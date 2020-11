Yavi cumplió 445 años y el pueblo celebró

El comisionado municipal de la localidad de Yavi, Mario Calisaya dialogó con el programa “El aire nuestro” dónde expresó sobre este nuevo aniversario atípico y también manifestó del trabajo que realizarán a partir de diciembre: “Una fecha más de aniversario en este pueblo histórico, ya con 445 años de existencia en la puna. En años anteriores en esta fecha, muchos jóvenes querían venir, estar y presenciar los actos que se realizaban año tras año y ahora lamentablemente por el tema de la pandemia no se pueden acercar, pero de la comisión municipal se le va mandar un saludo especial a ellos que se sienten ser yaveños.

DESCARGAR

La verdad muy diferente y queríamos hacer lo mejor posible este año, pero no se pudo y veremos para los años siguientes en adelante.

Este 2020 no fue bueno, pero ya nos estamos preparando para empezar a trabajar a partir de diciembre, para llevar adelante lo que se viene que es el turismo y no perder esta costumbre que se tiene acá en Yavi. Y mandarles un saludo a todos los pobladores de la jurisdicción de la comisión municipal de Yavi, que hoy por hoy no pueden estar presentes en el acto y que todos estemos bien a pesar de la pandemia.”