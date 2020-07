Diario de Radio Nacional

Títulos de tapa

SANTIAGO CAFIERO, jefe de Gabinete de la Nación

“Hacen política con la muerte de una persona”

“Nuestro espacio político tiene un compromiso con la libertad de expresión, que es parte central de la calidad democráctica. No tenemos que enturbiar las cosas, hay que actuar con responsabilidad”, aseguró Cafiero. “Comparar esta muerte con la de Santiago Maldonado, es nefasto. Maldonado desapareció y luego su cuerpo apareció tras una intervención del poder central y las Fuerzas de Seguridad en la provincia. Hubo una acción desmedida por parte del Gobierno de Macri. Es muy distinto a realizar política con la muerte de Fabián Gutiérrez”, subrayó el funcionario.

Además detalló las consecuencias de la pandemia. Se refirió a las negociaciones por la deuda externa, el rol de la oposición y la vuelta del fútbol.

TERESA GARCIA, ministra de Gobierno bonaerense

“El comunicado de Juntos por el Cambio, pasó todos los límites”

“Hablan de asesinato, desaparición y lo vinculan con el Gobierno. Es vergonzoso. Los pone en un lugar donde no hay retorno”, dijo García. Sostuvo que “se trata del fallecimiento de una persona, con todo el dolor que implica, y su familia pidió por favor que no se politice” y señaló que “asusta este carancheo permanente de la oposición”.

JORGE FERRARESI, Intendente de Avellaneda

“Esperamos que haya voces diferentes dentro del PRO”

El vicepresidente del Instituto Patria, consideró que el documento de Juntos por el Cambio sobre el crimen del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez, “es terrible”. Agregó que le gustaría escuchar otras veces distintas a las del comunicado al que calificó “sin ningún tipo de sentido, desde el punto de vista que uno lo mire es espantoso”.

MARCOS CLERI, diputado nacional

Repudian comunicado de Juntos por el Cambio

DIEGO IGLESIAS, periodista

“No tolero las malas prácticas periodísticas ni el discurso del odio”

GINES GONZALEZ GARCIA, ministro de Salud

“Somos uno de los tres países de América con menor impacto de muertos”

“Estamos cumpliendo muy bien esta nueva estrategia en el AMBA, pero todavía no se puede hablar de éxito. En muchas provincias también tuvimos que volver para atrás, lo que más impresiona de este virus es su capacidad de contagio. En el AMBA hay circulación comunitaria del virus y hay que extremar los cuidados”, aseguró el ministro.

FERNAN QUIROS, ministro de Salud porteño

La cifra diaria de casos en la Ciudad “se está estabilizando”

Quirós afirmó que la cantidad de casos de coronavirus por día en el distrito, durante la última semana, “se está estabilizando”; dato que consideró una “muy buena información”. De mantenerse esta tendencia, esto podría permitir “ir desandando medidas” de aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Siete casos positivos

La provincia volvió a la Fase 1 de aislamiento

Según la ministra de Salud, Claudia Palladino, este séptimo infectado “mantuvo contacto estrecho con una de las cinco personas que resultaron positivas el día de ayer”, que a su vez, habían estado en contacto con el primero de los casos. Se llevaron a cabo 107 testeos desde el viernes y hoy, de los cuales son 7 los confirmados.

FABIAN PURATICH, ministro de Salud de Chubut

Comodoro Rivadavia ciudad con circulación comunitaria

BLAS GALLARDO, intendente de La Quiaca

Ingresó en “Zona Amarilla”

Gallardo instó a todos los vecinos a respetar las disposiciones y de esa manera, no aumentar los casos de Covid19 en esta ciudad fronteriza.

CARINA REH, secretaria de Salud de Entre Ríos

“Es muy importante reducir la circulación”

La funcionaria ofreció un detallado informe sobre el equipamiento, que se distribuyó en diferentes centros de salud de la provincia. Recordó cuáles fueron las obras que finalizaron. También informó que, las parturientas sospechosas o positivas de COVID 19 definirán su parto natural o cesárea en el Hospital San Martín.

MARIA LAURA RAMIREZ, diputada provincial del Frente de Todos

Se sancionó la ley de promoción de donación de plasma en la provincia

La Legislatura bonaerense aprobó la ley que declara de interés provincial, la donación de plasma rico en anticuerpos de pacientes recuperados de coronavirus, con el objetivo de fomentar y promocionar esa práctica en la provincia de Buenos Aires.

