Santiago O’Donnell apeló la decisión de entregar audios que usó para su libro

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 6, Marta Susana Gastaldi, hizo lugar a una medida solicitada por Mariano Macri y le ordenó al periodista Santiago O´ Donnell a que entregue las grabaciones de las entrevistas que le realizó para escribir el libro “Hermano”, sobre la vida de Mauricio Macri.

“Esta decisión de Mariano Macri no me sorprendió. Después de muchos meses de armonía y colaboración se lo comentó a su abogado y cambió la relación. Sí me sorprende la decisión de una jueza civil”, destacó Santiago O´ Donnell por Radio Nacional. “Apelé el fallo, es una medida preliminar. En el mundo no hay antecedentes, es insólito que tenga que entregar mis apuntes”, agregó.

Sobre el contenido del libro aseguró que “Mariano Macri quería reivindicar la figura de su padre y decía que Mauricio basó su carrera política manchando su figura. También quería darle un cierra a una gran pelea que tuvo con él ex presidente”.

“Mariano quería que escriba un libro porque sentía un gran padecimiento por su hermano y lo comparaba con lo que sentimos todos los argentinos con su presidencia”. Tuve aproximadamente 10 encuentros y nunca prendí el grabador hasta que me autorizaba. Terminé con 17 horas de grabaciones. Yo cumplí con mi palabra y le mostré lo que iba a publicar” , describió el periodista en diálogo con Mario Wainfeld.

“Me quedó claro que es un libro que lo incomodó mucho al ex presidente Mauricio Macri, nunca más dio un reportaje después de ese libro”, concluyó.