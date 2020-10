‘Estoy orgullosa de salvar vida de niñas y mujeres’

La médica especialista en Tocoginecología quien garantizó el aborto en el controvertido caso F.A.L que hizo historia en Chubut y el resto del país relató el camino de la medicina que la llevó a la militancia feminista en la que hoy se reconoce. Manzano adoptó a la Patagonia como propia, pero su profesión la llevó a distintos puntos del país, fue en Salta donde reconoció la necesidad de ayudar a las mujeres más allá de la consulta con políticas y programas que las pudieran salvar de los mandatos de la religión y el machismo.

“Para mí fue transformador hacer mi Residencia en Salta, del ´85 al ´89 yo estaba en Chubut y dabamos anticonceptivos gratis, los conseguiamos a un dólar en esa época era poco haciamos rifas para comprarlos, las pastillas anticonceptivas las conseguiamos de visitadores. Pero en Salta vi de 16 partos 8 abortos en un día, no había anticoncepción, la gente era muy católica y les decían que no tenían que usar métodos anticonceptivos sino solo la abstinencia período un método pésimo”.

Allí el encontrarse con el caso de una niña a la que obligaron a maternar, la marcó “en 1990 se dio un caso idéntico al del fallo F.A.L una mucama del Hospital resulta que aparece su hija con un balazo en la cabeza quieren hacer aparecer que se suicidó, pero en la autopsia salta que le dispararon de lejos, los vecinos apuntan al padre como un abusador que las tenía encerradas y seguro las violaba, cuando declara su hermana de 15 relata que sí que ella la violaba desde los 12 años que le había pedido que no tocará a la hermana, que seguro la hermana grito cuando la tocó. Ella estana embarazada y no quería tener ese bebé,lo pidió el juez de Salta ordenó tenerla internada cinco o seis meses para la protección del bebé”. Ese tiempo ella era residente y aunque con el resto de las mujeres del equipo médico intentó oponerse a continuar el embarazo, no hubo acompañamiento legal que lo hiciera posible. “No pudimos oponernos,yo era una residente sin ningún poder. Justo estaba de guardia el día que esa chiquita entró en trabajo de parto, y esa nena era la imagen misma de la desdicha, estaba en cuarto año de la secundaria, buena alumna, cuando la fuí a ver le trajeron el bebé, se lo puso en la falda y la nena le da la vuelta la cara y yo que había logrado mantenerme callada le pedi que no meta a Dios en esto, esa mujer todavía no comprendía el espanto de que su marido abuso y mató a su propia hija. No era la culpa de esa mujer. Pero en fin ese caso me cambió la vida, supe que el aborto era un derecho y hasta comencé a pelearme contra los religiosos”.

Hoy la lucha de Stella no termina, es por la salida de la Ley en 2020 y sigue siendo contra los objetores de conciencia sobre los que Stella asegura que no cumplen con principios básicos que se enseñan en Medicina. onocé un poco más de su historia y su trabajo, audio completo: https://anchor.fm/natalia-castro20/episodes/Mujeres-PatagnicasStella-Manzano-elqk32/a-a3n40ln