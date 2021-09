Diario de Radio Nacional 06/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “La gente va a valorar que hay un Gobierno que se preocupa por ellos”

LRA 1 Buenos Aires – Llegan 200 mil dosis de Cansino: Vacunas destinadas a poblaciones de difícil acceso

LRA 1 Buenos Aires – 162 muertos: 3.893 nuevos contagios de coronavirus en Argentina

LRA 7 Córdoba – HUGO YASKY: “Hay un sector que hace política promoviendo la antipolítica”

LRA 1 Buenos Aires – RODRIGO NENDA: Nuevas pericias para esclarecer el atentado contra Arias

LT 12 Paso de los Libres – CIDIO GHIGLIONE: “Si tardaba un poco más en llegar a cirugía peligraba su vida”

LRA 1 Buenos Aires – MIRANDA RUIZ: Detenida por practicar la ILE en Tartagal

LRA 13 Bahía Blanca – MONICA MACHA: Detención de la médica que hizo un aborto, “Hay una idea de disciplinar”

LRA 1 Buenos Aires – ESTELA DE CARLOTTO: “Volvé a pensarlo”, campaña de Abuelas para buscar nietos

LRA 1 Buenos Aires – CONRADO GEIGER: Andrés Lablunda, nieto recuperado

LRA 52 Chos Malal – Proyecto Comarcas: “Mina San Eduardo”

LRA 1 Buenos Aires – Espacio para la memoria: El golpe de 1930, inicio de la Década Infame

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD, editorial: “Golpes contra Yrigoyen y Allende, efemérides para repensar”

LRA 1 Buenos Aires – “Mi Argentina”: La credencial internacional de vacunación

LT 12 Paso de los Libres – CAMAU ESPINOLA: “La apertura del Puente Internacional de Paso de los Libres”

LT 14 Paraná – CAROLILA GAILLARD: “Hay mucha expectativa” para las elecciones de este domingo

LRA 6 Mendoza – DIEGO SILVA: “No se puede creer la corrupción del Concejo Deliberante de Guaymallén”

LRA 42 Gualegaychú – RAFAEL SARACHAGA: Uruguay abrió la frontera para extranjeros con propiedades en el país

LU 4 Patagonia – Plan Detectar y vacunas: Comodoro llega a los barrios

LT 14 Paraná – Barrio Francisco Ramírez: Un operativo busca a no vacunados contra el coronavirus en Paraná

LRA 6 Mendoza – De 9 a 19 horas: Esta semana se mantiene la extensión horaria para vacunarse

LRA 27 Catamarca – MIGUEL ANGEL CONTRERAS: “Que el COVID no sea utilizado como excusa para no votar”

LRA 19 Puerto Iguazú – JOAQUIN SANCHEZ: Refuerzan el presupuesto para la emergencia hídrica

LRA 17 Zapala – MARIA EUGENIA FERRARESO: “Ser joven no es sinónimo de inexperiencia”

LRA 57 El Bolsón – ANA MARKS: “La prioridad es la reactivación económica”

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – GUILLERMO FERNANDEZ: “La gente pide mayor presencia del Estado en su conjunto”

LRA 25 Tartagal – HECTOR CHIBAN: El radical Chibán se diferenció de sus contrincantes

LRA 3 Santa Rosa – Con residuos post campaña: Impulsan campaña de compromiso ambiental

LV 8 Libertador – GERARDO VAQUER: Conectividad a internet y cuidado del agua

LRA 53 San Martín de los Andes – CARLOS ALBERTO VIVERO: Aseguró que Neuquén necesita nuevas escuelas

LRA 43 Neuquén – ASUNCION MIRAS TRABALON: “Democratizamos el Frente de Todos”

LRA 30 Bariloche – LAURA SANTILLAN: “No queremos que el descontento lo canalice la derecha”

LRA 29 San Luis – MARIA JOSE ZANGLA: “San Luis fue pionera a la hora de colocar la vacuna”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Todo depende de vos

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario aseguró que es “optimista” en cuanto a los resultados que logrará el Frente de Todos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo, y expresó su convicción de que la gente “valora un gobierno que se preocupa por ellos”, en contraposición el macrismo “que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó”.

