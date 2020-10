Diario de Radio Nacional 23/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Anunció la extensión del aislamiento por otros 14 días

Buenos Aires – SABRINA FREDERIC: Conseguimos sostener una política de cuidado del personal

Buenos Aires – LUIS BASTERRA: “No es la renta al capital lo que define si al campo le va bien o mal”

San Juan – SERGIO UÑAC: El próximo martes regresarán los vuelos a San Juan

Concepción del Uruguay – LUCIANA SILVA: “La Salud Pública está a punto de colapsar”

Paraná – Hospital Palma: Los enfermeros denunciaron al director

Paraná – Lo decidió la Justicia: No hay usurpación en el campo de los Etchevehere

Paraná – OSCAR MUNTES: “Lo que determina la Justicia hay que acatarlo”

Mendoza – “Proyecto Artigas”: La historia de la familia Etchevehere

Concepción del Uruguay – EVE KLOSTER: “Tiene tres ejes: verdad, justicia y reparación histórica”

Buenos Aires – PEDRO PERETTI: “El 0,06 de la población de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra

Gualeguaychú – Por asociación ilícita: STORNELLI, D’ALESSIO y SANTORO cerca del juicio oral

Las Lomitas – ATILIO BASUALDO: “La oposición cuestiona el éxito que tenemos”

Libertador – CARLOS LOMBARDI: “Siempre estuvo de acuerdo con la unión civil de homosexuales” Libertador – EDGARDO ESTEBAN: “La única alternativa para volver a Malvinas es la paz”

Buenos Aires – 55,1% de los votos: Escrutinio final confirmó la victoria del MAS en Bolivia

Bahía Blanca – OMINAMI: “La Constitución se transformó en un candado que hay que abrir”

Libertador – RENE GONZALEZ TORRES: “Tenemos esperanza de cambiar 200 años de historia”

Gualeguaychú – Teresa Parodi: “Me aferré a la magia de componer”

Buenos Aires: ALEJANDRO PONT LEZICA – Con Charly apareció la luz del tren con clics modernos

Buenos Aires – FABIAN LOMBARDO: Aerolíneas reanudó sus vuelos regulares de cabotaje

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Desde Misiones, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por otros 14 días partir del lunes 26, y se refirió a la importancia del cuidado del ambiente para el futuro de los argentinos y del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, habló en Rezo por vos y destacó el trabajo de los efectivos durante la emergencia sanitaria. También se refirió a la relación que tiene con Sergio Berni y su visita a Formosa.

“Hemos conseguido sostener una política de cuidado del personal que tiene que ver con la regularización salarial, que anunció el presidente, y proveerles de todo el mantenimiento necesario”, señaló la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, acerca de las estrategias del Gobierno para el desarrollo de la agroindustria, la liquidación de granos para la obtención de dólares, y el conflicto que mantiene la familia Etchevehere.

LRA 23 San Juan

El gobernador de la provincia lo confirmó a medios locales en una decisión anunciada por las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación. Uñac aguarda que San Juan recupere “el tránsito aéreo habitual, mientras las condiciones epidemiológicas lo permitan”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“El gobernador Bordet y el presidente del CGE han decretado la vuelta a clase presenciales para el próximo lunes 26 octubre. Esta decisión se da en un momento de crecimientos récord de casos de contagios a nivel provincial, y en el departamento Uruguay en particular, con un sistema de Salud Pública a punto de colapsar”, expresó Luciana Silva, integrante de Comisión Directiva Departamental de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Uruguay.

LT 14 Paraná

Enfermeros del Hospital Palma salieron al cruce de las declaraciones del director del nosocomio, Esteban Sartori, quien mostró su disconformidad con la labor del sector, luego de distintos contagios de COVID-19.

Los trabajadores presentaron una carta documento de manera individual y una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la provincia. Daniel Giménez, uno de los enfermeros demandantes, confirmó que en el hospital deben trabajar sin material adecuado de protección ante la pandemia, por lo que “usamos lo que estaba a nuestro alcance”, informó Giménez.

