que “para acceder a la provincia es obligatoria la presentación de una prueba de PCR. En las últimas horas, las autoridades de Justicia y Salud firmaron un convenio para que se permita el ingreso de quienes no puedan presentar este requisito, otorgándoles un plazo de 72 horas para que lo efectúen gratuitamente en los centros habilitados”.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 1.500 turistas ingresaron el viernes al Parque Nacional Iguazú, récord desde que reabrió sus puertas el 19 de diciembre pasado, lo cual consolida una tendencia al alza pese al contexto de coronavirus, aunque todavía sigue lejos de la etapa prepandemia, cuando entraban a esta reserva natural entre 5.000 y 6.000 personas por día. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú Sergio Martyn describió la situación en Misiones y, además, señaló que el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, firmaría en las próximas horas un decreto que contempla alícuota cero en Ingresos Brutos.

LRA 1 Buenos Aires

Pase lo que pase dialogó con el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, en el marco de la confirmación de su sobreseimiento por parte de la Cámara Federal porteña, en la causa que se le abrió tras una denuncia presentada en su contra luego de que se anunciara que retiraría al organismo de su rol de querellante en distintas causas penales.

El Tribunal de Apelaciones rechazó una apelación del fiscal federal Carlos Stornelli y ratificó el sobreseimiento dictado por la jueza María Eugenia Capuchetti, según el fallo.

“No se ve respaldada la afirmación en sentido de que el funcionario denunciado hubiera dictado actos contrarios a una ley o la Constitución Nacional, o que haya ejercido de manera arbitraria -en sentido técnico jurídico- la función, o que haya realizado actos prohibidos”, concluyó el fallo de Cámara.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal de Dolores, rechazó un pedido del ex titular de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas para viajar a Brasil, presentado en el marco de la causa en la que está procesado por supuesto espionaje ilegal en bases del organismo en provincia de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 6, Marta Susana Gastaldi, hizo lugar a una medida solicitada por Mariano Macri y le ordenó al periodista Santiago O´ Donnell a que entregue las grabaciones de las entrevistas que le realizó para escribir el libro “Hermano”, sobre la vida de Mauricio Macri.

LRA 3 Santa Rosa

El coordinador de la Radio Escuela Namunkura de Chubut, Lautaro Merino, expresó el rechazo de gran parte de la sociedad por la iniciativa que considera inconsulta del gobernador Mariano Arcioni para impulsar la aprobación de proyectos de megaminería en la provincia.

FOTO

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora porteña Lorena Pokoik (Frente de Todos) se refirió a la vuelta a clases presenciales en escuelas porteñas. Afirmó que “hay que volver a una presencialidad en las aulas, pero de otro modo”, y denunció que “hay un marketing político en el Gobierno de la Ciudad” ya que “recortaron el presupuesto para infraestructuras escolares y desfinanciaron la educación en los últimos 10 años”.

“La información es muy difusa. Es para preocuparse porque hay puntos que atentan contra una presencialidad cuidada”, sostuvo Pokoik por Radio Nacional. “El último protocolo dice que la presencialidad es obligatoria y eso es nuestra principal preocupación. También nos preocupa el sistema de ventilación porque el 66% no cuenta con los necesario”, expresó.

LRA 26 Resistencia

La rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Delfina Veiravé, aseguró que en forma progresiva se alentará el regreso de los alumnos a las aulas.

“Retomamos las actividades con cada una de las facultades de la UNNE y nos reunimos con los distintos sectores para evaluar lo que haríamos en esta primera etapa de actividades del año. El rectorado y los institutos que dependen de él, lentamente van retomando la presencialidad. Y lo referido específicamente a las clases, la decisión es que continúe en una modalidad virtual con la incorporación progresiva de tareas presenciales”, señaló la rectora.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Detalles del trabajo de la comunidad sobre el avance del fuego en la zona de Cuesta del Ternero, en El Bolsón, y un pedido de ayuda al Gobierno de Río Negro. “No está a la altura de las circunstancias”, dijo Loncoman.

LT 14 Paraná

“El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, ganó con holgura los comicios generales de Ecuador, según los sondeos de boca de urna. No obstante habrá balotaje, mediante segunda vuelta que se realizará en 45 días”, confirmó la periodista local, Ivanova Nieto.