“Cuando llegue el domingo la gente va a valorar que hay un gobierno que se preocupa por ellos, frente a un gobierno (por la gestión macrista) que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó”, manifestó Fernández.

En esa línea, agregó que “los argentinos tienen memoria, saben el esfuerzo que hemos hecho, saben que he puesto todo de mí y todos los que formamos parte del gobierno hemos dejado todo”, al mostrarse “optimista” por los resultados de estas elecciones.

“Tengo la íntima seguridad que pusimos todo nuestro esfuerzo para que el cuidado de la gente, y cómo cuidamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan en la Argentina, con el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)”, enumeró además.

LRA 1 Buenos Aires

Otras 162 personas murieron y 3.893 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.673 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.207.695 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.293 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 42,4% en el país y del 43,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De los 5.207.695 contagiados, el 94,20% (4.905.843) recibió el alta y 189.179 son casos confirmados activos.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 200 mil vacunas del laboratorio CanSino, que se administran en una sola dosis y serán destinadas a poblaciones de difícil acceso, llegarán mañana al país para sumarse a la campaña de vacunación que el Gobierno despliega en todo el país.

Con este nuevo cargamento, la Argentina alcanzará las 57.407.120 dosis para continuar con el Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19, según se informó esta tarde oficialmente.

El embarque arribará a las 2.45 al aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelo QR8157 de la compañía Qatar Airways.

Con estas dosis, el Gobierno apuesta a vacunar a poblaciones de “difícil acceso”, entre ellas personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos dispersos.

Con esa meta fueron reservadas las vacunas del laboratorio CanSino, que al administrarse en una sola dosis, logran reducir las barreras logísticas.

El arribo de mañana se sumará a los 1.736.000 sueros de Sinopharm que llegaron el sábado último desde Pekín, en el vuelo LH8264 de la línea aérea Lufthansa Cargo.

LRA 7 Córdoba

El diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, señaló que “hay un sector que hace política promoviendo la antipolítica. Y lo hacen para no tener que hablar del desastre que provocaron cuando fueron Gobierno. Eso hace que sea más difícil dar el debate”.

“El teletrabajo llegó para quedarse. La pandemia nos adelantó 10 años, pero hoy ya se están firmando convenios que contemplan al teletrabajo. Argentina es pionera en ese sentido”, aseguró el también titular de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA).

Con relación al pedido de las centrales empresarias y de algunos estamentos gubernamentales de descontar el salario a los que no se vacunen, Yasky dijo que “pedir descontarle el sueldo a los que no se quieran vacunar es embarrar la cancha innecesariamente. Los propios sindicatos pidieron que la vacunación sea una condición para volver a la presencialidad”. “Los que no se quieren vacunar es un porcentaje muy menor”, finalizó.

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Rodrigo Nenda, querellante en el caso del diputado correntino del Partido Justicialista baleado, se refirió a la marcha de la investigación sobre el ataque ocurrido el 26 de agosto durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, provincia de Corrientes.

El abogado de Arias, quien ya fue dado de alta y se encuentra en su domicilio, precisó que durante esta jornada llegarán a la provincia peritos en balística y un médico forense legista para determinar la distancia del disparo y el tipo de calibre utilizado.

Los especialistas, que fueron contratados por la propia defensa, buscarán aportar datos que aún se desconocen para avanzar en otras hipótesis sobre lo ocurrido aquel 26 de agosto.

Dado el tiempo transcurrido, el Dr. Nenda admitió “preocupación por la falta de pericias de las fuerzas locales” y por centrar la investigación en quienes participaron del acto “que son personas del entorno del diputado”.

LT 12 Paso de los Libres

El médico cirujano Cidio Delfor Ghiglione, quien le realizó la cirugía al diputado Miguel Arias, comentó como recibió al paciente, diciendo que “tuvo varias lesiones en el intestino delgado y demasiada pérdida de sangre, lo cual ocasionó que se le tenga que colocar mucha sangre”.

LRA 1 Buenos Aires

Miranda Ruiz, de 33 años, es médica clínica y brindó sus declaraciones luego de la detención que sufrió por practicar una interrupción legal del embarazo en el hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón. “El delito que se me imputa es aborto, cuando hay una ley de aborto. Es una causa escandalosa”, dijo y recalcó: “Es imposible que obligue a una mujer a hacer el procedimiento porque el tratamiento es autoadministrado”.

