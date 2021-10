Diario de Radio Nacional 07/10/2021

LV 8 Libertador - FERNANDO SIMON: Interrumpir el proceso no debería costarle a Mendoza LRA 7 Córdoba - GUSTAVO AGUILERA: "Hay una agenda pública que claramente reclama el tema del trabajo" LT 12 Paso de los Libres - Luego del atentado: Arias volvió a sesionar en la Cámara de Diputados LT 11 Concepción del Uruguay - Media sanción: El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Enfermería LU 4 Patagonia - Ley de etiquetado frontal: No dar quórum "fue un hecho político que perjudica a la población" LRA 22 Jujuy - Ley de etiquetado de alimentos: DAGUM: "A la industria alimenticia la salud de la gente no le interesa" LV 8 Libertador - Política internacional: Los papeles de las guaridas fiscales y sus repercusiones LRA 29 San Luis - SILVIA SOSA ARAUJO: El próximo 12 de octubre comienza la vacunación a chicos de 3 a 11 años LRA 1 Buenos Aires - LUIS CAMERA: Aumentaron 35% los casos de la variante Delta en los últimos 14 días LT 12 Paso de los Libres - En 48 horas: 46.000 niños correntinos inscriptos LRA 26 Resistencia - ALICIA MICHELINI: Vacunación COVID-19 para niños y niñas de 3 a 11 años LRA 1 Buenos Aires - JOSE SCHULMAN: Más de 20 dirigentes viajan a Jujuy por Milagro Sala y contra el Lawfare LRA 52 Chos Malal - JORGE NAWEL: Inicia el Relevamiento Territorial en las comunidades Mapuches LRA 54 Ing. Jacobacci - ANA MARKS: "El 97% de las obras en Río Negro las financió Nación" LRA 57 El Bolsón - MARCELA CAPON: "Al Gobierno de Chubut no le importa la educación pública" LRA 26 Resistencia - SERGIO PHIPPS: “Estamos convencidos que la gente apoyará esta gestión de gobierno” LRA 27 Catamarca - GUSTAVO AGUIRRE: “La idea es que haya un intercambio del gabinete nacional con el provincial” LV 8 Libertador - CARLOS IANNIZZOTTO: "Cornejo debería dar explicaciones por no dar quórum en Diputados" LRA 26 Resistencia - SILVANA CABRERA: “Trabajamos para transformar la vida de la gente” LRA 23 San Juan - SERGIO UÑAC: "No es casual el comportamiento de la oposición en Diputados" LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - CAROLINA YUTROVIC: “En Tierra del Fuego estamos ansiosos por la prórroga del subrégimen" LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO LUENZO: "Hoy las telecomunicaciones nos atraviesan y es un deber intervenir" LRA 19 Puerto Iguazú - OSCAR DEGUSTI: Aseguran que casi no quedan hospedajes disponibles en la provincia LV 8 Libertador - MATIAS TOMBOLINI: El Banco Nación tiene el 10% de sus operaciones en Mendoza LRA 3 Santa Rosa - Soberanía alimentaria: Agronomía armará un monte frutal en un barrio de Santa Rosa LV 4 San Rafael - Fin de semana extra largo: Las reservas alcanzan casi el 100% LRA 1 Buenos Aires - DARIO MARTINEZ: Sostuvo que el Plan Gas.Ar brinda “excelentes resultados”

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNÁNDEZ: "Quiero cambiar planes por empleo" LRA 27 Catamarca - MATIAS KULFAS: "Argentina ya produce más que antes de la pandemia" LRA 27 Catamarca - JUAN MANZUR: “Catamarca tiene un gran gobernador y un gran equipo de gobierno” LRA 1 Buenos Aires - JORGE CAPITANICH: "La oposición tiene un odio que lo traduce en mentiras sistemáticas" LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Queremos volver a la cultura del pleno empleo que este país conoció" LRA 1 Buenos Aires - En la cancha de Nueva Chicago: Movimientos sociales realizarán un acto con el Presidente como orador. LRA 1 Buenos Aires - A partir de octubre: Duplicarán las asignaciones familiares por hijo LRA 14 Santa Fe - Juicios de lesa humanidad: Preocupa que sean silenciados e invisibilizados LRA 1 Buenos Aires - Falleció Jorge Coscia: Cineasta y ex secretario de Cultura LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria: Se cumplen 91 años del nacimiento de Carlos Mugica LRA 1 Buenos Aires - Macri sigue en Miami: No se presentará al llamado a indagatoria LU 4 Patagonia - Oposición de la querella: Macri docente en los Estados Unidos LRA 1 Buenos Aires - Atribuciones al Tribunal Superior de Justicia: El juez Raffaghelli denunció la "embestida" de Larreta a la justicia federal LRA 1 Buenos Aires - FEDERICO MENDEZ: ONG que denunció a Highton, le pidió al Presidente que rechace su renuncia LRA 7 Córdoba - LEJANDRO ALLENDE: "Alerta máxima por los incendios continúa y necesitamos que llueva" LRA 7 Córdoba - SERGIO FEDEROVISKY: "Hemos enviado cinco aviones y dos helicópteros para asistir a los bomberos" LRA 21 Santiago del Estero - ANTONIO BITAR: Despliegan operativo general de prevención en el sur de la provincia LRA 26 Resistencia - PABLO FRERE: Quinto Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano 2021 LRA 9 Esquel - MARISA DE LUCA: Levantaron la ocupación en las oficinas del IPV de Esquel