LT 14 Paraná

La Justicia consideró a Dolores Etchevehere heredera legítima de la sucesión y, por lo tanto, con derecho a ingresar y permanecer en el predio de Casa Nueva, de Santa Elena.

Raúl Flores, juez de Garantías Subrogante, resolvió no hacer lugar al pedido de desalojo del lugar peticionado por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, y por los abogados de Luis Miguel Etchevehere y su familia.

LT 14 Paraná

Muntes celebró el fallo de primera instancia que considera a Dolores Etchevehere heredera legítima de la sucesión sobre el predio Casa Nueva, y dijo que la medida “es atinada y genera más tranquilidad”. Luego, Muntes mencionó que “lo que determina la Justicia hay que acatarlo”.

LRA 6 Mendoza

Eve Kloster, vocera del ´Proyecto Artigas´, detalló de qué se trata la iniciativa, e informó la situación actual en el marco político judicial.

Kloster dijo que la Estancia Casa Nueva, ubicada en el departamento de La Paz, en Entre Ríos, fue donada para producir la tierra, como hecho alternativo al sistema basado en los agrotóxicos y el glifosato. Dolores Etchevehere es su propietaria y cedió el 40 % del terreno a las familias que históricamente fueron las verdaderas dueñas de esas tierras.

Dolores denunció a su hermano Luis Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, quien en conjunto con sus otros hermanos, le han negado sistemáticamente el acceso a su herencia.

LT 11 Concepción del Uruguay

Kloster, integrante del ´Proyecto Artigas´, dijo que “el trabajo tiene como objetivo mostrar que podemos producir de otra manera. Dolores tiene derecho a su herencia, y venimos a garantizar eso”. Luego, Eve informó que el Proyecto cuenta con 50 integrantes que no son usurpadores, ya que se encuentran invitados a la estancia Casa Nueva por su legítima dueña.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, habló en Llega el día sobre los problemas que concentran los latifundios en el país. “Es muy importante que visibilicemos esto. Los sectores dueños de la tierra son poderosísimos. Han tenido una concentración realmente importante. Hay un dato que es alarmante, el 0,06 de la población de Santa Fe es dueña del 60 % de la tierra productiva”, dijo.

LRA 42 Gualeguaychú

Juan Alonso, jefe de Investigación Periodística de Radio Nacional, dio detalles de la causa por ´asociación ilícita paraestatal´ que involucra al fiscal Carlos Stornelli.

Alonso explicó que el juez Alejo Ramos Padilla dictó una resolución que deja a un paso del juicio oral a Stornelli, al periodista Daniel Santoro y al falso abogado Marcelo D’Alessio, tras advertir un plan sistemático de espionaje ilegal a opositores, movimientos sociales, sindicatos y a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, entre otros.

LRA 20 Las Lomitas

En relación a las críticas recibidas por la administración del gobernador Gildo Insfrán, Basualdo dijo que “muchas personas cuestionan las medidas tomadas por el gobierno, pero les pido que vean los resultados: hoy no tenemos que lamentar ninguna muerte por coronavirus en Formosa, como así también tenemos la menor cantidad de infectados a nivel nacional”.

LV 8 Libertador

Lombardi, abogado especialista en derecho canónico, también se expresó en contra del celibato dentro del catolicismo, porque “traiciona el modelo más tradicional de vida de los primeros católicos”.

LV 8 Libertador

Esteban aseguró que la causa Malvinas “no es de nadie y es de todos”, y valoró que la Asamblea de los Estados Americanos haya resuelto retomar las negociaciones por la soberanía de las islas.

LRA 1 Buenos Aires

Después de cinco días de un lento escrutinio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia concluyó el conteo oficial de los votos y confirmó la amplia victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario Evo Morales y de su candidato presidencial, Luis Arce, con un 55,1%, con una diferencia de más de 26 puntos con el segundo.