“Se pensaba que el ausentismo iba a ser mayor, pero la gente acudió a votar”, dijo Nieto, y añadió que “fue un día bastante tranquilo en relación a otros donde hemos visto fuertes incidentes”.

LRA 6 Mendoza

Orejuela analizó el desarrollo y el resultado de las elecciones de Ecuador, señalando que “el escrutinio indica que Andrés Arauz, candidato por el Centro Democrático, alcanza los votos para ganar en primera vuelta, pero el oficialismo está forzando al balotaje”, indicó el periodista, y luego se refirió a las posibilidades de fraude en el conteo de los sufragios.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger, en esta edición de Historias Fragmentadas, estuvo conversando con Silvia Piceda, miembro integrante de “Adultxs por los derechos de la infancia”, una ONG que se dedica a la defensa de los derechos infantiles.

Silvia, además de contribuir en esa ONG, también es testigo en primera persona por haber sufrido abusos cuando era tan solo una niña. Ella, narra como el abusador puede provenir de las personas menos esperadas y más cercanas.

“Un compañero de trabajo de mi papá y un familiar abusaron de mí; algo que fue muy importante para mí, es que yo se los dije a mis padres y vi como no hicieron nada. Nunca más se volvió a hablar del tema; me sentí sola, y supe que nadie me iba a cuidar”

La educación, la independencia económica desde los 14 años, y los objetivos claros para el bienestar de su vida, fueron las pautas que siguió en soledad luego de que su padre la dejara en la calle. Pero esos pilares fueron los caminos que le trajeron a ella y a su familia recompensa y salud.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

A diez días del regreso a clases en la ciudad de Buenos Aires, se habilitaron tres centros de testeo para docentes y no docentes que trabajen en las instituciones educativas porteñas. En comunicación con Hernán Mundo, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, explicó el procedimiento y expresó: “Buscamos ofrecer una herramienta importante para la identificación del coronavirus y proceder al aislamiento para contar la cadena de contagios”. En ese marco, señaló que el objetivo es “volver a las clases presenciales con la mayor tranquilidad y medidas de seguridad”.

LT 14 Paraná

El director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CRNT), José Artega, explicó cómo continúan los operativos de control en los medios de transporte del país, informando que “se llevaron a cabo más de 108 mil fiscalizaciones, con más de 4.500 actas de infracción y con 970 retenciones”.

“Se ha logrado avanzar, pero aún hay mucho más por hacer en materia de control como incrementar los buenos hábitos y la responsabilidad individual y colectiva”, expresó el funcionario.

LRA 27 Catamarca

“La campaña de vacunación en Catamarca continúa desarrollándose con normalidad”, aseguró el secretario de Medicina Preventiva y Promoción de Salud, Alejandro Severini, y luego se refirió al registro que administra el Ministerio de Salud en relación a los mayores de 60 años.

LRA 7 Córdoba

Organismos de Derechos Humanos le pidieron al Equipo de Antropología Forense el uso en Córdoba de nuevas herramientas tecnológicas como el láser para localizar fosas clandestinas donde permanecerían cuerpos aún no descubiertos.

Hay tres espacios señalados en diferentes puntos de la provincia donde se habrían enterrado tachos de 200 litros de capacidad con restos de quienes fueron ejecutados en el centro de detención La Perla. En tanto, Claudio Orosz, abogado querellante, explicó que se han aportado testimonios a la justicia y datos que dan indicios certeros sobre la existencia de las fosas.

LRA 12 Santo Tomé

Organizaciones de Derechos Humanos promovieron un encuentro de familiares de víctimas vinculadas al accionar de las Fuerzas de Seguridad, y anunciaron que preparan una marcha provincial bajo la consigna ´Justicia ya, el Estado es responsable´.

La reunión congregó a representantes de movimientos, asociaciones y allegados, motivados por “la seguidilla de casos resonantes que han terminado con la vida nuestros jóvenes, o los han dejado en grave riesgo de vida y posibles secuelas, todos víctimas de graves hechos de violencia institucional que agobian a la comunidad”, señalaron en un comunicado emitido con posterioridad al encuentro.