El presidente de la Nación aseguró que "empieza el tiempo" en el que la Argentina va a "recuperar la producción y el empleo" y dejó claro que cuando dice que "hay que cambiar los planes", no quiere decir "cambiar planes por trabajo, porque trabajo ya lo tienen, lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal".

El jefe de Estado hizo estas declaraciones en el cierre del acto que organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos (FdT) realizan esta tarde en la cancha de Nueva Chicago en el marco de un plenario militante de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

LRA 27 Catamarca

En su visita a Catamarca, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encabezó la inauguración de distintas obras y fábricas en el Parque Industrial El Pantanillo. En esta línea, el funcionario aseguró: "Este es el modelo que queremos llevar a toda la Argentina. Junto al gobernador Raú Jalil estamos viendo cómo potenciar la industria de Catamarca, que venía golpeada y con cierre de empresas".

Luego, Kulfas ratificó la idea de lograr que la producción sea más sencilla para las empresas mediante distintos alicientes. "Esto no es fruto de ninguna casualidad, surge de haber puesto incentivos claros, financiamientos accesibles, trabajar con empresarios para que vengan a Catamarca y haber lanzado un régimen especial para la industria textil en la provincia", indicó el ministro.

LRA 27 Catamarca

“Agradecerle al Gobernador de Catamarca Raúl Jalil, al vicegobernador y a todo el equipo, que llegaron para hacer una reunión ampliada con el Gabinete Nacional. En la misma se firmaron una serie de convenios, se hizo un repaso de todas las acciones que el gobierno nacional, está llevando adelante en conjunto con la provincia, en la idea de priorizar las acciones, pero también teniendo en cuenta una planificación hacia adelante”, comentaba Juan Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, luego de la reunión que mantuvieron con el gobierno catamarqueño.

LRA 1 Buenos Aires

El programa “Volvé a la escuela” tiene por objetivo recuperar el vínculo con la escuela pública de niñas, niños, jóvenes y adultos que lo hayan interrumpido de manera total o parcial; así como la implementación de estrategias de fortalecimiento de los procesos de enseñanza para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador del Chaco salió al cruce de las críticas a la obra de agua potable en la localidad de Charata, que inauguró el pasado lunes en un acto donde se mostró emocionado. El servicio llegó a esa ciudad después de 107 años. Sin embargo, la oposición cuestionó el anuncio y minimizó lo logrado. Tras explicar la importancia de la obra y destacar que el agua haya llegado al lugar, Jorge Capitanich expresó que "le dan risa las operaciones de prensa" y manifestó que "hay una crítica incesante y cruel" por parte de "odiadores seriales".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la CTA de los Trabajadores destacó que el Gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo y explicó: "Se busca generar las condiciones para que con aportes del Estado se pueda estimular y respaldar a aquellas pequeñas empresas para que puedan tomar nuevos empleos y se incorpora también la posibilidad de los programas cooperativos".

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunció que el Gobierno duplicará el complemento mensual de las asignaciones familiares por hijo a partir de octubre, de modo tal que quien actualmente percibe 5.063 pesos de asignación familiar pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de $10.126.

La medida alcanza a "más de 2 millones de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas A, B, C y D y quien percibe una prestación de desempleo", detalló Raverta en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de Uruguay reflexiono acerca del poder, la libertad y la importancia de la unidad a la hora de pensar un país; y llamó a "construir en las disidencias". En tanto, advirtió sobre las intenciones del llamado Mercado y aseguró que "la verdadera revolución está en la cabeza".