La especialista de la salud adelantó que pedirá la nulidad. También contó que quedó muy conmocionada luego de que varios sectores hayan pedido por su liberación: “El viernes fue un día muy difícil, no entendía nada de lo que estaba pasando”.

Ruiz sostuvo que frente a un “escándalo judicial, tiene que haber necesariamente grupos políticos y poder local”. En ese contexto, brindó más detalles: “La legisladora Fiore y la concejala Subelza de la provincia de Salta están militando contra la ley del aborto; para defender sus intereses personales no tienen problema en avasallar con todo”.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) dijo que la detención de la médica que hizo un aborto en Salta “fue un atropello del Poder Judicial. Hubo una manipulación de la información en las redes para generar todo un contexto social. Hay una idea de disciplinar”.

La legisladora que va por la reelección agregó que una de las próximas ideas que se deben trabajar en el Congreso es la de la licencia por paternidad: “Hay un piso establecido de 120 días. Siempre es un tema para trabajar con los sindicatos. Hay muchos actores que tienen peso en la legislación laboral. Debemos acompañar la consolidación de las familias en la Argentina”.

También se refirió a las propuestas de las comunidades originarias que plantean la concepción de propiedad comunitaria, a las casas de parto que buscan terminar con la violencia obstétrica y cómo mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras domiciliarias terapéuticas.

LRA 1 Buenos Aires

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, detalló los alcances de la campaña #Volveapensarlo que convoca a la sociedad a brindar información para reconstruir el destino de las nietas y nietos que hoy viven con una identidad falsa.

Destacó que “no hay que perder un minuto de los que faltan” y el valor de “cada dato” para descubrir los rastros de esos casi 300 nietas y nietos, hoy adultos, que la dictadura arrebató a sus familias.

Precisó que la nueva campaña “viene con la necesidad de concientizar” y advirtió que, quien se niega a corroborar sus dudas “también niega su identidad y su verdad a sus hijos”.

La presidenta de Abuelas puntualizó que la organización cuenta con doce equipos técnicos de profesionales para asistir a quienes se acercan con sus dudas y “llevarles la certeza de que pueden seguir con su vida pero con la libertad de conocer su identidad”.

Por otra parte, se refirió a los actos de vandalismo contra los pañuelos blancos y otras manifestaciones contra Abuelas y Madres y consideró necesario “cuidar a la democracia y ayudar a los jóvenes”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de ”Historias fragmentadas” Conrado Geiger conversa con Andrés Lablunda Fontana, nieto restituido, hijo de Mabel Lucia Fontana y Pedro Lablunda, militantes peronistas desaparecidos el 20 de Abril de 1977.

Andrés cuenta su vida transcurrida en la ciudad de Mar del Plata hasta los 25 años, ciudad a la que había sido trasladado luego de ser entregado en adopción tras el secuestro de sus padres.

Relata los hechos en los que se produce la pérdida de su identidad cuando tras la desaparición de sus padres es dejado junto a una familia vecina, quienes acuden a la justicia donde la Jueza de menores Ofelia Hejt, de comprobada relación con la dictadura, otorga su adopción plena a otra familia sin las investigaciones correspondientes y trasladado a Mar del Plata por esta nueva familia quienes tampoco conocían el origen ni estaban relacionados con la represión.

LRA 52 Chos Malal

En el marco del proyecto Comarcas que lleva adelante Radio Nacional desde el espacio de gestión colectiva Artística Federal, y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta, LRA 52 Nacional Chos Malal presenta el documental sonoro: “Mina San Eduardo”.

Esta propuesta sonora, pretende hacerle llegar a cada argentino y argentina lo que atravesó, allá por marzo de 1951, la zona norte de la provincia de Neuquén, una especie de recuerdo que permita construir nuestra historia a partir de la memoria.

San Eduardo, fue una mina que contaba con una de las principales estructuras de carbón (asfaltita), y estaba situada a pocos kilómetros de Curaco y Balsa Huitrín, a unos 80 kilómetros de Chos Malal. Se trataba de un floreciente pueblo que contaba con unos 1000 habitantes. La población fue creciendo alrededor de la explotación de un recurso natural.

