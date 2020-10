“Morales inauguró algo que no existe,está mal hecho y constituye una estafa”

Humberto Martiarena vecino de Lozano hizo visible el reclamo de una manera original en pleno acto de inauguración por parte de las autoridades locales.

En contacto con Radio Nacional, Martiarena explicó “El gobernador inauguró tres obras en Lozano, son obras que se iniciaron hace tres años y que tenían plazo de tres meses para ejecutar; toda la población tenia expectativas en estas obras”.

“Es incorrecto inaugurar obras que no se sabe cual seria el resultado, la empresa constructora hizo conexiones clandestinas y Agua Potable .premió a esta empresa”.

“Todas estas cosas me motivaron a concretar presentaciones y nadie nunca me recibió ni me brindó explicaciones como un simple vecino; el BID puso dinero que queremos que sea bien administrada”.

En este sentido indicó : “Morales inauguró algo que no existe, esta mal hecho y constituye una estafa”.

“Hoy me denunciaron por una contravención cuando hay cosas más importantes para hacer; la policía vino a mi domicilio por la noche , me citó para la jornada de hoy y nadie me recibió; tendré que volver el miércoles para que me notifiquen por la causa”

Por último afirmó “Esto viola mi derecho constitucional a la libre expresión”