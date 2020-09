Diario de Radio Nacional 20/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

GINES GONZALEZ GARCIA: “Las manifestaciones ponen en riesgo el sistema de salud”

NICOLAS TROTTA: “El Gobierno es promotor del regreso a las aulas”

AMBA: Menos contagios que el resto del país

ANIBAL IBARRA: La pandemia es una crisis internacional imprevisible

INES COLDMAN: Asistencia en salud mental a barrios vulnerables

JOSE LUIS FERNANDEZ: La importancia de la mesa Fernández-Kicillof-Larreta

PANDEMIA: Impacto en la salud de las mujeres argentinas

SAN LUIS: Nuevo récord de contagios

PAOLA CABRERA: “Yo no quiero ver a mi pueblo en esa situación”

LEANDRO CAVACO: “El aceite de oliva puede abrirnos mercados”

VUELOS DE LA MUERTE: Juicio a cinco ex represores

GUSTAVO LOPEZ: “El Plan Conectar es retomar una política pública”

FERNANDO CALLERO: Murió a los 48 años

TERESA SILVA: “Red de Transporte Transfeminista”

JULIO MURUA: Beatificarán a Fray Mamerto Esquiú

MOMENTO GIRONDO: Una obra, un disco y un oráculo

MIRIAM GUTIERREZ: “El chamamé es parte de nuestras vidas”

PEDRO DEL PRADO: “En Paso de los Libres comenzó a crecer el árbol”

BENITO CERATI: Lapsus, la última transformación de Zero Kill

SABORIDO-MIGUEZ-GARCIA: La historia de Paul Gauguin y Clemente VII

GARDEL x LARREA: Viaje por toda la discografía del Zorzal

ANABELLA ZOCH: Folklore peruano, pasando por el chamamé y la cumbia

El ministro expresó su preocupación por el banderazo contra el Gobierno y la cuarentena que se realiza en diferentes puntos del país y dijo que estas manifestaciones “favorecen los contagios” y “ponen en riesgo el sistema de salud”. Sostuvo además que “ésta no es la forma” y aseguró “que no entiende cuál es el malestar” de los manifestantes.

Trotta afirmó que el Gobierno Nacional es promotor del regreso a las aulas, pero supeditó esa decisión al análisis de la situación epidemiológica. Señaló que “es muy importante dejar en claro que no podemos politizar estas cuestiones. Tenemos alguna mirada distinta, con relación a la realidad epidemiológica que queremos que los especialistas discutan y marquen un camino”.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que “por primera vez el AMBA tiene un porcentaje de casos de coronavirus menor que el resto del país”, ya que en la región metropolitana es del 49,2% y en el resto del país, de 50,8%”.

La funcionaria participó del informe matinal del estado de control de la pandemia que el Gobierno realiza diariamente y detalló que se registraron 110 nuevas muertes, con lo que suman 12.909 los fallecidos y 622.934 los contagiados desde el inicio de la pandemia, con una tasa de letalidad de 2,11% de los casos confirmados y de mortalidad, de 282 personas por millón de habitantes.

La directora de la Escuela de Ingeniero Luiggi habló del regreso a las aulas de alumnos y alumnas de la localidad.

Desde el lunes anterior en La Pampa abrieron nuevamente sus puertas los establecimientos educativos, dando prioridad a aquellos estudiantes con los cuales no se logró sostener el vínculo pedagógico.

Yasky se refirió al Aporte Solidario por única vez, señalando que “tiene carácter obligatorio y afectaría a un círculo muy pequeño, un 0,02% de la población con grandes fortunas”.

Luego, el diputado se refirió al manejo de las noticias de los medios hegemónicos, y destacó que “tratan de Influir sobre la subjetividad al referirse a un descontento del colectivo social por los seis meses de aislamiento por la pandemia, cuando se trata de una situación mundial”.

´Patricia, de la Lucha Armada a la Seguridad´ es el último libro de Ricardo Ragendorfer, en el cual el periodista conformó una biografía personal y política de la actual presidenta del PRO, desde una mirada crítica y rigurosamente detallada.

Ragendofer dijo que el trabajo surgió a partir de una propuesta editorial que, en un principio, no lo atrajo demasiado. “No me entusiasmaba dedicarle horas y horas de mi vida a esta mujer”, expresó el autor, aunque “a partir de ese personaje, yo podía narrar 60 años de historia argentina, y además me permitía hacer lo que se llama ‘un libro urgente’, ya que podía narrar el aspecto más extremo del régimen macrista, que fue su política de seguridad”, finalizó el autor.

Cinco exmilitares retirados serán juzgados a partir del próximo 5 de octubre acusados de “organizar, planificar y materializar” los denominados ‘vuelos de la muerte’ de víctimas que estuvieron secuestradas en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar.

