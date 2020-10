Diario de Radio Nacional 31/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Construir un contrato social que nos incluya a todos”

Resistencia – DANIEL ARROYO: “La prioridad del presidente Fernández es empezar por los últimos”

Gualeguaychú: Afectado con COVID-19: Murió FEDERICO BOGDAN, intendente de Gualeguay Buenos Aires – CFK: Rechazan reabrir la causa: Por supuesto enriquecimiento ilícito

Buenos Aires – Hasta fines de noviembre: El Gobierno prorrogó la moratoria impositiva

Buenos Aires – CLAUDIO LOZANO: Criticó el proyecto del Presupuesto 2021

Buenos Aires – Dolores Etchevehere: Vinculó a su hermano Luis Miguel con el narcotráfico

Buenos Aires – EL LEGENDARIO JAMES BOND: A los 90 años, murió el actor escocés Sean Connery

Resistencia – PEREZ MENDIZABAL: “Añez fue el momento más oscuro de nuestra democracia”

Buenos Aires – FEDERICO D’ELIA: “A veces me pregunto si es justo que yo haya trabajado tanto”

Gualeguaychú – Parte oficial: Relevaron 30 positivos y dos muertes

Chos Malal – Coronavirus: Ocho nuevos casos confirmados

Catamarca – Crecimiento de los contagios: Catamarca analiza la vuelta a la fase roja

Formosa – Regreso progresivo: GILDO INSFRAN anunció las nuevas actividades habilitadas

Formosa – Prueba piloto: Nueva apertura de bares y restaurantes

Buenos Aires – Bichos de radio: A 37 años del regreso a la democracia

Las Lomitas – Soberanía alimentaria: Talleres de riego, cultivo y cría de pollos

Paraná – GUSTAVO LABRIOLA: Entre Ríos otorgó un incremento de coparticipación

Paraná – Luego de la crisis 2019: Imperial Cord reabrió la empresa

La Rioja – FELIPE ALVAREZ: “Los municipios tendrán fondos directos”

Paraná – Administración pública: Comenzó el pago de haberes

Buenos Aires – Presos alojados en los penales bonaerenses: Reclaman las visitas presenciales

Patagonia – Stella Manzano: “Estoy orgullosa de salvar la vida de niñas y mujeres”

Resistencia – Cobro irregular del IFE: Imputan a 160 personas

Paraná – Educación ambiental por LT 14: Mañana comienza el programa ´Reverdeciendo Kuua´

Mendoza – CARINA SEGOVIA: Intento para que la laguna Soria sea declarada Reserva Natural

Paraná – Organizado por CRA: Sanidad animal: analizaron el escenario post pandemia

Paraná – De forma virtual: La Feria de Turismo Regional apuntará a espacios rurales

Buenos Aires – RADIO NACIONAL DE FIESTA: Zoompleaños de Héctor Larrea con libro incluido

Buenos Aires – DIEGO PEREZ: Entre la radio y la vuelta al teatro

Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Viajamos a Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires

Buenos Aires: Alexandra Kohan – Presentó su nuevo libro: “Y sin embargo, el amor”

Paso de los Libres – “Sangre Paiubrera”: De Mercedes a los escenarios más destacados del país

San Rafael – Homenaje virtual: A 70 años del fallecimiento de ALFREDO BUFANO

Mendoza – Nuevo semanario alternativo: “Hay que decirlo”

Buenos Aires – FLORENCIA CANALE: Madame Périchon, una espía en el Río de la Plata

Tucumán Mercedes Sosa – RICARDO ZIELINSKI: “Tengo la impresión que merecíamos un empate”

Buenos Aires – EDUARDO QUINTANA: “Corazón futbolero”: relatos del barrio y el tablón

LRA 1 Buenos Aires

El presidente renovó su convocatoria al “diálogo”, al que definió como el “único camino” posible para “construir un contrato social” que le permita al país dejar atrás “la normalidad” que se vivía antes de la pandemia y que sólo “hace avergonzarnos”, porque estaba signada por “la desigualdad, el desequilibrio social, la especulación, la injusticia y el desamparo de millones que quedaban sumergidos en la pobreza”.

LRA 26 Resistencia

Arroyo contó que estuvo con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, “recorriendo el barrio Gran Toba y pusimos en marcha tres acciones: un convenio para urbanización, luego hicimos una recorrida por Barranqueras en el Centro de Reciclados, y visitamos la línea 102 y 108 de atención a niños y adultos mayores”.

