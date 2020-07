Diario de Radio Nacional del martes 14 de julio

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

NICOLAS TROTTA, ministro de Educación

“Habrá una reorganización pedagógica para una escuela que será distinta”

Trotta se refirió al retorno de las clases presenciales en el marco de la pandemia de coronavirus y destacó que “los protocolos para tener un regreso seguro a las aulas fueron aprobados por unanimidad, priorizando siempre el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa”. Señaló los distintos aspectos que están trabajando para volver a las aulas y resaltó que “se llevará adelante una reorganización pedagógica para una escuela que será distinta”.

LRA 1 Buenos Aires

RODOLFO CANICOBA CORRAL, juez federal

“Hay ciertos sectores políticos que no me quieren”

Aseguró que el 29 de julio al cumplir 75 años, terminará con su función de juez: “Hay ciertos sectores políticos que no me quieren, algunos que tienen brazos en servicios de inteligencia y en otros lugares. Después del 29 contesto si también esos sectores están en la Corte Suprema. Fui sometido a espionaje, no tuve buena relación con los servicios de inteligencia, pero hubo un grupo de tareas dedicado a esto y está saliendo a la luz”.

LRA 1 Buenos Aires

ANDRES LARROQUE, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense

“El 20 % de los contagios se dan en los barrios populares”

El “Cuervo” habló desde el barrio Juan Manuel de Rosas, en Villa Celina partido de La Matanza en donde están realizando el plan DetectAR. “Los contagios en los barrios populares tuvieron mucha relevancia mediática porque fueron brotes. El 20 % de los contagios se dan en los barrios populares”, aseguró Larroque.

LRA 1 Buenos Aires

NICOLAS RODRIGUEZ SAA

Diputado del FDT pidió explicaciones a la FIFA por el viaje de Macri

Tras su visita relámpago a Parguay, Mauricio Macri retornó anoche a la Argentina y, según el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud, deberá cumplir 14 días en cuarentena. En Paraguay, Macri se reunió con Horacio Cartes, ex presidente de ese país, y su sucesor, el actual presidente Mario Abdo Benítez.

LRA1 Buenos Aires

JORGE QUEREY, senador Frente Guasu

“La visita de Macri a Paraguay fue para hablar de negocios y de Vicentin”

El vinculó la visita a cuestiones de negocios y a la política interna del país: “Paraguay hizo un protocolo a medida especial para que ex mandatarios puedan llegar a Paraguay, inventaron un protocolo para esta visita en un contexto de pandemia. También llamó la atención que el viaje desde Buenos Aires se haya realizado en un avión de la tabacalera del expresidente Horacio Cartes”.

LRA 1 Buenos Aires

ESPERANZA MARTINEZ, senadora Frente Guasu

“Fue una cumbre de poderosos para protegerse”

La legisladora se refirió a la visita del ex presidente a Paraguay. Contó que fue una “sorpresa” y que la reacción ciudadana fue “negativa por las circunstancias en las que llegó”.

LRA 26 Resistencia

RAUL BOGARIN, periodista Canal 9 (Asunción)

Repercusiones de la visita de Mauricio Macri

“Ningún periodista tuvo posibilidad de hablar con Macri, pero sí ofreció una entrevista exclusiva a un canal de televisión que es propiedad de Horacio Cartes, ex presidente de la República, donde dijo que el motivo del viaje fue fortalecer la relación regional. También visitó al actual presidente Mario Abdo Benítez y regresó a Argentina en un avión que es propiedad de Tabacalera del Este, que también es de Cartes. Eso molestó a muchos, porque los ingresos al país sólo se permiten en situaciones especiales y para permitir la llegada de Macri, el 9 de julio se presentó un protocolo que fue autorizado en un tiempo exprés. Mauricio Macri, estuvo de 7 a 8 horas en nuestro país, y en el suyo deberá cumplir cuarentena durante 14 días”, afirmó. http://www.radionacional.com.ar/repercusiones-en-asuncion-por-la-visita-de-mauricio-macri/

LRA 1 Buenos Aires

MAXIMILIANO RUSCONI, abogado

El recuerdo a Maier: “Tenía optimismo que se debilitó en los últimos años”

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

MARTIN SABIGNOSO, secretario de Equidad en Salud

El sistema de salud tiene “buena respuesta” ante la pandemia

Sabignoso dijo que actualmente hay disponible un “40% de las camas de terapia intensiva. El sistema de salud está respondiendo bien. Estamos tratando de sostener los tiempos de entrega de resultados de los hisopados, las últimas semanas estamos trabajando en redes de laboratorios para optimizar el trabajo”.