Los trabajadores del carbón -los que trabajaban de mineros- tenían una jornada laboral de ocho horas, en grupos de 13 personas y por lo general trabajaban con bombacha y alpargatas, eventualmente usaban botas de goma cuando había alguna inundación. Cada uno contaba con una lámpara identificada con su nombre y apellido, y debían cuidar bien de ella porque además de alumbrar les permitía advertir la temida presencia del gas grisú.

LRA 1 Buenos Aires

Identificada como la Década Infame por el periodista José Luis Torres, aquella etapa comenzó con el golpe cívico militar del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen.

Este período autoritario, signado por la discontinuidad democrática, se extendió hasta 4 de junio de 1943, cuando otro golpe militar derrocó a Ramón Castillo.

Los gobiernos civiles y militares que gobernaron durante los 13 años que se extendió la Década Infame, estuvieron encabezados por los mencionados Uriburu y Castillo; el general Agustín P. Justo y Roberto Marcelino Ortiz.

Compartimos un recorrido por esta etapa efectuado por el historiador Felipe Pigna, en su programa Historias de Nuestra Historia, emitido por AM 870 y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó un nuevo aniversario del golpe a Hipólito Yrigoyen. “Un 6 de septiembre de 1930 los tribunales legitimaron a un Gobierno de facto y en la Argentina se inauguró una etapa que terminó en 1983. Los gobiernos autoritarios restan derechos y son ineficaces. No hay que subestimar el sistema democrático y al voto popular. Debemos mejorar lo que hay y discutir pero no nos podemos dejarnos llevar por ese espíritu de derecha que cuestiona al sistema mismo”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La credencial digital de vacunación Mi Argentina funcionará desde hoy como documento oficial de acreditación internacional de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, medida que está siendo comunicada a las cancillerías de los otros países, direcciones de migraciones y autoridades de frontera, reportó el Ministerio de Salud.

El carnet digital está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países.

Además, las autoridades nacionales solicitaron que los países envíen sus modelos de credencial para verificar la documentación de las personas que deseen ingresar al país.

Mi Argentina es la aplicación (app) que acredita que la persona recibió el esquema de vacunación contra el coronavirus y a partir de hoy será el documento oficial de acreditación internacional.

LT 12 Paso de los Libres

En sus gestiones ante el equipo del Presidente Alberto Fernández, Camau Espínola llevó consideraciones de vecinos, comerciantes y otros empresarios de Paso de los Libres que solicitan la apertura del Puente Internacional, pero lo fundamental es la situación sanitaria que expuso el senador nacional para fundamentar este pedido de apertura.

“Desde el punto de vista sanitario, Paso de los Libres y Uruguayana se encuentran con gran parte de su población inmunizada con una y dos dosis de vacunas contra el COVID-19. Libres tiene una población de 43.251 habitantes y ha recibido 43.945 vacunas que envía la Nación”, expuso el legislador correntino.

LT 14 Paraná

La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) es precandidata a ser reelegida en su cargo y habló de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) que se celebrarán este domingo, expresando que “tenemos mucha expectativa” de lo que suceda esta semana, y luego agregó que “hay una esperanza de estar mejor y es lo que percibí en esta campaña”. Finalmente, Gaillard dijo que “la política no será igual luego de la pandemia y necesitará más amorosidad”.

LRA 6 Mendoza

Diego Silva es un ex colaborador del concejal Fabian Forquera, del Frente Cambia Mendoza de Guaymallén, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de haber sido denunciado penalmente por el mismo Silva en causas de corrupción.

En tanto, Diego Silva contó que la denuncia fue radicada en marzo de este año para contestar a las acusaciones del oficialismo de Guaymallén, que lo señala “por querer hacer uso político en pleno escenario electoral”, teniendo en cuenta que también es precandidato en estas PASO por Compromiso Federal. Luego, Silva enumeró las presiones y las amenazas que sufre tras haber resuelto denunciar la corrupción en el Departamento que conduce Marcelino Iglesias.

