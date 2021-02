Marcioni, ilusionado con un lugar en su regreso a Newell’s

El atacante del rojinegro, Julián Marcioni, se refirió en una entrevista con Nacional Rosario a la preparación del equipo del Parque Independencia de cara al inicio del torneo local, y a su vuelta al club tras sus préstamos en Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlanta, clubes ascenso. “Gracias al buen rendimiento que tuve tengo esta oportunidad”, afirmó.

En diálogo con el programa Club Deportivo Nacional (13 a 15 hs.), el futbolista reveló que “en este poco tiempo que llevo entrenando, Kudelka me está poniendo de punta, como venía jugando en Atlanta. Soy partidario de estar preparado para jugar donde te ponen, así que trabajo para eso”. Y sobre su retorno, expresó: “Sabía que algún día iba a pasar, no que iba a ser ahora. Me agarra en un buen momento”.