LRA 27 Catamarca

La ministra de Salud, CLAUDIA PALLADINO

Importantes insumos para fortalecer el sistema sanitario

El Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia cinco respiradores, cinco monitores multiparamétricos, 1.700 reactivos, dos mil hisopos, entre otros equipamientos e insumos sanitarios. Palladino expresó que “como Catamarca no tenía casos detectados de COVID-19 hasta el pasado 3 de julio, Nación, en su mirada inclusiva y justa, obviamente priorizó a aquellas ciudades que tenían casos. No obstante, ni bien el Ministerio de Salud de la Nación se enteró de que teníamos los primeros casos confirmados, se comunicó con nosotros y se convino un refuerzo de reactivos”.

LRA 7 Córdoba

RAMIRO PAPERA, vocero del COE Regional Villa Dolores

Intentan aplacar la transmisión de Covid-19

Con más de 140 contagios en 27 días, el brote de coronavirus en Villa Dolores presenta una continuidad sostenida y no dejan de aparecer contagios en la ciudad y pueblos vecinos. Ramiro Papera, consignó que se está trabajando para contener el brote con una serie de acciones en poblaciones de la región. “Lamentablemente el mate sigue siendo una de las costumbres arraigadas aquí y sigue produciendo transmisiones del virus”, afirmó el epidemiólogo. http://www.radionacional.com.ar/el-coe-regional-villa-dolores-procura-aplacar-la-transmision-de-covid-19/

LRA 13 Bahía Blanca

LETICIA CERIANI, subsecretaria de Gestión de la Información

“La situación de Bahía Blanca ameritaba un cambio de estrategia”

“El Plan DetectAR es una vigilancia activa. Es ir casa por casa a hacer un relevamiento y cuando se detecta una persona con síntomas compatibles de COVID se hace el hisopado”. Señaló que “En muchos casos los síntomas son leves o pasan desapercibidos. Lo que nosotros queremos es poder encontrar a cada una de estas personas que son potenciales casos positivos para poder aislarlos y evitar los contagios”.

LRA 22 Jujuy

CAROLINA MOISES, diputada nacional

La provincia recibirá Asistencia Sanitaria de Nación

LRA 26 Resistencia

SONIA ALESSO, secretaria general de CTERA

Condiciones para el regreso a las clases virtuales

Destacó Alesso, que la vuelta a las clases presenciales en el país, tendrá que analizarse de acuerdo con las realidades de cada lugar y que para ello: “Deben discutirse tres aspectos esenciales: el aspecto epidemiológico, las condiciones de trabajo y la cuestión pedagógica. Nosotros hemos pedido una reunión para la próxima semana con las autoridades educativas, en la que plantearemos la necesidad de una paritaria, que permita establecer un marco general en el abordaje de los tres puntos indicados”.

LRA 7 Córdoba

Dr. CARLOS ESCALANTE, Jefe de Colecta del Banco de Sangre

Extracciones de sangre se realizan con extremas medidas de bioseguridad

Fundación Banco Central de Sangre está trabajando con un nuevo sistema informático para poder estar más cerca de sus donantes y asegurar una comunicación más fluida. Se llama FidelityTools y desde esa plataforma se comunican con los potenciales dadores.

LT 12 Paso de los Libres

MIGUEL ANTEL SALVARREDY, intendente de Alvear

“Esto no es la culpa de nadie”

En la tarde del lunes se conoció el resultado del hisopado por COVID19, realizado a un personal de prefectura que llegó de Buenos Aires y que resultó positivo. Además se realizaron ocho hisopados, investigación epidemiológica y vuelta a la fase tres.

LRA 27 Catamarca

MARIEL RIOS, “Historias de cuarentena”

“La mayoría del pueblo argentino es muy solidario”

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, generó el segmento “Historias en Cuarentena”, Mariel Ríos (LRA 1 Buenos Aires): “Me encontré con mucha gente solidaria, muy buena, la mayoría del pueblo argentino es solidario, muy bueno” destacó la locutora y agregó que “a veces dicen que la gente es mala, el pueblo argentino en su mayoría es buenísimo, el resto es uno que otro dañino, son innumerables las acciones solidarias con las que te encuentras a diario”.

