Mineras de la puna cierran por catorce días

En el programa “El Verano Nuestro” el presidente de la comisión municipal de Rinconada, Gerardo Alanoca mostró su preocupación por los casos positivos de coronavirus en trabajadores mineros y además informó los encuentros que mantuvo con autoridades provincial de Jujuy: “en estos momentos estamos en San Salvador, desde acá quiero saludar a todos los productores ganaderos, a toda la sociedad de Rinconada y a todas las comunidades.

Con el COE de Rinconada también armamos la semana pasada, nos hemos reunido con los comuneros, la policía, el puesto de salud, de poder llevar acciones para que no tengamos muchos contagios. La verdad que, en Rinconada, el tema está saliendo por las mineras y eso esta mañana estuvimos desde muy temprano trabajándolo también con los sindicatos y estamos trabajando en este tema.

Creo que el tema está viniendo de la mina y hoy por hoy, esta mañana misma la mina Chinchillas dejaría de trabajar, va a bajar los operarios, el personal a las diferentes comunidades para un resguardo, para que la mina pueda hacer una desinfección total, así que va a estar parada la mina de siete a catorce días.

Lo que tenemos nosotros son mineros que estuvieron en Chinchillas, en Pirquitas, se encuentran en Abra Pampa y San Salvador haciendo el aislamiento y en Rinconada tenemos también a uno o dos que están en resguardo, están en aislamiento y más de eso al momento no podemos hablar mucho, tampoco porque eso es lo que estamos haciendo.

Se hicieron los testeos, mediante los testeos salieron que tenían covid por eso lo sabemos. No sabemos bien si hay circulación comunitaria dentro de nuestro pueblo, la comunidad y acá el tema del rastrillaje lo estamos solicitando a la empresa que nos podrían ceder digamos.

La verdad que no termina la preocupación porque cayó la lluvia una semana y hemos visto que la sequía es bastante, no tomó la humedad hasta llegar a la parte donde estaba la superficie del agua, porque hemos visto que por ahí estuvo el agua en los ríos, pero ya en los últimos días ya no había agua, así que sigue la preocupación.

Eso es lo que estamos trabajando, pero trabajar con la regalía minera también que no se ha cobrado el 2018, 2019 y 2020, eso lo hemos hablado en una reunión con los comuneros para ver como lo podemos llevar adelante este beneficio. Pero sabemos bien que los recursos no renovables se nos está yendo de la comunidad, especialmente lo que es Santo Domingo y nosotros quedarnos sin nada es una lástima, así que de eso estamos empezando a formular proyectos y que sea beneficioso para los productores ganadores y para la gente.

El proyecto que requiere la gente, que requerimos los comuneros es la infraestructura productiva, o sea el cercado perimetral para reserva de pastura como así también estamos viendo el tema de comercialización.

Como modo de reflexión la verdad que bien decía hace rato que nadie está exento a esto, lo que tenemos que hacer es, si bien todos lo saben, cómo se dice el bicho esta en todos los lugares y lo que creo es que la responsabilidad está en nosotros mismos, en cada uno de los productores, en cada uno de los vecinos; que nos cuidemos todos, que nos cuidemos ambos.

Hoy ha parado la mina de siete a catorce días, seguramente va a depender de cómo evoluciona esto. La gente está bajando a las comunidades a hacer ese resguardo de quedarse con aislamiento preventivo más que todo, porque los casos que tuvieron positivos lo están tratando de otra manera. De Chinchillas la gente va a estar bajando cada uno a sus comunidades, están organizando y todos los gastos se hacen cargo la empresa.”