"Puedes no conseguir cambiar la sociedad, pero puedes hacer que el mercado no te lleve, no te arrastre. La verdadera revolución está en la cabeza", dijo y advirtió que "los pueblos tienden a confundir 'ser' con 'tener'".

Asimismo, sostuvo que "se prioriza al mercado en nombre de la libertad económica, pero esa libertad está limitando a otras libertades", y consideró que "hay una clase media que mira para arriba, y le cuesta ver que cada vez hay más distancia entre ella y ese mundo de riqueza; donde los ricos son cada vez más espantosamente ricos".

LRA 14 Santa Fe

Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú LRA42, participó de la presentación del Plan estratégico para el avance del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Respecto de esta iniciativa charló con “Causas Urgentes”.

“Se manifiesta la preocupación de una demora en los juicios y por eso tenía que ver la convocatoria para visibilizar esa situación que trae como consecuencia la posibilidad de que caigan debido a una cuestión biológica como es la edad de los acusados”, expresó.

Respecto de la intervención del secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla Corti, Silvia Varela dijo que “la denuncia de la política de Estado que parece que para la Corte no lo es, nosotros somos ejemplo en el mundo por el avance en los juicios y por la política de Derechos Humanos, y no puede ser que pasen 8 años y los juicios estén estancados. Se relataron las distintas presentaciones que se hicieron desde la Secretaría en Casación, denuncias de los expedientes que se demoran, los recursos de queja, etc.”. “Por eso también la convocatoria a los medios públicos para ayudar a visibilizar para que se sepa y se presione para que los juicios puedan continuar”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El cineasta y escritor Jorge Coscia, exsecretario de Cultura de la Nación y realizador de films como "Mirtha, de Liniers a Estambul", "El general y la fiebre" y "Cipayos (la tercera invasión)", falleció a los 69 años en la Ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El 7 de octubre de 1930 nace en Buenos Aires el religioso católico Carlos Mugica, referente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y de los llamados “curas villeros”.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente Mauricio Macri está llamado este jueves por el juez Martín Bava a declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, pero el exmandatario permanecerá fuera del país hasta finales octubre.

Según confirmó la líder del PRO, Patricia Bullrich, Macri sigue en el exterior a pesar de la convocatoria del juez de Dolores y hasta el miércoles se desconocía si el magistrado logró hacerle llegar la notificación en los domicilios que el exmandatario había declarado en este expediente o ante otras autoridades judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein se refirió a la decisión del ex presidente Mauricio Macri de no presentarse a indagatoria en Dolores ante el juez Martín Bava, por la causa sobre el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. La excusa que dio el ex mandatario fue que estaría dando una clase en un programa de liderazgo académico de un “think tank” (tanque de pensamiento) del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, un centro cultural de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. “La primera prioridad que tiene que tener un jefe o un líder, es preocuparse por los familiares de las víctimas de los hombres que murieron cumpliendo una misión que le encomendó su gobierno, pero Mauricio Macri elige dar una clase en un lugar de cuarta categoría”, expresó.

LU 4 Patagonia

La abogada de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras, se refirió a la indagatoria a Mauricio Macri y aseguró que el intento de considerar su designación como docente en una universidad de Estados Unidos es una pantalla para evadir a la justicia argentina.

"Tomamos conocimiento que le ofrecieron ser profesor en el primer semestre de 2022, y nosotros como querellantes nos vamos a oponer porque es una pantalla. No maneja inglés, no maneja fluidamente el castellano y menos la materia que dice que dará, que es Economía. Para pruebas está el desastre que hizo en el país", indicó Carreras.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la multitudinaria movilización, con alto porcentaje de participación del sector, en repudio a las atribuciones que pretende asignarle el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires al Tribunal Superior de Justicia porteño, posicionándolo por encima de la justicia federal; el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sostuvo que se trata de "una embestida muy grande al Poder Judicial", y consideró que para encontrar un ejemplo similar en la historia judicial del país, hay que "remontarse a la década del 30, cuando la Corte avaló el golpe de Estado" a Hipólito Yrigoyen. En tanto, abogó para que Horacio Rodríguez Larreta no promulgue lo votado por la legislatura: "Ahí se va a poner en juego su carácter democrático", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

La ONG que denunció penalmente a Elena Highton de Nolasco por la forma en que consiguió permanecer en la Corte Suprema después de cumplir 75 años de edad le pidió al presidente Alberto Fernández que rechace su renuncia.

LRA 7 Córdoba

El intendente de San José de la Dormida, Alejandro Allende, señaló que los incendios están activos en la zona lindante al pueblo, y agregó: “Hay mucho daño material. Cada uno vive de su campo y de su producción y las pérdidas son grandes. Hay asistencia del gobierno, de los bomberos y de los lugareños, que trabajaron mano a mano con los efectivos".

