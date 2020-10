Ricardo Zielinski: “Tengo la impresión que merecíamos un empate”

Atlético Tucumán cayó en su debut por los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente, y el director técnico del Decano, Ricardo Zielinski, consideró que el resultado fue injusto además de apuntar contra un fallo polémica en contra del equipo tucumano, y otro penal no sancionado en contra de Independiente. “Es una sensación media rara porque me parece que el equipo, a pesar de las dificultades que hemos tenido para presentar un equipo este día, se brindó y dejó todo lo que siempre le pedimos. Me da la impresión que mínimo –merecíamos- un empate. Tengo dudas con respecto al penal, me parece que no fue y también tengo dudas respecto a otro penal que me parece que pegó en la mano, pero bueno, son cosas que uno desde el lugar en donde está no las puede ver bien. En líneas generales estoy conforme con la actitud que tuvo el equipo y con las adversidades que hemos tenido se superó. Desde ese lugar no puedo reprocharle nada a los jugadores”, declaró el “Ruso”.