LRA 13 Bahía Blanca

Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, es un cineasta y político chileno, fundador del Partido Progresista en 2010. Fue diputado en representación para el período legislativo 2006-2010 y tres veces candidato a presidente de la República de Chile. Además uno de los fundadores del Grupo Puebla. A poco más de un año de las multitudinarias manifestaciones sociales, y la represión del gobierno de Piñera, este domingo se realizará en Chile un plebiscito para la creación de una nueva constitución nacional. Charlamos con él en Radio Nacional Bahía Blanca.

LV 8 Libertador

onzález Torres es vicepresidente de la Cámara de Diputados de su país, y explicó que por primera vez “se busca una constitución votada por los propios chilenos”, en relación al referéndum del próximo domingo, tras el cual el pueblo chileno podrá optar por una reforma constitucional o por continuar con la vigente.

Luego, el diputado expresó que también se elegirá la conformación de los constituyentes, la cual estará integrada en paridad de género, sumando la participación de pueblos originarios.

LRA 42 Gualeguaychú

La artista correntina desgranó su proyecto de grabación para “echar a volar canciones”, junto a sus vivencias en la cuarentena.

Luego, Parodi resaltó la necesidad de seguir escribiendo y componiendo canciones ”con el objetivo de emocionar al otro”.

LRA 1 Buenos Aires

Este viernes 23 de octubre cumple 69 años Charly García y el Director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, homenajeó al músico: “Dentro de 200 años lo seguirán escuchando”. “Cuando surgió Clics Modernos apareció la luz del tren, ese fue el lenguaje donde la sociedad quería formar parte”, señaló y agregó: “Hay que escuchar su música, es rock and roll puro”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras siete meses de inactividad, este jueves se reanudaros los vuelos regulares de cabotaje. El primero, de Aerolíneas Argentinas, partió esta mañana rumbo a Jujuy, con 82 pasajeros, y continuó la jornada con vuelos a Mendoza, Ushuaia y Tucumán.

“Es un día muy importante para la compañía. Fue un trabajo importante, junto al Ministerio de Transporte y la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), y salió como estaba previsto”, destacó Fabián Lombardo, director comercial de la empresa.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El investigador del Conicet marcó las proyecciones sobre la cantidad de contagios de coronavirus en Rosario y alertó sobre las consecuencias de no aplicar un modelo de Aislamiento Selectivo, Planificado e Intermitente.

LRA 18 Río Turbio

La provincia registra un total de 8429 casos positivos durante la pandemia con 1724 activos, 6583 que recibieron el alta y 121 fallecidos.

LRA 29 San Luis

Detalles sobre la fabricación de un respirador mecánico, diseñado y desarrollado por instituciones privadas y pública de Santa Fe para pacientes con problemas respiratorios como consecuencias del Covid-19.

LRA 1 Buenos Aires

La infectóloga Gabriela Piovano dialogó con Horacio Embón a propósito de los avances en las distintas vacunas que se están estudiando y también en relación a la suba de casos de coronavirus en las distintas provincias de territorio argentino. La especialista dijo que “ya sabemos que la única forma de controlar los números, es la restricción de la circulación de la población”.

“Si no retrocedemos en números en el interior, nos vamos a encontrar con la vacuna, pero con muchísimos casos”, dijo médica del Hospital Muñiz quien ratificó que la futura vacuna será “la salida de esta situación”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, afirmó que la provincia analiza levantar las restricciones que rigen desde hace diez días en seis departamentos por el aumento de casos de coronavirus debido a que hay una meseta en los contagios. En Rezo por vos, el periodista de Radio Nacional Córdoba César Pucheta amplió la información sobre la provincia, que ya acumula más de 60 mil casos confirmados y más de mil fallecidos, según indicó. En ese marco, dijo que se aguarda el anuncio que dará hoy el presidente Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

El científico y biólogo molecular Ernesto Resnik se refirió en Buen día a la pandemia de coronavirus y a las distintas medidas que se adoptan en el actual contexto. En comunicación con la periodista Diana Costanzo, puntualizó en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y afirmó: “El gobierno porteño, aún en los peores momentos, eligió hacer las cosas que mantienen la pandemia viva o la empeoran”. “Me resulta increíble que se piense en abrir lugares cerrados como bares o restaurantes”, enfatizó.

