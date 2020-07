Carmona: “Los municipales cobran por debajo de la línea de indigencia”

El presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona, se refirió en Panorama 97.1 a la represión sufrida este domingo por los trabajadores municipales de Capital que cobran en promedio $10 mil al mes. Desde la propia intendencia, al frente de Ulpiano Suárez, se acusa a la oposición y a los gremios de lanzar una “contienda política en su contra”.

Carmona detalló que se trata de la tercera represión violenta que sufren los municipales y que “si había alguna duda, lo acontencido ayer deja claro cual es la realidad”. Además de explicar la formas en que el partido ha intendado interceder frente a la grave situación repudió, además de las represiones, “los sueldos que están debajo de la línea de la indigencia” que perciben estos trabajadores.

Entrevista Sebastián Abella

Respecto a las intencionalidades políticas del radicalismo para vincular a la oposición en una supuesta “contienda política” en su contra, Carmona recordó que el peronismo “es un movimiento con un gran componente de trabajadores en lucha”, por lo tanto aseguró que no dejarán de acompañar este reclamo desde el partido. También informó que Ulpiano Suárez, intendete de Capital y sobrino del gobernador Rodolfo Suárez, no responde a las propuestas de diálogo del PJ para destrabar el conflicto. “Pedirle mediación al tío del intendente no tiene sentido. Rodolfo Suárez ha tenido las mismas prácticas, hay que pedirle que cambie el enfoque”, señaló en referencia a las continuadas represiones contra la protesta social.

Por otro lado fue consultado respecto a los pedidos de Partido Justicialista al Gobierno provincial para que aclare si en Mendoza hay “transmisión comunitaria del covid-19”. Esplicó que esta solicitud parte de las dudas que generan los nexos epidemiológicos sobre los cuales se desconocen los orígenes y que se trata de casos que van en aumento. Son 22 en total.

“Es un pedido que parte de la sugerencia, el asesoarmiento de especialistas y de la necesidad de trasnparencia”, sostuvo.

En este sentido, Carmona manifesto la preocupación por el contagio que se detectó en una trabajadora del Hospital Central.