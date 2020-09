Diario de Radio Nacional 10/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Coparticipación: “Le mandé un mensaje a Larreta”.

AXEL KICILLOF: Bonaerense: El sueldo inicial será de 44 mil pesos.

LEOPOLDO MOREAU: “Hay sectores que están agitando para desestabilizar”.

SALVADOR BARATTA: “Toda la vida cobramos sueldos miserables”.

GABRIELA ASIS: “Lo que hicieron es un delito”.

ALBERTO DESCALZO: “La situación de la policía está volviendo a la normalidad”.

SERGIO IGON: “Sectores de la oposición que no defienden el bien común”.

FERNANDO NAVARRO: “El Presidente actuó con serenidad y en el marco de la ley”.

CLAUDIA BAIGORRIA: “Un reclamo no se puede convertir en una sublevación”.

JULIO SOTELO: “Cometieron un acto de sedición”.

STEFANIA CORA: “Esto lo tienen que ver con un proceso democrático”.

MARIO CARBALLO: “El reclamo tiene que estar dentro de la institucionalidad”.

ANDRES CAZABAN: “Muchos políticos apoyaron a los sediciosos”.

MARIO ABED: “Espero que no sea una escalada”.

WALTER SANTILLAN: “Un hecho grave que la clase política tiene que condenar”.

DOMINGO PEPPO: “Es inadmisible que se realicen piquetes de policías armados”.

ALFREDO LUENZO: “Miremos bien, porque todo esto está guionado”.

FOTO ANSES-PROCREAR“El pueblo es el verdadero garante de la democracia”.

FOTO ANSES-PROCREAR “No pudieron unificar una representación para el diálogo”.

MARCO DEL PONT: “Van a estar los recursos para la producción y el trabajo”.

CARLOS DEL FRADE: “El gobierno de Santa Fe podría intervenir Vicentin”.

PAOLA LUCERO: “Hay respiradores, pero las camas están ocupadas”.

EDUARDO LOPEZ: “Habrá dosis, pero no para toda la población”.

DESAPARECIDA 10 DIAS: Cecia fue víctima de asfixia mecánica por ahorcamiento.

ANIBAL CHAPARRO: Clausuraron una confitería por una fiesta clandestina.

OMAR FANTONI: Intensifican medidas de prevención en la ciudad.

MARTA TARCHINI: Los Centros de Primera Atención harán hisopados.

MOIRA SAADE: “En Europa la temporada fue un fracaso”.

CHAQUEÑO PALAVECINO: “Vamos a poner todo para llegar al corazón de la gente”.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente calificó de “inadmisible” a la protesta policial frente a la Quinta de Olivos. “Me pareció una desmesura” porque se lo hacían “a la persona indebida”, puntualizó el jefe de Estado que, además, se expresó “asombrado” por quienes cuestionan el traspaso de fondos que el gobierno de Mauricio Macri le había otorgado “en exceso” a la Capital Federal y con el cual se creó el fondo para que la provincia de Buenos Aires pueda pagar el aumento salarial a la fuerza de seguridad local.

LRA 1 Buenos Aires

Kicillof anunció que unos 39 mil oficiales de la policía bonaerense “pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44 mil pesos” y dijo que con esta decisión “comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina”.

“Quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda con la policía”, dijo el gobernador en un anuncio en la Casa de Gobierno provincial, en las que anunció asimismo que “se triplicará a 120 pesos las denominadas horas Core” y se llevará a “5.000 pesos” el monto para comprar uniformes.

LRA 30 Bariloche

El legislador del “Frente de Todos”, dialogó con Nacional Bariloche sobre los preocupantes sucesos que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires con la protesta policial, a la que Moreau calificó de “sediciosa”. Reconoció que el reclamo es legítimo, ya que durante el gobierno de Eugenia Vidal los salarios de la fuerza no tuvieron aumentos y desde entonces acarrean diversos problemas. Celebró la rápida y eficaz respuesta del Presidente Alberto Fernández, como así también del gobernador Axel Kicillof.

