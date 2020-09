Diario de Radio Nacional 24/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Millones de argentinos esperan un auxilio del Estado”

Buenos Aires – AGUSTIN ROSSI: “El espionaje a familiares del ARA San Juan es ilegal e inhumano”

Buenos Aires – MARCELA LOSARDO: “Es muy importante que los jueces respeten la Constitución”

Rosario – JUAN CABANDIE: Cargó contra la Justicia entrerriana por los incendios en el Delta

Buenos Aires – TERESA GARCIA: Esteban Bullrich, “no puede asumir que fueron derrotados”

Salta – JUAN EMILIO AMERI: Suspenden por inconducta al legislador salteño

Buenos Aires – ISABEL POLO: “Quienes mandaron a espiarnos tienen una mente perversa”

Ushuaia e Islas Malvinas – LUIS TAGLIAPIETRA: “Es una miseria humana lo que nos hicieron”

Mendoza – CLAUDIO RODRIGUEZ: “Nos dimos cuenta que nos quería quebrar”

Mendoza – GUILLERMO CARMONA: “Solo comparado con el accionar de la dictadura cívico militar”

Viedma – ROSA ÑANCO: Tuvo a su hijo y murió a la espera de una cama

Neuquén – JUAN FERRARI: Falleció tras esperar siete horas un respirador

Río Senguer – JORGE BENITEZ: “Los números de casos siguen en aumentos”

Patagonia – FABIAN CARDOZO: “Las juntadas son proveedoras de pacientes”

Tartagal – MARIA INES PIEVE: El servicio funerario en Salta se triplicó y está saturado

Santiago del Estero – SEBASTIAN ROBLES: Tres años de prisión en suspenso para Avila

Resistencia – SISTEMA DE SALUD: Disminución de casos de COVID-19

Resistencia -JOSE URIONA: Nuevo test de detección rápida de COVID-19

Mendoza – CLAUDIA ITURBE: Homenaje a seis trabajadores de la Salud fallecidos

San Rafael – LUCILA EBBEKE: Tratan el COVID-19 con plasma e Ibuprofeno inhalado

Paraná – URIEL BRUPBACHER: “El sector educativo es uno de los más golpeados”

Buenos Aires – JORGE ADARO: Rechazaron reiniciar clases en los patios de las escuelas

Santa Rosa – EVA SACCO: “El presupuesto 2021 es cauteloso y moderado”

Esquel – ESTELA HERNANDEZ: “No puedo creer la falta de apoyo de la oposición”

Buenos Aires – GUIDO LORENZINO: Guernica: “Vamos a trabajar con un plan de relocalización”

Bahía Blanca – GALLO LLORENTE: “El compromiso para transformar las brechas de desigualdad”

Santo Tomé – ANA ALMIRON: “Es un presupuesto de recuperación económica”

San Luis – EUGENIA CATALFAMO: “Nunca un presupuesto tuvo perspectiva de género”

Córdoba – NARCOTRAFICO: Detuvieron al presidente de Sportivo Belgrano

Comodoro Rivadavia TARRAGÓ ROS: “Tenemos que ocuparnos de la eternidad de Ramona”

Paraná – VICTOR HEREDIA: “Hoy estoy orgulloso de Taki Ongoy”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó desde el predio Procrear del partido bonaerense de San Antonio de Areco, la entrega de viviendas para familias de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires. Fernández calificó a la jornada como “un día importante, porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11 mil viviendas abandonadas desde 2015” y dijo no entender si eso fue “por convicciones políticas, maldad o inoperancia”.

“No me da vergüenza que el Estado asista a los que trabajan, pero sí que le dé vía libre a los pícaros para especular y ganar ellos solos. Visité estas casas y son lugares dignos, vivibles. No son de emergencia. Hay millones de argentinos que esperan un auxilio del Estado para acceder a la vivienda, que es un derecho humano”, afirmó el jefe de Estado.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, brindó detalles ante los periodistas de todo el país de Radio Nacional sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a los familiares de los tripulantes de submarino ARA San Juan. “Tenían las respuestas preparadas porque sabían las preguntas antes, es un hecho bochornoso”, declaró en una nueva edición de la Entrevista Federal.

Al respecto también contó lo que sucedió durante el 2018, cuando el grado de vulnerabilidad de los familiares “era muy alto”. En la misma línea señaló: “La respuesta del Gobierno no fue contener sino espiar, con lo cual fue un actor vergonzoso y se tuvo una mente perversa”.

