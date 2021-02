Diario de Radio Nacional 05/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ-EMMANUEL MACRON: Videoconferencia

Buenos Aires – MARTIN SORIA: Mesa judicial: “Tantas fechorías, tarde o temprano se pagan”

San Juan – MATIAS KULFAS: Destacó la minería como “palanca” del desarrollo federal

Esquel – Chubut: Participó del primer Foro de Producción de la Patagonia

Paraná – Coronavirus: Se estabilizó la situación en Gualeguaychú

La Rioja – Para el personal de Salud: Continúa la campaña de vacunación

Chos Malal – CACHO TEMI: Exitosas jornadas de vacunación en el Norte Neuquino

Puerto Iguazú – JORGE FROWEIN: Analizan la manera de “flexibilizar” los testeos para covid

Rosario – MARCOS CORACH: “La autonomía municipal es un proyecto transformador”

Tucumán – DIEGO TOSCANO: “El protocolo de la universidad no cumple lo que aprobó el COE”

Paraná – MIRIAM LEWIN: “Informar sobre las vacunas requiere de un saber específico”

Paraná – ADAN BAHL: “La pandemia impactó en el costo del mantenimiento de colectivos”

Zapala – ROBERTO MORENO: Se realizan gestiones para activar el aeropuerto de Zapala

Ingeniero Jacobacci – AGRIPINA NAHUELCHEO: La función social de las Casas de Justicia

Buenos Aires – MIMI ALBORNOZ: A siete años de Iron Mountain, familiares reclaman justicia

Buenos Aires – Espacio para la Memoria: Iron Mountain, siete años sin justicia

Salta – LOHANA BERKINS: A cinco años de su muerte, recordamos su militancia

Córdoba – MARLENE WAYAR: “Lohana enfrentó al mundo hetero”

Patagonia – Creado el 5 de febrero de 1958: El CONICET cumple 63 años

Mendoza – GUSTAVO LOPEZ: Fake news atentan contra el servicio de internet como derecho

Resistencia – ADRIANA LUJAN: Becas universitarias para estudiantes de pueblos originarios

Concepción del Uruguay – JOSEFINA MINATTA: “Queremos brindarles respuestas a las familias”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia desde la residencia de Olivos con su par de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien comprometió su apoyo ante el proceso de renegociación de deuda que la Argentina sostiene con el Fondo Monetario Internacional.

Durante la conversación, que se extendió por más de 50 minutos, Fernández y Macron analizaron la situación epidemiológica de ambos países, las restricciones para contener la circulación del Covid-19 y las nuevas variantes del virus, así como el proceso de vacunación.

En ese sentido, los mandatarios coincidieron en la necesidad de aumentar la producción de vacunas, como un bien universal sin propiedad intelectual, a fin de garantizar su acceso a los países en desarrollo.

A su vez, el presidente francés comprometió su ayuda ante el proceso de renegociación de deuda que la Argentina sostiene con el FMI.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador por Río Negro del Frente de Todos, se refirió a la importancia de la reforma judicial y a la causa por la mesa judicial, el esquema para presionar a jueces y fiscales para que impulsen o direccionen procesos contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, Soria recordó las visitas sin pedido de audiencia al despacho del entonces presidente Macri, de fiscales, periodistas y hasta jueces de la Corte Suprema, en las vísperas de la filtración en los medios de comunicación de escuchas telefónicas ilegales.

Además, aseguró que “desde 1983 no veía una causa penal como la de la mesa judicial, en la que ya declararon varios jueces. Magistrados que se animaron a terminar con el silencio y la impunidad, y se sentaron y contaron fecha hora y día en que los fueron a presionar”.

LRA 23 San Juan

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matias Kulfas, visitó la provincia de San Juan para conocer la situación del sector productivo. Con una visita centrada en el sector minero, la primera jornada de la visita de Kulfas culminó con la firma de convenios, entrega de aportes y una videoconferencia con empresas de todo el país que están invirtiendo a través del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO).

LRA 9 Esquel

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio provincial, Leandro Cavaco, participó de la primera reunión del año del Foro Patagonia, encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Al respecto, Cavaco dijo que “planteamos que es fundamental desarrollar la industria en la región. Están muy bien las líneas de financiamiento de Nación, pero no por eso no vamos a dejar de alzar la voz para plantear cuestiones estructurales que son las que generan competitividad para pymes de la Patagonia”.