LRA 1 Buenos Aires

Salvador Baratta, ex subjefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires dialogó con Horacio Embón sobre la situación de los policías, los reclamos y las protestas. “Toda la vida cobramos sueldos miserables. Si tengo que criticar a un gobierno es al de Maria Eugenia Vidal. Nos sacaron todos los beneficios, fue para el olvido”.

“Actualmente hay una falta de conducción. Hubo una división tremenda. Siempre hablamos de sindicalizar la fuerza, de esa forma estos reclamo se canalizarían dentro del sindicato”, expresó Baratta. “Hay que insertar a la policía al plano democrático, por ejemplo hacerla participar de las paritarias”, remarcó.

LRA 28 La Rioja

En relación a la conducta de la policía bonaerense, Asís afirmó que “todo reclamo es legítimo, pero en esta situación, las formas están cuestionadas. El solo hecho de que las fuerzas de seguridad rodeen la residencia presidencial es de una extrema gravedad institucional. Lo que hicieron es un delito, es una actitud de sedición, con un manejo extorsivo, que no se puede permitir”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe comunal destacó que “la situación de la policía está volviendo a la normalidad. Los anuncios del Presidente fueron muy buenos, es una ayuda muy importante para solucionar los problemas de inseguridad. A medida que pasaron los años los problemas estructurales se fueron agravando, necesitábamos recuperar los puntos de coparticipación”.

“También pretendemos que los empleados públicos puedan recuperar su poder adquisitivo, estamos contentos con el anuncio de Alberto porque también habló de una inversión importante en seguridad. La vamos a poder tener a corto plazo”, expresó.

LU 4 Patagonia

Igón se refirió a la jornada de presión en la residencia de Olivos y puso en valor la defensa de la democracia, diciendo que debemos “resaltar que la democracia es muy fuerte en la Argentina. Por eso reconocemos a los que forman parte de la oposición y salieron a defender la democracia, la institucionalidad y a Alberto Fernández, que nos tiene acostumbrados, con su serenidad, a resolver diferentes cuestiones”.

LRA 1 Buenos Aires

Navarro se refirió a las protestas realizadas por un sector de la Policía Bonaerense: “La actitud de usar patrulleros, uniformes y armas para el propio reclamo ya de por sí es cuestionable, aunque los reclamos sean legítimos. El Presidente resolvió en el marco de la ley, con calma, serenidad y responsabilidad, ese es el camino que hay que seguir. Nos dio una lección de cómo se debe actuar”.

LRA 7 Córdoba

Una de las redactoras del comunicado público emitido por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, expresó que “hay sectores que no aceptan el resultado eleccionario, el gobierno y sus medidas. Asumen actitudes que terminan siendo destituyentes, que ya las conocemos en nuestro país”.

LRA 12 Santo Tomé

Sotelo, afirmó que “no es algo aislado, sino que es un proceso que viene dándose en la Argentina antes de la asunción de Alberto Fernández, ya que luego de eso empezaron los problemas”.

Luego, el interventor del PJ en la ciudad de Corrientes, añadió que “es una muy mala forma de protestar por parte de la policía, una evidente complicidad por parte de los medos hegemónicos en favor del reclamo, y también, un estruendoso silencio por parte de la oposición”.

LT 14 Paraná

Cora opinó que “los reclamos que hemos visto, legítimos, en la policía bonaerense, nada tienen que ver con un proceso democrático e institucional”.

LT Concepción del Uruguay

Carballo dijo que “el día de ayer fue muy tenso, y nos recordó a nuestra infancia”, además de sostener que “si bien todos tenemos derecho al reclamo, estos tienen que estar siempre dentro de institucionalidad y de las formas”.

LRA 8 Formosa

“Ante los hechos de público conocimiento que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, el Partido Justicialista expresa su más firme apoyo a las autoridades institucionales de dicha provincia, en consonancia con la histórica vocación democrática que posee el campo nacional y popular de la Argentina, y en especial nuestro Partido”, señala el comunicado emitido por el Partido Justicialista, el cual lleva las firmas del presidente del Consejo Nacional, José Luis Gioja y del presidente del Congreso Nacional, Gildo Insfrán.