Política

LRA 1 Buenos Aires

“En el final de la tragedia del mejor equipo, 8 observatorios de universidades nacionales presentaron un informe sobre los recortes del 35 % a la educación pública. Del casi 8 % del PBI recibido en el 2015, la importancia para el macrismo quedó reflejada en la reducción de casi 3 puntos. No son sólo números. El recorte impidió el acceso al nivel inicial. La promesa electoral original de los 3 mil nuevos jardínes y las 10 mil nuevas salas, jamás se cumplió y hubo déficit de cobertura para el acceso de les niñes de 3 y 4 años. No quedaron afuera de las pérdidas, la transformación de la escuela secundaria y la promoción de la educación sexual integral, políticas absolutamente desfinanciadas”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld se refirió a las relaciones de los líderes y la visibilidad que tienen en los últimos años. “Hoy los argentinos prestan atención a las decisiones que se tratan en el Congreso, ahora hay una posibilidad de acceso a la información”, destacó el conductor de “Gente de a pie”.

Economía

LT 14 Paraná

Luego, Benedetti remarcó el crecimiento que tuvo la actividad “pero no a las tasas que nos hubieran gustado”, reconoció el dirigente.

LU 4 Patagonia

Lo anunció el CEO de Petrominera Chubut, José Luís Esperón, manifestando que “lanzamos el concurso de precios para el Área de Cerro Negro, el cual está parado desde julio pasado. Es un yacimiento que tras ser tomado por el operador, recién a los tres meses comienza a trabajar, por lo que creemos que en 60 días puede estar funcionando y generando recursos y regalías para la provincia”.

LRA 21 Santiago del Estero

Qué factores son tenidos en cuenta para vislumbrar un repunte económico del sector para este año luego de 2020 poco productivo por la pandemia de coronavirus.

LRA 4 Salta

El funcionario apuntó que los ingresos solo permitieron pagar los servicios adeudados por los prestadores turísticos y que el sector no salió aún de la crisis que provocó la pandemia de coronavirus.

LRA 19 Puerto Iguazú

Qué beneficios depara la alícuota cero en el turismo misionero orientada a la economía provincial con el hecho de fomentar una actividad muy castigada durante la vigente pandemia de coronavirus.

LRA 23 San Juan

Detalles del crédito que otorga hasta 600 mil pesos para la cosecha como parte de un plan de financiamiento para el sector vitivinícola de San Juan y repercusiones de la reciente visita del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

LRA 53 San Martín de los Andes

Detalles del plan dirigido a clientes residenciales, generales y Pymes que tengan deudas acumuladas durante la pandemia de Covid-19.

LRA 43 Neuquén

Repercusiones del llamado del Gobierno provincial para una reunión programada para el lunes 22 de febrero con pocas expectativas sobre una recomposición salarial que lleva demorada un año.

LRA 30 Bariloche

Avances de la pavimentación de la Ruta 23 y las posibilidades de construir una vía de comunicación en la zona del río Villegas entre la Ruta Nacional 40 y el Paso Fronterizo El León que limita con Chile.

Laborales

LT 12 Paso de los Libres

El delegado de la seccional UATRE de Paso de los Libres, Jaime Toledo, informó sobre la nueva resolución que eleva un 3,2% los haberes, motivo por el cual quienes cobraban 38.770 pesos pasarán a recibir un importe de 40 mil pesos.

LRA 17 Zapala

Las exigencias de los docentes sobre el inicio de clases en plena pandemia de coronavirus: “queremos ciertas condiciones edilicas, sanitarias y salariales porque hace meses que están planteadas las mismas demandas”, dijo Casella.

LRA 42 Gualeguaychú

Marcelo Pagani, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se refirió a la negociación salarial que mantienen con el gobierno provincial, y puntualizó que “la propuesta del 15% es insuficiente”.

AGMER planteó un 36% de recupero del año pasado, junto a un esquema que les permita acompañar el proceso inflacionario de este año. En cuanto a la presencialidad a las aulas, Pagani, dijo que “debe ser gradual y esperar el proceso de vacunación para los trabajadores de la Educación”.

LRA 12 Santo Tomé

El titular de ATE Corrientes, Feliciano Romero, hizo referencia a los despidos por parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia, diciendo que “están buscando espacios para incorporar a su gente”, tras recordar que la supuesta causa de esos despidos fue la falta de presupuesto.