LRA 42 Gualegaychú

Rafael Sarachaga, coordinador departamental de Salud de Soriano, Uruguay, indicó que el paso fronterizo entre Argentina y su país quedó habilitado desde este 1° de septiembre. Luego, Saráchaga dio detalles del avance en la vacunación para neutralizar el coronavirus, que ya llega al 70% de la población uruguaya con la aplicación de dos dosis.

LU 4 Patagonia

Así lo dispuso la Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia y la subsecretaria del área, Gabriela Simunovic, indicó que “tomamos la decisión de achicar estructuras porque el Plan Detectar hace un año que funciona en espacios grandes y tiene que tornarse en una práctica habitual ya que la pandemia no va a terminar este año. Tiene que convertirse en parte de la tarea diaria de los Centros de Salud”.

LT 14 Paraná

Personal de la Secretaria de Salud municipal y enfermeros recorrieron domicilios de Paraná para detectar a personas que aún no fueron vacunadas contra el COVID-19. “Vamos a recopilar todas los datos y se enviarán al gobierno provincial para reunir las dosis necesarias”, explicó Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud de la comuna.

LRA 6 Mendoza

El periodista Sebastián Abella informó que durante las últimas 48 horas se procesaron 926 determinaciones, de las cuales 35 dieron positivo para la prueba de COVID-19 y en el mismo período se registraron 6 muertes. Luego, Abella indicó que la mayoría de los contagios en la provincia se dan entre los 15 y los 60 años, y la tasa de mortalidad afecta principalmente a mayores de 70 años.

En tanto, el esquema de vacunación continuará con el ritmo previsto y se analiza sumar a los adolescentes entre 12 y 17 años, manteniéndose para esta semana la extensión horaria en los vacunatorios, que trabajan de 9 a 19 horas.

Política | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“Hemos tomado mayores recaudos preventivos, dado que no hay mucho más para hacer que lo que ya estamos realizando en nuestra vida cotidiana. Desde el punto de vista logístico y electoral, ampliamos el número de escuelas y por lo tanto reducimos la cantidad de mesas que se van a ubicar en cada establecimiento. De ese modo pretendemos que se aglomere menos la gente”, explicó el doctor Miguel Angel Contreras, Juez Federal de Catamarca.

LRA 19 Puerto Iguazú

El titular del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) presentó la partida presupuestaria y afirmó que el monto es más elevado para afrontar la emergencia hídrica. “El presupuesto se discrimina en dos sectores, una se trata obras con recursos propios y otra con fondos del gobierno nacional”, señaló Sánchez.

LRA 17 Zapala

La precandidata se refirió a su experiencia previa a las PASO. “Mi candidatura no representa individualidades sino un proyecto colectivo. El MPN fue hibridando y oxigenándose en referencia a la participación de jóvenes líderes y dirigentes”, señaló Ferrareso.

LRA 57 El Bolsón

La precandidata recorrió El Bolsón y se interiorizó respecto a las problemáticas de la localidad. Profundizó sobre estos temas y las principales preocupaciones que le trasladaron los rionegrinos.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El ministro de Finanzas aseguró que en las caminatas por la provincia de Tierra del Fuego encontró que los mayores problemas de las familias pasan por la inflación, los ingresos en los hogares y el acceso a la vivienda.

LRA 25 Tartagal

El precandidato de la lista Adelante Salta 501 C se diferenció de sus competidores en las PASO: Inés Liendo y Carlos Zapata. “Estamos advirtiendo que algunos radicales se olvidan de los valores y de los principios que enarbolan el radicalismo. Estoy en desacuerdo con eso”, expresó Chibán.

LRA 3 Santa Rosa

Alejandro Pérez Martín, coordinador de la consultora ambiental Cambio Sustentable, dio detalles de la campaña de compromiso ambiental en la campaña electoral, explicando que “nosotros pusimos un reclamo que ya es una demanda colectiva, la cual cada vez que hay elecciones sucede y vuelve a plantearse. En 2019 le planteamos a los candidatos y a las candidatas la obligación de retirar toda la cartelería post campaña, y ahora vamos un poco más allá y no solo reclamamos que junten después de que terminen los comicios toda la publicidad gráfica sino que también hagan público qué se va a hacer con ese material que se juntó, porque de nada vale que se entierre, se tire o se prenda fuego”.