LT 14 Paraná

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, se refirió a la situación que vive la ciudad producto de la pandemia, diciendo que “estamos más estabilizados, y en una situación muy buena en comparación con las primeras semanas de enero, donde la situación se nos complicó muchísimo. Estamos en un buen momento, pero no para festejar”.

LRA 28 La Rioja

La jefa de Inmunología del Ministerio de Salud de La Rioja, Silvia De Donatis, comentó que la próxima semana se llegará a vacunar al 50% del personal de Salud, y luego recalcó la importancia del aval de la revista científica The Lancet a la vacuna Sputnik V.

LRA 52 Chos Malal

Las autoridades del sistema público de salud confirmaron que se distribuyeron 240 dosis de la vacuna Sputnik V entre el personal de salud del norte de Neuquén. Además, comenzó el proceso para las personas mayores de 80 años.

LRA 19 Puerto Iguazú

Al igual que Posadas y Oberá, la ciudad de Eldorado cuenta con un Centro de Testeo Rápido para COVID 19 al que asisten cientos de personas de la Zona Norte.

LRA 5 Rosario

Esta semana comenzó el debate entre presidentes comunales de Santa Fe y los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Gobierno, Roberto Sukerman, con la finalidad de avanzar en una ley de autonomía municipal para que se discuta en la Legislatura provincial.

LRA 15 Tucumán

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán ( Adiunt) criticó el protocolo que dio a conocer la casa de altos estudios para el regreso a la presencial.”Pretenden hacer un protocolo que, cuando uno lo lee no está hecho para la UNT porque no se cumple nada de lo que aprobó el COE”, afirmó Toscano.

LT 14 Paraná

Lewin se refirió de esta manera a las recomendaciones que emitió ese organismo para informar sobre las vacunas contra el COVID-19. “Estas recomendaciones van dirigidas a las y los periodistas, porque la labor periodística es un desafío. Salís a la calle y no siempre todos tenemos el saber necesario”, reconoció Lewin.

LT 14 Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo que se analizan los estudios de costos que surgieron de la última reunión del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), debido a que “los empresarios piden un incremento de 65 pesos, mientras que los técnicos del municipio presentaron un informe de costo de 45 pesos”. Luego, el mandatario explicó que “por la pandemia se redujo el número de pasajeros que viajan en el transporte público de pasajeros y esa merma en los ingresos de las empresas se suplió con subsidios nacionales y provinciales”.

LRA 17 Zapala

El funcionario se reunió con el Subsecretario de Turismo de Neuquén, German Bakker, para avanzar en las obras. “Se están haciendo muchas tratativas para que el aeropuerto tenga la trascendencia que tiene que tener”, dijo.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El organismo trabaja en la zona urbana y rural en el asesoramiento judicial. Además, se creó la Red de Recursos Públicos para dar asesoramiento y contención a personas que necesitan guía y orientación en la resolución de distintos tipos de conflictos.

LRA 1 Buenos Aires

Familiares de los diez bomberos y rescatistas fallecidos en el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, siguen pidiendo que se haga justicia. Mimí Albornoz, madre del bombero voluntario Sebastián Campos, dialogó con el equipo de Radio país y, tras recordar conmovida a su hijo, remarcó que “siete años después sigue sin haber justicia”. “No conocíamos las tramas de corrupción, ellos habían venido a hacer su trabajo, que es para lo que fueron preparados”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Ocurrió el 5 de febrero de 2014 en el depósito 7 que la firma multinacional, especializada en almacenaje de documentos, poseía en el barrio porteño de Barracas, en la calle Azara 1245. La propagación del fuego provocó que la estructura metálica que sostenía el techo cediera y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.

Ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil murieron en el hecho: Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, Pedro Barícola y Facundo Ambrosoni.

El 29 de diciembre pasado, la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño y cuatro directivos de Iron Mountain, dictados en 2018.

LRA 4 Salta

Entrevista realizada en Radio Nacional Salta, el 14 de octubre de 2015. Fue en el marco del transfemicidio de Diana Sacayán ocurrido pocos días antes. Ambas militantes por los derechos humanos nacieron en el norte argentino y debieron migrar a Buenos Aires en busca de trabajo, víctimas de la discriminación por su identidad de género.