LRA 27 Catamarca

BELEN MANSILLA, “Construyendo Futuro”

Donaciones para familias vulnerables

El trabajo de recolección y desinfección de donaciones (ropa, calzado, alimentos no perecederos, artículos de limpieza), para ser entregadas en comedores comunitarios, tiene a un grupo de jóvenes como protagonistas.

LRA 30 Bariloche

MARISA FOCARAZZO, ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro

“Trabajamos con situaciones sanitarias diferentes en distintas regiones”

La Ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro explicó que desde las tres áreas a su cargo intentan llegar con medidas que acompañen en la grave crisis que ha generado el Coronavirus. Detalló algunas de las acciones que pusieron en marcha, tanto en créditos, aportes como también en el alivio impositivo.

LRA 19 Puerto Iguazú

MAURICE CLOSS, senador nacional por Misiones

Senador cree que la emergencia turística y la ATP deben profundizarse

LRA 57 El Bolsón

LUIS DI GIACOMO, diputado nacional por Río Negro

Emergencia turística: prioridad en la charla con el Presidente

El diputado nacional Luis Di Giácomo, habló con Radio Nacional acerca de la charla mantenida ayer entre los titulares de bloques parlamentarios y el presidente Alberto Fernández. El parlamentario, se refirió a la situación crítica por la que atraviesan las zonas turísticas que, en el caso de Río Negro, se ha declarado como “desastre”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

ALICIA ESTEVEZ, diputada provincial de Juntos por el Cambio

Se habilitó el turismo por microregiones en Neuquén

El anuncio lo realizó el gobernador de la Provincia, Omar Gutiérrez, durante la presentación del consejo consultivo plural en la capital provincial. La habilitación, que permitirá la actividad de locales gastronómicos, es para aquellas localidades que no presentan casos confirmados de COVID19. La diputada provincial de Juntos por el Cambio Alicia Estévez afirmó que la convocatoria es tardía.

LRA 43 Neuquén

FLORENCIA PERALTA PRADO, trabajadora del Hospital Castro Redón

El hospital central de Neuquén tiene 15 trabajadores contagiados

LRA 57 El Bolsón

BRUNO HELRRIEGEL, secretario de Turismo de El Bolsón

Ambiente y Turismo planifican sobre la actividad en la montaña

LRA 25 Tartagal

ROGELIO NERON, intendente de Santa Victoria Este

Falta de agua en el Chaco salteño

El intendente de la localidad de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, se mostró muy preocupado por la falta de agua potable en la región. La sequía, la falta de infraestructura y la pobreza mantienen en vilo a los pobladores criollos y originarios. Nerón explicó la difícil situación que se agudiza con la aparición de la pandemia de Covid-19.

LRA 4 Salta

BETTINA ROMERO, intendenta de Salta

“Todo indica que hay circulación viral comunitaria”

LRA 25 Tartagal

CANDELA CORREA, concejala de Salta Capital

Presentaron un proyecto de incentivo a la donación de plasma

LRA 30 Bariloche

HORACIO PARADELA, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi

“Las mismas medidas de la ciudad se aplican en el parque”

El Intendente del Parque Nacional informó cuáles son las actividades que se flexibilizan y las que mantienen restricciones. A partir de hoy, se permite el ingreso de residentes de la ciudad y a todas las playas y actividades náuticas sin motor, informó.

LRA 29 San Luis

EUGENIA CATALFAMO, senadora nacional del Frente Unidad Justicialista

El impacto del teletrabajo en la vida familiar

LRA 18 Río Turbio

MARCOS WILLIAMS, delegado de RENATRE Santa Cruz

Prestación por desempleo y capacitación

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores puso en vigencia el pago en concepto de desempleo y una capacitación virtual. Ambas, son alternativas de apoyo durante el período de cesantía de los trabajadores del sector. Marcos Williams, delegado de RENATRE Santa Cruz, brindó detalles de las medidas.

LRA 17 Zapala

EMPRENDEDORES Y FERIANTES DE ZAPALA

Volvieron las ferias populares de Zapala

Las 3 ferias de la economía popular (ferias Itinerante, Avellaneda y Trabum Ruka) retomaron la actividad el fin de semana pasado en las instalaciones de la Feria Agroartesanal Trabun Ruka, ubicadas a la vera de la ruta Nacional 22. De esta forma Zapala se convirtió en la primera ciudad de la provincia de Neuquén en la que las economías populares pudieron regresar a las ventas en espacios públicos.

