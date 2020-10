Diario de Radio Nacional 22/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Presentó el certificado de pre identificación de las personas

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: No hay ningún conflicto con Uruguay ni con Lacalle Pou

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Envió una carta a Macron y repudió el asesinato del profesor

Buenos Aires – MARTIN GUZMAN: Proyectos al Congreso para incentivar la construcción

Buenos Aires – FERNANDA RAVERTA: El gobierno analiza el cuarto pago del IFE

Entrevista Federal – MATIAS LAMMENES: “El turismo es un protagonista de la reconstrucción”



Paraná – Nuevo apoyo del Papa Francisco: Ratificó su respaldó a la unión civil entre homosexuales

Folklórica – ESTELA DE CARLOTTO: Vamos a volver a ser el país que soñaron nuestros hijos

Resistencia – BUSCARITA ROA: “Mi vida ha sido una búsqueda”

Córdoba – MATIAS MIJALCHUK: “Nuestra búsqueda de identidad trasciende lo personal”

Buenos Aires – JORGE CASTRO RUBEL: “Abuelas de Plaza de Mayo ha hecho un cambio cultural”

Gualeguaychú – Por la lucha de las Abuelas: Día Nacional del Derecho a la identidad



Bahía Blanca – CIELO SALVIOLO: Identidad: Abuelas de Plaza de Mayo y Mundo Zamba

Libertador – Nieta restituida 117: La historia de Claudia y su actual militancia

Jacobacci – ADRIANA ELISA METZ: “Las Abuelas de Plaza de Mayo son nuestras grandes maestras”

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Día Nacional del Derecho a la Identidad y 43 años de Abuelas

Concepción del Uruguay – DOLORES ETCHEVEHERE: “Yo hablo con el expediente”

Paraná – FACUNDO TABOADA: La defensa asegura que no hubo partición de bienes

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Derecho de familia

Buenos Aires – MAXIMILIANO RUSCONI: “Confío muy poco en esta Corte”



Santo Tomé – JUAN MANUEL UBEIRA: “El Procurador General se viste de cowboy el 4 de julio” Santo Tomé – NESTOR AYALA: “En Corrientes se ocultan los casos de COVID-19”

Mendoza – YOLANDA CARABAJAL: Malargüe al límite de camas y de personal sanitario

Esquel – EMILIO BIONDO: “Hay que ser más cautos”

La Rioja – MARIA DE DONATIS: “Es una gran problemática la cobertura de vacunas”

Concepción del Uruguay – Enrique Jopia: “Queremos una nueva constitución”

Libertador – GABRIELA MONTAÑO: “La hazaña del pueblo boliviano es inmensa”

Santa Rosa – ATILIO BORON: “Es una reivindicación histórica del gobierno de Evo”

Buenos Aires – CARLOS ROTTEMBERG: Habrá temporada en Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó en Casa de Gobierno el acto de presentación del Certificado de Pre-identificación (CPI) para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad. “Fue una estupenda idea de todos los que me acompañan que este Día de la Identidad la dediquemos a los que viven indocumentados en Argentina por múltiples motivos. Es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años”, sostuvo Fernández en ese sentido y consideró que es “imperdonable que haya indocumentados en Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que “no hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina” y tampoco con su colega Luis Lacalle Pou, por quien, dijo, tiene “el afecto y el respeto que merece”. “Ningún argentino puede estar mal con Uruguay, ninguno puede darse ese lujo y yo tampoco. No hay motivo para estar mal con Uruguay”, aseveró Fernández al compartir, desde Buenos Aires, una entrevista al ex presidente José “Pepe” Mujica en el programa “La letra chica” del canal TV Ciudad de Montevideo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente envió una carta a su par francés Emmanuel Macron donde lamentó la muerte de Samuel Paty, el profesor de historia decapitado por un islamista y ratificó el compromiso de Argentina de repudiar “toda forma de violencia que atente contra la vida humana y la convivencia democrática”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos de ley con los que busca impulsar la actividad de la construcción, que contempla la implementación de incentivos fiscales para el sector, considerado como una de las principales actividades generadoras de puestos de trabajo, y atender el déficit habitacional facilitando el acceso al crédito hipotecario. El Ministro Martín Guzmán, a través de su cuenta de Twitter, explicó que estos proyectos “son fruto del diálogo entre el Gobierno Nacional, el sector privado, los sindicatos, legisladoras y legisladores”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Anses Fernanda Raverta aseguró por Radio Nacional que “el Estado no va a abandonar a ningún argentino en tiempos de pandemia”. “Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de reactivar la economía para generar empleo para que los argentinos tengan acceso al trabajo. Sabemos que estamos viviendo una situación de pandemia”, aseguró. También confirmó que analizan el cuarto pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