LRA 7 Córdoba

Se cumplen cinco años del fallecimiento de Lohana Berkins, activista travesti y referente de la lucha por los Derechos Humanos de las mujeres y la comunidad LGBT. Nacida en Salta, fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso en 2012, fundó la Cooperativa para Travestis y Transexuales Nadia Echazú y fue la primera trans con un trabajo estatal. Marlene Wayar, psicóloga social, compañera y amiga de Lohana, dijo que la mejor forma de recordarla “es con empuje y con lucha”.

LU 4 Patagonia

El 5 de febrero de 1958 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Diego Núñez de la Rosa, encargado de Prensa de la institución, indicó que “estamos celebrando este nuevo aniversario con un balance muy positivo por la relevancia que tiene el organismo en la agenda pública”.

LRA 6 Mendoza

López advirtió sobre las fake news que atentan contra la información del derecho que declara servicio público a las nuevas tecnologías, las cuales aseguran que el congelamiento de tarifas fue frenado por la justicia. “Internet y el cable no son baratos si sólo quedan librados a la libertad de empresas, porque obstacularizarán el acceso al servicio y a la calidad”, señaló López.

LRA 26 Resistencia

La profesora Adriana Luján, técnica pedagógica del programa Pueblos Indígenas 2021 de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), explicó el funcionamiento del mismo, explicando que “son becas diseñadas por la UNNE que brindan un apoyo económico y tutorías pedagógicas durante diez meses en el año. Están destinadas exclusivamente a los pueblos originarios y el año pasado alcanzamos a 86 personas de las comunidades qom, mocoy y wichi, pero también hay becas para quienes, desde otras provincias, quieran estudiar”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Yo no tengo dudas que el hecho está probado, que el hecho ocurrió”, dijo Josefina Minatta, Fiscal Federal de Concepción del Uruguay, quien informó sobre los avances en la causa que investiga los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar en el delta entrerriano. “Nosotros quisiéramos encontrar esos cuerpos o encontrar algunos de los restos, porque queremos brindarle una respuesta a familias que están desde hace más de 40 años buscando el destino final de sus familiares”.

LRA 1 Buenos Aires

Sabignoso destacó el operativo de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en todo el país y resaltó que “va creciendo la confianza de la población en la vacuna Sputnik V”. En comunicación con el equipo de Ahí vamos, señaló que “haber empezado a vacunar al mismo tiempo que los países más desarrollados fue un gran logro” y expresó: “Frente a la escases de vacunas, nos tenemos que sentir orgullosos de haber logrado conseguirlas para la Argentina”.

LT 14 Paraná

Una campaña para crear conciencia en los cuidados contra el coronavirus se lleva a cabo desde Movimientos Sociales tales como el Movimiento Evita, el Movimiento Somos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras agrupaciones. “Más de 150 mil voluntarios en todo el país trabajan en difundir medidas de prevención frente al COVID -19, y también para derrumbar los mitos y la desinformación que hay frente a la vacunación”, explicó Sandra Cislaghi, referente del Movimiento Evita Entre Ríos.

LRA 22 Jujuy

Lozano, presidenta de la Asociación Jujeña de Institutos Educativos Privados, afirmó que “volver a las aulas va a ser un desafío para nosotros porque estamos a casi una semana de comenzar las clases con el nivel inicial y hay mucha incertidumbre, la cual puede generar inconvenientes en la organización”.

LRA 16 La Quiaca

El presidente de la Comisión Municipal de Rinconada, Gerardo Alanoca, mostró su preocupación por los casos positivos de COVID-19 en trabajadores mineros, e informó los encuentros que mantuvo con autoridades provinciales de Jujuy.

LRA 29 San Luis

En su visita a la provincia de San Luis, Carla Vizzotti, habló en exclusiva con Radio Nacional donde se refirió a las dosis de Sputnik V que llegarán en marzo, la negociación con el resto de los laboratorios y la voluntad de vacunar rápido a los docentes.

LT 14 Paraná

Así se expresó Lacoste al referirse al armado el radicalismo entrerriano para las elecciones legislativas de este año.