LV 8 Libertador

Cazabán dijo que “lo que hace la policía bonaerense es sedición, y es importante saber qué hará la oposición”, y luego aclaró que “muchos políticos estuvieron apoyando a los sediciosos. La cuestión salarial es una excusa, y es un problema que existe desde hace mucho tiempo”.

LRA 6 Mendoza

Abed se refirió al reclamo de la Bonaerense, señalando que “puede ser justo, pero no se puede hacer frente a la residencia del Presidente y menos armado”.

El vicegobernador agregó que “espero que sea un error, de una situación de desesperación, y no una escalada ni mucho menos”.

LRA 15 Tucumán

Santillán condenó las protestas de la Policía Bonaerense y puso énfasis en que esto constituye un atentado contra la democracia. “Este Gobierno vino escuchando y también dialogando. Anteponer esta actitud dista mucho con la convivencia democrática que tenemos que tener”, dijo el funcionario.

LRA 26 Resistencia

Peppo, ex gobernador del Chaco y actual titular del PJ provincial, expresó que “estamos muy preocupados por las significaciones que tienen sucesos como este. Ver piquetes armados es muy preocupante, y el peronismo en su conjunto, tanto en lo nacional como en lo provincial, repudió fuertemente lo ocurrido”.

LRA 9 Esquel

Luenzo expresó que “hay todo un hilo conductor, donde ya se hablaba de un clima de desestabilización social”. También dijo que “lo de ayer no lo podemos desenganchar del clima social que venían generando. Si mirás el libreto que van escribiendo los poderes hegemónicos todos los días, que son los que administran la información como una estrategia, vemos que todo esto está guionado”.

LRA 7 Córdoba

En relación a la rebelión de la Bonaerense, Fresneda agregó que lo sucedido representó “una situación límite en la que se superaron las barreras institucionales”.

LRA 1 Buenos Aires

El autor del libro “La Bonaerense”, Ricardo Ragendorfer, analizó la situación que sucedió ayer con el reclamo de la policía y la manifestación frente a la Quinta de Olivos, entre otros puntos. “Es una situación bastante alarmante, hace muchos años no sucedía una situación de esta gravedad; me hacía acordar a los Carapintadas en la década del ‘80”, declaró el periodista.

También remarcó que el conflicto “careció de líderes” para encabezar una representación policial y subrayó: “No es casual que la asesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto haya anticipado el conflicto”.

ENTREVISTA FEDERAL

Mercedes Marcó del Pont, fue la protagonista en una nueva edición de la Entrevista Federal. Se refirió a las diferentes políticas públicas que buscan recuperar la economía en medio de la pandemia. “La AFIP no tendrá una actitud de persecución en esta crisis”, aseguró.

Al respecto de la ampliación de la moratoria impositiva, declaró que espera que el lunes esté lista y que tendrá un tiempo de adhesión hasta el 31 de octubre y se empieza a pagar el 15 de noviembre.

“Se abre mucho el universo de beneficiarios respecto a la anterior porque incluye a las grandes empresas y aquellas humanas que habían quedado afuera”, declaró la funcionaria y agregó: “El objetivo no es recaudar” sino, aclaró, es recuperarse económicamente.

En este marco señaló que esta medida se da en un conjunto de políticas públicas que buscan “sostener el empleo, amortiguar el daño de la pandemia y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo”.

Por otra parte, se refirió al rol de la AFIP con las pequeñas empresas: “Atendemos y generamos condiciones más flexibles para los sectores más vulnerables, pero también a aquellos que generaron mayor capacidad de riqueza estamos siguiendo, fortaleciendo nuestra capacidad de captación para ampliar la base imponible”.

También habló del rol del gobierno de Alberto Fernández: “Nos tenemos que enorgullecer de la capacidad estatal que tiene la Argentina; debemos reivindicar un Estado que recupera capacidad soberana para hacer políticas públicas y autónomas”.

Con respecto a la decisión del presidente ante el reclamo de la Policía, la titular de la AFIP aclaró: “La Ciudad de Buenos Aires aparece como una coparticipación secundaria, frente a toda la situación estructural de la Provincia de Buenos Aires en término de insuficiencia, se le devolverá un punto para fondear este programa en materia de seguridad que no tiene antecedentes”.