LRA 30 Bariloche

VICTOR PARODI, el jefe del Departamento de Actividades Programadas

Bariloche reestructuró sus vacunatorios y Centros de Salud por la pandemia

LRA 5 Rosario

MARCELO MERCERE, integrante de Hipotecados Autoconvocados UVA

Hipotecados UVA acusan a bancos de incumplir la normativa del BCRA

El Colectivo Hipotecados Autoconvocados UVA denunció que las entidades financieras intiman a pagar las cuotas de los préstamos y advierten sobre el cobro de intereses punitorios, pese a que el gobierno nacional dispuso la postergación de los vencimientos. Marcelo Mercere, integrante del colectivo, exigió “una solución de fondo” a esta situación que padecen desde antes de la pandemia.

LRA 14 Santa Fe

MARCELO FRIAS, camarógrafo de Telefe Santa Fe

Intentan agredir y amenazan a un grupo de trabajo periodístico

LRA 5 Rosario

ARIADNA CIAMMARRIELLO, Oficina Municipal del Consumidor

Preocupación por las deudas de tarjetas de créditos en pandemia

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

LUCAS CORRADI, subsecretario de Políticas Sanitarias de Ushuaia

“No tenemos que bajar la guardia”

El subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad, Lucas Corradi, se refirió a la detección de nuevos casos positivos en la provincia y alentó a la población a mantener las medidas de distanciamiento social.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ANGEL BRISIGHELLI, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia

“Hubo un buen movimiento interno”

LRA 5 ROSARIO

ALEJANDRO DE MELO, secretario de la Cámara de Peluquerías

Cámara de Peluquerías destaca la implementación de protocolos sanitarios

LRA 2 Viedma

HUGO AGUILAR, secretario de Asocación de Cazadores de Patagones

Vuelven a pedir la habilitación de caza de jabalíes

Integrantes de la Asociación de Cazadores de Patagones, se presentó en el municipio para pedir por la habilitación para la caza en el distrito. El secretario Hugo Aguilar pidió que se revea la prohibición tomada a raíz de la pandemia.

Economía

LRA1 Buenos Aires

Datos del INDEC

El uso de la capacidad instalada de la industria mejoró en mayo

La utilización de la capacidad instalada en la industria registró una leve mejora en mayo. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 46,4% en mayo, frente al 42% que había registrado en abril, cuando todavía regían medidas más estrictas para hacer frente al avance de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, estos datos reflejan una caída de 15,6% respecto al 62% que se había registrado en el mismo mes del 2019.

LT 14 Paraná

MANUEL GABAS, integrante de Apyme Paraná

Comerciantes esperan un repunte de las ventas

Gabás se refirió a la situación económica que atraviesan los comerciantes, de insumos no indispensables, en el marco de la pandemia. En este sentido, mencionó que están mejor que en abril y mayo, sin embargo expresó que “es un cuadro complicado y rogamos que no retrocedamos en las fases”, cerró.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

GUSTAVO SALAS CORREA, referente del ATE Tucumán

El sector disidente de ATE exige revisión de la cláusula gatillo

El referente del sector disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Gustavo Salas Correa, realizó una presentación para reclamar al Gobierno provincial la implementación de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre, enero y febrero, como así también un aumento superior a los $1.800 otorgados.

LRA 19 Puerto Iguazú

GUILLERMO FRACHINELLO, Productores Forestales de Misiones

Mejora la situación de la foresto industria

Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores e Industriales Forestales de Misiones, comentó el buen presente que atraviesa el sector con gran demanda en el consumo interno debido a las pequeñas obras privadas y exportaciones. “La gran demanda ha dejado sin stock de madera en este momento. Estamos reacomodándonos y reponer para cumplir con nuestros clientes”, aseguró Fachinello.

Laborales

LRA 7 Córdoba

RAÚL GARZÓN, fiscal

Imputan a los choferes detenidos durante las protestas de la UTA

La justicia imputó a los 8 choferes detenidos tras los incidentes ocurridos el lunes, en el marco de las protestas de la Unión de Tranviarios Automotor en la Ciudad de Córdoba. “Lo que se tramita acá es el límite al derecho a la protesta. No puede interrumpir el tránsito, provocar daños” dijo el fiscal Raúl Garzón.

