A 5 años de la muerte de Lohana Berkins recordamos la base de su pensamiento

A cinco años de la muerte de la activista trans Lohana Berkins, compartimos la entrevista que le hiciéramos en Radio Nacional Salta un 14 de octubre de 2015, a propósito del transfemicidio de Diana Sacayán ocurrido pocos días antes. Ambas militantes por los derechos humanos nacieron en el norte argentino y debieron migrar a Buenos Aires en busca de trabajo, víctimas de la discriminación por su identida de género.

“El lenguaje no es inocente, va sentenciando, va generando y sosteniendo un estereotipo negativo que hay sobre nosotras”, reflexionó en esa entrevista. Afirmó que la desigualdad persistirá “si no se cambia este sistema androcéntrico, machista, este sistema que sigue tomando a la mujer como propiedad absoluta, que se siente hasta con el derecho de quitarle la vida, y si la mujer sigue en esa situación de subordinación, si no ingresa al mercado, a la economía real”.