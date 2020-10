Diario de Radio Nacional 27/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente, Alberto Fernández, encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) un acto de homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, al cumplirse 10 años de su fallecimiento, con la participación de dirigentes políticos y sociales.

“Celebrando un año de esa elección del Frente de Todos, se cumplan diez de que Néstor nos dejó físicamente. Para mí no es fácil, en mi vida hubo un antes y un después de Néstor”, dijo emocionado el mandatario al inaugurar la instalación de la estatua en el CCK.

LU 4 Patagonia

Glinski, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, recordó a Néstor Kirchner a diez años de su muerte, e indicó que “lo sentí como una pérdida familiar, porque Néstor nos había hecho sentir a argentinos y argentinas, como una familia. Creo que por ahí está el legado, porque Néstor es el tipo que nos devolvió el orgullo se ser argentinos”.

LRA 12 Santo Tomé

Garay hizo referencia a cómo vivió la muerte de Néstor Kirchner, diciendo que “fue un día muy triste. Prendí la televisión y en Crónica decía ´Murió Kirchner´. Que un líder se vaya en pleno auge de su vida política, fue un golpe muy duro para todos”.

LRA 12 Santo Tomé

Pacayut recordó la muerte de Néstor, expresando que “un compañero de Santo Tomé me avisó sobre la muerte de Kirchner, y esa misma noche me subí a un colectivo con un grupo de amigos para darle el último adiós. El impacto que me produjo la enorme cantidad de chicos y chicas menores de 30 años en esa plaza me hizo dar cuenta lo que había significado Néstor, lo que significó para toda una generación”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Venía a proponernos a los argentinos la unidad y la reconstrucción de una Nación que estaba absolutamente devastada”, expresó emocionado Solanas.

Luego, el diputado recordó la visita del ex presidente a Entre Ríos para solucionar el conflicto salarial que el gobierno de Sergio Montiel mantenía con los docentes.

LRA 42 Gualeguaychú

Angerosa dijo que es un día un triste, “pero nos sentimos fortalecidos por haber conocido y tenido como presidente a Néstor Kirchner”.

Luego, Leticia rememoró el momento en que Néstor tomó la presidencia, la propuesta de futuro y la reconstrucción posterior del país.

LRA 9 Esquel

Se cumplen diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, y diferentes personalidades de la política y de la cultura recordaron a uno de los referentes políticos latinoamericanos más importantes de los últimos tiempos.

En su memoria, Pedro Saborido destacó que “Néstor llegó a mi vida a través de los hechos, más que acercarme yo. Néstor llegó cuando la palabra estaba devaluada, sigue estándolo para muchos, pero en ese momento estaba peor”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Vino con sus formas a demostrar que se podía pensar y hacer la política de otra manera”, dijo Blanca Osuna, al recordar a Néstor Kirchner.

Luego, la diputada por el Frente de Todos sostuvo que “Néstor es un emblema mundial por los Derechos Humanos”.

LT 14 Paraná

Offman reflexionó sobre Néstor Kirchner, destacando que “fue clave para la vida de nuestra organización y los Derechos Humanos de la provincia”.

Nacional Rock

Le preguntamos a lxs oyentes cuál fue el hecho histórico que vivieron que más los marcó. Además, dialogamos en vivo con Juliana Di Tullio, que nos contó maravillosas anécdotas de cuando conoció a Cristina y a Néstor y mucho de su recorrido al lado de ellxs.

LT 4 Paraná

Cáceres, actual diputado provincial del Frente Creer, recordó la figura del ex presidente, y aseguró que “fue la figura relevante, desde la vuelta de la democracia, en la historia del peronismo, y reivindicó la acción política que logró incorporar a cientos de miles y tal vez millones de jóvenes a militar en la política, sobre todo en el peronismo”.