Desarrollo Social tiene a su cargo el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que registró 4.400 barrios en todo el país, con cuatro millones de argentinos hacinados y sin servicios básicos. “Hace dos años votamos una ley para realizar un relevamiento. Vamos a urbanizar de a 400 barrios por año, y ya estamos ejecutando 50“, afirmó Arroyo.

LRA 42 Gualeguaychú

Este sábado al mediodía murió a causa de la complejidad de su cuadro clínico Federico Bogdan, el jefe Comunal de Gualeguay, quien estaba internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires.

El sábado 10 de octubre anterior, fue el propio Bogdan quien comunicó que tenía el virus, y tras su muerte, se ha convertido en el primer político en fallecer por consecuencia del coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 había sido sobreseída por el entonces juez federal Norberto Oyarbide. La decisión de la magistrada se produjo luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF), única querellante en el caso, desistiera del recurso con el cual el mismo organismo había reclamado durante el gobierno de Mauricio Macri que se reabriera la causa.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno extendió hasta el 30 de noviembre el plazo de adhesión a la moratoria para regularizar deudas tributarias, aduaneras y previsionales, que hasta el momento generó más de 330.000 planes por una cifra superior a $ 200.000 millones de compromisos impagos vencidos.

De esta manera, la posibilidad de incorporarse a la moratoria se extendió por espacio de un mes -el plazo original vencía el próximo sábado- aunque se mantiene la fecha original del 16 de diciembre para el pago de la cuota inicial.

La decisión fue comunicada formalmente este sábado a través de la publicación en el Boletín Oficial de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

LRA 1 Buenos Aires

“Si hay algo que necesita la economía en este momento es gasto público para garantizar la demanda. En este contexto no hay que reducir el gasto y el Presupuesto lo reduce y no ayuda a recuperar la actividad. Confía en la recuperación económica en base a la actividad privada”, sostuvo Lozano por Radio Nacional.

“Estamos en una situación compleja en materia social cómo resultado de cómo veníamos y de la pandemia. Casi seis millones de personas están en situación de indigencia y no hay nada en materia de ingreso”, aseguró. “Los programas alimentarios caen en términos de los recursos que se invierten. Resulta inentendible que el Gobierno aún dude de la necesidad de pagar el IFE 4”, agregó.

Por otro lado, el economista aseguró que “este Presupuesto está más para discutir con el FMI que para resolver los problemas centrales que tenemos”. Sobre el dólar dijo que es fundamental “no ceder con los sectores especulativos”.

LRA 1 Buenos Aires

Dolores Etchevehere, quien estuvo detenida en el marco del desalojo ordenado por la Justicia de Entre Ríos de la estancia Casa Nueva, vinculó a su hermano Luis Miguel con el narcotráfico al argumentar que éste mantiene en sociedad un campo con Leonardo Airaldi, presidente de la Sociedad Rural de Diamante, quien fue acusado por recibir droga, al tiempo que criticó a su madre Leonor Barbero por mantener “un discurso para la gilada”.

Así lo afirmó en declaraciones a Radio 10 y C5N, donde señaló que “el disparador” que tuvo en la investigación que realiza contra su familia fueron las declaraciones de Sergio Varisco, exintendente de Paraná, imputado por narcotráfico, y “canta” información relacionada al exministro de Agroindustria frente a las autoridades judiciales. “(La isla) la comparte con Las Margaritas S.A.”, precisó, y añadió: “Tengo los mails que comprueban cómo se vincularon las dos administraciones, la de Airaldi y la de Las Margaritas S.A.”.

LRA 1 Buenos Aires

El actor escocés Sean Connery, con una extensa trayectoria cinematográfica de más de cinco décadas en la que destacan las siete veces que interpretó al icónico agente 007, James Bond, en la pantalla grande, falleció a los 90 años.

Connery, retirado desde hace años de la pantalla grande, deja tras de sí un legado ilustre de películas como Robin y Marian (Richard Lester, 1976), Los intocables (Brian De Palma, 1987) y El nombre de la rosa (Jean Jacques Annaud, 1986), así como sus grandes colaboraciones con el director Sidney Lumet. El actor ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Los intocables, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

LRA 26 Resistencia

Farolitos en la Oscuridad, de Radio Nacional Resistencia, conversó con Wilder Pérez Mendizábal, abogado boliviano, ex funcionario del Gobierno de Evo Morales Ayma y residente desde febrero en Córdoba. “En 11 meses han hecho un desastre, generaron una recesión de dos dígitos que hace más de 7 años no existía en Bolivia“, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Alenjandro Apo estuvo con el actor Federico D’Elía , en Todo con afecto. Juntos, recordaron como era el fútbol de antes, ir a la cancha, lo que representaba un club de barrio para muchos y como fue cambiando con el timepo el deporte. Anécdotas, vivencias, experiencias, los familiares con los que iba a la cancha, y muchos temas más.

