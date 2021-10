Arnedo: “Inscriben por marketing, generan expectativas para conseguir votos”

En comunicación con el delegado gremial de ATE que desempeña sus funciones en INVICO (Instituto de Viviendas de Corrientes) se refirió acerca de las irregularidades que se viven en dicho organismo.

“El déficit en los últimos años se ha agravado, no tiene un ritmo para acompañar la cantidad de gente que se inscriben año a año. Sobre un padrón de 7000 mil inscriptos en Capital se sorteaban 200 viviendas, eso de permitir que todo el mundo se inscriba es parte de la política del marketing, hay un porcentaje del 15% que el Poder Ejecutivo se reserva para adjudicar según su criterio” manifestó Arnedo respecto de la forma de selección para entregar las viviendas.

En cuanto a los lugares en donde se hacen los terrenos dijo que “hay viviendas que se hacen en lugares donde no hay infraestructura, no hay servicios de cloacas, son módulos mínimos para salir de un asentamiento, pero no es el prototipo de vivienda digna que reclamamos que se haga”.