El ministro sostuvo que había un modus operandi de la AFI durante el macrismo y aseguró que “todo aquel que le molestaba a esa gestión podría sufrir espionaje”. En ese marco dijo que los reclamos de los allegados del submarino era algo que les generaba “incomodidad” y que el objetivo del espionaje era desarmar esas concentraciones.

Además, se refirió a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde y volvió a aclarar que “no hay ninguna posibilidad de golpe de estado en la Argentina”. Al respecto amplió: “Hay fuerzas armadas disciplinadas e incorporadas a la vida democrática”. Sostuvo que el ex mandatario no midió lo que representa y que “generó mucha intranquilidad en muchos sectores”.

También declaró que los principales beneficiarios de las últimas medidas que tomó el presidente, Alberto Fernández, serán los retirados por la decisión de blanquear la totalidad del sueldo del personal militar.

“El único motivo es desgastar al Gobierno nacional”, dijo con respecto a las personas que incitan las marchas y pensamientos anticuarentena. “Hemos tomado la decisión de cuidar la vida de los argentinos y eso es lo que seguiremos haciendo, evitaremos que el sistema de salud se estrese”, reafirmó.

Aseguró que se debe sostener la tarea que se hace desde el Estado y consideró que “la gestión del Gobierno es excelente en medio del contexto” que se está viviendo. Por otra parte recordó, que “hace menos de un año dejó la presidencia.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, acerca de la suspensión de los traslados de los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que había dispuesto el gobierno de Macri.

Losardo explicó que “el traslado de estos jueces fue analizado por el Consejo de la Magistratura, y el Ejecutivo lo remitió al Senado para su aprobación, tal como los establece la Constitución Nacional”, y que “el sistema es así para que el Ejecutivo no designe jueces a dedo”.

En tanto sostuvo que “se habla de que se sacan los jueces, y la sociedad se confunde”. “Nadie está sacando jueces. Se les dice que vuelvan a donde juraron. A sus juzgados de origen por los cuales concursaron”. En ese sentido se preguntó sobre el accionar del gobierno anterior en relación a “si había vacantes, por qué no llamaron a un concurso” y trasladaron a estos jueces.

Además, consideró que “si les caben sanciones tendrá que ser evaluado por el Consejo de la Magistratura” y que “uno espera la reflexión. Que reconozcan que este es el camino constitucional”, porque son jueces que van a tener que dictar fallos en el marco de la Constitución.

LRA 5 Rosario

El ministro viajó a Rosario para seguir de cerca los trabajos por los incendios en las islas de Entre Ríos frente a la ciudad. “El juez Daniel Alonso no tiene ninguna actuación, ¿se le rompió la impresora?”, preguntó.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, le contestó Esteban Bullrich, luego de que el senador de Juntos por el Cambio dijera que “hubo un fraude muy grande” en las primarias de 2019, en las que Macri perdió por más de 15 puntos, y aseguró que desde la oposición “no pueden asumir que fueron derrotados en una elección democrática y transparente”.

“Si se mira la PASO de agosto contra la elección general de octubre claramente hubo en la PASO un fraude muy muy grande”, había dicho Bullrich, en declaraciones televisivas.

“Bullrich es un hombre de escasa virtud institucional y democrática. Nos tiene acostumbrados a estas declaraciones”, señaló la funcionaria, quien además agregó: “Debería estar preocupado por otras cosas, porque es senador, es vergonzoso. Que se dedique a trabajar y no deje una cartulina con su cara, que participe de la sesión”.

LRA 25 Tartagal

La referente del Frente de Todos en Salta pidió, por Radio Nacional Tartagal, la expulsión del diputado Juan Emilio Ameri por la “inaceptable” situación que protagonizó en medio de una sesión virtual de la Cámara Baja.

LRA 1 Buenos Aires

Isabel Polo, hermana cabo primero de la Armada Daniel Alejandro, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que naufragó en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, se refirió a la denuncia de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por presuntas maniobras de espionaje realizadas sobre ellos mientras el buque estaba desaparecido. “Sospechábamos que teníamos el teléfono pinchado. Mi teléfono se reiniciaba asolo y se borraban fotos y contactos”, sostuvo.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El abogado y padre del Teniente de Corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, aseguró que serán querellantes en la causa que investiga el espionaje de la AFI a los familiares.