LRA 7 Córdoba

Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, confirmó el envío de asistencia por parte del Estado para combatir los incendios que se desataron el pasado fin de semana y que ha consumido un mínimo de 40.000 hectáreas.

“La provincia es la responsable inicial del combate con el fuego. A solicitud del gobierno provincial, hemos enviado medios aéreos para totalizar cinco aviones y dos helicópteros con la finalidad de asistir a los bomberos”, explicó Federovisky.

LRA 21 Santiago del Estero

El operativo fue requerido por el intendente de Villa Ojo de Agua al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a raíz del constante avance de los campos y serranía tomados por las llamas del norte cordobés. Por este motivo se ordenó el urgente traslado de personal policial, bomberos y la Brigada de Incendios Forestales.

LRA 26 Resistencia

"Es importante la provincia del Chaco, que carga con ese nombre a pesar que la región chaqueña son más de 100 millones de hectáreas, diez provincias de Argentina, gran parte de Paraguay y de Bolivia, las cuales conforman el Gran Chaco Americano, una región que tiene mucha atención de su gente. Se decidió armar esta plataforma que se llama Redes Chaco, la cual nos reúne periódicamente para impulsar medidas a favor del Chaco y de su gente”, expresó el secretario de Redes Chaco, Pablo Frere.

LRA 9 Esquel

La delegada zonal del IPV en Esquel, Marisa De Luca, confirmó que la ocupación de las oficinas realizada por un grupo de vecinas fue levantada, agregando que el jefe de la Unidad Regional, Pablo Naya, le informó que decidieron retirarse, y ella fue citada a fines de verificar cómo se encontraron las instalaciones.

LV 8 Libertador

El fiscal de Estado, Fernando Simón, explicó que no hay actuación ilegal en el otorgamiento de la licitación de Portezuelo del Viento. “Si se va a construir una presa hidroeléctrica se necesitan empresas que tengan experiencia en la construcción de turbinas. Es un requisito necesario y no son muchas las empresas que se dedican a esto”, informó Simón.

LRA 7 Córdoba

El viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, señaló que la intención del gobierno nacional es reforzar el trabajo conjunto con todos los representantes del área, con los cuáles mantuvo un encuentro en la Casa Rosada.

“Hay una agenda pública que claramente reclama el tema del trabajo. Queremos ayudar a la gente que más lo necesita, pero también queremos generar trabajo”, indicó Aguilera al ser consultado sobre el proyecto que presentará el jefe de Gabinete, Sergio Massa, para brindar incentivos con el fin de convertir los planes de empleo en puestos genuinos.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado correntino por el Frente de Todos, Miguel Arias, quien fuera baleado el pasado 26 de agosto durante un acto de cierre de campaña en Tapebicuá, informó que volvió a participar de una sesión de la Cámara Baja y luego brindó detalles de la causa, mientras espera de que la justicia correntina logre resultados contundentes para esclarecerla.

LT 11 Concepción del Uruguay

Según se informó desde la Cámara de Senadores de Entre Ríos, se dio tratamiento al proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, el cual establece el marco regulatorio de la carrera para el personal que realice actividades específicas de enfermería en las dependencias que funcionan en el Ministerio de Salud.

La presidenta de la Comisión de Salud, Nancy Miranda, consideró: “El proyecto ha sido de mucho interés, tanto de parte de enfermería como también de otros actores que tienen que ver con la Salud”.

LU 4 Patagonia

La diputada del Frente de Todos por Chubut, Estela Hernández, se refirió a la estrategia de la oposición para frenar la ley de etiquetado frontal, e indicó: "Después de su acalorado pedido de presencialidad plena están en el recinto detrás de las cortinas tomando café sin legislar de cara al pueblo".

LRA 22 Jujuy

Claudia Dagum, licenciada en Nutrición, se refirió al proyecto de ley de etiquetado de alimentos que debía tratarse el ultimo martes en una sesión especial convocada por el oficialismo, pero que no prosperó porque la oposición no dio quórum. Con respecto al espíritu de la ley, la profesional expresó: "Ante todo apunta al respeto a la gente, porque la gente muchas veces no sabe lo que contiene cada alimento que está comprando. A la industria alimenticia la salud de la gente no le interesa, porque sólo le interesa vender el producto. Por ejemplo, los alimentos destinados a los niños son altísimamente tóxicos".