También repasaron la carrera del actor, como se fue iniciando de joven en el mundo de la actuación, quienes lo guiaron y acompañaron hasta convertirse en el actor que es hoy.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 42 Gualeguaychú

Según el parte emitido por el Nodo Epidemiológico Departamental se confirmaron 30 nuevos casos de Coronavirus en Gualeguaychú, sumando ahora 1.790 en la ciudad. El informe confirma que casi 1.500 vecinos están en aislamiento y la mitad de los nuevos contagios fue determinado por nexo conviviente, en tanto bajó la ocupación de Terapia Intensiva.

LRA 52 Chos Malal

El doctor Pablo Zárate, coordinador epidemiológico e integrante del Comité de Emergencia de la localidad, comentó que en las últimas horas se registraron 8 nuevos casos de contagios de coronavirus, los cuales pertenecen a tres focos distintas de contagios. El doctor explicó que siete de los contagiados permanecen en sus domicilios con todos los seguimientos hospitalarios, mientras que uno de los pacientes tuvo que ser internado en las últimas horas.

Hasta el momento, no se registró conexión entre los tres casos de Covid, que desencadenaron el resto de los pacientes positivos. Por ahora, son más de 100 personas aisladas y se sigue investigando el nexo epidemiológico de los contagiados.

LRA 27 Catamarca

Claudia Palladino, ministra de Salud de Catamarca, está infectada con COVID-19 y permanece en buen estado de salud, en tanto Raúl Jalil, el gobernador provincial, suspendió sus actividades, al tiempo que Emanuel Soberón, el secretario de Ambiente, anunció que su test PCR resultó positivo.

Tras esto, sumado a los 97 nuevos casos positivos detectados, en la provincia se espera la decisión gubernamental que puede ubicar nuevamente a Catamarca en fase roja.

LRA 8 Formosa

A través de sus redes sociales, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, confirmó la reactivación del sector gastronómico para consumo en el lugar y la habilitación de la pesca deportiva de costa, acordadas en la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 informó que bajo estrictos protocolos sanitarios se reinició la actividad gastronómica, en una prueba piloto de tres días que será evaluada a comienzos de la próxima semana.

LRA 1 Buenos Aires

A 37 años del triunfo de Raúl Alfonsín que puso fin a la última dictadura militar, Ingrid Beck y Adrián Korol entrevistan al periodista Daniel Cecchini, quien arrancó aquella histórica jornada en la casa del líder radical en Chascomús, lo acompañó a votar y lo reencontró a la noche en el Comité Nacional de la calle Alsina en Buenos Aires.

Cecchini recuerda cómo fue la campaña, “con algunos dinosaurios como Luder”, algunos detalles de aquel 30 de octubre “que arrancó a las 4 de la mañana” viajando desde la ciudad de Buenos Aires a Chascomús” y otras anécdotas de un día histórico.

LRA 20 Las Lomitas

“Estamos realizando capacitaciones para lograr soberanía alimentaria y para que las familias tengan la posibilidad de generar su huerta familiar, y de esa forma, asegurar el sustento”, expresó Rodrigo Roggero, ingeniero Agrónomo responsable del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA).

LT 14 Paraná

Labriola informó que “en estos días se están haciendo los desembolsos para los municipios referidos a la garantía de coparticipación, que está establecida en la Constitución provincial y que en este mes fue sustancialmente mayor que lo que venía siendo”.

LT 14 Paraná

La fábrica de neumáticos reabrió oficialmente una planta en Gualeguaychú, tras haber cerrado sus puertas a principios de 2019 y despedir a cien operarios. Su propietario, Daniel Bornico, dijo que hace casi dos meses empezaron con la producción de cámaras y cubiertas de bicicletas, en tanto estimó que en 120 días comenzarán con la línea de insumos para motos.

LRA 28 La Rioja

Alvarez respaldó la media sanción del Presupuesto 2021, diciendo que “le permitirá a La Rioja afrontar el año que viene con un aumento del 32 % de los fondos extra coparticipables, que significan $ 5.500.000 mensuales”.