LRA 26 Resistencia

Del Frade afirmó que “una de las novedades es que se planteó la necesidad de la intervención de Vicentin, que sería por parte del gobierno de la provincia”.

Luego, el diputado dijo que “se continúa con la investigación sobre el destino que se le dio a 800 millones de dólares que fueron del Banco de la Nación a las cuentas particulares de algunos de los integrantes del directorio de Vicentin”.

LRA 1 Buenos Aires

Paola una de las representantes de los trabajadores de la clínica de Belgrano, que se reunió con Alberto Fernández y los intensivistas la semana pasada. Alertó sobre la situación que se vive en el centro: “Contamos con muchos respiradores, pero están las camas ocupadas”.

La especialista de terapia aseguró que están cada vez más cargados de trabajo porque mucho de sus colegas se contagiaron. En cuanto a su situación personal relató: “No veo a mis hijos prácticamente nada; mis compañeros están cansados y angustiados”.

LT 14 Paraná

López, integrante del equipo de asesores del gobierno nacional, coincidió con lo previsto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación a que la vacuna contra el COVID-19 no estaría masificada hasta 2022.

LRA 22 Jujuy

El martes pasado, la Policía recibió un llamado anónimo dando aviso sobre la existencia de un cuerpo sin vida en el matadero municipal de Abra Pampa y a estas horas se confirmó que se trataba de la joven de 20 años, que estaba siendo buscada.

El cadáver de Cesia Nicole Reinaga, se encontraba sumergido en un pozo con agua, por lo que la policía debió desplegar un operativo con un camión hidrante para retirarlo, fueron los padres quienes reconocieron a Cecia.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El secretario de Comercio de la provincia informó que clausuraron el local ante la violación de todas las disposiciones sanitarias de prevención establecidas ante el COVID-19.

LRA 21 Santiago del Estero

El intendente de la ciudad informó que se tomaron medidas para disminuir la circulación en la ciudad ante nuevos casos de coronavirus. Se cerrarán bares, gimnasios e iglesias, entre otras medidas.

LRA 21 Santiago del Estero

Tarchini informó que a partir de la próxima semana se habilitarán centros de hisopado en 16 UPAs de Capital y La Banda. La Dra. Tarchini explicó que la estrategia que están implementando en la provincia es salir casa por casa a buscar personas sintomáticas, realizar el hisopado y de esta manera ingresarlos al registro de salud.

LU 23 Lago Argentino

La funcionaria se refirió a los reclamos del sector privado para realizar apertura de actividades. “Cuando dicen que el 90% del mundo está abierto, hay que analizar: primero, a qué costo, y segundo, que la temporada en Europa es un fracaso, no llegando a un 25% de ocupación y con rebrotes importantísimos”, sostuvo.

LRA 15 Tucumán

Con la actuación del Chaqueño Palavecino como uno de los principales números, el sábado 19 de septiembre se realizará la 44º edición de la Fiesta Nacional de la Nuez en San Pedro de Colalao, que se transmitirá a todo el mundo vía streaming. “Cada uno estará desde su casa y nos presentará Cristian Bazán, que lo hace desde Jesús María”, contó el Chaqueño.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

La secretaria Técnica del Hospital Centenario, informó que “cuando la ciudad retrocedió a fase III de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, contaba con una duplicación de casos menor a 15 días y ahora la duplicación está en más de 30 días. Por eso, estamos en condiciones de pedir la apertura de actividades en la ciudad”.

LRA 22 Jujuy

Atienza afirmó que “hay que centrar el eje de esta pandemia en que, por lo menos durante 15 días, la gente no circule en más de un 20%, porque no hay otra herramienta para bajar el contagio”.

LV 8 Libertador

La Red de Derechos Humanos de Mendoza emitió un comunicado resaltando la crítica situación del sistema sanitario en la provincia. En relación a esto, Diego Paimes, integrante de la Red, afirmó que “el Estado no está presente para lo que el conjunto de la sociedad necesita”.