Con respecto a los trabajadores de la Educación, el titular de ATE sostuvo que hay reclamos que tampoco son atendidos, y sin embargo las clases comenzarán de todos modos. “Nosotros también queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, pero no en esas condiciones”, finalizó Romero.

LRA 42 Gualeguaychú

Al rechazo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) sobre un aumento paritario del 15% para los salarios, se sumó el de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el segundo gremio con más afiliados docentes de Entre Ríos.

Marcelo Pagani, secretario General de AGMER, indicó que la negociación debe ser responsable para poder dar inicio al ciclo lectivo presencial.

LRA 22 Jujuy

Fabiana Nogales, integrantes del grupo de docentes autoconvocados, expresó que “estamos esperando novedades oficiales, y a última hora nos enteramos que muchos exámenes recuperatorios que iban a ser presenciales, van a ser virtuales. Venimos pidiendo la renuncia de la ministra, porque consideramos que todo esto es para dejar a miles de docentes sin trabajo. Nosotros no salimos a manifestarnos por capricho, sino porque consideramos que es un atropello a los derechos y al estatuto”.

Sociedad

LT 14 Paraná

Marisa Amaya, colaboradora de la ONG Suma de Voluntades, convocó a los interesados en colaborar a concurrir el próximo martes 16 de febrero a las 18.30 horas a una reunión “para acompañar a nuestros chicos, adolescentes y jóvenes en sus procesos de escolarización. Es un sistema que consiste en acompañar a los chicos en sus trayectorias escolares”, indicó Amaya.

LRA 26 Resistencia

El titular del Banco Nación en Resistencia, Federico Alvaredo, detalló la vigencia del Programa Vuelta a clases, expresando que “se extendió hasta el 13 de febrero en indumentaria y librería, y consiste en un descuento del 30% en compras de contado, con un tope de 1.800 pesos, y del 15% en operaciones en seis cuotas, sin interés ni tope de reintegro. Esto tiene vigencia en la primera compra que se efectúe”.

LRA 16 La Quiaca

El licenciado Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), informó sobre el inicio de clases, el convenio con la Universidad de Córdoba, las distintas becas, los temas de conectividad y el Plan de Infraestructura, diciendo que “nosotros estamos trabajando durante febrero y marzo en forma virtual, compensando algunas actividades que quedaron pendientes del año pasado”.

LRA 24 Río Grande

Qué trabajos se realizaron sobre la doble vía en la Avenida Santa Fe en un punto importante de la ciudad que traerá beneficios para todos y todas.

LRA 14 Santa Fe

La provincia continúa con el concurso en el que se ofrecen 542 puestos. Los ofrecimientos previstos se realizan vía online, respetando los criterios definidos en la convocatoria concursal y procedimientos similares a lo presencial, teniendo en cuenta las normas vigentes y acuerdos paritarios con sindicatos docentes.

LRA 3 Santa Rosa

David Macedo, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Santa Rosa, se refirió a la visita a Santa Rosa del dirigente social nacional e integrante del Frente Patria Grande, Juan Grabois, quien participó en distintos encuentros y visitó emprendimientos sociales, en el marco de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Humano Integral.

LT 14 Paraná

La directora del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), Inés Artussi, informó que los Certificados Únicos de Discapacidad que vencieron en 2020, junto los que vencerán durante 2021, continuarán vigentes hasta el año próximo, donde se analizará la situación sanitaria y epidemiológica para saber cómo se desarrollará la actualización del documento.

LRA 1 Buenos Aires

Gente de a pie dialogó con el historiador y becario CONICET y docente Universidad de San Martín, Andrés Gattinoni, acerca de su estudio acerca de la idea que en distintos momentos históricos las personas tenían de qué era la melancolía, desde los padres de la medicina occidental en la Grecia del siglo IV hasta la modernidad, pasando por la Inglaterra del siglo XVIII.

Géneros

LRA 42 Gualeguaychú

Jaroslavsky se refirió al nuevo año lectivo, el comienzo de las clases presenciales y la necesidad del servicio de internet para los trabajadores de la enseñanza.

En cuanto a la lucha que llevan adelante desde el colectivo feminista, Jaroslavsy celebró la Ley de Paridad de Género sancionada el año pasado en Entre Ríos.