LV 8 Libertador

El analista en política internacional Pablo Balcedo dijo: “Los Pandora Papers son investigaciones de un grupo de periodistas, pero lo que se destaca es el alto perfil de referentes que han sido dados a conocer, resaltando a tres presidentes, al primer ministro británico y a distintas celebridades, además del ex presidente del FMI, Strauss Kahn”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Durante la mañana de este jueves aterrizó a las 9:35 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AA931 de la línea aérea American Airlines con 776.880 vacunas de Pfizer que, sumadas a las 848.250 dosis recibidas ayer, completan un total de 1.625.130 para dar continuidad al fuerte avance en la inmunización de adolescentes de 12 a 17 años de todo el país en el marco del Plan Estratégico que el Gobierno nacional lleva adelante para combatir el COVID-19.

LRA 29 San Luis

La ministra de salud de San Luis se refirió al plan de vacunación a menores de 3 a 11 años. “Estamos trabajando en conjunto con el ministro de educación. Enviamos una circular a los directores de los establecimientos y ellos difundieron las autorizaciones que deben firmar los padres”, señaló Sosa.

LRA 1 Buenos Aires

De acuerdo con el último informe técnico de vigilancia genómica del Ministerio de Salud de la Nación, en 14 días los casos de la variante Delta crecieron un 35%. Se pasó de 415 positivos a 561. El infectólogo remarcó la importancia de la vacunación y las características de la cepa mencionada.

LT 12 Paso de los Libres

El subsecretario de Sistemas y Tecnología de Información de Corrientes, Federico Ojeda, comentó que la provincia tiene un grupo etario de 65.000 niños ubicados entre los 3 y los 11 años, agregando: “Al día de hoy ya tenemos 46.000 menores inscriptos para la aplicación de la primera dosis”.

LRA 26 Resistencia

La doctora Alicia Michelini, directora del Hospital Pediátrico, se refirió a una nueva etapa de la campaña provincial contra el COVID-19 para niños y niñas de 3 a 11 años, que el próximo martes 12 de octubre comenzará en el Chaco, indicando: “Todavía no está detallado si vamos a usar el mismo protocolo que veníamos utilizando para los mayores de 12 años, pero sí es para los niños y niñas con factores de riesgo, en las mismas condiciones que se estaban utilizando para los mayores de 12".

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se refirió al viaje que realizará junto a más de 20 dirigentes sociales, sindicales y políticos, del 11, 12 y 13 de octubre a Jujuy; por Milagro Sala, todos los presos políticos y contra el lawfare: "Creemos que es hora que empiecen a recibir la presión de la sociedad", dijo.

En ese sentido, contó que realizaron un pedido de audiencia con Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, "un tribunal construido a medida para perseguir a Milagro, uno de los escándalos de la historia judicial argentina".

LRA 52 Chos Malal

El coordinador se refirió a la reunión planificada entre las autoridades del gobierno de Neuquén y las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El objetivo es acordar los lineamientos que permitan la firma del Convenio Nación/Provincia que ponga en marcha el Relevamiento Territorial en tierras comunitarias de la provincia.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La candidata recorrió la Región Sur y estuvo en Jacobacci, donde participó de la inauguración de la estación de Ojos de Agua. Visitó instituciones deportivas y entregó aportes y subsidios para clubes y escuelas deportivas.

LRA 57 El Bolsón

La representante de la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) criticó al gobierno de Mario Arcioni por su actitud con los y las docentes. Realizan medidas de fuerza, que continuarán la semana que viene con un paro de 48 hs el miércoles 13 y jueves 14.

LRA 26 Resistencia

“Estamos inaugurando varias obras en Colonia Benítez y tuvimos la presencia del señor gobernador, Jorge Capitanich. En cuanto a la campaña para el 14 de noviembre, decimos que son las que valen y seguramente se convalidará a nuestros legisladores, porque eso es lo que le manifestamos a los vecinos”, expresó el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps.

LRA 27 Catamarca

“Estamos viajando porque nos pidió el gobernador Jalil que lo acompañemos. La idea es que haya un intercambio del gabinete nacional con el provincial, una reunión conjunta en la cual después se genere un ámbito donde cada ministro de la Nación, con el ministro correspondiente de la provincia, podamos gestionar y acelerar las cosas que tenemos pendientes”, explicó el ministro de Seguridad de Catamarca, Gustavo Aguirre.

LV 8 Libertador

Así lo manifestó Carlos Iannizzotto, candidato del Partido Federal, agregando: "Nuestro espacio político hubiese votado a favor de las dos leyes: la correspondiente a la jubilación de los trabajadores de la viña y la del etiquetado frontal de alimentos".

