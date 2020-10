Minor: “No siempre el estado puede dar respuesta a la necesidad inmediata”

La Secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro, en diálogo con Nacional Bariloche, se refirió a los últimos hechos suscitados con Comunidades Aborígenes y el desalojo de una de ellas. Planteó su postura y la del gobierno provincial al afirmar, “estamos trabajando como auxiliares de la justicia” y que, “no apoyamos las situaciones que no se ajustan a las vías de derecho que un estado democrático prevé”.

Sobre las tomas de tierras en esta y otras ciudades, promovidas por familias que no tienen trabajo o no pueden pagar un alquiler y viven una situación acuciante, argumentó que, “entiendo que la coyuntura tienen que ver con un déficit habitacional, con una necesidad económica y con una cuestión social, que se debe trabajar desde otros lados del estado, pero no nos corresponde como organismo asistir”.

“La ley es una sola para todos los habitantes”, advirtió, por lo que considera un hecho ilegal esas situaciones que se viven a cotidiano y aseguró que el estado provincial y municipal de Bariloche “están trabajando en la planificación de evaluar qué tierras están disponibles para pensar en algún loteo social”.

Respecto al informe realizado años atrás en la Legislatura, a través de una Comisión investigadora de Tierras que atendió los conflictos e irregularidades existentes y que finalmente no se tuvo en cuenta, dijo que “la dirección de tierras, junto con distintas áreas está trabajando en un relevamiento actualizado para dar solución a la problemática”.