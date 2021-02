Proponen la creación de una guardia urbana en La Quiaca

Desde el programa “El Verano Nuestro” el concejal del Frente de Todos, Jorge Tejerina explicó sobre proyectos que fueron ejecutados en la última sesión ordinaria: “se han presentado proyectos tanto del oficialismo como de la oposición en torno al covid, desde el oficialismo se pide al área de prensa y difusión, al área de salud que se emitan campañas más agresivas para que la gente se concientice por esto del covid. Desde la oposición se ha presentado el proyecto que ya es de público conocimiento.

La ordenanza que fue aprobada por unanimidad con el voto de los seis concejales sobre las multas del no uso del barbijo, no respetar el distanciamiento social; 4.500 pesos, los 100 mil pesos para los comerciantes que no hagan cumplir las normas de seguridad dentro y fuera de su local, sabemos que esto ocurre a diario en la zona comercial, más en la zona mayorista y también los 300 mil pesos para aquellos que estén con fiestas clandestinas, realicen fiestas clandestinas.

Se aplican multas muy duras, pero se ha estipulado desde el Concejo Deliberante que debe ser así con el voto de los seis concejales, porque al parecer nadie entiende, nadie hace caso a las recomendaciones y el concejo tuvo que actuar de esta manera.

Vemos a diario, ya hace tiempo se nos fue de la mano este control, hablando con los responsables decían que no tienen personal tanto las fuerzas de seguridad como otros organismos encargados del control, que carecen del personal más por esto que los afecto también el tema de la pandemia, pero en fin todos debemos hacer nuestro aporte para que esto vuelva a la normalidad.

Se nos fue de las manos, todo el mundo sabe que es de público conocimiento lo que está pasando por los pasos no habilitados, así que esperamos que con estas ordenanzas se limite un poco todo esto que es anormal en la zona fronteriza y recomendar más que nada en este tiempo estamos ya en tiempo de carnaval, hoy jueves de compadres, recomendar a todos los vecinos a los ciudadanos quiaqueños, se viene otra semana muy especial y después se vienen los carnavales, que tenga muy en cuenta estas nuevas disposiciones que ha emanado el Concejo Deliberante.

Ayer estuvimos en una reunión con el Intendente de la ciudad de La Quiaca, estuvimos hablando de estas aprobaciones de lo que ha emitido el Concejo Deliberante y está toda la predisposición para destinar personal de las áreas respectivas que tiene el municipio, para hacer cumplir estas ordenanzas. Creemos que debe ser así, un trabajo conjunto estamos haciendo el Concejo Deliberante, nuestro aporte también está haciendo el aporte el Ejecutivo municipal, y también solicitando colaboración a la Policía de la Provincia, en fin a las fuerzas de seguridad.

Que cumplan con todo eso, los comerciantes sabemos lo que ha pasado, es de público conocimiento también la mercadería que se llevan para el vecino país, en fin, ya todos sabemos lo que está pasando en esta zona de frontera.

GUARDIA URBANA. Estamos trabajando, con los asesores legales, porque en otras municipalidades de la provincia de Jujuy se ha establecido una guardia urbana y se llama Policía Municipal o Guardia Urbana para hacer cumplir todas estas cuestiones, así que estimo que si hay un avance importante esto se estaría tratando la semana próxima en una nueva sesión extraordinaria, sería la tercera en lo que va de este receso y porque estimamos que es positivo esto de crear la guardia urbana o policía municipal.

La policía tiene que actuar como fuerza de seguridad, es el único autorizado y después ya una vez que se constate eso actúa el Juzgado de Faltas para aplicar las multas respectivas, ese es el mecanismo. La policía es la única autorizada para estar controlando estas fiestas clandestinas, una vez que se labra el acta pasa al Juzgado de Faltas y allí el infractor tendrá que abonar la multa, pero queremos que eso se evite. Siempre están los que no cumplen, los que hacen caso omiso a estas disposiciones, a estas normativas, pero respetemos por lo menos en este tiempo. Sabemos que seguimos en zona amarilla, no sabemos qué va a pasar el día viernes, si se va a extender no sabemos qué va a pasar, pero mientras tanto seguimos en zona amarilla por lo menos respetemos esta normativa y lo hagamos para cuidarnos de manera individual y de manera grupal.

Otra cosa importante que debe conocer la comunidad es que se ha solicitado la derogación del decreto municipal que establecía que los planos debían ser firmados allá en la Capital provincial, algo que ha preocupado mucho a la comunidad, inclusive vinieron aquí arquitectos, ingenieros civiles al Concejo Deliberante, han presentado una nota y tengo entendido que desde el Ejecutivo municipal ya se ha derogado este decreto municipal; es decir todo vuelve a la órbita de la Municipalidad de La Quiaca, no es necesario viajar a San Salvador de Jujuy, damos respuesta a cierta forma a un pedido que data del año pasado, así lo entendió el Ejecutivo municipal y bueno esta la derogación de este decreto. También otro tema importante que se ha abordado en esta sesión que fue tensa como les decía, es la re apertura de la Confitería Terminal, que se haga todo un estudio, nosotros también estamos abocados en ese tema solicitando, citando a las personas que estuvieron a cargo en su momento, porque resulta que ahora nadie sabe dónde está el mobiliario para que vuelva a funcionar, porque sabemos que hace mucha falta.

RESTAURANTE TERMINAL. Nadie sabe, así como te digo estamos citando a los responsables que estuvieron como jefes, encargados, para ver dónde está el mobiliaria. Acá en el Concejo nos dimos con un televisor que dice Confitería Terminal y así está todo, y en su momento ustedes recuerdan que se dijo que se habían llevado de La Quiaca toda esa mobiliaria, por eso queremos saber bien citando a los responsables para saber dónde está ese costoso mobiliario que tenía nuestra Confitería Terminal.

Es una gran pregunta y por eso nosotros estamos abocados en este tema, no solamente es exigirle al Ejecutivo sino también nosotros aportar lo nuestro y estamos buscando como les decía a los responsables para que nos aporten información. Donde están los muebles de la Confitería Terminal, nadie sabe absolutamente nada.

Era un lugar muy usado por la comunidad y más por los viajeros, pero así están dadas las cosas, en su momento nadie hizo nada para impedir ese cierre. La comunidad miraba atónita, miraba expectante lo que hacía el ex gobierno y nadie dijo absolutamente nada.”