LRA 6 Mendoza

Tras conocerse la denuncia de la AFI por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri, Claudio Rodríguez, hermano del suboficial mayor Hernán Rodríguez, quien falleció durante el hundimiento en la nave, habló de su dolor por saber que mientras buscaban a sus familiares eran espiados, pero también reconoció estar aliviado y con esperanzas, porque sus sospechas se confirmaron.

LRA 6 Mendoza

Carmona analizó la denuncia de espionaje ilegal realizada contra funcionarios macristas sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hecho que están en pleno reclamo de investigación. Carmona fue integrante de la comisión investigadora sobre el ARA San Juan que se constituyó en el Congreso Nacional. Además de detallar el trabajo legislativo que se llevó a cabo en ese tiempo, el ex diputado señaló que lo que comprueba la denuncia de la AFI es de “un cretinismo absoluto” y lo comparó con el accionar propio de la dictadura cívico militar.

LRA 23 San Juan

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Mar del Plata por presunto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en momentos en el que el submarino aún permanecía desaparecido, entre enero y junio del 2018.

LRA 2 Viedma

Una enfermera del hospital de Regina, falleció anoche en General Roca. Había sido intervenida en el hospital, pero no tuvo cama para su recuperación postoperatoria. La situación fue denunciada por trabajadores de la salud.

LRA 43 Neuquén

El médico Juan Ferrari del Hospital de Centenario, ciudad distante a 17 kilómetros de Neuquén capital, informó que el nosocomio en donde trabaja está saturado y explicó que las derivaciones también se dificultan por la saturación del sistema. “Tuvimos una persona joven, sin enfermedades previas, con un cuadro grave de coronavirus respiratorio y neurológico que tuvimos que entubar, esperó 7 horas una cama de terapia intensiva con asistencia respiratoria de Neuquén porque no había y finalmente falleció” detalló Ferrari.

LRA 55 Río Senguer

Benítez, Jefe de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, dijo que “lamentablemente los números de casos vienen en aumento, y se van a mantener así por uno o dos periodos virales más”.

LU 4 Patagonia

Cardozo, terapista del Hospital Alvear, se refirió a la Carta Abierta enviada a la comunidad en el peor momento del brote de coronavirus en Comodoro Rivadavia, diciendo que “nuestro llamado es la sociedad y a las autoridades provinciales y municipales, para que le hagan entender a la comunidad donde estamos parados con el tema del COVID”.

LRA 25 Tartagal

Pieve aseguró que la cantidad de personas que murieron en Tartagal durante el mes de agosto, en comparación al mismo mes del 2019 se triplicó, al igual que en Salta capital.

LRA 21 Santiago del Estero

El fiscal explicó que se condenó a tres años de prisión en suspenso a Luis Ávila, conocido como el caso 41, a partir del cual la pandemia se extendió con rapidez en la provincia. Los delitos que se le imputaron son el artículo 203 del código penal que corresponde a la propagación culposa de enfermedades peligrosas y contagiosas y el artículo 205 que es la violación de las medidas establecidas por el DNU, reuniones sociales, horarios de circulación.

LRA 26 Resistencia

José Luis Schiavoni, periodista de la radio de la Universidad del Chaco Austral de Roque Sáenz Peña, se refirió la actualidad sanitaria de la ciudad, diciendo que “se comprueba una disminución en los casos positivos de coronavirus, y eso es muy bueno porque alivia al sistema de Salud”.

LRA 26 Resistencia

El ministerio de Salud presentó un test de antígenos que permite detectar, en no más de 20 minutos, si una persona está infectada con COVID-19.

José Uriona, director del Grupo Urbe, dijo que “el que test presentado por el ministro Ginés Gonzáles García, detecta antígenos con más determinaciones del virus, con una sensibilidad y especificidad mayores que los conocidos”.

LRA 6 Mendoza

Trabajadores de la Salud, gremios y familiares realizaron un homenaje a los seis compañeros del sistema sanitario fallecidos en Mendoza durante la pandemia.

“Eran muertes evitables”, consideró Claudia Iturbe, secretaria adjunta de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud y agregó que “el Ejecutivo tiene parte de responsabilidad. Nosotros lo previmos, y antes que empezara a avanzar la pandemia dimos una serie de medidas que no fueron tomadas a tiempo, o no fueron tenidas en cuenta”.

LV 4 San Rafael

La jefa de Terapia Intensiva del Hospital Español de San Rafael, Lucila Ebbeke, confirmó que el nosocomio adhirió a los protocolos para aplicar tratamientos compasivos contra el coronavirus, y se refirió a la donación de plasma de pacientes recuperados y al uso del Ibuprofeno inhalado.

