La historia de Eloísa Soto, testigo de la vida en el campo

Huancache, en lengua mapuche quiere decir “gente arisca” pero los pobladores de ese lugar son más bien amables, bonachones, gente gaucha. En ese paraje tan amplio y lejano, vive la familia Soto Currumil.

Radio Nacional se acercó al paraje para conocer a Doña Eloísa Soto, quien cumplió el pasado 19 de noviembre 92 años y es fiel oyente de la emisora. “Hago de todo, no pico leña, porque me duelen las manos”, detalló.

Ella tiene cuatro hijos, tres varones y una mujer “que hace muchos años se fue de la casa y no sé por dónde anda”.

Si hijo Nicolás, de 59 años, es el sostén del campo. Tiene 400 ovejas y con estos animales dice que vive bien, que nada le falta. No se acuerda mucho de su infancia. Su padre falleció cuando era adolescente y cuida a su mamá.

Escuchá la entrevista a esta histórica familia de la región.