LRA 20 Las Lomitas

Basualdo se refirió al impacto del gobierno de Kirchner en la provincia, expresando que “como formoseños, Néstor nos devolvió dignidad y la justicia social a través de la Reparación Histórica, convenio que se firmó oportunamente entre dos líderes políticos, como Gildo Insfrán y el mismo Kirchner”, recordó Basualdo.

LRA 22 Jujuy

Devoto conoció a Néstor Kirchner en 1987, cuando intentaba ser intendente de Río Gallegos, y acompañó el recorrido que ese dirigente de Santa Cruz realizó por la política hasta llegar a la presidencia de la Nación.

“Día especial para todos, no solamente para mí que lo conocí, sino para muchos argentinos, que lo eligieron con más del 50% de los votos”, agregó Devoto.

LRA 6 Mendoza

Muñoz, titular del Archivo de Derechos Humanos de Mendoza, recordó la figura y el legado de Néstor Kirchner, al cumplirse diez años de su paso a la eternidad.

Luego, Muñoz puntualizo, emocionada, sobre detalles del discurso de asunción de Kirchner, en 2003.

LRA 42 Gualeguaychú

Sabatella, fundador del espacio político Nuevo Encuentro y actual presidente de ACUMAR, recordó el paso de Néstor Kirchner por la presidencia del país, destacando la figura del ex mandatario y el entusiasmo que generó en los jóvenes que volvieron a creer en la política.

LRA 1 Buenos Aires

A diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el exdiputado y abogado laboralista Héctor Recalde recordó emocionado al expresidente y destacó “el impacto que tuvo Néstor en la juventud”. En comunicación con el equipo de Buen día, expresó que “lo que hizo Néstor fue extraordinario” y que “su expresión ‘no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada’ señaló su conducta”. “Era un tipo campechano y jodón, y eso produce cercanía”, manifestó, tras narrar algunas anécdotas con el dirigente: “En momentos difíciles tuve el apoyo de Néstor”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Enrique “Pepe” Albistur fue secretario de Medios entre 2003 y 2009. Por Radio Nacional recordó la figura de Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. “Néstor es alguien que está presente todo el año, produjo un cambio muy profundo del cual tuve el honor de participar”, aseguró en diálogo con Horacio Embón.

“Yo soy Peronista y socio fundador del kirchnerismo. Lo de Néstor fue una oportunidad que pensamos que no íbamos a tener nunca más. Tenía un espíritu joven que contagiaba”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

A diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el director de Radio Nacional Calafate, Mario Borgna, recordó emocionado al ex presidente, a quien conoció siendo militante en su juventud: “Daba enormes lecciones de política, con su fuerte personalidad”. En el Servicio Informativo, destacó el trabajo realizado en la Argentina en general y en la Patagonia en particular, al tiempo que señaló que en la actualidad “la gente lo recuerda en las calles”. Además, se refirió a cómo vivió el 27 de octubre de 2010: “Ese día hubo una muerte y también un renacimiento que lo volvió eterno. En cada cada paso, uno encuentra a Néstor”, expresó.

LRA 13 Bahía Blanca

Carlos Quiroga es concejal del Frente de Todos en Bahía Blanca. A diez años de la partida del presidente Néstor Kirchner, recordó el día de su fallecimiento. “Fue un impacto, un sablazo. De repente la peor noticia, la que uno nunca hubiera querido que apareciera”.

LT 14 Paraná

Cora, diputada provincial por el Frente Creer, recordó a Néstor Kirchner, expresando que “para nosotros significa que es posible y necesario reconstruir un país donde los derechos estén garantizados. Es la utopía de lo posible, y desde ese lugar lo homenajeamos para construir la Patria que Néstor soñó”.

LRA 42 Gualeguaychú

Irigoyen recordó a Néstor Kirchner y sus visitas a Gualeguaychú, tanto en campaña como, posteriormente, ejerciendo la presidencia.