“Tradicionalmente, las construcciones se encolumnaban detrás de un candidato y las cosas no nos han ido bien, por eso queremos encontrar coincidencias para después resolver quiénes son los candidatos”, explicó el legislador, agregando que “el problema de la UCR no es Cambiemos, los radicales somos un poco vagos a veces”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Así lo afirmó el fiscal Rubio tras analizar el material secuestrado en el allanamiento a la Legislatura de la localidad neuquina. Se investigan los presuntos delitos de desobediencia a un funcionario judicial y falsedad ideológica por la contratación de artistas para una fiesta local.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó a la convocatoria del Gobierno Nacional a las negociaciones para alcanzar un acuerdo de predios y salarios, y elaboró un recorrido por la historia del país en relación a este tipo de negociaciones entre los trabajadores y los sectores patronales.

LRA 12 Santo tomé

Los legisladores nacionales y provinciales del Frente de Todos demandan un trato institucional más equitativo por parte del Ejecutivo Provincial en la asignación de fondos, obras y Programas hacia los municipios administrados por Jefes Comunales del FDT, PJ y fuerzas aliadas.

“El gobernador de la provincia cuando va a Buenos Aires no recibe tratos discriminatorios parte del gobierno nacional”, dijo el diputado provincial Marcos Bassi, y agregó que “en la relación diaria, no responden los pedidos de informes, nos toman el pelo y han hecho uso y abuso de poder”.

LT 12 Paso de los Libres

“En la primera sesión del año dimos media sanción a un proyecto de mi autoría, que modifica la Ley de Defensa de la Competencia buscando agilizar los mecanismos de designación de las autoridades de aplicación para generar condiciones igualitarias, equilibradas y transparentes de competencia del mercado, evitando los monopolios, las concentraciones económicas y los conocidos acuerdos empresariales que terminan en suba de precios”, expresó en su intervención en la legislatura la senadora por el Frente de Todos, Ana Almirón.

LRA 14 Santa Fe

La reunión paritaria de bancarios se cerró con un acuerdo que propone una suba de sueldos en tres tramos. Girardi comentó que los incrementos se abonarán en dos cuotas de 11,5% en enero y en abril, y el 6% restante a partir del 1 de agosto.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional estableció que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, entrará en vigencia el 1 de abril próximo, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

La Resolución 54/2021 del Ministerio de Trabajo lleva la firma del titular de la cartera laboral, Claudio Moroni. El régimen fue aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado y regula esta modalidad laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.

La reglamentación de la Ley 27.555 había sido publicada el mes pasado en el Boletín Oficial a través del Decreto 27/2021, bajo las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

LV 8 Libertador

Afiliados y afiliadas de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud se manifestaron en la puerta del Hospital Notti. La doctora Claudia Iturbe, brindó detalles de la protesta y explicó cómo es la actualidad sanitaria en la provincia.

LRA 16 LA Quiaca

Valverde, secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), informó el malestar de los docentes del sector, diciendo que “la docencia privada representa el 20% de la educación en Jujuy, por lo tanto es un sector muy importante que sin ser escuchado desde hace más de cinco años por este ministerio, sabe que las necesidades son muchas y todo lo que podemos aportar desde nuestro sector también es mucho. Por eso queremos hacer ese aporte, sobre todo en este tiempo de tanta incertidumbre que están viviendo los docentes”.

LRA 26 Resistencia

En relación a los operativos realizados por Gendarmería Nacional en dos campos ubicados a 35 kilómetros de la localidad de Los Frentones, en los que fueron rescatados 76 trabajadores víctimas de explotación laboral, Nalá Godoy, abogado laboralista e integrante de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), dijo que “es una triste situación que produce indignación, pero también muestra que los organismos de control funcionan en forma articulada para combatir la explotación laboral. Y eso sucede después de cuatro años en que el Estado estuvo ausente”.

LRA 1 Buenos Aires

Yamir Antiman tiene 33 años, es rapper y lleva muchos detenido en diferentes penales de la provincia de Buenos Aires. En comunicación con el equipo de Ahí vamos, relató cómo es que está construyendo una importante obra musical desde el encierro, que incluye videos de trap y rap, de reggaetón, de cumbia, en YouTube y acaba de editar un mixtape, Vida, que se puede escuchar en plataformas online e incluye colaboraciones con artistas de Buenos Aires, República Dominicana y España. “Yo no salía en el horario del del patio y me quedaba a grabar”, contó, tras narrar su experiencia de vida. En ese marco, dijo que su objetivo es “traspasar las distintas clases sociales e introducir la música en la clase alta, media y baja” y expresó que su sueño es “hacer el tema de la apertura de los Grammy”.