Entrevista Federal

El ministro dialogó con periodistas de Radio Nacional de todo el país y dio precisiones sobre el inicio de la temporada de verano 2021. “Será dentro de los primeros días de diciembre”, aunque todavía resta definirlo ya que cada provincia tiene que ponerse de acuerdo para tener una fecha unificada.

El funcionario remarcó la importancia del turismo que “es un protagonista central de la reconstrucción de la Argentina” pospandemia y señaló que “esto no significa abandonar la pelea ni que le hayamos ganado, pero sí tenemos que empezar la reactivación. Tenemos que aprender a convivir con el virus e irnos de vacaciones con esta normalidad”.

En esa línea, explicó cuál es su objetivo para el turismo: “Nuestra idea es tener la posibilidad de una apertura total en términos jurisdiccionales”. Remarcó que para que se pueda transitar sin ningún tipo de restricción, hay que llegar a una situación sanitaria mejor que la actual.

Otra de las áreas que están bajo el cargo de Lammens es el Deporte y se refirió a las negociaciones que están realizando junto a los dirigentes de los clubes y las empresas que tienen los derechos del fútbol: “Esperamos poder ver algunos partidos a través de la televisión pública, sería un buen gesto para los argentinos, pero todavía no tuvimos muchas definiciones”.

También habló del impacto de “Clubes en obra”, que tienen pensado continuar el año que viene.

“Es el programa más ambicioso y la inversión pública más fuerte de la historia”, completó el ministro. Aseguró que se trata de un programa que llegó a más de mil con un subsidio y que se generó más de 10 mil puestos de trabajo. “Veníamos de cuatro años en los cuales no hubo inversión en el deporte y uno lo ve plasmado”, declaró.

En la línea del Turismo, habló de los viajes de egresados: “La mejor salida es reprogramar sin pagar un peso de más”. También aseguró que están trabajando para proteger el interés del consumidor y, a su vez, cuidar a las empresas que dan trabajo.

“Le diría a los prestadores que se preparen para una buena temporada a pesar del COVID-19 y le pedimos a los turistas que se cuiden”, declaró Lammens que también aseguró que el Estado estará muy presente para controlar que se cumplan los protocolos.

LT 14 Paraná

El papa Francisco renovó el apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo y planteó su respaldo a una ley de convivencia civil, al reflexionar sobre el tema en un documental que se estrenó el Festival de Cine de Roma, el cual repasa varios ejes de su pontificado.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso”, afirmó el Papa en el documental ´Francesco´, del director ruso Evgeny Afineevsky.

Folklórica

En el día de su cumpleaños número 90, Estela de Carlotto dialogó con Luis Bremer y recordó la primera ronda con las Abuelas de Plaza de Mayo, en 1977. Contó que “la plaza era un cuartel” y confesó que ella “temblaba como una hoja”. Además de los 90 de Estela, hoy se cumplen 43 años de Abuelas de Plaza de Mayo y se celebra también el Día Nacional por el Derecho a la Identidad: “Hoy cumplimos 43 años de lucha, de la creación de este grupo de mujeres que con dolor y sin saber qué hacer, salimos”, reflexionó. Carlotto pidió que más allá de las diferencias, hay que “darse las manos en lo que estemos de acuerdo” porque “merecemos vivir con dignidad” y agregó: “Nuestro propósito, además de recuperar a los nietos y encontrar los restos de sus padres, es que Nunca Más vuelva a suceder una dictadura cívico-militar”.

