Así lo expresó el diputado nacional Jorge Lacoste (Entre Ríos- Cambiemos) al referirse a cómo se rearmará el radicalismo entrerriano de cara a las elecciones legislativas de este año. “Tradicionalmente las construcciones se encolumnaban detrás de un candidato y las cosas no nos han ido bien, por eso queremos encontrar coincidencias para después resolver quiénes son los candidatos”, explicó el dirigente de Sauce de Luna. “El problema de la UCR no es Cambiemos, los radicales somos un poco vagos a veces”, afirmó.

Seguidamente opinó: “Como radicalismo no formamos parte del gobierno (de Macri), fuimos una coalición parlamentaria. Hubo cosas que no fueron bien hechas o no fueron bien comunicadas, eso amerita la necesidad de una autocrítica y trabajar para no volver a cometer errores. Por eso no tenemos que ir a más acuerdos electorales sino políticos”, sentenció.

El radicalismo de la provincia a mediados de abril debe renovar sus autoridades y, en ese sentido, Lacoste recordó que la UCR entrerriana “renueva dos bancas en el Congreso, y aspiramos a conservar esos lugares y para eso trabajamos con distintos sectores del partido y otros con los que tenemos muchas coincidencias, como el justicialismo no kirchnerista, socialismo y el GEN”, concluyó.