LRA 24 Río Grande

La nutricionista Moscoso participó del Espacio Saludable y explicó la diferencia entre micro y macro nutrientes. “Los macronutrientes son los que necesitamos en mayor cantidad como los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y las grasas”. Respecto de las vitaminas y minerales, comentó que “también son nutrientes que necesitamos en menor cantidad”.

LRA 26 Resistencia

Verónica Vargas, jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial del Ministerio de Salud del Chaco, informó que “el año pasado en esta misma época ya teníamos varios casos en los que estábamos trabajando y posteriormente se desató la pandemia, por lo cual afrontamos esos dos frentes. Hoy tenemos pocos registros positivos de dengue, pero la enfermedad se presenta en forma cíclica cada dos o tres años”.

LRA 57 El Bolsón

“Las personas que trabajan para aplacar el fuego necesitan recambio”, reveló el jefe del Área Técnica del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Hace dos semanas que bomberos y brigadistas de la provincia intentan apagar el fuego que ya devoró más de 8 mil hectáreas al norte de El Bolsón.

LRA 57 El Bolsón

Así lo indicó el funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los reclamos del intendente municipal de El Bolsón, Bruno Pogliano. El viceministro consideró “injusto” el reclamo comunal debido a que el Gobierno nacional brindó toda la asistencia necesaria en coordinación con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carrera.

LRA 7 Córdoba

Se cumplen cinco años del fallecimiento de Lohana Berkins, activista travesti y referente de la lucha por los Derechos Humanos de las mujeres y la comunidad LGBT. Nacida en Salta, fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso en 2012, fundó la Cooperativa para Travestis y Transexuales Nadia Echazú y fue la primera trans con un trabajo estatal. Marlene Wayar, psicóloga social, compañera y amiga de Lohana, dijo que la mejor forma de recordarla “es con empuje y con lucha”.

LRA 21 Santiago del Estero

La santiagueña Deolinda Carrizo, oriunda de la ciudad de Quimilí y quien tiene una larga trayectoria en la lucha campesina indígena, estará al frente de la Dirección Nacional de Género e Igualdad del Ministerio de Agricultura de la Nación. Carrizo se refirió a las prioridades de su gestión y manifestó: “Es un desafío y espero que podamos seguir construyendo con las diversas organizaciones campesinas indígenas a nivel nacional”.

LRA 42 Gualeguaychú

La secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Cecilia Merchán, se refirió a los desafíos venideros ahora que la IVE es ley, y puntualizó qué debe hacerse en caso de encontrar negativas para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Luego, Merchán se refirió al histórico decreto del cupo laboral trans, y contó que desde el Estado se está trabajando para que se convierta en ley.

LRA 6 Mendoza

En la Argentina cada 24 horas una mujer es asesinada por la violencia sexista, cifra que fue anunciada tras un nuevo informe del Observatorio ´Adriana Marisel Zambrano´, que dirige La Casa del Encuentro. Alejandra Benaglia, responsable de la comunicación de la organización, analizó la situación, diciendo que “todas las medidas implementadas y políticas públicas llevadas a cabo no están siendo suficientes”.

LRA 1 Buenos Aires

Darío Villarruel dialogó con Víctor Heredia acerca de La canción verdadera, el ciclo que conduce en Nacional Floklórica. El músico contó que la idea del programa que repite Nacional AM870, surgió a partir de un ensayo que escribió sobre la música latinoamericana y artistas emblemáticos de habla hispana, para el que entrevistó a personajes de la talla de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, León Gieco, Teresa Parodi y Pedro Aznar, entre muchos otros. Heredia sostuvo además que se propuso “preguntar aquellas cosas que extraño que me pregunten, apuntar al alma” de estos artistas e indagar acerca de “cómo les llegó la música y la necesidad de expresarse a través de ella”.

LRA 1 Buenos Aires

“La ciudad se encuentra con protocolo para todas las funciones. En lo personal, anda bastante bien, pero no puedo decir que hay una temporada como antes. Hay muy pocos elencos”.

En palabras del actor, “la pandemia cambió el mundo del espectáculo, para bien y para mal. Para mal, es que ya no se producen esos “pogos”, donde el público se expresaba. Para bien, se nota que la gente valora mucho más venir al teatro, porque es algo que no pudo hacer en 9 meses”. En relación al rubro, Mauricio habló sobre el éxito teatral que viene llevando su obra, “El Equilibrista”, en la inusual temporada en la costa.