“La nostalgia de no tener a Néstor presente, y el recuerdo de todo lo que hicimos posible gracias a él”, expresó Irigoyen, tras un sentido homenaje al ex mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

A continuación, podrán volver a escuchar algunos de los mensajes que cientos de oyentes dejaron en los contestadores automáticos de las emisoras de Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país, en las horas siguientes a que se conociera el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Ciudadanos de a pie, hombres y mujeres de diversas latitudes y hasta el mensaje de una docente que dice encontrarse haciendo el Censo Poblacional que tenía lugar ese 27 de octubre de 2010.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente, Alberto Fernández, aseguró que le gustó la carta que escribió Cristina Fernández de Kirchner y la sintió como un respaldo a su gestión. “Ella ha sido muy generosa conmigo”, completó sobre la misiva publicada ayer por la vicepresidenta que tituló: “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”.

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sociales y gremiales se movilizaron ayer en la provincia de Entre Ríos y en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo, en apoyo a Dolores Etchevere, ante la disputa que mantiene con su familia por un campo ubicado en la localidad de Santa Helena. Las marchas se llevaron adelante en apoyo del Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica para la cual Dolores Etchevehere cedió el terreno que le disputan sus hermanos, entre ellos el exministro de Agricultura del macrismo Luis Miguel Etchevehere. El periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, Elidelmar Otman, analizó la situación y describió cómo se vive este conflicto en la provincia.

LRA 26 Resistencia

La ingeniera Kees se refirió a la constitución y acción del denominado “Proyecto Autoecológico Artigas”, conocido por su participación en el caso de Dolores Etchevehere en Entre Ríos.

“Lo impulsa una red de movimientos sociales, productores, profesionales del derecho, de la comunicación y del cuidado del ambiente, que trabaja en lo jurídico y comunicacional con la idea de generar un debate por la tenencia de la tierra y la calidad de los alimentos que se producen”, afirmó la ingeniera Kees.

LRA 22 Jujuy

Martiarena explicó que “el gobernador inauguró tres obras en Lozano, las cuales se iniciaron hace tres años y tenían plazo de tres meses para ejecutar. Toda la población tenía expectativas en estas obras”. Después, Martiarena agregó que “es incorrecto inaugurar obras, de las cuales no se sabe cuál será el resultado”.

LRA 6 Mendoza

Luego de la denuncia periodística del diario El Otro, Evelin Pérez, presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén, confirmó que Rodolfo Núñez, secretario del Bloque de Concejales de la Unión Cívico Radical, será removido de su banca por manifestarse públicamente a favor del genocida chileno.

LRA 1 Buenos Aires

Según los datos proporcionados por el titular de Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, de 871 barrios cerrados que hay en la Provincia de Buenos Aires, el 25%, no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, se reunió con el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES) para analizar la situación epidemiológica de la provincia.

En el encuentro, acordaron enfocar los esfuerzos para disminuir la cadena de contagios en las ciudades con transmisión local. “El propósito es disminuir la cadena de contagios, controlar la circulación del virus y recuperar el status sanitario en cada una de las localidades y en la provincia”, afirmó Sonia Velázquez, ministra de Salud.

LU 4 Patagonia

Juan Horacio Pais, diputado por Chubut al Frente, aseguró que el proyecto de Ley de ´El último adiós´ “está pensado frente a lo traumático que sucede cuando al fallecimiento se le agrega la imposibilidad de los familiares para poder despedirse. Por eso, se instruye al sistema de Salud para que instrumente los protocolos necesarios, y lograr que ese acompañamiento final sea posible”.

LRA 3 Santa Rosa

El Ministerio de Salud de La Pampa comenzó con una campaña que convoca a recuperados de COVID-19 para que le donen plasma a los pacientes que lo necesiten.

Ana Paula Portalez, a cargo del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, explicó que “el plasma sirve para recuperar más rápido al paciente, o ayudarlo en su inmunidad”.

LV 4 San Rafael

Alejandra Galetto, jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Schestakow, instó a los sanrafaelinos a donar sangre porque “estamos bastante flojos”, expresó.

Luego, recordó que el tratamiento con plasma para los pacientes con coronavirus es de carácter experimental.