LT 14 Paraná

Brupbacher es autor del proyecto que establece la Emergencia del Sistema Educativo entrerriano, el cual plantea que la declaración abarque todos los niveles y modalidades.

“El sector educativo es uno de los más golpeados en el marco de la pandemia y la cuarentena”, aseveró Brupbacher, tras proponer la Emergencia para los ciclos lectivos 2020 y 2021.

LRA 1 Buenos Aires

“Lo que viene diciendo la ministra Soledad Acuña son propuestas irrealizables”, declaró el secretario adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro. El gremio docente rechazó la idea de la Ciudad de Buenos Aires de reiniciar las clases de manera presencial en los patios de los colegios.

“No se puede tener a los pibes con 25° dos horas bajo el sol, no es una solución que de por finalizado el conflicto”, remarcó el secretario.

LRA 3 Santa Rosa

Sacco, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dijo que “la propuesta del gobierno Nacional contempla un crecimiento del 5,5% del PBI, un gasto total de más de $ 8 billones y un fuerte aumento de los recursos destinados a las obras de infraestructura. Por lo tanto, vamos a tener una recuperación moderada”.

LRA 9 Esquel

Hernández criticó a la oposición, luego de que Juntos por el Cambio anunció que no acompañarán el proyecto para el Aporte Solidario que se está debatiendo en el Congreso.

“Estamos atravesando una situación difícil en Argentina y el mundo, y no puedo creer la falta de apoyo. Es un aporte por única vez”, destacó la diputada.

LRA 1 Buenos Aires

“Tiene que haber otra manera de resolver la situación y no que sea la Justicia Penal y las Fuerzas de Seguridad las encargadas de esto”, declaró el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. El 1° de octubre, junto a intendentes y su entidad, comenzarán con un plan de relocalización de las personas que tomaron tierras en Guernica, partido de Presidente Perón.

LRA 13 Bahía Blanca

Victoria Gallo Llorente, es la directora nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación. Charlamos sobre el Presupuesto 2021 y las partidas destinadas a políticas de género.

LRA 12 Santo Tomé

En relación a la presentación del presupuesto 2021, Almirón afirmó que “es un presupuesto en el marco de una pandemia, de recuperación de la actividad económica, de sostenibilidad fiscal, y un presupuesto posible dentro de la crisis económica que viene afectando a la Argentina”.

LRA 29 San Luis

La senadora se refirió al proyecto de Presupuesto 2021 y señaló que “nunca se había hecho un presupuesto público con perspectiva de género, en el actual está contemplado”.

LRA 7 Córdoba

Según fuentes judiciales, Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano, pertenecería a una banda que trasladaba cocaína procedente de Rosario al este provincial.

Finalmente, el fiscal federal Luis María Viaut, dijo que la investigación de esta causa recién comienza.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Tarragó Ros recordó a la novia del Paraná, tras su reciente fallecimiento.

LT 14 Paraná

Heredia habló sobre su trabajo, que cumplirá 34 años el próximo 11 de octubre, y se refirió al streaming que llevará a cabo sobre la realización de esa obra.

´Taki Ongoy´ fue un álbum doble editado en 1986, por el cual la embajada de España pidió que se lo censure, la Iglesia quiso excomulgarlo y los medios de comunicación hegemónicos lo quitaron de sus noticias. “Hoy estoy orgulloso de esta obra”, señaló Heredia.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

La Agrupación de Jardines Maternales instaló una carpa negra en la ciudad de Santa Fe como manera de visibilizar el pedido de nuevos subsidios, ya que hace seis meses que no pueden trabajar.

LRA 56 Perito Moreno

La diputada provincial se refirió al debate en comisión por un nuevo tratamiento para COVID que podría ser aplicado en la provincia. Según la legisladora este procedimiento implica el uso de Ibuprofenato de Sodio Nebulizable, el cual ya se aplicaría en algunas provincias.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del comité de expertos asesores de Alberto Fernández, consideró que “hoy es más importante que nunca no tirar por la borda el esfuerzo hecho por toda la comunidad” y señaló “cómo estaríamos hoy si no se hubiesen tomado las medidas”. El futuro de la pandemia en nuestro país hoy “depende de la ciudadanía y los poderes políticos” reramrcó en tanto y vio con buenos ojos los cierres controlados por barrios o distritos acompañados de testeos y seguimientos.

