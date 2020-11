Diario de Radio Nacional 22/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “El FMI es corresponsable de lo que se vivió en Argentina”

Gualeguaychú – SERGIO MASSA: “El federalismo se plasma en obras”

Gualeguaychú – Ferrocarril Mesopotámico: Buscarán financiamiento para readecuarlo

Patagonia – Investigación del GIEEI: Asegura que no se buscó vivo a Maldonado

Buenos Aires – MARCELO JUSTO: “Con el confinamiento, está bajando la cantidad de contagios”

Buenos Aires – PABLO SEMAN: América Latina y las estrategias de los sectores de derecha

Esquel – La historia de Eloísa Soto: Testigo de la vida en el campo

La Quiaca – MARIO CALISAYA: Yavi cumplió 445 años

Resistencia – MARIA LAURA DE CAROLIS: “Hacen cosas irracionales para conseguir un color ideal”

Paraná – RODOLFO HEPE: “El objetivo es la difusión de la cultura y las tradiciones”

Buenos Aires – LILIANA DAUNES: El dolor que no sana, no prescribe. Por infancias sin violencia

Buenos Aires – El debate en el Congreso: Aborto legal, votos, alianzas, estrategias y derechos

Ing. Jacobacci – Juan Burton y las hormigas: Presentan “El mundo de los hilos”

Resistencia – FABRICIO MONTILLA: “Trato que la música sea la guía de mis obras”

Buenos Aires – GARDEL POR LARREA: El Carrerito, Murmullos, La brisa y otros tangos de Carlitos

Buenos Aires – SANDRA MIHANOVICH: Vuelve “Buenos Aires 8” remasterizado

Buenos Aires – ANABELLA ZOCH: Ritmos y emociones musicales

Buenos Aires – UNISONO: Calamaro, Wos, Queen Conga, Refucilos y muchas canciones más

Buenos Aires – VICENTE STAGLIANO: A 40 años del histórico campeonato de Primera “C”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “el FMI es corresponsable” de la crisis que se produjo en la Argentina en la administración de Mauricio Macri, y sostuvo que el Gobierno nacional “ha logrado muchas cosas” en materia económica y social pese a la pandemia de coronavirus.

LRA 42 Gualeguaychú

Nación invertirá 250 millones de pesos destinados a dragar los puertos de Diamante e Ibicuy, y también se construirán seis terminales de micros de larga distancia.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, firmó convenios para dragar ambos puertos con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quien destacó que “el federalismo se plasma en obras”.

LRA 42 Gualeguaychú

Durante su visita a Entre Ríos, Mario Meoni, ministro de Transporte, informó que se está trabajando “en recuperar los trenes de carga”.

Al respecto, el funcionario anticipó que “estamos avanzando en un Plan Integral Mesopotámico que requiere una inversión del orden de los 800 millones de dólares para la reconstrucción integral”.

LU 4 Patagonia

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI), convocado por la familia de Santiago Maldonado, arrojó resultados concluyentes sobre la desaparición de Santiago, su posterior muerte y el tratamiento que se hizo desde el Estado para investigar el hecho ocurrido el 1° de agosto de 2017.

Verónica Heredia, representante legal de la familia de Maldonado, pidió que “el Estado acepte las recomendaciones del informe, y convoque al Grupo para que pueda llevarse adelante una nueva investigación que sea independiente, imparcial, pronta y eficaz”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde Inglaterra, Justo detalló la situación epidemiológica en el Reino Unido y advirtió que “la crisis ha regresado después del verano tanto aquí como en el resto de Europa”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El investigador del Conicet Pablo Semán reflexionó sobre distintos temas del actual contexto político de América y remarcó que “hay una distancia entre gobernar la sociedad y gobernar la política”, al tiempo que sostuvo que en la región “cada 10 ó 15 años se producen cambios de paradigma y posibilidades de gobernabilidades”.

En el programa En qué juego estamos, puntualizó en la situación de Brasil y señaló que “el presidente Jair Bolsonaro perdió el apoyo de una parte de la clase media”. En ese marco, explicó que “la radicalización de derecha puede ser un medio para acceder al poder, pero no necesariamente para gobernar”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Huancache en lengua mapuche significa ´gente arisca´, pero los pobladores de ese lugar son amables, de tradición gaucha. En ese paraje amplio y lejano, vive la familia Soto Currumil.

Su referente es Doña Eloísa Soto, quien cumplió 92 años el pasado 19 de noviembre. “Hago de todo, aunque no pico leña porque me duelen las manos”, expresó Doña Eloísa sobre su presente, y luego detalló cómo transcurrió su vida emparentada siempre con la tierra.

LRA 16 La Quiaca

Calisaya recordó este nuevo aniversario atípico, en tiempos de pandemia. “Una fecha más de aniversario en este pueblo histórico, ya con 445 años de existencia en la Puna. En años anteriores para esta fecha, muchos jóvenes querían venir, estar y presenciar los actos que se realizaban año tras año, y ahora lamentablemente, no se pueden acercar, pero de la Comisión Municipal se les va a mandar un saludo especial a ellos, que sienten ser yaveños”, indicó Calisaya.