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló de ciertos mecanismos que utiliza el capitalismo y de la capacidad que tienen aquellos que son poderosos.

"Uno de los beneficios que tienen las grandes empresas es que pueden dejar de ganar ahora para ganar mañana", destacó el conductor. En tanto se refirió a la decisión del Gobierno de salir a frenar un intento de abandono sin venta de activos de la planta que la empresa Dow Chemical tiene en la provincia de Santa Fe.

La compañía quería dejar sus activos en Santa Fe pero se negaba a venderlos, en una maniobra que será investigada por abuso de posición dominante.

LRA 26 Resistencia

“Estamos trabajando muy fuerte para llevar nuestra propuesta a la ciudadanía, pues estamos convencidos que somos los que podemos transformar la vida de la gente”, dijo la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Silvana Cabrera.

LRA 23 San Juan

El gobernador de San Juan se refirió a lo sucedido el martes en la Cámara de Diputados de la Nación.

"Aquí hay que hacer una lectura del contexto", afirmó Uñac apuntando directamente a las presiones empresariales del sector azucarero y también del desarrollo de la campaña.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La diputada Yutrovic se refirió a la prórroga del subrégimen de la Industria Electrónic. Habló de las reuniones que mantuvo con funcionarios nacionales y puntualizó que en Tierra del Fuego "el subrégimen es una prioridad, esperemos que las expectativas se cumplan, hay que cumplir algunas cuestiones normativas electorales, lo importante es que salga”.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo dialogó con el móvil de la radio desde el Congreso y destacó la vuelta a las sesiones presenciales: "Es un síntoma más de que la Argentina está recuperando la normalidad", dijo.

Se refirió al proyecto de ley para declarar a las telecomunicaciones de interés público y adelantó que el cuerpo se encuentra pronto a sacar un dictamen para su tratamiento: "Hoy las telecomunicaciones nos atraviesan y es un deber del Estado poder intervenir", afirmó.

Economía | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario destacó que en este feriado largo "es casi imposible conseguir algunas habitaciones”. La Fiesta de la Orquídea, la del Inmigrante y el Black Friday en Apóstoles se suman a las opciones de este fin de semana.

LV 8 Libertador

Visita la provincia para celebrar los 130 años del Banco Nación el vicepresidente de la entidad, Matías Tombolini, quien expresó: “Estamos visitando los lugares más relevantes de Argentina y Mendoza es uno de ellos, porque el Banco Nación es su agente financiero. El Banco colocó en Mendoza alrededor de 53 mil millones de pesos y es una de las provincias que más volumen posee”.

LRA 3 Santa Rosa

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa lanzó una campaña de donación de árboles frutales para el armado de un huerto comunitario en el barrio San Cayetano de Santa Rosa.

La actividad se realizará en el marco de la acción de extensión ejecutada en la facultad, la cual se denomina “Árboles frutales en contextos urbanos comunitarios. Aportes a la soberanía alimentaria”. En tanto, la ingeniera agrónoma Gisela López, una de las coordinadoras de la propuesta, explicó los fundamentos del trabajo que llevarán a cabo.

LV 4 San Rafael

El director de Turismo de San Rafael, Javier Muñoz, informó que la ciudad cuenta con reservas cercanas al 100% para el próximo fin de semana largo.

Para este receso se prevé el arribo de miles de visitantes de CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y de diferentes Departamentos de Mendoza, entre otras localidades.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Casa Rosada, el periodista Christian Varela dialogó con el secretario de Energía de la Nación quien asistió a una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el objetivo de analizar las ventajas del Plan Gas.Ar frente a la crisis internacional energética y cuáles son las oportunidades para la Argentina.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi describió los proyectos impulsados por el Gobierno Nacional para promover la protección del trabajo y la generación de nuevos empleos seguros y saludables, frente a las flexibilizaciones y negativa de reconocimiento de derechos impulsadas por la oposición.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez, comentó que el gremio solicitó, a través de notas enviadas al Ministerio de Educación y al de Hacienda del gobierno provincial, el blanqueo de un plus y un 15% de aumento al salario inicial docente.

LT 11 Concepción del Uruguay

En el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales, el gobierno provincial, representado por el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, realizó una propuesta de aumento del 10% para todo el escalafón, a pagar con los haberes de octubre.

