El sector disidente de ATE exige revisión de la cláusula gatillo

El referente del sector disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Gustavo Salas Correa, realizó una presentación para reclamar al Gobierno provincial la implementación de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre, enero y febrero, como así también un aumento superior a los $1.800 otorgados. “Exigimos la cláusula gatillo de diciembre, enero y febrero, como así también el aguinaldo proporcional a ese período. Correspondía que esta cláusula gatillo llegue al básico, y lo que hicieron es una suma fija que tiene como base de cálculo el mes de febrero de 2019. Creemos que es importante que se dé una solución urgente. Es inadmisible que nos hayan dado un aumento de $1.800 y hoy no tenemos respuesta de cómo va a seguir esto. Decían que en julio nos iban a llamar para ver el incremento salarial y no están dando nada. No vaya a ser cosa que saquen un decreto por el que van a otorgar otros $1.800, que es una suma irrisoria en relación a la situación que se está viviendo”, dijo el gremialista.