LRA 27 Catamarca

La referente provincial del programa Adulto Mayor y especialista en Gerontologia, María Elena Medina, comentó sobre la situación de los adultos mayores durante la pandemia. “El adulto mayor es la persona más vulnerable, como también los adultos mayores con discapacidad, los adultos que se encuentran en un contexto de encierro.

En muchos casos los que están en residencias, sufren mucho ya que la familia no los puede visitar”, aseguró la funcionaria.

LRA 26 Resistencia

El Juzgado Civil 6 de Resistencia dio respuesta positiva a la presentación de propietarios de bares y restaurantes de la capital provincial para que se les permita trabajar sin restricción horaria.

Sergio Vallejos, subsecretario de Industria y Comercio municipal, dijo que “el pedido lo hicieron 14 comercios y nuestra participación se limita al control del cumplimiento de las medidas de profilaxis”.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El legislador por el Frente de Todos de Entre Ríos, informó que el gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Crédito Hipotecario.

En este sentido, Casaretto destacó la iniciativa del presidente Alberto Fernández, quien “lanzó créditos hipotecarios ajustables, en función, de los salarios de los trabajadores”.

LRA 30 Bariloche

Minor se refirió a los últimos hechos vinculados con Comunidades Aborígenes y el desalojo de una de ellas con su postura y la del Gobierno provincial.

LRA 26 Resistencia

La concejala de Juan José Castelli e integrante de La Cámpora Chaco, detalló el ciclo de charlas virtuales que se realizarán en recuerdo de Néstor Kirchner, diciendo que “queremos reivindicar su figura, y reconocer el rol que tuvo en el país”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Radio Nacional, el economista Walter Graziano analizó la situación económica, en medio de la tensión cambiaria, y afirmó que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería la manera “de ganar totalmente la partida”.

LRA 1 Buenos Aires

“Correo Compras” es la plataforma e-commerce que lanzó el Correo Argentino que funcionará como una tienda virtual. “Lo que no queremos es que haya intermediarios comerciales”, destacó como beneficio diferencial la presidenta de la entidad, Vanesa Piesciorovski.

LRA 6 Mendoza

Marcelo Rivarola, director de Promoción Turística de Malargüe, presentó la oferta turística para el turismo interno, que ya está habilitado para la temporada 2020/2021.

Más de 80 prestadores se preparan con protocolos rigurosos para ofrecer los atractivos turísticos del Departamento más austral de Mendoza.

LV 8 Libertador

Gispert explicó por qué aumenta el dólar, cuántos tipos dólares hay, y las disputas que se generan sobre quién se queda con esos excedentes.

LRA 26 Resistencia

Sebastián Lifton, ministro de la Producción del Chaco, se refirió a su designación como representante del NEA en el Consejo Federal Agropecuario, indicando que “en ese marco se formó el Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, que trabajará con temas referidos a los seguros agropecuarios a través de operatorias generales, con la participación de las provincias y la Nación”.

LT 14 Paraná

La Mesa de Enlace asistió a la reunión de la Comisión de Producción del Senado, en la que se evaluó el proyecto de creación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. En este sentido, Elvio Guía, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), delegación Entre Ríos, y vicepresidente de la entidad a nivel nacional, se mostró conforme y aseguró que “se espera el pronto tratamiento del proyecto para acelerar los tiempos y no ralentizar los trabajos”.

LRA 9 Esquel

Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, se refirió a la 43° Expo Bovina que comenzó hoy, diciendo que “este año hacemos una exposición que no es abierta al público en general, en la cual no habrá ninguna otra actividad que no sea la estrictamente relacionada a la jura de los toros y el posterior remate”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Casaretto se refirió a la situación económica actual del país y sostuvo que “lo que está haciendo el gobierno es marcar como prioridad que los dólares se orienten hacia el desarrollo productivo”.

