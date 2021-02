La UNJu trabaja con ENACOM para mejorar la conectividad

En el programa “El Verano Nuestro” el licenciado Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), informó sobre el inicio de clases, convenio con la Universidad de Córdoba, becas, conectividad, plan de infraestructura, entre otros temas: “nosotros estamos trabajando durante febrero y marzo en forma virtual, compensando algunas actividades que quedaron pendientes del año pasado.

En abril estaremos empezando el ciclo lectivo 2021 tal como lo terminamos el año pasado, porque efectivamente a nivel universitario tiene diferencias sustanciales con el nivel primario nivel secundario, entonces por un lado hay una cantidad de actividades telemáticas, a distancias, virtuales, que más allá haya o no haya pandemia ya van a seguir haciendo así por siempre digamos; ya hemos pasado a esa modalidad.

Un proceso que se venía dando muy lento en las universidades, cada vez más utilización de aulas virtuales donde se cargaba bibliografía, donde se ponían textos, donde se ponían algunas clases de explicaciones, donde se ponían indicaciones para hacer tareas prácticas, todo eso se aceleró el año pasado por efecto de la pandemia. Por ejemplo, en general lo que ha sido en clase teóricas pasó a ser virtual y pasó a estar disponible en la red, se grabaron esas clases los profesores con distintas tecnologías, eso ya va ser así para siempre.

Hay una parte de la formación universitaria que ya quedo en forma virtual para siempre, y nosotros vamos a volver paulatinamente con actividades presenciales a tareas del laboratorio, trabajos prácticos, tareas de campo según las carreras, prácticas profesionales obviamente la presencialidad es importante, pero se va a complementar con la virtualidad y las tareas presenciales van a volver paulatinamente, de a poco.

Primero porque vamos a esperar que la campaña de vacunación le llegue a todo el personal universitario, docente y no docente. Están previstas las 260 mil dosis de vacuna. Cuando empiece la campaña de vacunación para los maestros de educación primaria, para las escuelas de los profesores de la escuela secundaria también vamos a estar incluidos los universitarios, y por otro lado nosotros tenemos la población de alumnos y alumnas, si bien hay muchos jóvenes, la franja hectárea muy amplia, hay gente adulta no son niños ni adolecentes, esa gente adulta hay muchos que tienen enfermedades preexistentes hay muchos que pertenece al grupo de riesgo, así que nosotros hemos de actuar con mucha prudencia en lo que hace a lo sanitario.

Entonces volvemos a clase, si, volvemos a dictar las clases como la estábamos dictando el año pasado, priorizaremos algunas actividades presenciales con quienes hayan tenido problemas el año pasado, con los ingresantes va ver seguramente alguna actividad presencial muy puntual, porque es todo un cambio de pasar del secundario a la universidad; pero esas clases con aulas abarrotadas de alumnos, de clases magistrales, todo eso va a estar en la red disponible y los alumnos van a poder escuchar esa clase cuantas veces quieran con las nuevas tecnologías. Así que nosotros empezamos todas las universidades nacionales de Argentina seguramente entre marzo y abril el ciclo lectivo de este año, que en un principio empieza como termino el año pasado y paulatinamente se incorporaran algunas actividades presenciales, y otras van a seguir siendo virtuales independientemente de la pandemia.

La conectividad y mejorar las condiciones de conectividad en toda la provincia van a ser fundamentales, estamos trabajando con el ENACOM. A nivel nacional el ENACOM ha decidido, el gobierno nacional ha decidido que el acceso a internet es un derecho, hay que garantizarle a toda la gente y por lo tanto ha establecido una prestación básica que tienen que otorgar las empresas a precios razonables.

Las universidades estamos otorgando becas de conectividad, pero además estamos trabajando con el ENACOM para que haya mejor conectividad en La Quiaca, en Humahuaca, en Tilcara, en todas las localidades donde trabaja la universidad. Miren, para darles un ejemplo por donde va la formación universitaria, en un ratito estamos firmando un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba, estamos firmando un acuerdo ambos rectores con la con la presencia de ambos decanos de las facultades agropecuarias y Ciencias Agrarias, para que los alumnos jujeños de la carreras de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Córdoba que no puedan regresar a Córdoba van a seguir este año con clases virtuales teóricas y las practicas las van a poder realizar en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, supervisadas por la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. Esto marca un camino, ósea que son alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba en las carreras agropecuarias, este año no van a tener necesidad de volver a Córdoba, él que quiera volver volverá, el que quiera y pueda sostener los gastos de estar en Córdoba lo sostendrá, pero el que se le esté complicando esa situación no necesita volver a Córdoba. Sus profesores le van a dar clases teóricas por internet y las practicas las va a poder realizar en nuestra facultad de Ciencias Agrarias acá en San Salvador de Jujuy, supervisadas por la Facultad de Ciencia Agrarias y obtendrán su título finalm

ente cuando terminen la carrera por la Universidad Nacional de Córdoba, pero se está produciendo este cambio significativo muy importante.

Nosotros ya hemos licitado el edificio definitivo de la universidad en la localidad de San Pedro de Jujuy, estamos licitando un edifico de aulas acá en San Salvador de Jujuy, la ampliación de los institutos de investigación en Palpalá y bueno esto es un detalle que no es menor; volvemos a tener un gobierno y un estado que vuelve a priorizar la educación, se vuelve a invertir educación. Nosotros hemos recibido fondos para mejorar la conectividad, todas las universidades nacionales se han puesto al día las deudas que habían quedado del gobierno anterior, inmensas deudas con todas las universidades nacionales, así que obviamente también está la novedad y esta la noticia que nos permite avanzar en la medida en que también tengamos una fuerte inversión en educación de parte del estado, así que afortunadamente volvemos a tener el gobierno de la Argentina con miradas en la educación, como una de las actividades prioritarias para invertir.

Tenemos una serie de publicaciones que están a punto ya de ser editadas, ya tenemos una línea especial de libros de cátedras justamente para apoyar todo lo que tiene que ver con la formación, libros escritos por profesores de la universidad y acabamos de publicar dos novelas del prestigioso escritor Jorge Accame de Concierto de Jazz y otros libros más, así que bueno vamos a publicar cuando venga Jorge Accame.

Todas las becas que otorgan las universidades, las becas de conectividad especialmente este año van a seguir, así que bueno la inscripción en todas las becas siempre están disponible en la página web de la universidad.

Cunando uno es gobierno demuestra cuales son prioridades, muchos de los sectores que hoy critican al gobierno nacional y todas estas medidas, y se ponen en el papel de defensores de la educación pública e hicieron lo que hicieron cuando les tocó tomar decisiones.

Anularon la paritaria nacional docente, principal instrumento de política educativa; anularon el programa conectar igualdad que todavía estamos lamentando con la pandemia que no haya seguido el programa conectar igualdad; no se construyó una escuela; terminaron con el plan de obras de las universidades, recién este gobierno lo vuelve a relanzar. En fin, no tenían absolutamente ningún compromiso con la adecuación pública, así que eso los deslegitima totalmente a la hora de ponerse a hablar hoy de la educación pública.”