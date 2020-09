Dolor y polémica por la muerte de una enfermera de Villa Regina

Es un dia muy triste para la comunidad hospitalaria de Villa Regina, afirmó la delegada de Ate en esa localidad Rosa Ñanco, sobre la muerte de Mariela Romero, enfermera de ese nosocomio que falleció en las últimas horas con covid luedo de dar a luz el pasado sábado.

Estamos saliendo en caravana hasta Enrique Godoy para darle el úlitmo adiós. Mañana realizaremos asamblea. Pedimos justicia por Mariela y más seguridad para los trabajadores, afirmó la delegada gremial.

La paciente requería oxigeno, necesitaba una cama. Mariela buscaba ese hijo hace mucho tiempo y no pudo abrazar ese primer hijo. Esta desidia por la que paso Mariela no fue casual. Nos hemos manifestado, reunido con el director exigiendo materiales y testeos. No es una situación desconocida por los responsables, finalizó.