LRA 26 Resistencia

En “Farolitos en la oscuridad”, el programa de HIJOS en Radio Nacional Resistencia, Buscarita Roa, recordó su llegada a la Argentina desde Chile, del secuestro de su hijo, nuera y nieta, su incorporación a Abuelas de Plaza de Mayo entre otros temas. /

LRA 7 Córdoba

En el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, Mijalchuk manifestó su alegría por haber recuperado su historia de vida, identificándose con la causa de las Abuelas de Plaza de Mayo, tras detallar cómo integró su presente con el pasado, cerrando un círculo que permanecía abierto.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Castro Rubel, nieto recuperado 116 y sociólogo, habló en Llega el día sobre la importancia del Día Nacional por el Derecho a la Identidad y los 43 años de las Abuelas de Plaza de Mayo. En agosto de 2014 supo que no era hijo de quienes decían ser sus padres y recurrió a Abuelas de Plaza de Mayo para averiguar su origen. Luego de la investigación pertinente, las pruebas genéticas fueron concluyentes, Jorge era Jorge Castro Rubel, hijo de Ana Rubel y Hugo Castro, desaparecidos desde su secuestro en 1977. “Abuelas ha hecho un cambio cultural, para repensar lo que fue la apropiación de niños, para pensar la cuestión de la identidad, de la familia y de la verdad. Ha sido una de las cosas más valiosas”, expresó.

LRA 42 Gualeguaychú

El 22 de octubre se celebra el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en conmemoración de un nuevo aniversario de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura militar.

Adriana Grané, de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú y activista por los Derechos Humanos, dio detalles de la campaña nacional ´Manos con identidad´, que se lleva a cabo por la celebración del Día de la identidad.

LRA 13 Bahía Blanca

Para conmemorar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura cívico-militar, en 2004 la Ley 26001, sancionada por el Congreso Nacional, estableció el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. En el marco de este día, Pakapaka y Abuelas de Plaza de Mayo presentan la guía Identidad de Mundo Zamba. Se trata de una propuesta participativa que invita a chicas y chicos a reflexionar sobre la identidad y contar quiénes y cómo son. Hablamos con la directora de la señal, Cielo Salviolo.

LV 8 Libertador

Claudia Domínguez Castro, nieta de la titular de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, y nieta recuperada 117, habló de su experiencia personal, de la restitución de identidad de otras personas, del rol de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y de la iniciativa que lleva adelante Mendoza por la Identidad.

LRA 54 INGENIERO JACOBACCI

Desarrollo de su historia personal, en el Día del Derecho a la Identidad, que inició la búsqueda activa de su hermano y el trabajo en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre el aniversario de Abuelas y el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. “Este 22 de octubre los argentinos, lo consagramos nuevamente a la identidad. Gracias a un reflejo conjunto de la lucha de las Abuelas y la sensibilidad del Estado, que comenzó a generar el reconocimiento de derechos, entre los años 2004 y 2015. Cuando el Estado reconoció que hubo delitos de Lesa Humanidad, se derogan las llamadas leyes del Perdón, y comienzan a desarrollarse hasta nuestros días los juicios contra los genocidas, cuyo accionar delictivo de terror no prescribe”, recordó.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Nos encontramos en Tribunales”, le expresó Dolores Etchevehere a los representantes de sus hermanos, cuando le solicitaron a ella y a los integrantes del Proyecto Artigas, que abandonen la estancia Casa Nueva, en las cercanías de Santa Elena.

LT 14 Paraná

Se produjo un cuarto intermedio en la audiencia que analiza el pedido de la fiscalía de La Paz para disponer el desalojo del campo de la familia Etchevehere.