En tanto, Oscar Muntes, secretario General de ATE, dijo que para recomponer el salario el 10% de aumento debe ser a los valores de septiembre, y no a los de febrero como propone el gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

La candidata a diputada nacional por Buenos Aires por el Frente de Todos destacó que el Gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo genuino y señaló que "es un paso importantísimo". Tras expresar que "muchísimas personas se cayeron del sistema" durante el gobierno anterior y la pandemia, Agustina Propato remarcó que ahora "la prioridad es mudar un millón 300 mil de argentinos que hoy reciben planes sociales hacia la inserción laboral concreta".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 12 de agosto de 2021 la Universidad de Buenos Aires conmemoró el bicentenario de su creación, dispuesta por decreto del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, en 1821.

Desde Radio Nacional iniciamos un recorrido por los aspectos centrales de esos 200 años de historia de la Universidad de Buenos Aires.

LRA 4 Salta

Luego de sismo en la provincia de Salta, algunos de los pacientes que llegaron al Hospital de la localidad de El Galpón tenían cuadros de hipertensión y en otros casos convulsiones. Se trató en su mayoría de personas que promedian los 65 años.

LRA 2 Viedma

Las siete aves liberadas en Sierra Paileman son controladas de manera diaria. Hasta que aprendan a volar tendrán seguimiento. Desde la primera suelta en 2003, esta última es considerada como histórica para Latinoamérica por la cantidad de cóndores que incluyó.

LRA 30 Bariloche

La médica se refirió a la campaña de prevención y detección que se realiza durante este mes en el Hospital Zonal Bariloche facilitando el acceso a mamografías y controles médicos. “El objetivo es reforzar las acciones para generar conciencia en la población”, indicó Pasquali.

LRA 7 Córdoba

El delegado gremial de ATE, Juan Arnedo, quien desempeña sus funciones en el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), se refirió a las irregularidades que se viven en dicho organismo, diciendo: “El déficit en los últimos años se ha agravado, no tiene un ritmo para acompañar la cantidad de gente que se inscribe. Sobre un padrón de siete mil inscriptos en capital se sorteaban 200 viviendas, y eso de permitir que todo el mundo se inscriba es parte de la política del marketing. Hay un porcentaje del 15% que el Poder Ejecutivo se reserva para adjudicar según su criterio”.

LRA 22 Jujuy

La secretaria de la Asociación de Cannabis Medicinal Jujuy, Paola Gallegos, cuya hija es beneficiaria del programa especial terapéutico, se mostró complacida tras recibir los primeros frascos del aceite de cannabis que se produce en Jujuy. "Antes teníamos que conseguir este producto en el mercado negro, y hablamos de aceites que no eran seguros, que no sabíamos los componentes que tenían, y no había otra manera de poder conseguirlo, salvo con el auto cultivo o fabricándose su propio aceite”, expresó Gallegos.

LRA 7 Córdoba

Un total de 40.000 cordobesas están en condiciones de acceder a la jubilación por tareas de cuidado, en el marco del plan lanzado por la ANSES que reconoce el trabajo de las mujeres que tengan edad para jubilarse, pero no cuenten con los años de aportes necesarios y tengan hijas o hijos. “Es un mojón en la historia del país. Es algo que ratifica la decisión del Estado de llegar a las mujeres que lo necesitan”, señaló el titular de la Delegación Córdoba de ANSES, Martín Gila.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Ustarroz, dio detalles de "Festival del Salame Quintero Mercedino" en el Parque Municipal, que se llevará a cabo el próximo sábado y domingo.

Durante el encuentro, se podrá disfrutar de artistas en vivo, degustar en los puestos gastronómicos, y recorrer un paseo artesanal, conocer el trabajo de micro emprendedores, arte, patio cervecero y tocarán las bandas "Salamines" el sábado y Bersuit el domingo.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, destacó que tras casi dos años de pandemia, la Fiesta de la Diversidad Cultural volverá a celebrarse en forma presencial en la ciudad este fin de semana largo de octubre, con récord de inscriptos para el desfile de carrozas y los recitales al aire libre de Los Auténticos Decadentes y Los Tekis con entrada libre y gratuita. "Vamos a tener un fin de semana espectacular y se espera una gran cantidad de turismo, siempre es un éxito", resaltó. En ese marco, detalló las diferentes actividades que ofrecen en el lugar.

LRA 25 Tartagal

Se celebró el primer matrimonio igualitario en el municipio de El Galpón, provincia de Salta. Se trata de Jenifer Ariadna Mansilla y Cristian Eduardo Serrano. “Siempre soñé con casarme”, señaló la joven y animó a celebrar el amor, el respeto, la inclusión y la diversidad.