PABLO GONZALEZ, Intendente de San ramón de la Nueva Orán

Destacan la necesidad de testeos masivos en Orán y Tartagal

El médico destacó la necesidad de testeos masivos, de acuerdo a la cantidad de casos registrados en los municipios del norte de la provincia.

Una historia neuquina

¿Cómo es pasar el Covid-19?

Una vecina de la capital neuquina, que sufrió la enfermedad junto con toda su familia, contó su experiencia. Ella y su hijo pudieron transitarlo como una gripe fuerte, pero su marido llegó a ser internado.

MONICA JOFRE, Jefa de Epidemiología de San Juan

Confirmaron que el noveno caso ya está aislado

JUDIT DI GIGLIO, ministra de Salud provincial

“No se puede cerrar la provincia”

Sobre la confirmación de nuevos casos de coronavirus en Tierra del Fuego: “Es un problema que tienen todas las provincias. Nosotros hemos tenido una situación epidemiológica muy buena”.

LUCIANO ANASTASI, coordinador del Ministerio de Justicia

Sancionarán a quienes permitan ingresos clandestinos

El integrante del Comité de Crisis de la Provincia, habló sobre los controles de ingreso y egreso.

Contacto estrecho

Primer caso Positivo de Coronavirus en Goya

NANCY TREJO, directora del hospital Julio C. Perrando de Resistencia

Tratamiento experimental en pacientes críticos de COVID-19

Trejo explicó los alcances de una medida experimental, que se comenzó a aplicar en el Chaco a través de los primeros 50 tratamientos de Remdesivir; medicamento utilizado en pacientes graves, en un estudio coordinado por la Organización Mundial de la Salud: “Este plan se denomina Solidaridad y es similar al que se realiza en otros países. El hospital de Resistencia fue elegido junto con otros nueve de la Argentina, debido a la situación sanitaria que atraviesa el Chaco que, junto al Area Metropolitana de Buenos Aires, como también la Capital Federal, son zonas extremadamente críticas”.

EVANGELINA CHAMORRO, delegada ATE

Los trabajadores de la Salud siguen en estado de Alerta

ZACARIAS BUSTOS, especialista en gerenciamiento de la salud

ONG internacional recomienda ampliar el rastreo de contactos en el país

Bustos remarcó la necesidad de aprovechar el retroceso en la fase de aislamiento, para reforzar los testeos y realizar un rastreo masivo de contactos, que permita identificar a las personas que tienen coronavirus y aislarlos para que otros no estén infectados.

El gerente del Sanatorio Francés de Córdoba y miembro de la red End-Covid19, advirtió sobre el alto nivel de positividad que arrojan los operativos de testeo en regiones como el AMBA y el Chaco.

Tras la oferta del Gobierno

Las acciones argentinas registraron fuertes subas

El índice Merval registró una suba promedio del 9% y las cotizaciones de empresas argentinas en el mercado de Nueva York cotizaron con notables incrementos de hasta un 20%. Asimismo, el riesgo país perforó los 2.500 puntos y, en la plaza local, el dólar se mantuvo estable en todos sus valores.

LUDMILA VOLOJ, Comercio y Defensa de la Competencia del Chaco

Controlan prácticas abusivas y aumento de precios

LUCIANO VILLALBA, referente de la actividad turística

“No habrá temporada invernal y los ingresos son cero”

Villalba comentó la dura situación que viven los profesionales que vieron caer estrepitosamente sus ingresos, tanto por el cierre del turismo en general como por la prohibición de realizar eventos y reuniones. Alrededor de 250 personas que se desempeñan habitualmente de forma autónoma, recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia, pero temen por la continuidad del subsidio debido a la modificación del estatus sanitario de la localidad.

JOAQUIN BARRETO, Cámara de Comercio de Puerto Iguazú

Comerciantes dejan el centro y se trasladan a los barrios

JORGE SAPPIA, presidente de la Convención Nacional de la UCR

“El PRO no tiene nada que ver con nosotros”

Sappia manifestó su descontento con el actual del presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo y con la alianza política del PRO y la UCR. Dijo que “estamos cargando con una mochila que ni siquiera elegimos” y que “no somos responsables de un gobierno que ha fracasado”.