LV 8 Libertador

Durante el programa Muchas Gracias dialogamos con el precandidato a senador provincial en primer término por el primer distrito del Frente de Todos, Gerardo Vaquer.

“Hoy estamos trabajando mucho por el cuidado del agua, la protección del recurso hídrico y la protección del cinturón verde productivo del oasis Mendoza. En esta nueva función legislativa a la que estamos aspirando, es uno de los ejes de trabajo importantes que vamos a tener y que queremos llevar desde Lavalle a la legislatura provincial

Gerardo Vaquer, candidato a senador provincial y funcionario de Lavalle”, afirmó Vaquer.

A la hora de analizar la forma en que se defiende el recurso hídrico, Vaquer aseguró: “Somos absolutamente críticos y tenemos una postura muy firme. El diputado Edgardo González, quien votó por nuestro espacio político de Lavalle tuvo una posición muy firme en defensa de la ley 7722. De hecho tuvimos presencia en las calles al respecto. Dentro de nuestro espacio nos mantuvimos con absoluta firmeza y explicamos por qué había que sostener la 7722 tal como está”…”Queda mucho por trabajar porque siempre que se protege una actividad es posible que se desproteja otro. Nuestros productores están sufriendo mucho la escasez del recurso hídrico y el cambio climático seguirá agudizando esta situación entonces es necesario generar herramientas para mejorar esto”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Carlos Alberto Vivero describió como están transitando los últimos días de campaña. “El proyecto de presupuesto nacional 2022 debería incluir una inversión en obra pública para educación en Neuquén que incluya la construcción de nuevos establecimientos educativos”, señaló el precandidato.

LRA 43 Neuquén

La precandidata consideró que su presentación ayuda a dar participación popular a los comicios. “A las mujeres nunca nos sirve la rosca de cúpulas, no nos favorece, nunca se representan nuestros intereses”, señaló Trabalón.

LRA 30 Bariloche

La precandidata se refirió al lugar de la izquierda en las próximas elecciones. “Nuestras propuestas tienen que ver con la falta de trabajo, con la precarización laboral. Estamos planteando el reparto de las horas de trabajo”, señaló Santillán.

LRA 29 San Luis

A pocos días de las elecciones PASO, los precandidatos a diputados nacionales del Frente Fuerza San Luis continúan recorriendo diferentes puntos de la provincia. “Acompañamos al gobernador en sus actos y reconocemos lo que se hizo durante la pandemia”, señaló Zanglá.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las particularidades de estas elecciones legislativas 2021, que buscan renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.

Advirtió que, además de estar atravesadas por la situación excepcional de la pandemia, se caracterizan por una absurda discusión política, superficialidad de propuestas por parte de la oposición y rebeldías antisistema.

Economía | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario brindó su opinión sobre el primer congreso internacional del cannabis y su desarrollo productivo, proyecto que tiene media sanción del senado y que busca impulsar su uso medicinal.

LRA 1 Buenos Aires

El argentino de 28 años creó y patentó Choolf Pancho Doble, una idea que nació a la salida de un boliche en Costa Salguero y que ahora es furor. El joven emprendedor piensa en exportar y seguir el crecimiento de su negocio. “No se motiven por ganar mucha plata, sino que su trabajo tenga un verdadero sentido”, destacó como mensaje para quienes están en su misma situación.

Jonathan Cacciapuoti tiene su lugar en Villa Adelina. Durante ocho años sostuvo su objetivo que luego se hizo viral. Según el especialista, para el pancho ideal hay que incorporar salsa parmesano con papitas.

LRA 26 Resistencia

“Estamos muy satisfechos por las diferentes medidas para el sector como el PreViaje convencional, que está en vigencia con un muy buen funcionamiento. Ahora estamos muy expectantes con el destinado específicamente al sector pasivo, el cual está en estudio y se piensa en la posibilidad que el beneficio sea mayor al 50% en cuanto al reintegro. La provincia está en permanente atención al sector turístico, que es uno de los más afectados”, dijo el vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco, Mauro Flores.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 24 Río Grande

Autoridades municipales de Río Grande se reunieron con referentes de diversas protectoras de animales. Durante el encuentro el Intendente municipal se comprometió a presentar ante el Concejo el proyecto de ordenanza para declarar a Río Grande como “Ciudad No Eutanásica de Animales”.