LRA 1 Buenos Aires

Embón dialogó con la periodista especializada en política internacional, Stella Calloni, en el marco del triunfo del MAS en Bolivia, y de la aprobación de la reforma de la constitución en Chile, tras un año de movilizaciones. En ese sentido, Calloni destacó que “al neoliberalismo se lo derrota en las calles, y con nuestros presidentes”, y se refirió a la figura de Néstor Kirchner a 10 años de su partida física: “Kirchner nos marcó la historia”, dijo.

LRA 26 Resistencia

Del 28 al 30 de octubre se desarrollarán en Resistencia las audiencias de debate del Juicio por Jurados en la causa “Alfonzo, Walter s/ homicidio”, en la que actuará como como juez Técnico el camarista Víctor Del Río.

“Es el primero en el marco de la pandemia, y se tomarán todos los recaudos higiénicos y de seguridad en vigencia. Quiero destacar que el Juicio por Jurados es la muestra más excelsa de un juicio de calidad. Técnicamente, es lograr que se tenga un jurado imparcial, popular”, expresó el camarista Del Río.

LRA 9 Esquel

Rojas reside en Chile y vivió en primera persona el plebiscito que aprobó la creación de una nueva Constitución.

“Va a ser muy difícil no incorporar cambios estructurales. La idea de este Estado subsidiario que toma un rol secundario en relación al mercado, hecho que caracteriza a la actual constitución, no puede seguir” analizó Rojas, y solicitó que “esta vía institucional que se abre este acompañada por la movilización constante”.

LRA 1 Buenos Aires

El director de AD Consultores, Agustín D’Attellis, explicó la actualidad con respecto al mercado cambiario. Remarcó que el problema “no es la falta de dólares en Argentina” y señaló lo importante es lograr que, una vez que se estabilice la situación, esos ahorros en la moneda norteamericana “se empiecen a volcar a la economía real y productiva”.

LRA 26 Resistencia

Nicolás Slimel, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, se refirió al proyecto de ley de Presupuesto 2021 enviado por el Poder Ejecutivo, y dijo que “vamos a tener la participación de representantes de los tres poderes y de todos quienes deseen tenerla, pues una de las premisas de trabajo es darle la mayor transparencia y obtener el mejor programa de acción que sea posible”.

LRA 6 Mendoza

Davis negó que en el sector de comestibles, limpieza y perfumería haya desabastecimiento.

Luego, el supermercadista reconoció que la suba del dólar afecta a otros sectores como el de la construcción, pero remarcó que en los alimentos no hay faltantes.

LV 4 San Rafael

Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía de Mendoza, firmará convenios correspondientes al Programa “Mendoza Activa”.

Vaquié destacó que San Rafael guarda 140 proyectos de inversión, de los 1.002 que hay en toda la provincia. “Y es el único Departamento que tiene proyectos en todos los subprogramas como forraje, fruticultura, infraestructura del agro, comercio e industria en construcciones familiares”, según afirmó el ministro.

LRA 1 Buenos Aires

La primera dama, Fabiola Yañez, como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación, participó en la firma de un convenio con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Este acuerdo le permitirá, a los comedores comunitarios que son parte de la Fundación, ampliar su red de conectividad. La primera dama agradeció la iniciativa, ya que resulta de gran utilidad para los comedores comunitarios, quienes necesitan estár aún más conectados en la nueva realidad de la pandemia.

LRA 55 Río Senguer

Se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Unidad Sindical del Chubut con los senadores Nancy González y Alfredo Luenzo, de la cual también participaron los diputados Rosa Muñoz, Estela Hernández, Santiago Igón, Gustavo Menna e Ignacio Torres.

Jose Luis Ronconi, secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), comentó los temas que se trataron en el encuentro virtual con los legisladores.

LU 4 Patagonia

Lo confirmó Carlos De Marziani, rector de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, diciendo que “se está trabajando en conjunto con todas las facultades para virtualizar la oferta educativa que hacíamos de manera presencial”.