LRA 26 Resistencia

María Laura se refirió a las implicancias psicológicas que tiene la aparición de cáncer en la piel como consecuencia de la sobreexposición solar y la excesiva utilización de camas solares.

“Hay personas que no pueden controlar su deseo de estar permanentemente bronceadas y hacen cosas irracionales para conseguir un color ideal, que no existe”, indicó De Carolis.

LT 14 Paraná

Hepe, presidente de la entidad que agrupa a las Asociaciones de Alemania, contó cómo nació la Federación Germana, diciendo que “el objetivo fue apoyar a las comunidades alemanas de Argentina, bregar por el mantenimiento y la difusión de la cultura y las tradiciones de las regiones de habla alemana, y ser un nexo que permita acercar a las asociaciones federadas a las instituciones alemanas en la Argentina”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El daño deja marcas sobre la inocencia. Como la helada sobre la cosecha. Un peso sobre la fragilidad que no se aleja durante largas estaciones. En ocasiones nunca se aleja. Pero, aunque traigan dolor y tristeza, ambos rasgos están en el mismo camino de la sanación hacía la plenitud. Esto solo sucede si todos empujan para el mismo lado, para que la tierra gire.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de haberlo prometido en campaña y anunciado en la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, el cual garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida de las personas gestantes. Con entrevistas y datos precisos, Mujeres… ¡de acá! analizó qué puede pasar en la votación: los números, las alianzas y las estrategias para lograr que finalmente el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

En diálogo con Aire de Pueblo, el músico neuquino Juan Burton, se refirió a la presentación de su segundo disco “El mundo de los hilos”. Comentó que el material fue grabado el año pasado por el trio que conformó junto a Chemi Eymann en flauta traversa y Nicolás Cocco en percusión y fue editado en meses de cuarentena. También cuenta con la participación de músicos invitados.

El trabajo discográfico gira en torno a las redes que se van tejiendo entre las personas y el entorno, las influencias y la idea de que uno nunca está solo. Fue subido a plataformas digitales y puede disfrutarse junto a animaciones que produjeron porque consideraron que “la música necesita hoy un soporte visual”.

LRA 26 Resistencia

Montilla es uno de los artistas que integra el Ranking Argentino de Canciones (RAC), que se emite por las 50 emisoras de Radio Nacional de todo el país, y sobre su participación expresó que “es una oportunidad importantísima, pues nos posibilita llegar a públicos nuevos y renovados”.

“Desde muy chico me vinculé con la música de manera muy ecléctica, y en mis composiciones trato que ella me guíe, y no al revés”, dijo finalmente Fabricio.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa dedicado a Carlos Gardel, una vez más Héctor Larrea y Norberto Chab repasan la obra del cantor de tango más grande de la historia. Con comentarios precisos y datos del contexto histórico, ambos reflexionaron sobre las canciones El Carrerito, Murmullos, La brisa, Aquel cuartito de la pensión, Amargura y Yo no sé qué me han hecho tus ojos.

LRA 1 Buenos Aires

El destacado grupo vocal de tango y música folclórica argentina, integrado por 8 cantantes, fue fundado en 1968 y llegó a ser considerado “el mejor conjunto vocal popular del mundo”, por la prensa extranjera. Históricamente compuesto por cantantes sopranos y con arreglos vocales de temas originalmente instrumentales, lograban una notable calidad en sus interpretaciones.

LRA 1 Buenos Aires

Por esta nueva emisión, pasaron entre otras Eva Ayllon, Celeste Carballo, Nacha Guevara, Gilda y Martina Camargo.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva edición del ciclo del Instituto Nacional de la Música escuchamos canciones de todas las regiones del país. En la sección Nuevos lanzamientos Facundo Galli, Niño Etc de la Ciudad de Buenos Aires, WOS y Baltazar Comoto.

Marcelo Fernández Bitar y un informe sobre los 14 años de “El palacio de las flores” de Andrés Calamaro y Litto Nebbia.

Además escuchamos canciones de María Bozzini (Córdoba); Marta (Mendoza); Queen Conga (CABA), Viviana Dal Santo (La Pampa); Refucilos (Neuquén) y Juan Ramon Fariña (Misiones).

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Vicente “Tano” Stagliano, jugador de Deportivo Morón, equipo con el que salió campeón del histórico torneo de 1980 de Primera “C”, conversó con Alejandro Apo en Todo con Afecto para detallar y recordar toda su carrera futbolística.

A 40 años del Título histórico, derrotando 4-2 a Merlo, el Tano recordó ese momento: “Salir campeones con esa camiseta fue algo grandioso. Formamos un equipo con grandes jugadores y amigos”.

Humor | Volver al inicio

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA

Sequía lo que se dice sequía, es la que había en mi pueblo…, con decirte que la gente regaba el río. Había mojarritas que tenían un año y todavía, no habían aprendido a nadar y los árboles perseguían a los perros.

Era tanta la sequía, que los horneros se hacían los nidos con Durlock. Te salía más barato hacerte una operación a corazón abierto, que una enema…

Chocolate