LT 14 Paraná

La directora del Túnel Subfluvial por Santa Fe, Karina Rotela, confirmó que los paranaenses que quieran ingresar a Santa Fe deberán presentar hisopado negativo, con una antigüedad no mayor a 72 horas. Esta normativa rige para toda persona que no sea residente santafesino, dado que desde Nación no se notificó que Paraná haya cambiado de fase en el marco de la cuarentena establecida.

Política | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, convocó a indagatoria para la semana que viene a los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita, la cual llevó adelante distintas extorsiones y planes delictivos.

El periodista Néstor Espósito brindó más detalles sobre la investigación, que incluye información sobre espionaje ilegal a organizaciones sociales.

LV 8 Libertador

Thomas expresó que buscan debatir el proyecto de ley de Educación con el fin de llegar a la mejor legislación para Mendoza. Luego, el director General de Escuelas invitó a los docentes y a sus instituciones para participar en el debate, con propuestas que enriquezcan la formulación definitiva de la ley.

LRA 6 Mendoza

Vadillo criticó la decisión del gobierno provincial de presentar en este momento un proyecto de Ley de Educación, cuando los docentes están desbordados por la pandemia.

Vadillo reconoció que es necesario cambiar el sistema educativo, pero manifestó que “se debe priorizar la nutrición de los niños necesitados y cumplir la jornada extendida, para que los chicos no abandonen la escuela”.

LRA 6 Mendoza

Américo brindó su análisis sobre la Reforma Educativa que impulsa el gobierno de Mendoza, diciendo que se opone a la legislación tal como está planteada, “porque no se está asegurando la participación universal, y esto hace que el ambiente se comience a poner turbio”, explicó Américo.

También señaló errores y omisiones en el borrador oficial sobre las Escuelas Artísticas, las de Formación Integral para personas con discapacidad y los Centros de Capacitación para el Trabajo.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista analizó el actual contexto político: “Veo con mucha preocupación esto que en nuestro país bautizamos como grieta, porque degrada la posibilidad del debate público y poder discutir ideas”.

Contó los motivos por los que se fue de C5N, tras confirmar que se incorporará a IP, el nuevo canal de Grupo Octubre. “C5N es el canal de noticias más visto del país, pero no siempre se presenta la posibilidad de participar del nacimiento de algo tan grande”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos, criticó la movilización opositora hacia Tribunales, que se manifiesta bajo la consigna “Una luz por la República” y “en defensa de la independencia judicial”, y aseguró que los manifestantes “deberían haberse movilizado durante el macrismo, cuando estuvo absolutamente violentada la independencia judicial”. “Hay una intención totalmente distinta. Hablan de la república, pero no respetan ninguna de las normas de la Constitución”, señaló.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal, a cargo del Juzgado Federal N° 11, archivó la causa conocida como Puf y rechazó tomar como querellante a Elisa Carrió. El magistrado entendió que no existió ninguna acción tendiente a entorpecer la causa Cuadernos “No se desprende accionar delictivo ni puede atribuirse responsabilidad penal a persona alguna”, indica el fallo.

La denuncia había sido presentada por Mariana Zuvic y Paula Oliveto.

LT 11 Concepción del Uruguay

Romero se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a la capital de la provincia y brindó detalles de las obras anunciadas, remarcando la terminación de la ruta 18, el hospital en la cárcel del Potrero y la finalización de la circunvalación en la entrada a Paraná.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Se realizó la segunda reunión del Comité de Emergencia Agropecuaria, donde el ministro de la Producción de Chubut, Leandro Cavaco, confirmó la llegada de 13 millones pesos a la provincia para los productores afectados por la plaga de Tucuras, la cual existe en varias zonas de la meseta Patagónica.

LRA 26 Resistencia

La actividad comercial entre Posadas y Encarnación se vio afectada por el cierre de la frontera dispuesta tras la pandemia.

Mirtha Montiel, de la Cámara de Comercio de la ciudad paraguaya, afirmó que “gran cantidad de nuestros comercios tienen una dependencia directa de los clientes provenientes de Argentina. Hasta el momento cerraron casi 500 comercios de la denominada ‘zona baja’, y los negocios de la parte céntrica o histórica están trabajando a un 50%”.