“La audiencia terminó medio escandalosa y no me permitieron hablar”, señaló Facundo Taboada, uno de los abogados defensores de Dolores Etchevehere, quien junto a un grupo de personas lleva adelante el Proyecto Artigas en tierras del establecimiento Casa Nueva, por las cuales reclaman los Etchevehere y también su hermana Dolores.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld analizó en su editorial los problemas y denuncias entre familia. “Mauricio Macri con su hermano Mariano y el conflicto entre los hermanos Etchevehere por la propiedad y herencia de tierras”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el abogado Maximiliano Rusconi sobre la decisión que deberá tomar la Corte Suprema sobre el traslado de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. También analizó el espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri. “Confío muy poco en esta Corte. No puedo tener buenas expectativas, lo que tienen que hacer es leer la constitución. Ninguno de estos señores tiene que estar. El reclamo de estos tres jueces es vergonzoso”, sostuvo Rusconi por Radio Nacional. “El procurador Casal también está ocupando un rol que no le corresponde”, aseguró.

LRA 12 Santo Tomé

Ubeira fue consultado por la ampliación de los procesamientos al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D´Alessio por los delitos de espionaje ilegal y extorsión, causa de la cual fue víctima. El abogado destacó que “la resolución del juez es un hecho fundacional, desde el punto de vista de la reconstrucción democrática. Por otro lado, la responsabilidad de Stornelli, a esta altura del partido, no merece análisis. Permanece en el cargo por defensa propia”.

LRA 12 Santo Tomé

Ayala se refirió a la situación epidemiológica en la ciudad de Corrientes, y afirmó que “puede haber un pico después del Día de la Madre, aunque esperemos que no sea así”.

Luego, el médico añadió que “la circulación comunitaria es cada vez más importante, y es más de la que se dice”.

LRA 6 Mendoza

Carabajal se refirió al colapso que vive el nosocomio, y resaltó la colaboración de la provincia y de la Nación para sumar insumos.

“Lo que falta es personal”, señaló finalmente Carabajal.

LRA 9 Esquel

“Cuando a la población se le dice que por favor acompañe y que vea este escenario, es porque lo tenemos alrededor. No hay que ir mucho más lejos, entiendan que tenemos que mantener las medidas de distanciamiento y no reunirnos. Tenemos que entender que es la única manera, en este momento, de poder transitar lo que falta de la pandemia”, indicó el integrante del Area Programática Esquel, al referirse a los contagios de COVID-19 en la costa Chubutense, donde la situación actual es crítica.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Prensa de ATE La Pampa, aseguró que hay un total de 123 trabajadores y trabajadoras de la Salud que se contagiaron de COVID-19 y remarcó que la mayoría adquirió la enfermedad en sus lugares de trabajo, mientras que un amplio número no precisado está aislado por ser contactos estrechos.

LRA 28 La Rioja

María De Donatis, especialista en medicina familiar y comunitaria, habló sobre la problemática de la vacunas en 2020 y la actualidad de la pandemia en La Rioja.

LT 11 Concepción del Uruguay

Jopia dijo que “tenemos la esperanza que este domingo gane la opción de aprobar una nueva constitución”. Luego, el periodista se refirió a la situación social de su país y al plebiscito donde la sociedad votará por las opciones de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución.

LV 8 Libertador

Montaño, ex ministra de Salud de Bolivia y senadora en distintos períodos, también afirmó que las urnas plasmaron “un mensaje muy claro de dignidad”.

