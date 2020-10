Félix Pacayut: “Néstor volvió a revalorizar la militancia política”

En contacto con LRA12 el diputado provincial Félix Pacayut recordó la muerte de Néstor “tengo muy presente la imagen de ese 27 de octubre, estábamos esperando a los censistas .Un compañero de Santo Tomé me avisaba la muerte de Néstor Kirchner, esa misma noche me subí a un colectivo con un grupo de amigos para darle el último adiós, el impacto que me produjo la enorme cantidad de chicos y chicas menores a 30 años en esa plaza; ahí me di cuenta lo que había significado Néstor, lo que significó para toda una generación. La vuelta a revalorizar la militancia política en sí, la idea de que es la herramienta de vocación de servicio, esto fue lo que Néstor nos dejó.

Una generación de jóvenes en esa plaza que lo lloraban a Néstor como a un padre”.

Añadió que se inauguró un mural en San Luis del Palmar, en un acto muy cuidado en homenaje a Néstor, también vamos a tener un sencillo homenaje a la hora 20, muy limitado por las circunstancias en la noche de hoy.

Expresó que “para quienes hacemos propio esto de militar no podemos dejar de sentir admiración por Cristina luego de que partió Néstor”.

“Me acuerdo de la fortaleza de carácter de esta mujer, de seguir gobernando y los resultados del 2005. Cristina está para acompañar y respetar, es esto lo que está haciendo, apoyando al presidente Alberto Fernández y el que interprete lo contrario está buscando la quinta pata al gato, tergiversando”.