LRA 16 La Quiaca

Quiroga detalló la vigencia del proyecto de conectividad para los barrios populares, y dijo que “la política de Alberto Fernández se está desplegando en todo el territorio y en todas las áreas de trabajo, junto al compromiso y a las responsabilidades de llegar a cada uno de los argentinos. El caso nuestro es para cada uno de los jujeños”.

LV 19 Malargüe

La encargada de Relaciones Institucionales de ECOGAS, Florencia Bonaiuti, comentó la medida que disminuye el valor de facturación de gas en Malargüe.

Este beneficio se verá reflejado en la próxima boleta, y abarca a casi siete mil usuarios.

LRA 42 Gualeguaychú

A pesar de la pandemia, los volúmenes de materias primas exportables mostraron un incremento del 17 % en el primer semestre del año. Así lo detalló el ministro de Producción entrerriano, Juan José Bahillo, quien se refirió al crecimiento del rubro referido.

LV 8 Libertador

El mismo servirá para dar a conocer las principales políticas públicas impulsadas por el organismo y las distintas líneas de financiamiento, que están abiertas para el desarrollo de infraestructura y producción audiovisual. Javier Forlenza, director Nacional de Usuarios y Delegaciones, sostuvo que estos encuentros pretenden “fortalecer el tejido social de los emprendedores de tecnologías de información y comunicación”.

LT 12 Paso de los Libres

El equipo técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, iniciará la toma de muestras de la campaña de monitoreo de indicadores ambientales.

La actividad está vinculada a la actividad arrocera dentro de la campaña 2020-2021, la cual se iniciará en los puntos de muestreo de los ríos Corriente y Miriñay.

LRA 7 Córdoba

Urcía, titular de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, dijo que “el sector de frigoríficos no tuvo inconvenientes con las medidas que tomó el Banco Central sobre el dólar”. Luego, Urcía expresó que “el sector autofinancia sus exportaciones y no está endeudado en moneda extranjera”.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, recibió a miembros del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños. En la reunión se abordaron distintos temas de interés para los productores, y se fijó para el próximo sábado 26 de septiembre la reapertura del espacio en el predio de la Manzana del Turismo.

LRA 17 Zapala

El presidente de la Agencia para la Promoción y el Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN), José Brillo, destacó el trabajo de las 200 personas que desarrollaron la actividad con las medidas sanitarias pertinentes. “Hoy estamos probando los últimos cuatro aerogeneradores de un total de 29 y constituye la tercera parte de consumo de la provincia de Neuquén”, afirmó.

LRA 30 Bariloche

El padre de Juan Manuel, una de las víctimas del vuelo 5428 que se estrelló en la noche del 18 de Mayo de 2011 cerca de las localidades de Los Menucos y Prahuaniyeu, recordó el siniestro en el que perdieron la vida 19 pasajeros y 3 tripulantes.

LT 11 Concepción del Uruguay

Reffatti, presidente del Centro Comercial de Victoria y presidente de la Unión de Entidades de Pymes de Entre Ríos, se refirió a la situación que atraviesa el comercio en la provincia, diciendo que “todos dependemos del Estado, porque el Estado es el principal jugador”.

LRA 3 Santa Rosa

El ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Comercio y Competitividad, convocó a empresas de La Pampa a participar de forma virtual de la Primera Ronda de Negocios Provincial, que se realizará el viernes 2 de octubre entre las 9 y las 18 horas.

El director de Comercio, Nicolo Cavallaro, explicó que “las reuniones se desarrollarán vía online en una plataforma especialmente desarrollada para tal fin por el ministerio”.

LRA 9 Esquel

Se realizó una reunión entre representantes de los municipios de Esquel y Trevelin y referentes del sector turístico privado para consensuar el posicionamiento de la región sobre la actividad turística. Entre otras cuestiones, acordaron plantearle a la Cámara Argentina del Turismo una apertura comarcal para el turismo recreativo. Al respecto, Gustavo Simieli, secretario de Turismo de Esquel, expresó que “la idea es acercar la problemática del privado, y aunar criterios para establecer estrategias para este verano”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Con dos centros de comando instalados en Alvear y Gaboto, más de 30 brigadistas y medios aéreos y terrestres, se intensifica el operativo de combate de incendios en las islas del Delta. Informe de Elidelmar Otman, detallando la situación y sumando que también hay grandes incendios forestales en el sur de la provincia.

LRA 25 Tartagal

El Subcomisario Diego Galián explicó que por día tienen “hasta tres focos ígneos simultáneos en la ciudad”. Además, se refirió a la quema de pastizales que se hace de manera intencional en la región.