LRA 3 Santa Rosa

Borón analizó las elecciones de Bolivia, y dijo que “este resultado le da el carácter legítimo que tuvo el triunfo de Evo Morales el año pasado, previo al golpe de Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

Como fruto de la reunión de esta mañana entre funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires e integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), podrá desarrollarse la actividad teatral en salas bonaerenses durante la temporada de verano. “Tras la reunión con las autoridades de Cultura y Salud de la Provincia de Buenos Aires podrán funcionar los teatros en la temporada de verano ajustados al protocolo sanitario”, informó un tuit de la cuenta @multiteatro. “Hay que consensuar ese protocolo para poder funcionar e incluso se contempla ocupar otros espacios tanto privados como públicos para que den lugar a salas que no cumplan con los requisitos sanitarios”, señaló el empresario.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 26 Resistencia

La situación sanitaria en Presidencia Roque Sáenz Peña fue analizada por Juan Fuentes Castillo, secretario de Relaciones Institucionales de Resistencia, quien afirmó que “nos preocupa enormemente la falta de camas, porque hoy tenemos el ciento por ciento de ocupación y si se debe internar a una persona, la tenemos que derivar a Resistencia”.

LRA 5 ROSARIO

Envío de una carta al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García para resolver el problema. “Tenemos stock por siete días”, avisó Villavicencio y señaló que el panorama es “crítico” con respecto a la ocupación de camas.

LRA 29 SAN LUIS

Un panorama sobre la situación de la salud pública del país que está “afectado” por los contagios y fallecimientos y los ataques al Gobierno.

LRA 23 SAN JUAN

La complejidad del trabajo en tiempo de pandemia con la estadística de las denuncias que se realizaron desde la cuarentena hasta el momento.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

María Llamas, farmacéutica formulista, habló sobre el uso del ibuprofeno inhalado en pacientes con COVID-19 y los resultados que se observan. “Lo ideal es aplicarlo lo antes posible, para disminuir la hospitalización”, sostuvo Llamas.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Defensa Civil municipal, comentó que las personas que tengan domicilio en Paso de los Libres y provengan de ciudades con circulación viral, deberán guardar aislamiento preventivo y obligatorio, juntamente con quienes habiten el domicilio declarado.

Luego, Acuña aclaró que el mismo protocolo es obligatorio para aquellos ciudadanos libreños que provengan de otras provincias.

LT 11 Concepción del Uruguay

Oliva, junto a miembros del sistema sanitario y judicial, habló ante la presencia de 30 comunicadores de la ciudad, refiriéndose a las medidas que prohíben la permanencia en espacios públicos y luego destacó el trabajo interinstitucional, insistiendo en la necesidad del cuidado individual para evitar la propagación de la pandemia.

LU 4 Patagonia

Luenzo expresó su apoyo al Observatorio NODIO para poder controlar el “discurso de odio” que predomina en la web. Para el legislador chubutense del Frente de Todos, la iniciativa no tiene un carácter disciplinador sino pedagógico.

“Participamos en el lanzamiento de la idea con académicos y psicoanalistas analizando qué pasa en el mundo de las redes, particularmente con la cultura del odio”, afirmó Luenzo.

LRA 18 Río Turbio

Detalles de dos obras aprobadas: la ampliación del Centro Cultural “Renato Nestiero Maré” y del ejido. “Son obras del “Plan Argentina Hace II” que superan los 80 millones de pesos para el municipio y nos dieron la buena noticia de su aprobación”, dijo Menna.

LRA 57 EL BOLSON

Críticas a la Legislatura provincial porque aprobó un nuevo endeudamiento por cinco mil millones de pesos y autorizó al Ejecutivo a mantener un giro en descubierto por un monto similar. “Nos preocupa que se siga usando como mecanismo seguir endeudándose porque esta provincia ya está en default”, dijo Chiocconi.

LRA 53 SAN MARTIN DE LOS ANDES

Crecimiento en el número de hogares que cuentan con huerta propia y producen su propio abono compuesto con los restos orgánicos de sus cocinas.

LRA 1 Buenos Aires

El Estimador Mensual de la Actividad Económica de Argentina (EMAE) se contrajo un 11,6% interanual promedio en agosto.

En tanto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró en agosto un incremento de actividad 1,1% con relación a julio y continuó recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo-abril.

LRA 13 Bahía Blanca

El Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad Nacional informó que continúa la pavimentación del tramo de la Ruta Nacional N° 3 entre los Km 607,56 al 608,63. Estos trabajos favorecerán el tránsito y la seguridad vial en una de las vías de comunicación más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires. Hablamos con el responsable regional de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels.

