“El pueblo es el verdadero garante de la permanencia democrática”

Luego de los hechos que tuvieron lugar en la tarde del martes, cundo un grupo de policías rodeó la quinta presidencial de Olivos en el marco de la protesta que llevaban a cabo efectivos de la fuerza bonaerense, el actual Director del Observatorio Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, aseguró que lo sucedido representó “una situación límite en la que se superaron las barreras institucionales”.

“Hay un trasfondo político, no necesariamente partidario, en el que un grupo de policías ponen en vilo a la sociedad de modo totalmente ilegal”, señaló el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, al recordar que la propia Corte Suprema ratificó hace apenas unos días la constitucionalidad una ley de Córdoba que impide la sindicalización y las protestas de las fuerzas de seguridad. “A esta altura nadie puede señalar que desconoce la ilegalidad de la forma en que llevaron adelante un planteo de tipo salarial, si es que eso fue realmente lo que estaban plantenado”, aseguró.

“Honestamente, yo no le voy a subir precio a lo sucedido porque fueron un puñado de policías y no todos los integrantes de la fuerza. Tampoco le voy a decir que son golpistas porque creo que no existe ninguna posibilidad de que en la Argentina un puñado de personas interrumpa la permanencia de la democracia que ya lleva casi cuarenta años y cuyo garante es el pueblo”, aseguró el también ex legislador cordobés.

Al ser consultado por la propagación de algunos discursos de odio durante los últimos tiempos, Fresneda reafirmó su convicción de que el pueblo argentino es el que garantiza “la no repetición”. “Si hay algo que me da la certeza de eso fue el rechazo del pueblo argentino al 2×1 (en mayo del 2017). Tengo esas imágenes muy gratamente incorporadas en mí. Que el pueblo haya reaccionado con semejante claridad marcó un punto de inflexión que dejo claro que en esto no se retrocede”, dijo en diálogo con la Radio Pública.

Escucha la nota completa