LT 14 Paraná

El gobierno de Entre Ríos informó que en el transcurso de cuatro días habrán cobrado la totalidad de sus haberes todos los activos y pasivos provinciales que perciben hasta $ 75 mil, y finalizada esta etapa, se informarán nuevas fechas de pago.

LRA 1 Buenos Aires

Medio centenar de presos alojados en los penales bonaerenses de Melchor Romero y Florencio Varela iniciaron este sábado un reclamo pacífico en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales suspendidas por el aislamiento impuesto para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, informó el Servicio Penitenciario bonaerense (SPB).

El Gobierno bonaerense a través de una mesa de diálogo conformada desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio buscaba destrabar la protesta que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales, confirmo a Télam un vocero del SPB. En este sentido, indicaron que desde el inicio del aislamiento “los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares”.

LU 4 Patagonia

Manzano, médica especialista en tocoginecología, relató el camino de la medicina que la llevó a la militancia feminista.

Luego, Manzano expresó que su profesión le permitió trabajar en distintos puntos del país, y fue en Salta donde reconoció la necesidad de ayudar a las mujeres, más allá de la consulta con políticas y Programas que las pudieran salvar de los mandatos de la religión y el machismo.

LRA 26 Resistencia

Carlos Amad, fiscal Federal Subrogante de Sáenz Peña, reveló detalles de la investigación que hasta el momento determinó la imputación de casi 160 empleados de distintos municipios chaqueños, que habrían gestionado el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia sin estar comprendidos en ese beneficio que otorga el Estado nacional a través de la ANSES.

LT 14 Paraná

En el marco del 12° Encuentro Provincial de Educación Ambiental, estudiantes de nivel secundario realizaron podcasts sobre el cuidado del ambiente.

LT 14, gracias a un acuerdo con el Consejo General de Educación (CGE), emitirá un programa los domingos de noviembre de 12 a 13 horas para dar a conocer las producciones de los alumnos. Héctor Valentini, educador y Técnico de Educación Superior, anticipó que mañana, domingo 1° de noviembre, será la primera edición del programa ´Reverdeciendo Kuua´.

LRA 6 Mendoza

Segovia explicó los avances en la protección de la Reserva Natural ubicada en el humedal de la laguna Soria, ante los intentos de concretar proyectos inmobiliarios en la zona.

Segovia destacó que “con la referencia de ´Reserva Provincial´, cualquier intención de construir en el lugar deberá contar primero con estudios de impacto ambiental”.

LT 14 Paraná

Jorge Chémes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacó la participación de los especialistas en sanidad animal que analizaron los nuevos escenarios sanitarios post pandemia, durante el 9° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizó bajo la consigna ´¿Hacia un nuevo paradigma de sanidad?´, y Chémes resaltó que se haya podido concretar el evento de forma virtual.

LT 14 Paraná

El evento se concretará del 9 al 13 de noviembre y participarán empresas, Cámaras e instituciones del sector, junto a la realización de Congresos, presentaciones de destinos y productos para el verano. Diego Masciotta, directivo de la FETUR, dijo que esta tercera edición será virtual debido a la pandemia, y explicó que el objetivo es promover los negocios vinculados al turismo en la región.

LRA 1 Buenos Aires

RADIO NACIONAL DE FIESTA

Zoompleaños de Héctor Larrea con libro incluido

Te invitamos a disfrutar del “zoompleaños” de Héctor Larrea, en el que además de grandes invitados, presentamos oficialmente el libro de Martín Giménez “Héctor Larrea, una vida en la radio”.

LRA 1 Buenos Aires

El actor y conductor, Diego Pérez, pasó por Radio Nacional y habló sobre el programa de radio que conduce en las tardes de la FM 89.5. Además, adelantó la presentación de “Los 4 Fantásticos del Humor”, el grupo humorístico que integra junto a Carna, Alacrán y Alfredo Silva, y que se presentará el próximo sábado 7 de noviembre en el Teatro Seminari, en Escobar.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa desde San Marcos Sierras (Córdoba) recorrimos Santa Cruz, Mendoza, Chaco, Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Visitamos LV4 Radio Nacional San Rafael, Mendoza con Alejandro Sosa, también recorrimos LV 23 Radio Lago Argentino, Nacional Calafate, Santa Cruz con Guido Bonelli. Y por último 88.7 FM De la Azotea desde Mar del Plata, Buenos Aires con Juan Manuel Quintanilla.

Hoy Cocina Tierra del Fuego. Desde la Chocolatería Mamá Flora de Río Grande, Susana Molayoli nos enseña la Fondue de chocolate.