LRA 55 Río Senguer

Claudio Mosquera, subsecretario de Agricultura, realizó una jornada sobre la implementación del programa ´Huertas Familiares´.

Mosquera visitó a los interesados en el nuevo Programa, el cual se está realizando con la colaboración del ministerio de Agricultura, la comuna y el INTA, y cuyo objetivo es el autoconsumo y la comercialización de los productos.

LRA 26 Resistencia

Luis Risso Patrón, coordinador de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE),

se refirió a la actualidad del servicio en Resistencia, diciendo que “en el inicio de este año el objetivo era restablecer el servicio metropolitano, que lo hicimos en agosto, y la incorporación de nuevas unidades, que llegaron esta semana, y se componen de dos coches a los que estamos ensamblando”.

LRA 13 Bahía Blanca

La barcaza de gas licuado, propiedad de la empresa internacional Exmar, fue contratada por la gestión macrista en YPF para exportar excedentes de gas en el verano. La iniciativa generó una pérdida para el país de 145 millones de dólares. La empresa energética estatal logró terminar el contrato -estipulado a 10 años y sin cláusula de salida- en los últimos días. Hablamos con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

LRA 9 Esquel

En relación a las medidas anunciadas por el Municipio de Esquel para eximir de impuestos al sector y declarar la Emergencia Turística, Kinsella, representante de la Federación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Argentina, Lilia Kinsella, destacó las medidas presentadas.

LRA 30 BARILOCHE

Presentación de un amparo colectivo realizado por vecino. “Este año, en contexto de pandemia, todas las gestiones se detienen y con el aumento de la temperatura empiezan a ocurrir los incendios que perjudican a todos los barrios aledaños”, dijo Guevara.

LRA 26 Resistencia

Analía Liba, integrante de Voluntarios Ambientales de Resistencia, alertó sobre la proliferación de demarcaciones en la rivera del rio Negro, diciendo que “solicitamos la intervención de las autoridades, porque tenemos que recordar que si bien la rivera es pública, no existe demarcación o señalización clara y específica”.

LRA 42 Gualeguaychú

Piaggio dio detalles de su desvinculación a la Dirección del Hospital Centenario, expresando que hace más de una década viene trabajando junto a su equipo en un sistema de Salud para Gualeguaychú y una estrategia de atención primaria comunitaria, que garantice el acceso al sistema sanitario.

LRA 22 Jujuy

La municipalidad de San Salvador trabaja en la campaña de descacharrado y sensibilización puerta a puerta para prevenir el dengue en la ciudad.

Alejandro Soruco, director general de Planificación, destacó el accionar de los inspectores, quienes notificaron a los vecinos sobre la actividad que se lleva a cabo para evitar la acumulación de materiales que fomenten la aparición y multiplicación del dengue.

LRA 20 Las Lomitas

“Hoy tenemos agua en las redes, y la población cuenta con la asistencia del agua por cuatro meses, aunque no se registren precipitaciones importantes. No nos vamos a quedar sin agua, y la ciudadanía podrá observar que en los días siguientes el líquido ira mejorando en calidad y cantidad”, manifestó Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.

LRA 42 Gualeguaychú

El municipio de Gualeguaychú, a través de la secretaría del Poder Popular, en conjunto con la secretaría de Desarrollo Social, Salud y Ambiente, continúa el Programa ´Red territorial de Educación Popular´, cuyo objetivo principal es promover el acceso a los bienes culturales, disminuyendo las desigualdades educativas en tiempos de aislamiento social.

LT 11 Concepción del Uruguay

Vence, presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Entre Ríos, dijo que “el ATP está comprometido hasta diciembre y esperamos tener una temporada alta”.

Luego, Vence informó que la actividad gastronómica se mantiene en un 30 % promedio del consumo habitual, y remarcó que la situación de los hoteleros es crítica.