LRA 27 Catamarca

Carrizo se refirió a las moras en los trámites jubilatorios, y dijo que “Catamarca no está exenta de la situación actual, ya que de 70 empleados estamos trabajando 15, y a pesar de eso atendemos a más de 200 personas por día”.

LRA 20 Las Lomitas

En pandemia, la Iglesia rindió homenaje a la virgen a través de las redes sociales, y muchos feligreses que se sumaron a esta iniciativa vivieron una fiesta experimentando la bendición y la fraternidad entre todos. “Nuestro deseo es llegar a todos y que la población se sienta invitada, como así también las personas que deseen realizar sus ofrendas”, expreso el Padre Lito, Cura Párroco de la ciudad.

LRA 52 Chos Malal

El referente local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que se habilitó provisoriamente un local ubicado en el barrio Parque de la Hoya y se podrá concurrir deberá ser con turno asignado.

LRA 19 Puerto Iguazú

Paraguay anunció la reapertura del Puente Internacional de La Amistad donde los comerciantes y empresarios de Ciudad del Este, en Paraguay, advierten sobre una “pandemia de hambre” como resultado de la crisis económica causada por la cuarentena y el cierre de las fronteras del país.

LRA 57 El Bolsón

Desde el Centro Vecinal de Barrio Luján emitieron un comunicado dirigido a las autoridades para reclamar obras que le permitan a las 500 familias, acceder a la red de gas natural.

LRA 1 Buenos Aires

Unicef advierte que, al menos, 40 millones de niñas y niños en todo el mundo no reciben educación preescolar por el cierre de los centros de cuidado infantil y de educación temprana como consecuencia de la crisis sanitaria por el coronavirus.

El Area de Contenidos de Radio Nacional conversó con Cora Steinberg, Especialista de Educación, y referente de UNICEF Argentina.

Compartimos el informe elaborado sobre el rol que la cabe a la educación y a las tareas de cuidado para el desarrollo de la primera infancia.

LRA 7 Córdoba

El incendio que afecta a distintos puntos de las serranías cordobesas alcanzó al predio del Centro Espacial Teófilo Tabanera, perteneciente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Si bien la empresa estatal cuenta con un total de quince brigadistas entrenados y un camión hidrante, debieron asistir seis dotaciones de bomberos para combatir el fuego.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

A raíz de la difusión realizada por el INDEC sobre la tasa de desocupación, que según el último informe habría descendido de 9,3 % a 3,8 % en el complejo Trelew-Rawson, el secretario de Trabajo de Chubut, Cristian Ayala, marcó diferencias con los números provinciales, que según asegura, ascendieron.

En tal sentido, Ayala expresó que “estamos esperando información sobre la metodología que utilizaron”, y agregó que por la falta de empleo “hay muchos trabajadores que se volcaron a la economía social y solidaria”, y se analizará cuál fue el criterio para considerarlos.

LRA 42 Gualeguaychú

Un emprendimiento comercial, gastronómico, cultural y recreativo, al cual el intendente de Gualeguaychú, Esteban Piaggio, calificó como “una obra estratégica para la ciudad, porque resulta muy interesante tener un centro comercial que impulse el lugar y genere otras condiciones para el disfrute”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), informó que jueza Elena Albornoz dio lugar a la cautelar innovativa de forma parcial, suspendiendo así los descuentos del 2 % de los haberes nominales en el rango de $ 75 mil a $ 100 mil pesos, establecidos en la ley de Emergencia.

LRA 55 Río Senguer

Se llevó a cabo una manifestación de empleados estatales de Chubut frente al Hospital Rural de Alto Rio Senguer, en consonancia con varios movilizaciones realizadas en distintos puntos de la provincia para reclamar por el incumplimiento en el pago de haberes, aguinaldo y cláusula gatillo.

Ricardo Manso, docente y referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, analizó la actualidad crítica del sector, y luego se manifestó Ángel Narambuena, enfermero del Hospital Rural local.

LRA 6 Mendoza

El economista y asesor del ministerio de Economía de Mendoza, analizó los datos de la desocupación en la provincia, afirmando que “la situación es compleja, porque estamos en una fenómeno inédito de pandemia que destruye fuentes de trabajo en todo el país”.