Conocimos la historia de las familias “banquineras”, aquellas que viven en las banquinas de las rutas en Chaco. Por Radio Nacional Daniel Valeiro, integrante de la comunidad QOM contó cómo es la situación de las familias que se quedaron sin tierras. “Estas familias construyen con madera y barro sus casas en las banquinas de las rutas. Hay que gente que vive allí hace más de 20 año”, expresó.

“En la ruta 90 hay familias viviendo allí en las rutas. No tienen electricidad ni acceso al agua”, aseguró. “Le tienen que pedir agua a los vecinos”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

La psicoanalista y docente regular de la Cátedra II de Psicoanálisis Escuela Francesa (UBA), presentó su último libro “Y sin embargo, el amor” (Paidós).

“Uno puede hablar del amor un montón pero hay una incompatibilidad entre el saber y el amor. El libro está compuesto por muchas voces. También aparece la poesía y la música”, destacó Kohan por Radio Nacional.

“El libro es una gran carta de amor a mi experiencia analítica. El deseo y el amor no son la misma cosa porque la relación con el otro no es la misma”, aseguró. “No podría escribir un libro del amor sin la risa cómo efecto porque hace caer eso que agobia y así es mi lectura”. “No se puede prevenir el amor, tampoco anticiparlo ni retrasarlo”, remarcó.

LT 12 Paso de los Libres

Luisito Cañete, primera voz de Sangre Paiubrera, el conjunto chamamecero de Mercedes, destacó los inicios del grupo, los viajes, los escenarios, los festivales y también las actuaciones en los escenarios más importantes de la Argentina.

LV 4 San Rafael

El Museo “Narciso Sosa Morales” realiza cada 31 de octubre un homenaje al poeta sanrafaelino Alfredo Bufano en la fecha de su fallecimiento, y en este contexto de pandemia se hizo una recopilación de material en el que se recuerda al escritor y a su obra mediante un video. Marisol López, directora del Museo, dijo que el material fílmico “está en todas las redes oficiales, y es una manera por demás válida para recordar a Bufano a 70 años de su fallecimiento”.

LRA 6 Mendoza

Julieta Ruiz Díaz, docente de Lengua y Literatura e integrante del staff del sitio hayquedecirlo.com informó sobre el nuevo semanario, donde cada sábado se pueden leer artículos sobre literatura, arte, deportes y espectáculos.

Ruíz Díaz contó que “la idea es animarse a contar de una manera que lo entiendan todos”, e invitó a quienes quieran sumarse a escribir al correo electrónico hayquedecirlo1425@gmail.com.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Soltando Pájaros Atilio Bleta dialogó con la periodista Florencia Canale quien presentó su último libro: La libertina Madame Périchon, una espía en el Río de la Plata.

“Estoy muy feliz con el recibimiento de los lectores. La industria del libro fue menos golpeada que otras actividades culturales durante la pandemia”, expresó Canale. “Madame Périchon nació en una colonia francesa y el padre era un importante comerciante. Yo quería entender sus orígenes y saber cómo construye su vida esta mujer”, destacó por Radio Nacional.

Marie Anne Périchon de Vandeuil, más conocida como Anita Périchon “la Perichona”, nació en la isla de Reunión, en el océano Índico, en el seno de una familia de la élite colonial francesa. Muy joven se casó con Thomas O’Gorman, oficial irlandés al servicio de Francia. En 1797, con la Revolución Francesa pisándole los talones, la familia comenzó un largo periplo para instalarse por fin en Buenos Aires.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Atlético Tucumán cayó en su debut por los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente, y el director técnico del Decano, Ricardo Zielinski, consideró que el resultado fue injusto además de apuntar contra un fallo polémica en contra del equipo tucumano, y otro penal no sancionado en contra de Independiente. “Es una sensación media rara porque me parece que el equipo, a pesar de las dificultades que hemos tenido para presentar un equipo este día, se brindó y dejó todo lo que siempre le pedimos. Me da la impresión merecíamos un empate. Tengo dudas con respecto al penal, me parece que no fue y también tengo dudas respecto a otro penal que me parece que pegó en la mano, pero bueno, son cosas que uno desde el lugar en donde está no las puede ver bien.

LRA 1 Buenos Aires

En Todo con afecto, el escritor Eduardo Quintana presentó “Corazón futbolero”, un libro de relatos que giran alrededor de la pelota y que acercan al lector a esas vivencias de barrio, de tablón, o de la vida misma en las que participó. “Es un recuerdo nostalgioso de lo que nosotros llamábamos jugar a la pelota”, define el autor.