Luego, De Marziani afirmó que “lo haríamos con período de pre inscripciones, que se lanzarían a mediados de noviembre, para retomar el año que viene. Todo de manera virtual para que los estudiantes puedan evaluar la oferta académica”.

LRA 7 Córdoba

La Radio Pública de Córdoba festejó sus 63 años de vida con una serie de actividades, en su mayoría de forma virtual, mediante sus señales AM 750 y FM 100.1.

María Elena Troncoso, directora de LRA 7, coordinó las actividades de la celebración, trabajando con la pantalla led en el frente del Auditorio de la ´Esquina Más Federal´, sumando los saludos por redes sociales de la emisora, la emisión de un programa especial en horas de la mañana y la continuidad de la programación dedicada al aniversario, la cual se cerró durante la noche.

LT 14 Paraná

Luego de conocerse el comunicado de la Sociedad Rural de Concordia, el cual afirma que por la disputa de la herencia de la familia Etchevehere, “el país arderá, trágicamente, en llamas”, Néstor Loggio, diputado provincial por el Frente de Todos, pidió cordura y sensatez, y dijo que “se politiza una situación judicial”.

LT 14 Paraná

El periodista Néstor Espósito informó que la heredera de la familia Etchevehere declaró ante el fiscal federal Federico Delgado, que en 2018 denunció ante la Oficina Anticorrupción por irregularidades en el ejercicio de la función pública y violencia de género a su hermano Luis Etchevehere, entonces ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri.

Luego, Espósito dijo que Laura Alonso, a cargo de la Oficina, no la recibió, porque “no le prestaron atención, y su exposición no generó causa judicial”.

LT 14 Paraná

Jaime y Osvaldo son los padres adoptivos de María, una nena de 4 años que tiene una discapacidad. Viven en una zona rural de Chajarí y lograron conformar una familia, tras iniciar hace casi cinco años el proceso de adopción ante el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

“Todos merecen una oportunidad de cambiar sus vidas por medio del acompañamiento y el amor, en el calor de una familia que los proteja y los cuide”, expresó Osvaldo, el papá de María.

LRA 8 Formosa

El gobernador Gildo Insfrán y el presidente Alberto Fernández anunciaron la reactivación de la construcción de 678 viviendas en la ciudad de Formosa.

La firma de este convenio se enmarca dentro del Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Viviendas, y alcanzará una inversión total del Estado Nacional de $ 2.300 millones.

LRA 20 Las Lomitas

“La semana pasada, el Consejo Integral de Emergencia COVID-19 anunció el reinicio del transporte público provincial gracias al status sanitario de Formosa, ya que existen provincias que no lo pueden implementar”, expresó Pablo Córdoba, director de Transporte de Formosa.

LRA 3 Santa Rosa

Morales Schmuker, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa y especialista en Historia Social de las Religiones, explicó lo que ocurre con los movimientos evangélicos en la región, luego de que se conociera que lanzarán el partido político ´Una nueva oportunidad´ (UNO).

LRA 3 Santa Rosa

El hallazgo se produjo hace dos años, pero se hizo público tras meses de análisis continuos para confirmar la noticia de lo acontecido.

Norberto De Cristófaro, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha, aseguró que “es un agua de excelencia y baja en sodio”.

LV 8 Libertador

Loggio explicó detalles de la situación planteada con la familia Etchevehere, y afirmó que “es una de las más poderosas de Entre Ríos. Han puesto gobernadores, jueces y durante siete u ocho décadas manejaron El Diario del Paraná, que fue el medio de comunicación más poderoso”.

LRA 26 Resistencia

Blanca Osuna, diputada nacional e integrante de “Mujeres en Red”, detalló el apoyo brindado a Dolores Etchevehere en el conflicto que mantiene con su familia.