LRA 24 Río Grande

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el programa del RENABAP "Mi pieza", el cual está orientado a mujeres mayores de 18 años que viven en barrios populares y que tienen el certificado de vivienda. "Mi pieza es una línea de asistencia económica para el mejoramiento de las viviendas", expresó Shapiro.

LT 11 Concepción del Uruguay

La Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley por unanimidad el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia contra las mujeres por Razones de Género, una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone la regulación procedimental para el abordaje de la violencia por razones de Género. La presidenta de la Comisión de Legislación General, Claudia Gieco, indicó:

“Se trata de un proyecto ampliamente trabajado, que pone de manifiesto la voluntad política de nuestro gobernador y la de la vicegobernadora para construir una provincia más justa e igualitaria”.

LRA 22 Jujuy

La progenitora de Iara Rueda, la menor de Palpalá que fuera víctima de femicidio hace más de un año, protagonizó una nueva marcha en la capital jujeña reclamando justicia, y lamentó que las autoridades provinciales estén más preocupadas en seguirla a ella y a quienes la acompañan” para filmarnos y sacarnos fotos como si fuéramos delincuentes” dijo. Por otro lado repasó el papel de varios funcionarios desde el día del crimen hasta hoy cuestionándolos duramente y se acordó –por ejemplo- de la titular del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género, a quien –expresó- “la vi una sola vez, cuando fue a defender a un empleado suyo y ahí fue cuando me dijo que el Gobernador Morales tenía cosas más importantes que tratar. Desde entonces no la volví a ver”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges conversó con el periodista de espectáculos, con paso por la revista Para Ti, Diario Perfil, Cosmopolitan, revista Ohlala!, Sebastián Fernandez Zini, actualmente editor general de la revista ¡Hola! Argentina.

Zini hace una reseña de los pormenores del mundo del periodismo de espectáculos, cuenta acerca de las distintas formas de trabajo en la revista a su cargo y las diferencias de estilo respecto a Hola! de España.

LRA 13 Bahía Blanca

El sábado 9 de octubre a las 21 tendrá lugar el estreno presencial de la obra "El árbol" en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. En la cita apócrifa que da comienzo a El árbol de Saussure: una utopía, Héctor Libertella pregunta: “¿Cómo asumir las cosas −la sociedad, yo, el arte, la vida misma y la muerte− en ese mundo que tiende a la desaparición del signo?” A partir de este interrogante, Natalia Martirena y Luciana Olmedo-Wehitt construyen una experiencia performática que ensaya una respuesta con el cuerpo. En Tarde para Todo, hablamos con esta última. "Es una producción inédita para la ciudad, que ganó un premio del Teatro Nacional Cervantes. Es una producción inédita para la ciudad, con un gran presupuesto invertido en cultura local, con un apoyo emocional, profesional constante durante estos dos años".

LRA 53 San Martín de los Andes

Con más de 80 actividades, que incluyen presentaciones de libros, conversatorios y talleres, se realiza la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes en formato totalmente presencial. Comenzará a desarrollarse el 10 de octubre.

Deportes | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

Este viernes comienza la 19° Edición de la travesía en kayak desde el Río Turbio hasta el Río Gallegos que contará con 32 remadores. “Este año vamos una familia remadora, desde niños de 11 hasta los 54 años de edad, padre e hijos, madres e hijos, parejas”, señaló Eseyza.

LRA 18 Río Turbio

Tras 23 años regresa a El Calafate

Cobertura exclusiva del Rally de Los Glaciares

Después de 23 años el rally regresa a El Calafate. Este próximo fin de semana se llevará a cabo la 6ta edición del rally de los Glaciares y la 3era fecha del vigésimo sexto campeonato fueguino de rally que será transmitida por las radios nacionales de la Patagonia Sur además de Radio Nacional Resistencia en un súper fin de semana de deportes. https://www.radionacional.com.ar/cobertura-exclusiva-del-rally-de-los-glaciares/

Humor | Volver al inicio

Citación a indagatoria

Hoy el ex presidente Mauricio, que es Macri, tenía que presentarse a declarar, en la causa donde se lo acusa de espiar a los familiares del ARA San Juan. Hubo problemas para notificarlo, debido a que en los domicilios denunciados, le decían a quienes llevaron la notificación, que allí no vivía ningún Mauricio Macri.

Ahora la Justicia tiene dos posibles formas de encontrarlo.

1) Ir a la Universidad donde va a dar clases (Si, como profesor)

2) Seguir su cuenta de Netflix, esperar hasta las 19:00 horas, cuando se conecta a la plataforma y allí saber desde qué domicilio lo hace!!!

¿Será justicia?