GUILLERMO CARMONA, el presidente del Partido Justicialista

“Los municipales cobran por debajo de la línea de indigencia”

Carmona se refirió a la represión sufrida ayer por los trabajadores municipales de la capital provincial, que cobran en promedio 10 mil pesos al mes. Desde la propia intendencia, al frente de Ulpiano Suárez, se acusa a la oposición y a los gremios de lanzar una “contienda política en su contra”.

MARIA STRATTA, Inspección General de Personas Jurídicas

Pruebas al juez del concurso de Vicentin, para sostener la intervención

La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, le remitió al juez a cargo del concurso de la empresa Vicentin, Fabián Lorenzini, un extenso documento a través del cual ofrece pruebas para sustentar la solicitud de intervención de la firma.

LAURANA MALACALZA, Abordaje Integral de las Violencias por Género

“Hay que modificar el paradigma de abordaje de las violencias”

Malacalza comentó el plan del Estado nacional “para modificar el paradigma de abordaje de las violencias, que se venía reproduciendo en los últimos años, muy concentrado en la emergencia de los casos individuales, que busca integralidad en el abordaje de los casos y en la definición de las políticas públicas. Esto significa garantizar las bases materiales para que una persona que sufre violencia de género pueda tener una vida autónoma, acceso a la vivienda, al empleo, a la salud. El estado para nosotros tiene esa obligación, para que una persona tenga una vida libre de violencia”.

NAZARENA GALLANTINI, Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia

El plan nacional contra genera buenas expectativas

Desde la Campaña valoraron el lanzamiento realizado por el Ministerio de las Mujeres para desarrollarse en los próximos dos años, que contempla la prevención de los femicidios y transfemicidios y el acompañamiento a víctimas de violencia por motivos de género.

Rosario Lufrano, presidenta de RTA

Saludó a la radio por su cumpleaños: “Hay que poner a Nacional de pie”

DAVID Coco BLAUSTENI, conductor de “Manivela”

La obra del gran Ennio Morricone

El músico que murió ayer a los 91 años, dejó su sello en la historia del cine a partir de su alianza creativa con directores como Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Pier Paolo Pasolini, Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar, entre otros.

NANCY PEDRO, referente del Instituto Nacional de la Música

INAMU promovió fomentos para quienes quedaron fuera del IFE

Se lanzaron con éxito dos líneas solidarias para músicos: “El Inamu tiene una página en la que pueden registrarse. Ahí se inscribieron todas las personas que trabajan en el sector, como DJ’s, programadores de espacios culturales, mánager, productores o gestores culturales. Los proyectos artísticos, suelen estar integrados por personas que no solo suelen ser músicos o músicas”.

Murió OSVALDO Chiche SOSA

El entrenador tenía 72 años

Sosa falleció esta madrugada. En 2013 sufrió un ACV que le dejó muchas consecuencias y en febrero lo internaron de urgencia.

MARIO CUENCA, ex arquero de Talleres

Recordó “La final del siglo”

El 5 de julio de 1988, en el estadio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, se jugó uno de los partidos más recordadas por los hinchas de Talleres y Belgrano, que le dio el ascenso a la T a Primera División. Cuenca recordó el momento de la definición por penales, donde se destacó atajando dos de ellos.

FEDERICO VIEYRA, jugador de handball

Un gladiador que sigue dando batalla

El campeón panamericano en Guadalajara 2011 que actualmente milita en Raimond Handball Sassari de Italia, repasó su carrera. Vieyra rememoró su paso por Córdoba antes de partir a Europa y recordó el triste momento que le tocó vivir debido a una afección cardíaca, hecho que lo alejó de la actividad durante un tiempo.

Chocolate por la noticia

No hay libertad de expresión, sin responsabilidad

Hay quienes agitan las banderas de la libertad de expresión y gritan periodismo independiente. Si In-de-pen-dien-te. En este caso, prefiero a los de Racing, aún siendo de San Lorenzo…

Creo que va a haber libertad el día que no haya PAUTAS, pero sin pautas no hay periodismo por lo tanto es como el cuento de la buena pipa. Qué pasaría si los dueños de los medios tendrían que exponerse y someterse a elecciones populares cada cuatro años?

Siempre sostengo cuáles son las diferencias entre un ESCRITOR y un PERIODISTA. Al escritor le lleva varios capítulos la creación e instalación de un personaje, mientras que un periodista te lo hace “pelota” en dos renglones.

Por Chocolate