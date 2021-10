Lic. Dagum:"A la industria alimenticia la salud de la gente no le interesa".

DESCARGAR

Claudia Dagum Licenciada en Nutrición se refirió al proyecto de Ley de Etiquetado de Alimentos que debía tratarse el ultimo martes en una sesión especial convocada por el oficialismo, pero que no prosperó porque la oposicion no dio quórum. Con respecto al espíritu de la ley, la profesional expresó que: "ante todo apunta al respeto a la gente, porque la gente muchas veces no sabe lo que contiene cada alimento que está comprando. A la industria alimenticia la salud de la gente no le interesa, porque sólo le interesa vender el producto. Por ejemplo los alimentos destinados a los niños son altisimamente tóxicos". La nutricionista se mostró esperanzada en que la iniciativa pueda prosperar porque -dijo- "la alimentación es la base de nuestra salud y recien desde ahí podés empezar a construir un cuerpo más saludable".