LRA 16 LA Quiaca

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha, Hebert Lima, dijo que “nosotros venimos presentando un pliego reivindicatorio extenso al Ejecutivo provincial, el cual nuclea los puntos centrales que para nosotros son esenciales para la salida de la crisis, principalmente en lo que son los ejes de reconocimiento para el trabajo y los convenios para nuestras unidades productivas”.

LRA 7 Córdoba

Un total de 420.000 alumnos de toda la provincia volvieron hoy a la presencialidad plena, de acuerdo a los nuevos lineamientos dictados la semana pasada por el Consejo Federal de Educación. Laura Moyano, vicedirectora del colegio Jerónimo Luis de Cabrera, señaló que “se trataron de refuncionalizar los espacios que tenemos. Ya iniciamos un proceso de unificación de burbujas hace dos semanas y los sextos años están todos unificados”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

La propuesta para firmar el Pacto Ético contra la Desinformación lanzada en la provincia de Santa Fe por el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe ya cuenta con la adhesión de numerosos candidatos. “La propuesta busca combatir la utilización intencional de información falsa con fines de manipulación social”, señaló Sarkissian.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Somos mujeres de las diferentes etnias y pasamos una muy buena jornada. Estuvimos en el Encuentro de mujeres originarias que se realizó en Rafaela, Santa Fe, conocimos a hermanas de diferentes provincias y se hizo un recordatorio de esa gran luchadora, a quien siempre recordamos, que fue Bartolina Sisa”, dijo Fermina Notagay, trabajadora del feminismo en las comunidades originarias del Chaco.

LRA 18 Río Turbio

Vecinos de Río Turbio piden aceleración y justicia en casos de abusos sexuales en Santa Cruz y convocan a una marcha el 8 de septiembre. “Esas personas que están siendo procesadas por casos de abusos y violaciones son las mismas que andan por el pueblo como si nada”, señaló Illanes.

LV 8 Libertador

Según expresó Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón-Argentina, “distintas organizaciones nacionales del ámbito de la salud presentamos una propuesta ante la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) para modificar el artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino. Dicho artículo establece actualmente que ´el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos, incluidos aquellos que son utilizados como ingredientes y materias primas”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La secretaria se refirió al rol de las mujeres dentro de las comunidades originarias. Señaló que ellas guardan el Kimun (saber-sabiduría) y tienen la fuerza para la lucha, además del sostenimiento cultural del pueblo.

LRA 4 Salta

El viernes detuvieron Miranda Ruiz y la imputaron por haber realizado un aborto legal. El fiscal Gonzalo Vega pidió la detención preventiva y el juez Héctor Mariscal Astigueta la concedió. Pero tras la presión social en todo el país, la médica fue liberada.

LRA 23 San Juan

Una médica en Tartagal fue detenida por practicar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La trabajadora de salud luego fue liberada en el marco de una causa judicial que le iniciaron por practicar una ILE en un proceso gestacional de 22 semanas a una joven de 21 años.

LT 11 Concepción del Uruguay

Danalí Riquelme, editora del documental, habló sobre la película que nació como un proyecto de tesis para la facultad en 2018, luego de que este fin de semana se presentara por primera vez en Rosario el primer documental sobre la lucha de mujeres a lo largo de la historia por la legalización del aborto y la dura realidad de quienes han tenido que transitar por ese proceso. “La idea es que esté disponible de manera online y de libre acceso”, comentó Danalí.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 14 Paraná

El espacio cultural autogestionado Parientes del Bar está ubicado en Puerto Sánchez, en Paraná y es una oportunidad para que artistas locales muestren su arte y den actuaciones. En la mañana de este sábado se provocaron destrozos en el lugar y esparcieron escombros. Las responsables del bar aseguran que estos daños están vinculados al problema que mantienen con Gloria Almada, la persona que les alquila el lugar, a pesar de que se trata de un espacio público.

