Ana Almirón: “Nos atrasa en la evolución como sociedad”

En diálogo con las 49 emisoras de Radio Nacional, la Senadora Nacional del Frente de Todos por la provincia de Corrientes, Ana Almirón, presentó en conjunto con sus pares un repudio a todas las autoridades de Corrientes, ya que la provincia no adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), algo que ya es ley desde 1921.

“Nosotros a través de este documento no solamente vamos a repudiar, si no que vamos a exigir a la provincia y autoridades, salud sexual integral, adhesión al “Protocolo ILE” para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal, no solamente al nacional sino que también pueden redactar uno propio a través del Ministerio de Salud. También vamos a pedir la adhesión a la “Ley Micaela” para que se capacite en todos los estamentos del Estado para que estas cosas no vuelvan a suceder” destacó la legisladora nacional.