LRA 22 Jujuy

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, como parte del paquete económico que el ministro Martín Guzmán anunció el 1° de octubre.

Pedro Campos, presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, se refirió al proyecto de ley diciendo que “las medidas tienen como objetivo central movilizar ahorros hacia la actividad de la construcción, promoviendo el rol del mercado de capitales y disminuyendo los costos financieros”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Estudiantes secundarios se conectan con sus pares de todo el país a través de un viaje virtual. Se trata de una iniciativa impulsada por Profesores de Geografía de todas las provincias argentinas.

Los invitamos a conocer este proyecto a través de las voces de sus protagonistas.

LRA 1 Buenos Aires

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso y Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar al recurso pedido por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y la diputada Nacional Gabriel Cerruti. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca vender y lotear el predio para construir un barrio náutico.

LRA 1 Buenos Aires

Por medio de la Cancillería, Télam participará de la entidad que agrupa a más de 120 miembros con el fin de compartir, promover y difundir acciones positivas, soluciones e innovaciones implementadas por el país ante los desafíos ambientales. En ese marco y en vísperas del Día Internacional del Cambio Climático, Télam junto con la Cancillería, presentan un video de las acciones de los distintos actores públicos sobre políticas para mitigar el impacto ambiental y la nueva propuesta periodística Télam Ambiente.“Es un honor para la Argentina tener la oportunidad de participar en esta alianza internacional a través de la Agencia Télam”

LRA 1 Buenos Aires

La Unión de Trabajadores de la Tierra presentó ayer en el Congreso el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que busca crear un Procrear Rural. “Lo único que pedimos a los compañeros productores es que, en vez de pagar el alquiler, puedan acceder a tierras propias”, detalló el abogado de la UTT, Franco Segesso.

La iniciativa plantea crear una línea de créditos para que puedan comprar sus lotes. “Quienes producen el 60% de los alimentos, tienen el 1% de la tierra”, completó el especialista y agregó que por el alto precio que deben pagar, tienen “mucha dificultad de tener una vivienda digna”.

LRA 1 Buenos Aires

Por día, cada argentino produce algo más de un kilo de desechos. Anualmente se generan 16,5 millones de toneladas de residuos en todo el país. Qué se hace con ellos o a dónde van a parar son algunas de las preguntas que en Buen día respondió Ignacio Sala, periodista de Anccom, al tiempo que destacó que en el país “hay 50 mil recuperadores urbanos que se encargan de separar la basura en distintos tipos”.

LRA 13 Bahía Blanca

El Congreso Nacional se encuentra tratando un proyecto que prohíbe la venta de terrenos afectados por incendios forestales, por un plazo de 30 y 60 años. De esta manera, se intentan evitar la quema intencional con fines de especulación inmobiliaria. Charlamos con Juan Emilio Sala, doctor en Ciencias Biológicas, científico del CONICET y coordinador del Consejo Asesor Científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

LRA 55 Río Senguer

María Cañada, de la Dirección de Discapacidad de Chubut, expresó que “los Certificados Únicos de Discapacidad que vencían en diciembre, tendrán validez por un año más, hasta fin de 2021. La renovación será automática y la gente no tendrá que realizar ningún trámite”.

LV 4 San Rafael

La sanrafaelina María Paz Otelo lleva adelante una acción solidaria para ser tomada como ejemplo dentro de la situación social que se vive debido a la pandemia, pues Otelo reúne alimentos que luego son entregados a familias en estado de vulnerabilidad.

María Paz dijo que “el proyecto comenzó en soledad, sin formar parte de algún grupo u organización, pero con el paso del tiempo hay gente que se ha ido sumando para ayudar en esta iniciativa”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

López, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Comodoro Rivadavia, se refirió al Plan ´Argentina Hace´, el cual contempla la construcción de veredas comunitarias en distintos barrios de la ciudad.