El juicio será posible gracias al hallazgo de algunos cuerpos y al testimonio de conscriptos que hicieron el servicio militar en esos años y contaron a la Justicia cómo en el Aeródromo del Batallón de Aviación 601 los detenidos eran ingresados a los aviones que los arrojarían a las aguas del Río de La Plata o del Océano Atlántico.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, habló sobre el proyecto Conectar, que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, y dijo que “es retomar una política pública de inclusión social y tecnológica”.

Callero, el gran poeta del litoral nacido en Concordia, falleció a los 48 años en la localidad santafesina de Santo Tomé, donde vivía desde 1995. Fernando fue Licenciado en Letras, además de escritor, docente y músico.

“Santa Fe” es el nombre de la canción con la que Zero Kill mostró su disco “Lapsus”, que se publicará en noviembre y que, según Benito Cerati, tiene “un mood oscuro, pesado, gótico y claustrofóbico”.

A través del Equipo de Salud Mental de la Liga por los Derechos Humanos, Coldman está trabajando en la articulación entre los derechos humanos y la salud mental, orientada especialmente a barrios vulnerables: “Entendemos que en este contexto de pandemia la población en situación de riesgo iba a tener más dificultades para recibir asistencia o un tratamiento en salud mental y por eso decidimos acercarnos nosotros a ellos”.

El subsecretario de Seguridad Vial, Juan Basail expresó que los operativos de prevención para evitar la concentración de la juventud se llevarán a cabo desde las 0 horas del lunes 21 de septiembre hasta las 7 del martes 22, en toda la provincia.

“Hemos decidido adoptar medidas desde la cartera de Seguridad, en concordancia con la Policía del Chaco y demás ministerios y secretarías. Se trabajará con un esquema de voluntarios y presencia policial en operativos de patrullaje por todo el Gran Resistencia y las localidades del interior”, señaló Basail.

Los pacientes –55 oriundos de San Luis, 27 de Villa Mercedes, 9 de Tilisarao, 8 de Buena Esperanza, 5 de Santa Rosa del Conlara, 4 de La Toma, 4 de Villa de Merlo, 1 de La Punta y 1 de Concarán-, se encuentran aislados y bajo estricto control epidemiológico.

Tras haber sobrellevado un mes de aislamiento por haber contraído COVID, Fernández recuerda que “cuando entras en el mundo del protocolo de la peste, lo único que te dejan es el teléfono y durante un mes estuve aislado del mundo y sólo conectado por medio de mi teléfono”.

Cabrera es enfermera del Hospital Distrital de Perito Moreno, dialogó con Nacional sobre su experiencia en Río Gallegos donde atendió a pacientes de COVID positivo y adquirió importantes conocimientos que permitirán afrontar esta pandemia en nuestra localidad.

Paola, junto a otros enfermeros de nuestro pueblo, viajaron a la capital de Santa Cruz, en forma voluntaria, donde palpó en primera persona la cruda realidad que allí se vive y destacó que es fundamental la responsabilidad ciudadana para que esa situación no ocurra en Perito Moreno.

Valeria Sampedro y Marcela Ojeda analizan junto a especialistas, lo ocurrido con la atención médica a mujeres en los meses de cuarentena.

Los estudios mamarios y ginecológicos se redujeron drásticamente. Consultorios cerrados, cambio de prioridades en pleno aislamiento y el miedo, algunos factores x los que se postergó la atención.

Natalia Kienast, obstetra y ginecóloga, recuerda los tiempos en los que tuvo que cerrar el consultorio.

Capitanich sostuvo que uno de los temas puntuales a tratar con el gobierno del presidente Daniel Ortega, son los esquemas de exportaciones. El embajador dijo que el 80 % de las exportaciones nacionales corresponden a productos de la empresa Toyota, la compañía que coloca la mayor cantidad de productos desde su planta de Zárate.

Ibarra se refirió a la situación actual del país, al contexto en el cual el gobierno de Alberto Fernández asumió la presidencia y a las irregularidades en los nombramientos de jueces en el gobierno anterior. Señaló que la pandemia cambió los objetivos del Gobierno, lo obligó a girar para “atender una situación impredecible e imprevisible. Esto no es ni siquiera una crisis internacional económica que cada tanto se da y ha golpeado más o menos a América Latina y a la Argentina”.

En Chubut hay una incipiente producción de olivos de excelencia premium. Hace 11 años comenzaron los primeros proyectos (actualmente son ocho en toda la provincia) y según el estudio realizado por el gobierno local, sus aceites alcanzan un 77% de ácido oléico.

