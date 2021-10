José "Pepe" Mujica: "Los pueblos tienden a confundir 'ser' con 'tener'"

El ex presidente de Uruguay reflexiono acerca del poder, la libertad y la importancia de la unidad a la hora de pensar un país; y llamó a "construir en las disidencias". En tanto, advirtió sobre las intenciones del llamado Mercado y aseguró que "la verdadera revolución está en la cabeza".

"Puedes no conseguir cambiar la sociedad, pero puedes hacer que el mercado no te lleve, no te arrastre. La verdadera revolución está en la cabeza", dijo y advirtió que "los pueblos tienden a confundir 'ser' con 'tener'".

Asimismo, sostuvo que "se prioriza al mercado en nombre de la libertad económica, pero esa libertad está limitando a otras libertades", y consideró que "hay una clase media que mira para arriba, y le cuesta ver que cada vez hay mas distancia entre ella y ese mundo de riqueza; donde los ricos son cada vez más espantosamente ricos".

"La libertad es cuando podes gastar tiempo de tu vida en lo que te gratifica"

En tanto abogó por "no sumarle a las diferencias, la subjetividad del escarnio mutuo", y recordó que "una nación es un pacto de 'nosotros'".