“Está sometida a una situación de violencia que legalmente está tipificada como delito, y además porque es representativa de situaciones que nosotros queremos que se resuelvan judicialmente con la rapidez necesaria, y porque existen muchísimos otros casos similares que son naturalizados por el poder, que en este caso está representado por sus hermanos”, indicó finalmente Osuna.

LRA 28 la Rioja

Rogelio De Leonardi, secretario General de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, confirmó ante la Asamblea de Delegados que “mantuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo de la Nación Delegación La Rioja, y con las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, para establecer las condiciones y reanudar la paritaria docente”.

LRA 9 Esquel

Goodman, secretario General de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATRECH), se refirió a la reunión de dirigentes de la Mesa de Unidad Sindical con siete diputados y senadores nacionales chubutenses, para buscarle soluciones a la crítica situación económica y financiera de la provincia.

Goodman dijo que “el punto era encontrar, en las herramientas que tienen los diputados y senadores de la Nación, alguna que le garantice a Chubut diversificar la matriz económica-financiera, y generar ingresos genuinos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Karina Barbará, licenciada en Enfermería, dijo que es necesario que se visibilice el reclamo de los trabajadores de la Salud, quienes piden regularmente que se trate la ley de Enfermería y se atiendan sus reclamos salariales.

Por todo eso, Barbará informó que instalarán una Carpa Blanca frente al Hospital de Zona Justo José de Urquiza.

LRA 6 Mendoza

ATE llamó a un paro y movilización, en el marco del cierre unilateral de paritarias por parte del gobierno mendocino para toda la administración pública, entes autárquicos y descentralizados, Salud y Desarrollo Social.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, dio detalles de la medida que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia determinó el lunes la apertura de un juicio a la presidenta del gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, por las masacres de Cochabamba y El Alto entre otros hechos, como la firma del decreto con el cual autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para restablecer el orden público.

LV 4 San Rafael

Martín Giménez, gerente artístico de Radio Nacional, presenta la segunda edición de su libro “Héctor Larrea, una vida en la radio”. Giménez contó que conoció profesionalmente a Larrea en 2008, y a partir de allí, mientras lo acompañaba en distintas actividades, comenzaron a charlar sobre momentos de la vida de Héctor y de su trayectoria.

“Recordemos que Héctor arrancó en 1962 en radio y en 1967 en televisión. Atravesó toda la cultura popular argentina y pensaba que eso tenía que quedar plasmado en un libro para las futuras generaciones, para las universidades y escuelas de Periodismo”, enfatizó Giménez.

LRA 13 Bahía Blanca

Martín Giménez es periodista, el responsable artístico de Radio Nacional y es el autor del libro “Héctor Larrea, una vida en la radio”.

“Lo conozco desde 2008 a Héctor. Hablamos de sus momentos, me contó sus historias, sus anécdotas, sus momentos. Es un hombre que marcó el siglo de la Radio. Pensé que tenía que trascender su historia. Le propuse que escriba su biografía, pero me aclaró que su pudor no se lo permitía. Así que me embarqué y contar su historia. La historia de la voz contada por varias voces. Tiene un formato radiofónico, con diez bloques, y un prólogo escrito por Héctor Larrea”.

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de Historias de Nuestra Historia es la primera parte de un especial sobre el Rock Nacional desde sus comienzos hasta mediados de la década del setenta, empezando por el Rock. Un estilo que Felipe Pigna define como un ritmo negro que nace en Estados Unidos, hijo del blues y del jazz, y que desde su definición etimológica, representó un movimiento irruptivo en términos musicales.

El conductor hace un repaso por las bandas más significativas de la época, canciones de protestas y antisistemas, que ponían el ojo sobre el consumo o cuestiones más filosóficas del ser.

Auto plan

Lo decidí. Voy a cambiar el auto, porque estuve haciendo cuentas y me va a salir más barato. El coche está un poco deteriorado y cada vez que tengo que llevar a alguien, le doy la antitetánica y ayer, apareció la gota que rebalsó el vaso. Fue cuando para doblar saqué la mano y un tipo me puso una moneda…