LRA 28 La Rioja

ROGELIO DE LEONARDI, Asociación de Maestros y Profesores

AMP definirá en asamblea si avanzan con paro en aulas virtuales

El gremialista adelantó que “el próximo viernes en asamblea extraordinaria, los delegados definirán si habrá virtualidad en las aulas y presencialidad de los docentes, a la vuelta del receso invernal”. Agregó que “se agudizo el conflicto con el gobierno por no llamar a la paritaria en siete meses de gobierno.”

LRA 9 Esquel

CORINA MILAN, directora de la Escuela N° 7722

Problemas edilicios e incumplimiento salarial

Política

LRA 18 Río Turbio

GONZALO CARBAJAL, vicepresidente de RTA

El vicepresidente de RTA puso en valor los medios públicos

El vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, Gonzalo Carbajal, destacó la capacidad de los medios públicos por su potencia, por su llegada a la gente, por su servicio en términos de programación, y por responder a la demanda educativa en tiempos de pandemia. El funcionario manifestó la vital importancia de los medios públicos: “En la Patagonia que es en la región del país donde menos abonados tiene la televisión paga, la gente se queda con poca opción en caso que la televisión digital no funcione correctamente”.

LRA 1 Buenos Aires

LUIS D´ELIA, dirigente social

“Dudo que podamos concertar un proyecto con los sectores de poder”

D´Elía analizó el contexto político, económico y social de la Argentina: “En el país están al acecho los factores de poder económico, en una puja muy grande con los trabajadores”. Advirtió que los sectores poderosos pretenden un país “con pobreza y menos derechos”, mientras que “los trabajadores buscamos un sistema que no excluya, que no haga daño y que no ataque a la naturaleza”.

LRA 1 Buenos Aires

SEBASTIAN AVELLA, Radio Nacional Mendoza

Cornejo y la intención de separarse de la Nación

El titular de la Unión Cívica Radical y ex gobernador mendocino, insistió con que su provincia debería empezar a pensar “si no hay que separarse de la Nación” debido al “desprecio permanente” por parte del Gobierno nacional, aunque reconoció que esa posibilidad “no es posible porque la Constitución lo prohíbe”.

LRA 22 Jujuy

EVA ARROYO, integrante de H.I.J.O.S

Críticos del tratamiento mediático del caso El Salvador

Arroyo señaló que la paralización de la construcción del crematorio del Cementerio El Salvador; “da prácticamente por sentado que los restos óseos encontrados pertenecerían a víctimas de la dictadura militar. Hasta no tener certeza del origen de los restos que se encuentran, no generamos expectativas. Somos críticos del tratamiento mediático y político, que se dio sobre los restos allí encontrados”.

LT 12 Paso de los Libres

ALICIA MEIXNER, diputada provincial del Frente de todos

Tratamiento de paridad de género y el voto joven

LRA 8 Formosa

GILDO INSFRAN, gobernador

Insfrán entregó motocicletas, camionetas y elementos de bioseguridad

El gobernador entregó 50 motocicletas, dos camionetas, equipos de telefonía celular, uniformes y elementos de bioseguridad a la Policía de la provincia, en el marco de un acto realizado en el Anfiteatro de la Juventud.

El primer mandatario presidió la ceremonia vía videoconferencia desde su despacho en Casa de Gobierno, y en el Anfiteatro estuvo presente el vicegobernador Eber Solís, acompañado por el intendente capitalino Jorge Jofré, el ministro de Gobierno Jorge González, el jefe de Policía, comisario general René Walter Arroyo, entre otras autoridades.

LV4 San Rafael

EMIR FELIX, Intendente

Expresó su temor que allí puedan contagiarse de Covid-19

El jefe comunal le pidió al Ministerio de Seguridad de Mendoza, que los policías oriundos de su departamento, cumplan sus funciones en la zona sur y que dejen de trasladarlos a dependencias del Gran Mendoza.

LRA 9 Esquel

ALEJANDRA GUERRA, Comisión contra la Impunidad y por la Justicia

Piden la renuncia del ministro de seguridad de Chubut, Federico Massoni

El Ministerio de Seguridad de la provincia del Chubut, difundió en su página de Facebook una entrevista realizada la ministro Federico Massoni, en la cual criticó la función de los organismos de derechos humanos. Piden su renuncia.