Según el INDEC, la desocupación en Mendoza para el segundo trimestre de 2020 es la más alta registrada en los últimos 17 años, pues más de 69 mil mendocinos están sin trabajo.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Así lo aseguró la supervisora de Salud Adolescente de la provincia, Ileana Fernández, aunque reconoció que podrían ser más ya que la pandemia provoca demoras en la recolección de datos. A su vez, informó que crecieron las consultas por salud sexual a través de redes sociales y otros métodos virtuales. La funcionaria recordó que las y los adolescentes a partir de los 13 años pueden consultar sobre sexualidad y embarazo no deseado a partir de los 13 años y sin necesidad de acompañamiento por parte de un adulto.

LRA 13 Bahía Blanca

“El gobernador Axel Kicillof estableció que la perspectiva de género tenía que atravesar todas las políticas del estado. Todos los ministerios tienen que tener esas políticas. El patronato de liberados, que integra el ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se puso como objetivo esa política. Es un organismo poco conocido que establece que a la gente que se supervisa, por orden judicial, no se la registre más como varón/ mujer sino que se estableció que esa categoría binaria, como ya no existe más en la vida real, se registre de la manera que se dan otras maneras de entender el género”, señaló Hnatiuk.

LT 14 Paraná

Stefanía Cora, diputada provincial del Frente de Todos, informó que fue sancionada en la Cámara de Diputados la ley de cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero.

“Estos proyectos vienen a reparar derechos que han sido vulnerados históricamente en nuestra sociedad”, expresó finalmente la diputada Cora.

LRA 15 Tucumán

Una investigación de la Justicia Federal derivó en un allanamiento en calle Moreno al 300, en San Miguel de Tucumán. “Es una investigación que se venía realizando con Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) se solicitó al juez federal Poviña un allanamiento en Moreno al 300, en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. El lugar era un prostíbulo que funcionaba con la fachada de una casa de masajes y desde donde se rescataron a tres posibles víctimas de este delito y se detuvo a dos personas”, comentó Pablo Camuña, quien está subrogando la Fiscalía Federal Nº 1, que elevó la medida al Juzgado Federal Nº2 a cargo del juez Fernando Poviña.

LRA 12 Santo Tomé

El Observatorio de Violencia de Género ´Ahora que si nos ven´, informó que durante los seis meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se registraron 135 femicidios en el país.

Al respecto, Laura Oszust, licenciada en Comunicación Social de la UBA, destacó que “para poder erradicar esa violencia es muy importante combatir otras violencias que no son tan visibles como el femicidio”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino

El Instituto Nacional de Capacitación Política, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, abrió la inscripción a cursos de capacitación política dirigidos a la ciudadanía en general.

LRA 42 Gualeguaychú

Radio Nacional Gualeguaychú despidió a Néstor Cuesta, quien fue director de LRA 42, y en su gestión la emisora recibió el premio Martín Fierro en 1994.

Néstor Esteban Cuestas nació el 17 de agosto de 1944 en Paraná, y junto a su hermano Rubén formó primero el dúo “Los Baqueanos”, que luego se denominaron “Los Hermanos Cuesta”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Leandro Gallo, Pro- secretario del club Central Norte de Salta, manifestó que el club ya ha sido autorizado a volver a las prácticas en grupos de hasta 7 jugadores y cumpliendo con el protocolo establecido por la AFA. En cuanto a la cuestión económica del club Gallo destacó el aporte económico que reciben desde la Asociación del Fútbol Argentino de unos 300 mil pesos mensuales.

LRA 9 Resistencia

Por tal motivo, el presidente de la entidad, Diego Domínguez, expresó que “los festejos se adecuan a este tiempo de restricciones, por lo cual programamos diferentes actividades virtuales para continuar en comunicación con los socios y simpatizantes”.

Humor | Volver al inicio

MEDIUM CHANTUN

Un día visité un médium. Me hizo sentar, prendió una vela, apagó la luz y me tomó de las manos. Después de unos segundos de silencio me dijo: “Ahora nos hemos elevado y llegamos al plano astral. Aquí nos juntamos con nuestras almas etéreas. Decide, ¿con quién quieres hablar?”. Le dije que me gustaría charlar con mi abuelo. El médium cambió la voz: “Hola, soy tu abuelo. Quiero que sepas que aquí en el cielo, todo es amor, paz y tranquilidad… Querés preguntarme algo?” Dos cosas, contesté: “Qué haces en el cielo, si todavía estás vivo y segundo, cómo llegaste tan rápido si recién te deje en el súper mercado”.

CHOCOLATE