Constanza Cullen una de las responsables del bar, explicó que tramitan un permiso de uso de parte de la Municipalidad, y que ya contaron con uno anterior que venció en pandemia. Almada y su hija “dicen que queremos quedarnos con todo el espacio público que estamos habitando, pero en realidad no es de ellos ni nuestro, es de todes”, explicó y confirmó que vienen padeciendo amenazas. En este sentido indicó que “no podemos tolerar la violencia, planteamos el uso del espacio público”.

LRA 14 Santa Fe

El vocalista de Massacre, Walas, se refirió a la presentación en Santa Fe del grupo musical. Además, el artista habló acerca de “El Mamut”, disco lanzado en 2007 y editado este año en formato vinilo.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, informó que durante septiembre se desarrollarán diversas propuestas al aire libre y las mismas significarán el regreso del público a los espectáculos que se realizarán en la capital provincial donde, por primera vez desde que se lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, el chamamé tendrá la conmemoración de su día.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador y coordinador del archivo histórico municipal Río Cuarto, Córdoba, se refirió a su lugar de residencia como una ciudad sanmartiniana y de vasta riqueza de identidades, por haber sido una de las últimas poblaciones de la frontera del sur de Córdoba durante muchísimo tiempo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del tribunal de la AFA calificó de “escandaloso” todo lo que ocurrió en la suspensión del partido entre Brasil y Argentina.

“Estaba todo preparado, el fallo de la FIFA ya es secundario. El comunicado de la Conmebol tiene una falla de solidaridad terrible con la FIFA”, destacó Fernando Mitjans

“No me sorprendió lo que pasó, es una comportamiento más errático de lo que venía sucediendo. Bolsonaro es uno de los personas que menos le importó la pandemia y ahora aparece esto de forma”, expresó. “Se pactó con la política. Entrar a la cancha con el partido empezado es vergonzoso”, sostuvo

En tanto, el plantel del seleccionado argentino de fútbol arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza, luego de la controversia generada con las autoridades sanitarias de San Pablo que obligó a la suspensión del partido.

LU 4 Patagonia

Desde Brasil, la periodista Eleonora Gosman se refirió a la decisión de suspender el partido de Brasil y Argentina expresando que “en este caso la política metió la cola. Hay elementos curiosos en el relato de lo ocurrido, ya que los inspectores habían ido al hotel para impedir que los jugadores argentinos entraran en el campo, pero llegaron tarde justo cuando los futbolistas ya se habían retirado. Un argumento endeble”.

LRA 30 Bariloche

La escuela de patinaje artístico “Manolo Rivero” mantiene, a pesar de la pandemia y sus restricciones, máximos exponentes en el país que tiene grandes compromisos en lo que queda de este 2021 e inicio de 2022. Así lo expresó Fernanda Raimo, entrenadora de la institución, luego de lo que fue un encuentro en Cipolletti el pasado fin de semana.

“Iba a ser el primer torneo post pandemiam, pero por un paro de transporte hubo dos jueces que no pudieron llegar por lo que no fue un torneo oficial; sí se aprovechó la presencia de los patinadores” expresó Raimo. De Bariloche estuvieron presentes Micaela Mayorga, Mora Rolandi y Rocio Rivero.

Respecto a la participación internacional se viene el Torneo Sudamericano en febrero del año que viene que tendrá a Martina Migliora, de la escuela Manolo Rivero, dentro de la selección Argentina. La joven obtuvo la clasificación en el último torneo realizado en Córdoba (finalizo segunda, clasificaban 5).

Humor | Volver al inicio

Clásico sudamericano

Ayer todos nos disponíamos a ver Brasil-Argentina y ya sabemos todo lo que pasó… No son pocos los reclamos económicos que empezaron a llegar a la FIFA, debido a que se habían pagado los derechos para la televisión y los canales habían vendido los espacios publicitarios.

Por el momento, nadie sabe cómo va a terminar esta película. Más que película, mini serie y andá a saber de cuantos capítulos.

En lo particular, compré cinco kilos de carne más achuras y ensaladas y bebidas para la juntada previa al partido. Comimos, bebimos y a esperar el partido…

Los gastos se iban a dividir por partes iguales entre los concurrentes. Pero cuando se fueron, todos los muchachos gritaron: ¡¡¡ANDA A COBRARLE A LA FIFA!!!

Chocolate por la noticia