LT 14 Paraná

Javier Forlenza, director Nacional de Usuarios y Delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), invitó a participar este viernes a las 15 horas de una reunión virtual, para avanzar en el mercado de las nuevas tecnologías.

Se trata de una Mesa de Diálogo creada por el ENACOM que recorre el país, siendo Entre Ríos la décimo quinta provincia visitada por el evento.

LRA 16 La Quiaca

Anastasia García, coordinadora de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, habló sobre el desalojo de la comunidad Tusca Pacha de Palpalá, donde fue detenida junto a otras tres personas.

La funcionaria dijo que “el poder tiene la costumbre de avasallar contra los pobres y encima acusarnos, porque nosotros asumimos funciones públicas. Claramente estamos haciendo política para el sector más empobrecido, para el sector que menos voz tiene, y tratamos de ser la voz de ellos”.

LV 8 Libertador

Pizarro brindó detalles sobre la situación que se vive en Mendoza con el funcionamiento del Poder Judicial en épocas de pandemia, y con las audiencias que deben llevar a cabo, tanto las virtuales como las presenciales. Sobre esto expresó que “tenemos un protocolo como todos, que está controlado por personal de la Salud”.

LRA 9 Esquel

Fue presentado oficialmente un desafío atlético virtual para seguir generando conciencia en la población sobre la prevención del cáncer de mama. Los participantes deberán bajar una aplicación y sumarse al desafío, el cual se organizó en conjunto con la Asociación de Lucha Contra El Cáncer (ALCEC). María Sánchez Uribe, secretaria de Deportes de Esquel, manifestó que “esta aplicación permite sumar kilómetros, a partir de actividades que cada uno disfruta”.

LT 14 Paraná

El gobernador Gustavo Bordet explicó que ante el inicio de clases en algunas escuelas de nueve Departamentos de Entre Ríos, se realizará un “monitoreando permanente, de acuerdo con la situación sanitaria que presente la provincia”.

LRA 28 La Rioja

Fue puesto en marcha el ´Plan Angelelli´ en los barrios Francisco I y II, mediante el cual se desarrollarán obras de agua potable, luz, apertura de calles, asfaltado, Sala de Primeros Auxilios y lugares de esparcimiento, que le permitirán a los vecinos una mejor calidad de vida y acceso a la salud y a la seguridad.

Roberto Valle, gerente de Aguas Riojanas, habló sobre la tarea que se desarrolla, y dijo que su institución “está trabajando con una presencia y responsabilidad enorme”.

LRA 9 Esquel

Trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA, presentaron un petitorio al municipio de Esquel para que se reactive la actividad en la obra pública.

“Pasó la veda invernal y no hay una reactivación como nosotros esperábamos. No arrancó la obra en el Aeropuerto, y hoy somos 3.500 desocupados”, expresó Rubén Conturso, referente del sector.

LU 4 Patagonia

Luis Juncos, intendente Rada Tilly, puso en valor la firma del Plan ´Argentina Hace´, que permitirá concretar obras de mediana escala, orientadas a generar empleo y mejoras en la traza vial.

LRA 12 Santo Tomé

El jefe comunal describió las distintas obras que se están realizando en la ciudad con el aporte material de la Nación.

LRA 6 Mendoza

En el marco del mes de la Inclusión, Hernán Amat, secretario de Gobierno del Departamento de Rivadavia, comentó la iniciativa que tomó la comuna para pintar las escalinatas de la explanada del Palacio Municipal con los colores de la diversidad sexual, acto en el cual se hicieron presentes miembros del colectivo LGTBIQ+.

LRA 22 Jujuy

Luego de que en el último mes se registraran cinco femicidios en Jujuy, padres y familiares de las víctimas convocaron a una rueda de prensa para pedir justicia por las jóvenes halladas muertas.

“No podemos callarnos más, queremos justicia y vamos a seguir saliendo a las calles”, dijo la tía de Cecia Reinaga, una de las víctimas de violencia de género, que tenía 20 años.

