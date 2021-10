Antes teníamos que buscar el aceite medicinal en el mercado negro

DESCARGAR

La secretaria de la Asociacion de Cannabis Medicinal Jujuy, Paola Gallegos, cuya hija es beneficiaria del programa especial terapeutico, y que recibieron los primeros frascos del aceite de cannabis que se produce en nuestra provincia, se mpostró complacida con esta concreción y contó que "antes teníamos que conseguir este producto en el mercado negro, hablamos de aceites que no eran seguros, que no sabíamos los componentes que tenían, y no había otra manera de poder conseguirlo sino tal vez con el auto cultivo y fabricarse su propio aceite. Llegamos a pagar entre $5.000 a $7.000 por frascos de 10 a 20 ml como mucho, y en el caso de mi hija le duraba un mes y medio o dos meses, y por ahí tenía que sacárselo a los dias porque le hacía mal. Por eso ahora estamos contentos, porque esto es algo muy seguro y que tiene una posología que lo vas a poder encontrar en cualquier farmacia".