Area de Géneros

La Justicia tucumana dispuso la prisión preventiva a un hombre acusado del femicidio de su esposa, a quien mató de 18 puñaladas, ocurrido el viernes último en la capital provincial, informaron hoy fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Walter Orlando Rodríguez, de 40 años, fue acusado de “homicidio agravado por tratarse de un femicidio, por alevosía y por el vínculo” en perjuicio de su esposa, Noelia Vanesa Lobo Noble, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Rodríguez permanecerá detenido mientras avanza la causa tras la imposición de cuatro meses de prisión preventiva en su contra, dispuesta ayer en la audiencia por la jueza interviniente, a pedido de la fiscalía.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012 debido a complicaciones que sufrió su salud a raíz de un cáncer de pulmón, detectado en julio de 2011.

Había confirmado su enfermedad públicamente a fines de ese año, a través de una carta difundida en la cuenta de Twitter de uno de sus hijos.

La muerte lo encontró con 62 años apenas cumplidos, rodeado de sus hijos Dante, Vera, Valentino y Catarina, dejando un legado musical que marcó para siempre la música popular argentina.

Nacido el 23 de enero de 1950 en el barrio porteño de Núñez, Spinetta fue autor, guitarrista y cantante, pero también un poeta y pintor que supo cosechar una obra personal e inagotable.

Deportes

LRA 5 Rosario

El delantero se refirió a la vuelta con el equipo rojinegro que realiza la pretemporada de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional luego de su buen paso por Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlanta.

Humor

Cachá los libros que no muerden…

Con la llegada de la tecnología, entre otras muchas cosas, se relegó la lectura. Si bien hay una gran porción de gente que sigue leyendo por internet, se perdió el hábito del libro. Esto me hizo recordar

Entra un hombre a la librería y dice: Me da El Quijote !

El vendedor le pregunta: De la mancha?

Comprador: No por favor démelo limpio porque es para regalar!!!

CHOCOLATE

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia como comedia…

Alberto Fernández aseguró que se impondrán aumentos en las retenciones o se impulsarán cupos de exportación si el sector agropecuario no comprende la necesidad de frenar el aumento de precios de los alimento. Desde el sector agropecuario dicen que todavía no comprenden que al presidente no lo pongan ellos. Que si les explican primero esa parte, siguen hablando.

Hoy por hoy es más caro comprar un kilo de carne que comprar un kilo de Majul, por lo que el presidente señaló que no está “en contra del campo”, sino “a favor de la mesa de los argentinos”. Desde el campo dicen que ellos están en contra de la mesa de los argentinos y que los amigos de sus enemigos, son sus enemigos.

Hay que aclarar que el campo no está en contra de todas las mesas de los argentinos. Está a favor de la mesa de enlace, claro, y de la mesa judicial que armó Mauricio Macri para perseguir a Cristina.

Alberto confirmó que el Estado impartirá multas a las empresas de telecomunicación que dispusieron aumentos mayores al 5% autorizado. Acá quisiera frenar y proponer que ante el caso muy probable de que Fibertel y Cablevisión, que son del Grupo Clarín, se comporten como Grupo Clarín y no paguen la multa especulando con que en un futuro cercano vuelvan a tener un mulo tipo Macri, ¿nos podemos anotar los ciudadanos de pie para llamarlos por teléfono todos los días, reclamarles el pago, mandarlos a estudios de abogados en el microcentro, embargarles el sueldo y finalmente decirles… ¿y… qué se siente estar del otro lado, ah?

“La ley de Medios expuso quién es quién y cómo actúan los medios como factores de poder”, dijo el presidente. La Ley de Medios para este gobierno es como mi última novia para mí: ESTUVO MUY BIEN. Probablemente fue lo mejor que me pasó. PERO NO VA A VOLVER.

En una extensa entrevista con un diario de tirada nacional, Alberto además consideró que la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala “es un caso de lawfare por antonomasia”. “Se construyó un escenario judicial que la hace padecer una detención impropia”. Qué lástima que la pandemia sirvió para cerrar todos los escenarios menos este.

Alberto también contó algo no se sabía mucho: que en 2016, cuando pidió autorización para visitar a Milagro en la prisión domiciliaria, al ingresar lo obligaron a sacarse toda la ropa para revisarlo. La revelación no causó mucho revuelo, al fin y al cabo Alberto es uno de los 40 millones de argentinos a los que el macrismo dejó en bolas.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la radio pública.