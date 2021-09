“Los ministerios se ríen del hambre de los niños y niñas”

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha, Hebert Lima dialogó con el móvil de Radio Nacional en la capital jujeña acerca de la conferencia de prensa que dieron y dijo: “acabamos de terminar la conferencia de prensa de la coordinadora de organizaciones populares, que está constituida por cinco organizaciones sociales de la provincia de Jujuy te puedo mencionar el movimiento de rebelión popular, FOL, el MPT y la tendencia del polo obrero.

Nosotros venimos presentando un pliego reivindicatorio extenso al ejecutivo provincial que nuclea los puntos centrales, que para nosotros son esenciales para la salida de la crisis, principalmente en lo que es ejes de reconocimiento de trabajo, convenios productivos para nuestras unidades productivas.

Además, la asistencia alimentaria para los más de 80 merenderos y comedores que están a punto de cerrar porque la ministra Natalia Sarapura hoy en día deja al ministerio totalmente acéfalo, totalmente ausente es un ministerio fantasma donde ni siquiera es relevo de funciones.

Porque al no estar la ministra no brindan ningún tipo de respuesta al petitorio que ya tiene más de dos años, vamos a hacer un recorrido por las distintas reparticiones ministeriales y secretarias reforzando las gestiones que hasta el día de ayer estábamos haciendo en los ministerios. Aquí hay un capricho político que el gobierno no recibe movilización, lo cual hasta el día de ayer estábamos presentando notas y solicitando soluciones y sin respuestas.”

Por último, manifestó: “son muchos factores que inciden por un lado la pandemia y el temor a la exposición social y por otro lado el clima electoral que a veces aplaca un poco los ánimos de la protesta, lamentablemente no, la primera movilización que hemos hecho como coordinadora nos hemos topado con un fortísimo operativo policial cerrojo para impedirnos la movilización.

La semana pasada fue lo mismo y esta semana se continúa con esta rutina. La frase textual de la ministra en Jujuy, fue: ‘hemos cerrado la grieta’, esto la verdad es algo que, por ahí, despues nos dicen a las organizaciones que nosotros violentamos la democracia, cuando los ministerios se ríen del hambre de los niños y niñas. Es muy difícil no indignarse, es una actitud antidemocrática.”