LV 4 San Rafael

Félix expresó una serie de reflexiones respecto del impacto del COVID-19 en la comunidad sanrafaelina.

Política | Volver al inicio

LRA 12 Santo Tomé

Pacayut dijo que “en realidad, era un apriete a la estabilidad institucional. Prácticamente una actitud sediciosa y extorsiva”.

LRA 6 Mendoza

García calificó como ilegal la conducta de la Bonaerense, y remarcó los hechos de violencia en los que está involucrada la policía de la provincia de Buenos Aires. Después señaló que se incumplió con la cuarentena, y consideró que las acciones “exceden el reclamo salarial”.

LRA 7 Córdoba

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), condenaron la acción de la policía bonaerense.

“Manifestamos nuestro preocupación ante este delito de sedición, y advertimos sobre una campaña de desestabilización al gobierno democrático nacional del presidente Alberto Fernández”, expresaron a través de un comunicado.

LU 23 Lago Argentino

La referente provincial en Derechos Humanos llamó a “cuidar la investidura de la democracia”. En un contexto de emergencia sanitaria mundial expresó su repudio a los hechos ocurridos ayer y remarcó la gravedad de portar armas para la protesta.

LRA 14 Santa Fe

El legislador reflexionó sobre el reclamo salarial de los policías bonaerenses y lo comparó con lo que pasa en la provincia de Santa Fe. “La situación amerita replantear algunas decisiones en materia económica y condiciones de trabajo de la propia fuerza”, indicó.

LRA 5 Rosario

La Asociación Empresaria de Rosario y la Federación de Centros Comerciales Abiertos mantuvieron un encuentro con el intendente Pablo Javkin para analizar la situación del comercio en la ciudad y la posibilidad de reapertura.

LRA 7 Córdoba

La Asociación “Justicia Legítima” se pronunció en defensa del sistema democrático y la convivencia pacífica. En un comunicado, sentó posición en los siguientes puntos: 1 Que las fuerzas de seguridad deben actuar en el marco legal. 2 Que deben formarse en Derechos Humanos y ciudadanía. 3 Que la situación se da en un contexto de reivindicaciones de genocidas, anuncios de golpes de Estado, impedimento para el normal funcionamiento del Congreso y una bomba molotov arrojada a la residencia presidencial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Dufour, presente ayer en la quinta de Olivos, dijo que “empezaron a amedrentarme. Se acercó uno, que después supe que era el capitán Amaya. Es una violencia que la guardamos en el ADN”.

LRA 7 Córdoba

Tais opinó que se trató de un hecho de “matonaje, porque no sólo amedrentaron a los poderes públicos, sino que se incurrió en delitos varios”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, expresó que “lo de la Bonaerense de ayer fue rápidamente repudiado por todos los sectores”, y luego sostuvo que el manejo de la “información hegemónica y monopolizada ha logrado, a través de los medios, atormentar a la gente”.

LRA 12 Santo Tomé

Vinculado a la conducta de la Bonaerense, Garay dijo que “nos oponemos y repudiamos esa manera de reclamar. Eso no está permitido hacer, y hay que respetar la democracia”.

Sobre la respuesta del presidente Alberto Fernández, el intendente expresó que “es muy fuerte, tiene mucha capacidad y lo está llevando muy bien a estos problemas que se le presentan”.

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa criticó las protestas de la policía bonaerense en la Quinta Presidencial de Olivos, y manifestó su solidaridad con Axel Kiciloff y con Alberto Fernández.

LT 14 Paraná

Desde todos los sectores

Artistas repudiaron el accionar de la policía bonaerense

En relación a la manifestación de policías de la Bonaerense frente a la Quinta de Olivos, distintos artistas alzaron su voz ante las amenazas de los uniformados. Franco Ramírez, Marián Farías Gómez y Teresa Parodi, fueron algunos de los que repudiaron la acción de la policía. “Conductas como estas son absolutamente intolerables”, aseveró Parodi.