La definió como, “la historia que cualquiera no nosotros quisiéramos cumplir si volviera a ser niño. Es una revisión de las familias de todos. La importancia de los padres y los abuelos”, y agregó “Es algo que nos resignifica y redefine”.

LRA 42 Gualeguaychú

La canción ´La hendija de la esperanza´, con letra de Paulina Lemes y música de Facundo Astorga, ganó el Concurso Nacional “Mi canción para la Madre de la Patria”. Luego de esto, Paulina expresó que “las culturas ancestrales dejan su marca en cada uno de nosotros”.

LV 8 Libertador

Muleiro agregó que “los medios siguen siendo un elemento para trabajar sobre la subjetividad y facilitar la concentración económica”. Luego, al analizar los medios no hegemónicos, Muleiro afirmó que “creo que hemos crecido, pero el dominio sobre las subjetividades por parte de los medios hegemónicos se dirige a captar a los sectores medios bajos quienes, por lo tanto, opinan y votan contra sí mismos”.

LU 23 Lago Argentino

Según anunciaron los realizadores del Raid Náutico, la competencia será el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero. El evento cuenta con embarcaciones que emula el viaje inicial de Pascacio Moreno.

Universitarios

En la Facultad de Medicina, el profesor escribió en el pizarrón la siguiente pregunta: “¿Cuál es el órgano del cuerpo humano, que puede aumentar hasta 10 veces si se lo estimula?”. El profesor tomó las hojas con las respuestas y le dijo a una estudiante: “La respuesta correcta es la pupila. De todas formas, dígale a su novio que lo felicito”.

CHOCOLATE

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia como comedia… ¿presidencial?

Cuenta Pablo Duggan en Ámbito que, mientras pasea por la costa atlántica promocionando su libro, Patricia Bullrich, ensaya sus futuras movidas políticas. Frenemos acá: Creo que no hablamos lo suficiente sobre el libro de Patricia Bullrich, del que esperaban fuera un éxito semejante al de Cristina y no vendió ni el 5%.

En estos momentos en la editorial que publicó el libro: “¡Me dijeron que los gorilas no leen! ¡¿Por qué no les hice caso!?

El libro de Patricia Bullrich se llama Guerra sin cuartel y sabemos que no habla de cuánto le gusta a Patricia reprimir mapuches y jubilados. ¿Cómo lo sabemos? El libro es demasiado corto.

Por estos días, el marido de Patricia Bullrich, el experiodista Guillermo Yanco, visita importantes empresas solicitando una contribución económica para financiar los futuros pasos de la mujer que fue primero peronista luego antiperonista, después radical, luego anti radical y ahora del PRO. ¿Sería previsible que sus futuros pasos fueran antiPRO? No, eso sólo sería lógico si de repente ser antiPRO resultara funcional a la embajada de Estados Unidos. Patricia es, ante todo, coherente con eso.

El marido de Patricia Bullrich sostiene la misma posición que Mauricio Macri. Reclinada. No. Que Patricia debe mantener su exposición pública para presionar a Horacio Rodríguez Larreta a aceptar su candidatura en primer lugar en la lista de diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, desde allí, catapultarse a una candidatura a presidenta de la Nación en 2023. Sería un avance para el PRO ya que tendrían una candidata con formación. Formación de firrrrmes. Pero formación al fin.

Además sería una presidenta capa de arreglar con el Fondo. Blanco.

Si fuera Fondo Negro, lo mandaría a reprimir.

Al parecer Patricia Bullrich quiere disputarle la candidatura presidencial a Horacio Rodríguez Larreta: ya era extraño que tanto cierre de bares en Buenos Aires no desatara esta interna.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere contener a Patricia Bullrich dentro del espacio de Juntos por el Cambio, una alianza que se especializa en contener a gente sin contenido.

Cerca de Larreta dicen que es fundamental no romper con Bullrich, para evitar el crecimiento del ala más conservadora del PRO. Ser el ala conservadora de una alianza conservadora debe ser una garantía de conservación. Tirás una violación de derechos humanos ahí dentro con una bolsa de hielo y te dura intacta 100 años como la deuda que tomó Macri.

Al parecer Larreta la quiere adentro pero no encabezando la lista. Su argumento principal es el de los carteles de la ruta: si bebe, que no conduzca.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la radio pública.