LRA 56 Perito Moreno

JUAN NAUTA, director del Sitio Arqueológico Cueva de las Manos

Se firmó la cesión de las tierras del Parque Provincial Cueva de las Manos

LRA 14 Santa Fe

EDUARDO PAOLETTI, concejal

Pidieron restablecer el Fondo Federal Solidario

En la última sesión del Concejo Municipal se aprobó un proyecto presentado por el concejal Eduardo Paoletti que propone un pedido al Gobernador de la Provincia para que interceda ante Nación para restablecer el “Fondo Federal Solidario”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

JORGE LARA, secretario de Desarrollo Territorial de Neuquén

La confitería del Via Christi se construirá con fondos nacionales

LRA 43 Neuquén

HECTOR ANDRES, secretario general del sindicato de Judiciales

Judiciales reclaman el pago del aguinaldo

LRA 17 ZAPALA

JUAN PRIORE, trabajador de Expreso Argentino

“Hace más de tres meses que no percibimos nuestro salario”

LRA 2 Viedma

LAURA VINAYA, prima de Atahualpa Martínez

Avanza la realización de un juicio político a la ex fiscal Zagari

Género

LRA 1 Buenos Aires

Imputaron a Baby Etchecopar

Por estigmatizar y discriminar a trabajadoras de peajes

Historias de un día como hoy

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIA SCHERER-EFFOSSE, embajadora de Francia

“Entre Francia y Argentina hay una relación de amistad histórica”

La embajadora contó cómo celebrarán hoy el día nacional de Francia, el cual fue instituido por ley en 1880 para conmemorar la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la monarquía absoluta.

Suplemento Cultural

LRA 3 Santa Rosa

WALTER GERINGER, programador de cine local

Autocine Santa Rosa: Una experiencia diferente

LRA 1 Buenos Aires

VALERIA ATELA, directora

El valor social de la Orquesta de Chascomús, convocada por Ringo Starr

En “Gente de a pie”, Irina Huaser dialogó con la directora de la Orquesta Escuela Chascomús, Valeria Atela, sobre el ofrecimiento del baterista de The Beatles Ringo Starr de participar de un recital virtual por la paz mundial, en el marco de su cumpleaños ‘80.

LRA 1 Buenos Aires

TERESA CONSTANTINI, actriz

Charla con Graciela Borges

En una nueva emisión de “Una Mujer”, Graciela conversó con Teresa Constantini, quien entre otras cosas, recordó su infancia y momentos claves de su carrera como actriz, guionista, productora y directora cinematográfica​.

Deportes

LRA 13 Bahía Blanca

ALEJANDRO TURNER, guionista y dramaturgo

“Era un mundial que teníamos ganado”

Humor

Chocolate por la noticia

El grupo de resilientes

Así se llama el grupo de whatsapp de los integrantes del PRO, que organizaron ayer un zoom para presentar el libro: “Juntos, ideas para el desarrollo y la libertad conversaciones de cuarentena”. El libro cuenta con 10 textos escritos por ex funcionarios macristas: Aguad, Lombardi, Laura Alonso, Federico Pinedo y Silvana Giudici, que fue la editora.

Lo presentarán en la próxima feria del libro pos pandemia. La promo: te regalan 10 ejemplares, si compras SINCERAMENTE.

Por Chocolate

No hay capitán, sino hay marino

Las tareas de espionaje ilegal que realizó la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri estuvieron a cargo de un grupo identificado internamente como “los externos”. Como la deuda que generó el gobierno anterior. Como los intereses que defendió el gobierno anterior. Como los bancos donde guardó la plata el gabinete anterior.

Uno de los testigos le señaló al juez Augé que “los externos” , “hacían tareas especiales que les pedía Alan Ruiz a pedido de Silvia Majdalani”. Majdalani y Arribas tenían una especie de “Pedidos Ya”, pero de espionaje ilegal. Onda: “Pinchale los teléfonos a Cristina”. “OK… entre los próximos 30 a 45 minutos lo hacemos”.

-¿Puede ser más rápido?

-Es que estamos con muchos pedidos en la zona, señora.

Por otra parte, el exdirector de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, Martín Coste, imputado en la causa, apuntó a Silvia Majdalani y dijo que las tareas fueron realizadas contra su voluntad.

-Tenés que espiar a Pagni

-No, por favor… otra vez Pagni no…

-Tenés que espiar a Pagni…

“Todo era irregular en la agencia”, dijo Coste, quien además señaló que se violó la ley de Inteligencia y que se generaron documentos falsos para darle un marco de legalidad a las tareas ilegales.

-Los vamos a espiar porque hay cuadernos, entendés… cuadernos que dicen lo del tesoro K.

-No hay cuadernos.

-Bueno… escribí los cuadernos.

Por Peroncho (Emanuel Rodríguez)