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

Pizarro comentó algunos números locales, respecto a la inversión social dispuesta por el gobierno nacional durante estos meses de pandemia. Por un lado, la Asignación Universal por Hijo alcanzó a 19.232 niños de la ciudad, 43.670 personas recibieron el IFE durante estos meses y 1.490 empresas recibieron la asistencia.

LRA 5 Rosario

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación abrirá este viernes la inscripción a dos líneas de créditos hipotecarios del Procrear, destinadas a la ampliación y a la construcción de viviendas, en el marco de la nueva etapa del programa

LRA 27 Catamarca

Hernán Carrizo Moreta, exportador de cueros de Catamarca a China, aseguró que “esto es bueno porque hay mucho cuero que se pierde, y se puede lograr una cadena y un acuerdo con futuros compradores”.

LRA 55 Río Senguer

Se estableció un protocolo y multas para contratistas y servicios de alojamientos que no cumplan con dicho protocolo, durante la campaña de esquila en la zona rural de Alto Rio Senguer.

Laborales | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca, a cargo de Eugenia Rosales Matienzo, mediante un convenio con el Centro de Educación Agrícola CEA y la empresa Doña Icha, lleva adelante diversas acciones con el objeto de capacitar a jóvenes emprendedores en materia agrícola para facilitar la inserción laboral de cara al futuro.

LRA 26 Resistencia

Belloni dijo que “el sistema de salud privado nunca estuvo preparado para afrontar una situación como la presentada por el COVID-19. Es notoria la falta de inversión, y la que se realizó fue por la presión de los trabajadores de la Salud”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Lavagna comentó que se pospone, probablemente hasta el 2021, el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas. La fecha del operativo se definirá en función de la evolución de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

LRA 26 Resistencia

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Federico Carniel, explicó los alcances de la investigación penal preparatoria sobre una presunta defraudación de prestadores de salud al PAMI, por un monto cercano a los 200 millones de pesos.

LV 4 San Rafael

La Secretaría General de la Presidencia tramitó por medio de la Aduana de Mendoza la entrega de dispositivos tecnológicos a la Dirección General de Escuelas (DGE).

De este modo, 300 estudiantes que no cuenten con ningún dispositivo tecnológico recibirán celulares con chips habilitados para trabajar en las plataformas educativas.

LV 8 Libertador

El especialista Pedro Piamontese explicó la importancia de que se desarrollen acciones para evitar estas situaciones y agregó que “Mendoza aún no adhiere a la ley nacional que aborda esta problemática en forma integral”.

LRA 9 Esquel

Se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut, tanto en Rawson como en Comodoro Rivadavia, debido a que empleados del instituto cobraban una suma de dinero a los usuarios inscriptos, para colocarlos primeros en la lista de adjudicación de viviendas.

LT 14 Paraná

Oscar Sobko, fiscal de La Paz, se refirió a la usurpación en terrenos fiscales o privados en la localidad de Santa Elena. En este sentido, mencionó que se han recibido denuncias en fiscalía por parte de los dueños de terrenos, y destacó que no hay violencia en las usurpaciones, ya que en muchos casos, dichos asentamientos en terrenos fiscales o privados ocurren “por la coyuntura económica y por la situación social que viven dichas familias”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

Este año, el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) presidido por Rosario Lufrano, designó a la Dra. Susana Sanz al frente de la Dirección de Género y Diversidad. El área se dedicará a la creación de un colectivo de género, impulsar acciones que amplíen y visibilicen la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de RTA, garantizar la equidad en la representación de géneros y la inclusión de cupo trans y el colectivo LGBTIQ+y trabajar en la generación de una agenda conjunta con Televisión Pública y Radio Nacional, que hasta ahora venían trabajando de manera separada y sin apoyo institucional.

LRA 27 Catamarca

Continuando con las actividades previstas para recordar los 30 años del femicidio de María Soledad Morales, la Red Infancia Robada, Foro Catamarca, realizará una “Jornada de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la prevención de la violencia de género, abuso sexual de niños/as y adolescentes”.

LRA 6 Mendoza

Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de Mendoza, se refirió al plan de acción para la erradicación de la violencia de género, denominado “ACOMPAÑAR”, que busca darle autonomía económica por seis meses a cada beneficiaria.