“Esto significa un porcentaje mucho mayor que el que generan los aceites hechos en otros lugares del país, que llegan al 50%, e indica la excelencia del producto, el cual puede abrirnos mercados internacionales o usarse de corte para aumentar la calidad de otros nacionales”, explicó el ministro Cavaco.

El presbítero Julio Murúa, presidente de la Comisión Diocesana Esquiú, confirmó que la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú será el 13 de marzo del próximo año en el Departamento homónimo, en la localidad de Piedra Blanca, en la cual nació el Fray.

Teresa explicó el trabajo que desarrollan y cómo surgió la agrupación que hoy reúne a más de 15 mil mujeres en todo el país: “En estos tiempos de pandemia surgen muchas situaciones de gente que se va de la casa y necesita que alguien retire sus cosas ahí estamos nosotres”.

Silva contó que la agrupación surgió “en una reunión de amigues en 2016 con la intensión de brindar un servicio de transporte de cosas exclusivamente con mujeres, hoy tenemos 16.500 miembras; trabajamos para mujeres y disidencias, eso hace que la red sea “transfeminista”.

Héctor Larrea y Norberto Chab, los hombres que más saben de Carlitos.

Nueva edición de selección de canciones e historias del mayor cantor popular argentino.

Oliverio Girondo murió hace 57 años y su obra sigue dando que hablar. “Radio Cuaderno” repasó la obra del autor en el marco del estreno de “Nebulosa monotonía”, una obra de teatro donde actores de importante trayectoria como Carlos Belloso, Luis Machín y Alberto Ajaka, le ponen voz a sus poemas y generan material audiovisual desde la intimidad de sus hogares.

Asimismo, se presentó “Giro Hondo”, el disco que grabó Tom Lupo interpretando los poemas de Girondo y musicalizado por León Gieco y Luis Gurevich.

Por último, el programa se comunicó con Javiera Pérez Salerno, la creadora de Girondo Dice, un oráculo a través del cual Oliverio Girondo, a través de sus versos, da respuestas a todas tus preguntas. Se trata de un homenaje interactivo y digital que por estos días se propone como un juego literario en tiempos de cuarentena.

A pocas horas de la entrega de los Premios Carlos Gardel, Susy Shock habló en la sección Folk Fatal de “Cien Volando”. Su nominación y el cupo laboral, trans entre muchos temas.

En esta emisión de “Mundo disperso”, la historia del pintor francés Paul Gauguin, su paso por América Latina y la quiebra que lo llevó a vivir de su vocación. Además, descubriendo a Clemente VII, el primer antipapa del Cisma de Occidente, y repasan la vida del pianista Sergio Mihanovich.

En esta nueva edición del ciclo del Instituto Nacional de la Música, Marcelo Fernández Bitar nos habla de la obra “La compañía del circo mágico” del grupo MIA; Agustina Paz elige su 3×1 (un libro, una película y un disco) y Víctor Heredia nos explica cómo se gestó “Taki Ongoy” en de la idea a la canción.

Además escuchamos temas de Agustina Paz de la ciudad de Buenos Aires; MIA, Víctor Heredia, Mati Vant de Rosario, Santa Fe; Jorge Stojan de Tucumán; Julieta Kesner de Formosa y Los jóvenes del Folklore de Mendoza.

Anabella abordó el amor a través de clásicos del repertorio folklórico peruano, en la voz de Eva Ayllón. Además una selección de canciones, algunas inéditas y otras para el recuerdo, que van desde la cumbia, el chamamé y el tango, todas de y por mujeres: Karina La Princesita, Cecilia Pahl, Gabriela Torres, Celeste Carballo y Sandra Mihanovich, entre otras.

Miriam reflexionó sobre el Día del Chamamé y recordó a Mario del Tránsito Cocomarola, al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento del autor de Kilómetro 11.

“El chamamé es parte de nuestras vidas”, enfatizó la artista, que se inició tocando el acordeón y a los 18 años se enamoró del bandoneón, según confesó.

El cantante, guitarrista, autor y compositor, Pedro del Prado, destacó sus raíces, diciendo que “En Paso de los Libres comenzó a crecer el árbol”.

Pedro Oscar Culiandro, artísticamente “Pedro del Prado”, se interesó desde niño por la música, a través de la influencia de su padre, iniciándose en la ejecución de la guitarra a los 9 años.

EL ESFUERZO DE TODOS

Un amigo recibió un correo electrónico de su hijo, que estaba estudiando en Córdoba: “Estoy desesperado porque me desalojaron. No pude pagar el alquiler. Casi, casi apruebo la materia.

Estoy en la calle”. El padre contesto: “Casi, casi te mando plata. Si estas en la calle tené cuidado y subí a la vereda, haber si encima te pisa un auto…”.

Chocolate