LRA 26 Resistencia

La directora de Bienestar Educativo, se refirió a la formación de referentes institucionales de la Educación Sexual Integral (ESI), a través de la plataforma provincial ‘ELE’”.

LRA 21 Santiago del Estero

El objetivo principal se basará en la prevención, concientización y difusión de problemáticas en relación al género con un espacio de reflexión que incluirá agenda de eventos importantes en la conquista de derechos como la paridad de géneros.

LRA 52 CHOS MALAL

Detalles sobre los nuevos talleres pensados para varones. “El taller no necesita ningún conocimiento previo, es un taller básico de acercamiento al tema, es vivencial, de reflexión en experiencias de vida”, dijo Aguilar.

LRA 14 SANTA FE

El posicionamiento político sobre el Proyecto de Ley de Paridad que la Cámara de Diputados tratará hoy. “Queremos tenerla, que efectivamente sea la mejor de las posibilidades que tenemos para la representación política”, dijo López.

LRA 4 SALTA

La repercusión de los habitantes de Los Toldos luego del triunfo del MAS en las elecciones a presidente en Bolivia. Acosta enumeró los problemas que tuvieron para circular desde y hacia la localidad fronteriza.

LRA 6 Mendoza

“Es la historia de una voz contada a través de muchas voces”, señalo Martín Giménez, autor del libro ´Héctor Larrea, una vida en la radio´ , compañero de Héctor y responsable del área Artística de Radio Nacional.

Además de detallar la elaboración de la obra y la trayectoria de Larrea, Martín contó que el trabajo se trata de “relatos de 50 personalidades que conforman una biografía oral” del referente de la radio argentina, la cual está celebrando los cien años de su primera transmisión.

LRA 43 NEUQUEN

Descripción de cómo se realizó el libro con un repaso de las voces que aportaron su historia. Entre ellos, el presidente Alberto Fernández; el Papa Francisco; Evo Morales; Alejandro Dolina; Estela de Carlotto; Hebe de Bonafini y Teresa Parodi, entre otros.

LRA 10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS

Información sobre el convenio de colaboración para la iniciación y el desarrollo deportivo que incluye la construcción de una pista de tartán que responderá a los estándares requeridos a nivel internacional.

Una familia muy normal

Cuando no te haces cargo de los tuyos, suelen pasar estas cosas. Se trata de una familia que no llega a ser patricia y que para aristócrata, le falta un golpe de horno. Parece que está por aparecer un libro, que darían a conocer muchas miserias internas. Homero se ve amenazado, entre otras cosas porque según dice el libro, nunca fue a la facultad. Cuenta que habría hecho muchos chanchullos para quedarse con la mayor parte de la herencia, etc., etc. No se sabe si aparecerán algunas líneas sobre los talleres clandestinos de Morticia, quien fuera dueña de una marca reconocida de ropa para niños.

El Tío Lucas tratando de llevar adelante los destinos de la ciudad más rica del país y con ambiciones de ocupar alguna vez, el lugar que fuera de Homero.

Los jóvenes Merlina y Pericles, siempre haciendo de las suyas. Merlina la consentida de Lucas, quiso imitarlo y manejó la provincia más grande del país. La chocó en más de una oportunidad y ahora hace tiempo que no aparece. Pericles tenía armado un ejército de trolls, a los que habría dejado desocupados y dicen que ahora es un fanático del Zoom.

El Tío Cosas cambio sus pelos por ramas y se transformó en un férreo defensor del medio ambiente. Fue también Homero, quien lo ungió para ese puesto.

Largo fue adoptado por Homero, para que lo acompañe en el último emprendimiento como Vice, pero al final se quedaron sin nada. Hoy se lo puede ver, divagando como alma en pena en los canales de televisión.

Dedos anda como siempre, metido en su misteriosa vida. Le pidieron que se dedicara a espiar, pero movió las ramas y tuvo que cerrar su agencia Paraestatal.

En cualquier momento esta historia se transformara en miniserie. Ojo cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.

CHOCOLATE