“Es una forma directa de trabajo entre los municipios y el Estado Nacional para reactivar la economía, poder realizar obras que tengan un alto impacto social y concretar la generación de empleo”, indicó López.

Laborales | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

Daniel Murphy, secretario General de los docentes, remarcó que ”se hizo un envío masivo de telegramas pidiendo la restitución laboral de los puestos de trabajo a los docentes afectados. Ellos tienen una cautelar a favor, pero hay medidas de amparo que fueron recibidas por la Justicia y nosotros vamos a seguir el mismo camino, pues la próxima semana habrá docentes presentando también un amparo”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Liliana Ensisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, recordó la vigencia de los servicios de Salud Reproductiva, diciendo que “son de muy bajo costo y tienen un impacto muy fuerte en el bienestar de niños, adolescentes y mujeres, especialmente en este tiempo de pandemia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, dijo que con la participación de la mujer en las instituciones “se está construyendo un mundo de paridad integral”.

Luego, Stratta agregó que “hasta acá debatimos sobre las desigualdades y oportunidades, sobre la realidad política, cultural, social, más allá de los cargos directivos o de la conformación de gabinetes”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La actriz Julieta Díaz conversó con Chavo Fucks y recordó algunos de los papeles que desempeñó en cine, televisión y teatro. En Rezo por vos, contó los proyectos en los que actualmente trabaja y celebró la apertura de los teatros en el actual contexto de pandemia: “Necesitábamos trabajar y el Gobierno está dando una respuesta a eso, siempre priorizando la salud”.

LRA 22 Jujuy

Federico Noro, director de Radio Nacional Jujuy, junto al titular de Radio Nacional La Quiaca, Carlos María Rivero, y la referente del Instituto Nacional de Teatro en la provincia, Ximena Sibila Sosa, explicaron los detalles del certamen y los plazos previstos para la participación.

LRA 6 Mendoza

El IP ´La casaca Dios´ cuenta la historia secreta detrás de la camiseta que usó Diego Maradona en el mítico partido contra Inglaterra, disputado en el Mundial México 86.

En plena pandemia, Ramiro Navarro, presidente de Frontera Films, creó este IP y luego se la presentó a Ángel Zambrano, presidente de CONDECO, quien inmediatamente se sumó a la idea original para co producir la serie.

LRA 6 Mendoza

´La Argentina en el banquillo. La historia detrás de las denuncias contra el Estado por violaciones de derechos humanos´, es una obra de Sebastián Rey, la cual será presentará virtualmente el próximo lunes 26 de octubre.

Tras cuatro años de investigación, Rey, docente universitario e investigador, resalta historias de vidas frente a litigios que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En total, suma más de 350 testimonios, entre denunciantes, funcionarios y periodistas.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Turismo y Cultura de la Provincia, Luis Maubecín, dio detalles sobre el nuevo concurso organizado desde su cartera junto a la vicegobernación llamado “Mil tonos de Verde”.

Esta iniciativa busca premiar a las mejores interpretaciones y versiones de “Paisajes de Catamarca”, que el 10 de noviembre cumple 70 años. “La convocatoria está abierta a mayores de 16 años y la inscripción será entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre”, señaló el funcionario.

LRA 6 Mendoza

Rodolfo Barrera, estudiante avanzado de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, analizó las prácticas profesionales realizadas en la Radio Pública.

“Es la transición en la vida de un estudiante entre lo que es el fin de su carrera con la profesionalización y la inmersión en el mundo laboral”, explicó el Barrera.

Humor | Volver al inicio

Inhibido

En el velorio, una mujer lloraba desconsoladamente: “Ay Carlos, me dejaste con la hipoteca. Ay Carlos, me dejaste con la deuda del auto. Ay Carlos, me dejaste con la deuda del negocio”. Se acercó un hombre y le dijo: “Perdón señora, pero en el cartel dice que este hombre se llama Antonio…”. Ella contestó: “Es que no podemos poner nada a nombre de él”.

CHOCOLATE