LT 12 Paso de los Libres

Almirón presentó un repudio a todas las autoridades de Corrientes, ya que la provincia no adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de las Víctimas por la Desaparición Forzada de Personas, el programa “Memoria Histórica y Proceso de Verdad y Justicia” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Catamarca realizó una jornada virtual denominada “Identidades y Memoria: la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Jiménez asumió el cargo de Oficial de Cumplimiento Titular de AFA en la Unidad de Información Financiera (UFI). “Desde 2007, soy la sexta vocal titular, y la única mujer que integra el Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino. Mi tarea será controlar todos los informes financieros de la AFA y de los clubes, los cuales se elevan semestralmente”, anticipó Jiménez.

LRA 7 Córdoba

El integrante de la selección Argentina de ciegos, considerado el mejor jugador del mundo en la especialidad, se refirió a su alegría por la vuelta a los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD), con el objetivo de prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Los Caminos de Pacho” comienza con una referencia sobre la invasión anglo francesa de 1845 que dio origen a la Vuelta de Obligado y que el conductor relata con matices de una representación teatral: las intervenciones de Rosas, los murmullos en los intercambios y en las divergencias internas o externas de las naciones a dominar.

En una segunda parte del programa, Pacho O’Donnell conversa con el músico Marcelo Balsells sobre En Vuelo, su álbum de canciones populares bajo la dirección musical de Popi Spatocco, que además está acompañado por un registro documental de mediometraje realizado por Rodrigo Vila, que relata de primera mano los procesos creativos de Balsells y las jornadas de grabación.

LRA 1 Buenos Aires

“Lauro Spronzini se detiene frente al espejo. Con los dedos de la mano izquierda mantiene levantado el labio superior, dejando al descubierto dos dientes de oro. Entonces ejecuta la acción extraña; introduce en la boca los dedos pulgar e índice de la mano derecha, aprieta la superficie de los dientes metálicos y retira una película de oro. Y su dentadura aparece nuevamente natural. Entre sus dedos ha quedado la auténtica envoltura de los falsos dientes de oro.

Lauro se deja caer en un sillón situado al costado de su cama y prensa

maquinalmente entre los dedos la película de oro, que utilizó para hacer que sus dientes aparecieran como de ese metal”, así comienza “La pista de los dientes de oro”, de Roberto Arlt.

LRA 59 Gobernador Gregores

Gobernador Gregores realiza la tercera edición de la Semana de la Identidad cultural. Este año será de manera adaptada por las restricciones que establece la pandemia. la cual adaptaron en marco de la pandemia que estamos atravesando. Las actividades se podrán ver mediante las diferentes redes sociales durante toda la semana.

LT 14 Paraná

Luciana Messina, cantante de la banda de reggae Panal de Mar del Plata, contó que lanzaron un nuevo EP, denominado La tierra, que es el nombre de una canción que integra el primer disco del grupo. Messina, también habló sobre los vivos que hacen por las redes sociales para no perder el vínculo con el público, pero aseguró que se extrañan mucho los escenarios y el contacto con la gente.

Humor | Volver al inicio

¿PARITARIAS?

Ayer vimos que en la puerta de la Quinta Presidencial, se convocaron los policías de la Bonaerense y con ellos un variopinto de personas. Me encontré con una mujer que dijo ser vecina del lugar y agitaba frenéticamente un cencerro que le sacó a una de sus vacas. En mi opinión, con lo que esa señora gasta en cosméticos por mes, pagamos 10 sueldos de un oficial.

Después llegó por redes el repudió de la oposición, llegó tarde que a mí gusto es como si no hubiese llegado.

En la protesta se veían policías con bombos y redoblantes: ¿serían estos, elementos secuestrados en alguna represión a laburantes en los últimos 4 años?

En la coyuntura que estamos viviendo, se sumó otra frustración al pueblo que seguía las acciones por TV. Solo quiero decir esto: Nada es verdad ni es mentira, todo depende el color del CANAL dónde se mira!!!

CHOCOLATE