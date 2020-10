Así lo ratifico en diálogo con el programa Muchas Gracias, Néstor Loggio, diputado de Entre Ríos quien explicó detalles de la situación planteada con la familia Etchevehere que según afirmo “es una de las más poderosas de Entre Rios. Han puesto gobernadores, jueces y durante 7 u 8 décadas manejaron El Diario del Paraná que fue el medio de comunicación más poderoso”.

En este sentido, el legislador explicó que “es una familia patriarcal, enormemente machista, que como otras de similares características expulsó a las mujeres del manejo de los bienes familiares”. En este caso particular, Loggio explicó que “Dolores denunció que bajo presión y amenaza le hicieron firmar documentos para ceder derechos sobre los bienes que a ella le hubieran correspondido. Ella tuvo la precaución de ir a un escribano y dejar constancia de que iba a firmar bajo amenazas una serie de documentos con los que no acordaba. El juez tuvo en cuenta esa información, además de haber entrado a su campo con su llave, ósea que no hay ocupación ilegal”, detalló.

En este sentido ratificó que este “es un problema de sucesión donde Etchevehere ha politizado la situación poniendo en juego un discurso sobre el riesgo de la propiedad privada. El es un hombre poderoso y cree que la justicia debe falla según lo que él cree. La propiedad privada no está en riesgo en nuestro país.

Por otra parte, Loggio analizó el rol de “la Sociedad Rural que siempre ha tenido una historia de golpes de estado, que no aceptan las decisiones de la mayoría y claramente tienen un problema con el peronismo”.

En la entrevista, el diputado comentó su acercamiento al kirchnerismo y relató su visión respecto de la política económica del actual gobierno, entre otros temas.