Semana de la identidad: “Mi vida dio un giro de 360°”

Estas fueron las palabras que Claudia Domínguez Castro, nieta 117 recuperada de la etapa más oscura de nuestro país, en diálogo con el programa Muchas Gracias.

Domínguez Castro hablo sobre su experiencia personal, la restitución de identidad de otras personas, el rol de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de la iniciativa que lleva Mendoza por la identidad.

Acerca de los detalles de como logró dar con su propia recuperación manifestó: “Yo supe toda la vida que no era hija biológica del matrimonio que me crio. Cuando salí del secundario y en el terciario empecé a conocer. Después de idas y venidas, surgió una oportunidad de acercamiento voluntario desde Abuelas de plaza de Mayo”. Continuó admitiendo “que tenía muchos miedos”… y que ya hace unos años se resolvió a través de un juicio su situación: “En el 2015 recibo un llamado, donde se me plantea una irregularidad en la partida de nacimiento”. Ahí tuvo la oportunidad de hacerse los estudios de identidad manifestó que como “era una causa judicial, la justicia me iba a convocar”, no dudó y aceptó hacerlas.

En cuanto a su primer contacto con su familia biológica declaró: “Una vez que me dieron los resultados positivos de ADN, “concreté los encuentros con mis abuelas y mis tíos…Ellas llegan al encuentro con un montón de fotos y cosas donde busqué reconocerme”.

La emocionante historia de Claudia, finalizó contando su relación con otros nietos y nietas recuperadas: “Muchos fueros restituidos desde muy chiquititos y ya muchos no tenían familiares” y concluye manifestando que “La familia de abuelas, realmente existe”.